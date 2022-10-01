Певец SHAMAN. «Люди, послушав мои песни, писали - "Мы излечились!"»

SHAMAN объяснил, что значит его псевдоним и как стать суперзвездой.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец SHAMAN (в миру — Ярослав Дронов) ворвался в музыкальную повестку совершенно неожиданно. Вдруг каждая песня автора и исполнителя, попадающая в интернет («Встанем», «Я русский»), стала набирать сумасшедшее количество просмотров, прослушиваний, лайков и восторженных откликов. Чтобы разобраться в феномене, радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) пригласило артиста в эфир и SHAMAN объяснил, что значит его псевдоним, как стать суперзвездой и правильно готовить яичницу…

«Псевдоним SHAMAN подсказали люди»

— Восемь лет назад «КП» взяла интервью финалиста шоу «Голос» Ярослава Дронова, скромного белесого парня из Новомосковска. И вот теперь перед нами SHAMAN — новая творческая инкарнация того самого певца. Уже в статусе почти суперзвезды. Неужели так помогло участие в популярном вокальном шоу?

— Всё несколько иначе. Проект «Голос» дал возможность повысить мою медийность, которой я не смог в должной мере воспользоваться, поскольку на тот момент у меня не было своих хитов, таких, как сейчас, и четкого понимания, куда двигаться в творчестве. Для музыканта это хороший шанс раскрутиться, но участники там поют чужие песни, а мне всегда хотелось реализоваться как автору и исполнителю собственных песен.

— Нет желания вернуться в «Голос», но уже в роли наставника?

— Думаю, это был бы интересный опыт. Мне есть, чем поделиться с начинающими артистами.

— Уже тогда стало понятно, что вы тяготеете к русской народной культуре. Помню, что идея спеть в «Голосе» неформатный духовный стих «Когда молод был» малоизвестной группы «Сирин», была вашей.

— Это объяснимо. Моё первое музыкальное образование (музыкальная школа) — как раз по специальности «Народное пение». Второе (Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки) — руководитель народного хора, дирижер и преподаватель. 11 лет я изучал русскую музыкальную традицию, глубоко в это погрузился. Мы ездили в экспедиции по деревням, в глубинку, записывали аутентичную речь бабушек, песни, потом расшифровывали и обрабатывали. До сих пор вдохновляюсь именно этими мелодиями. Так сформировался мой авторский почерк — добавляю фольклорные призвуки, нотки в нужной пропорции, чтобы они считывались на уровне подсознания. Такая фишка. Можно сказать, в русской музыкальной традиции я с рождения.

SHAMAN претендует на звание главного музыкального открытия года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Прямо с рождения?

— Родители говорят, что петь я начал одновременно с тем, как начал говорить. Подпевал клипам по телевизору и песням на радио. Видя это, мама в три с половиной года отдала меня в детский вокальный ансамбль. И уже через год я впервые вышел на сцену. Получается — пою уже больше четверти века (смеется). Близкие видели, что у меня сильный интерес к творчеству. А потом — музыкальная школа, музыкальный колледж, в который я поступил в пятнадцать лет. Тогда я сделал осознанный выбор в пользу музыки. С тех пор и иду по этой тропинке — рисковой, непредсказуемой и очень тернистой. Но иначе не могу! Шесть лет работал в ресторанах. Уникальный опыт — сразу видишь реакцию публики. В 2014-м стал солистом кавер-группы «Час Пик», где пел четыре года. И всё это время писал свои песни, их уже больше двух сотен, делал аранжировки, записывал в музыкальной студии. Создавал полноценный авторский репертуар. И в итоге в 2017-м решился на рисковый шаг: ушел из группы, чтобы заняться сольной карьерой.

Певец SHAMAN ворвался в музыкальную повестку совершенно неожиданно

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Давайте зафиксируем момент перехода. В понимании тех, кто не следил за вами, все случилось так: 24 февраля началась спецоперация, а за день до этого появилась патриотическая песня «Встанем». Затем, когда Запад максимально поджал гайки, — манифест «Я русский». Что осталось за кадром и как сложился ваш образ?

— С самого начала я был сам себе продюсером, хорошо изучил законы жанра и сцены. Хорошо петь мало: я никогда не хотел быть просто «динамиком», из которого несутся ноты. И поставил себе цель, чтобы созданные мной песни остались надолго. Для этого нужно запомниться, удивить слушателя. Грамотно и «вкусно» себя подать. Поэтому сделал дреды и взял псевдоним SHAMAN.

— Но он же не русский.

— Мне подсказали его поклонники. В социальных сетях часто писали, что испытывают гипнотические ощущения от моей музыки и вокала. Шаманство. Даже писали «Спасибо, мы излечились!» Все эти отклики и натолкнули стать SHAMAN. Никакого мистического, или, тем более, религиозного смысла в этом нет. К тому же слушателям в других странах удобно искать латинскими буквами.

— И все же: с чем связан резкий скачок из статуса начинающего артиста в положение главного музыкального открытия года, когда концерты почти ежедневно и каждая песня набирает десятки миллионов просмотров и сотни тысяч одобрительных комментариев? В какой момент тумблер переключился? Что за чутье сподвигло тебя 23 февраля выложить песню «Встанем»?

— «Встанем» (40 миллионов просмотров на страницах артиста в соцсетях) я написал 2 января. Таких песен я раньше не создавал, скажу честно. Всё получилось очень быстро, как будто действительно мне её кто-то продиктовал. Я даже слова не подбирал, всё само сложилось в голове. Как и почему? Не могу сказать. Бог послал такую песню. В интернет выложил «Встанем» в День защитника Отечества, а официальный релиз хотел приурочить к 9 мая. Но 24 февраля произошло то, что произошло. Песня мгновенно ушла в народ и до сих пор вижу, как люди плачут, слушая её. Для меня счастье, что я стал известным благодаря именно такой песне, а не сезонному хиту-однодневке.

— Какое отношение к вашей карьере имел продюсер Виктор Дробыш?

— Еще год назад в интернете у меня завирусилась песня «Улетай» (8,5 миллиона просмотров). Люди начали спешно добавляться в друзья, и на момент знакомства с Виктором у меня уже было свыше миллиона подписчиков в соцсетях — его команда предложила паритетные отношения, в которых он был не продюсером, а моим агентом, организующим концерты и продвигающим творчество. Что касается стратегии, репертуара, песен, образа — всем этим я продолжил заниматься самостоятельно.

Продюсер и композитор Виктор Дробыш

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

— Менеджерские услуги.

— Да! Мне казалось, что такой опытный человек и потрясающий музыкант в команде может быть очень полезен. Нам было и есть, о чем разговаривать просто по-человечески. Так вот, мы заключили соглашение, после чего я продолжил работать, как и работал — дома у себя в студии писал песни, выпускал их. Можно сказать, что Ярослав Дронов — продюсер SHAMAN. Выросший за минувший год до артиста, у которого берёт интервью «Комсомолка», самая популярная газета страны! И единолично держать все процессы под контролем становится сложнее с каждым днём. Поэтому логичным образом возникла потребность в создании собственного продюсерского центра, который займётся проектом SHAMAN, позволит вывести его на новый уровень. А я смогу сфокусироваться именно на творческой составляющей. При этом, тот кредит доверия, который я получил от поклонников и опыт, хочу пустить во благо — помогать молодым и талантливым ребятам. Да и звучит неплохо, согласитесь — продюсерский центр «SHAMAN». Как корабль назовешь, так и поплывет.

— То есть с Дробышем — всё?

— Мы прекратили сотрудничество, но не общение.

— Насколько у вас сейчас насыщенный концертный график?

— Порядка 15-20 мероприятий в месяц. Бывает, что два концерта в день.

«Быть русским — значит, быть на своем месте»

— Интернет-территория — штука довольно токсичная. А у вас — аномальная безоговорочная народная поддержка. Неужели такое возможно?

— Честность всегда была в дефиците. И, думаю, люди устали от фальши в творчестве. Устали разочаровываться. Возникла потребность в некоей почве, на которую хочется опереться и твердо встать: поверить артисту и знать, что он не обманет, не предаст. Найти пристанище. Такой землей, судя по всему, и стало моё творчество. Люди мне поверили. Понимаю, что это большая ответственность. Делаю всё возможное, чтобы их не подвести. На каждом концерте отдаюсь по полной — и только так могу чувствовать себя счастливым.

— То есть это не боты?

— Боты не ходят на концерты. Да и в YouTube уже полгода для россиян вообще отключена возможность рекламы. И монетизации тоже. Поэтому технически невозможно нагнать искусственные показатели. Более того, на днях я открыто опубликовал статистику из своей творческой студии на YouTube, там видно, что весь трафик на моем канале — «органический», без всяких накруток.

Kаждая песня автора и исполнителя, попадающая в интернет, стала набирать сумасшедшее количество просмотров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Комик Александр Гудков снял пародию на песню «Я русский». Под этим видео сотни людей упражняются в остроумии, тролля вас за клип в пшенице и пафос. Как вы относитесь к хейту?

— Эти люди ни в чем не виноваты. Их так часто обманывали и разочаровывали, что сработала защитная реакция: характер огрубел, душа покрылась броней, а сердце — льдом. Им сложно вновь поверить кому-либо — и в данном случае мне. Так что надеюсь, время расставит всё по местам, и они увидят меня другими глазами.

— SHAMAN — это слово отвечает вашему нутру?

— Начну издалека. В детстве у меня не было друзей, подруг, первой школьной любви, дворового футбола — то есть всего того, что есть у обычного мальчишки. Я всегда был в стороне от происходящего. Да и со мной никто особо не хотел дружить. Так что я выстроил свой мир, фантастический. Он был отражением того, что у меня внутри. И сейчас, когда я пишу песни и пою, я словно погружаюсь туда. Ухожу в себя. Там черпаю силы и вдохновение, потому что являюсь режиссером этого мира.

— А облик — почему такие дреды?

— Люблю эксперименты, с причёской в том числе. Если посмотрите мои старые фото, увидите, сколько вариантов я уже перепробовал. И налысо брился, и отпускал длинные волосы, ходил и с ёжиком, и с японским хвостиком. Хотел найти свою отличительную черту, что-то запоминающееся. Чтобы люди не просто слушали, а видели нечто нетривиальное, цеплялись взглядом за это: «О, необычно выглядит, интересно. А что он поет? А что у него ещё есть?». Можно сказать, дреды — это заманушка.

— В обществе сейчас есть запрос на что-то патриотическое, почвенническое, родное? То есть то, к чему раньше было не особенно принято в шоу-бизнесе обращаться.

— Запрос, на мой взгляд, всегда один — на искренность. Политической повестке или каким-то модным трендам угодить невозможно. Всё меняется очень быстро. И конъюнктурное творчество сиюминутно, обречено на провал. Народ не обманешь. Хиты, сделанные на заказ, не от души, сразу же считываются. Моментально. Честность — вот ключ. Когда люди слушают, они понимает, что мои песни идут от сердца, сделаны со всей широтой русской души, эх! Вот, что находит отклик. Тут дело не в запросе. Философская или любовная лирика, написанная честно, тоже может сильно зацепить.

— Что такое быть русским? Лично для вас.

— Быть собой. Быть на своем месте. Не каждому человеку удаётся понять, осознать своё призвание и предназначение. Поиски себя у многих затягиваются на всю жизнь. Но если уж ты выбрал что-то, то должен отдаваться этому на 100%. Без остатка.

SHAMAN свой успех измеряет не деньгами, а аншлагами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Это связано с землей? С территорией, где живешь.

— Безусловно. Вот моя семья — вся поющая, интонирующая. Традицию собираться за столом и петь под баян прекрасно помню. Это тоже помогает, действует на подсознательном уровне. Генетический код передаётся через ДНК, а культурный — с песнями, стихами, историями и сказками, которые мы слышали в детстве, которые принято было петь и рассказывать в кругу родных. И уже повзрослев, когда слышишь некую мелодию, там даже может не быть слов, — раз, и слеза пошла. Такое бывает у каждого. Вдруг просыпается зов предков. Тема сложная, но интересная. Именно с этим направлением связано моё творчество.

— Что может отвлечь от музыки? Какие у вас есть пристрастия?

— Очень люблю готовить. Горжусь тем, как удаётся яичница. Считаю, что готовлю ее виртуозно. На медленном огне, чтобы она получилась нежной. Без подгоревших краев. Надо подобрать правильный температурный режим, правильно выждать, пока сковородка накалится. Есть свои тонкости и хитрости (смеется).

— В сентябре дети пошли в школу. И ваша дочь Варвара — не исключение. Какой она растет?

— Варя пошла во второй класс, ей уже восемь лет. Начинаем разговаривать о том, кем она хочет стать. Этот вопрос меня интересует. Но пока у нее твердого решения нет. Проявляет себя в разных ипостасях: ходит в музыкальную и художественную школу, играет на фортепиано, занимается танцами. В общем, творческая девочка. Непоседа. Посмотрим, что будет дальше. Все-таки 8 — ещё не 18, время есть. Пусть у нее будет полноценное детство, в отличие от меня. Хочется, чтобы она прислушалась к себе и поняла сама, чего хочет. Это было бы идеально.

— Со второй половиной на светских мероприятиях или премьерах вас ни разу не видели. Просто некогда или чувствуете себя белой вороной?

— Честно говоря, времени нет вообще. Много концертов. Какие тут тусовки? В Москве-то дома редко появляюсь: переезды, перелеты.

— За спиной у вас десятки концертов, а скоро большой сольник в столичном «Крокусе». Хорошо зарабатываете?

— Свой успех измеряю не деньгами, а аншлагами. Пока просто нет времени на развлечения. Ведь никто за меня не напишет новых песен, не придумает сценарий для клипа, не сведет музыку, не сошьет новых костюмов — делаю все сам, потому что чувствую и знаю, как это должно выглядеть и правильно звучать. Так что сейчас, как говорится, работаю на зачетку, а гулять и развлекаться будем потом.

SHAMAN: пойду в «Голос» наставником

У него - миллионы подписчиков и просмотров. Певец SHAMAN, он же Ярослав Дронов, побывал на радио «Комсомольская правда» и сделал сенсационное заявление

Егор АРЕФЬЕВ

https://www.kp.ru/daily/27446/4649510/

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