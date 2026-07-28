«Выходила на берег Катюша...»

Герой Советского Союза Екатерина Дёмина (Михайлова) — единственная женщина, воевавшая на фронтах Великой Отечественной в разведке морской пехоты. Она прошла все 1418 дней войны, с июня 1941 г. по май 1945 г.

Катюша, перед которой морпехи вставали на колени. Та, которая пошла на фронт в 15 лет, потому что ей «было стыдно не воевать».

Та самая Катюша!

Помните почти символическую историю русской девушки Катюши из песни Михаила Исаковского и Матвея Блантера, которую так любили петь в предвоенные годы? Это была история нежной, любящей певуньи, выходившей на берег весенней, повитой туманом реки.

По-новому песня зазвучала в годы Великой Отечественной войны. В народе появились десятки новых вариантов. Кем только ни была в них героиня песни: и бойцом с автоматом в руках, и верной подругой солдата, ждущей его возвращения с победой, и фронтовой медсестрой… История Катюши Михайловой (в девичестве Дёминой) очень похожа на историю ее тезки из знаменитой песни. Легендарная разведчица, Герой Советского Союза Екатерина Демина (девичья фамилия Михайлова) родилась 22 декабря 1925 года в Ленинграде. Отец был военным, мать работала врачом. Лишившись в раннем возрасте обоих родителей, девочка воспитывалась в детском доме. Девять классов да пришкольные курсы медсестер составляли все ее образование к лету 1941 года.

Брат, служивший в то время летчиком на границе, в Бресте, пригласил ее на каникулы приехать к нему. Утром, уже за Смоленском, ее разбудили взрывы: немецкие самолеты бомбили поезд, и она впервые увидела панику, кровь и смерть.

«У меня до сих пор перед глазами страшная картина: по трупу матери ползает грудной ребёнок. Нашёл грудь и стал сосать, — вспоминала она.

— Оставшиеся в живых пассажиры отправились пешком в Смоленск. Многие женщины несли с собой трупы детей. Июнь, жара, запах чудовищный...».

На другое утро девушка пришла в городской военкомат. Прибавив к своему 14-летнему возрасту еще два года, добилась зачисления в Красную Армию и отправки на фронт. Так Катюша Михайлова стала боевым солдатом переднего края. Она ходила в разведку, вместе с пехотинцами огнем отбивала атаки врага, перевязывала раны товарищей.

Поздней осенью на дальних подступах к Москве под Гжатском ее тяжело ранило в ногу, и она попала в госпиталь. Оттуда стала снова проситься на фронт. «Пошлем тебя в Сталинград, на военно-санитарном корабле «Красная Москва», — сказал военком. Так Катя попала на флот. – Под Сталинградом мы забирали раненых – сгоревших танкистов, летчиков. Порой они были похожи на мумии из бинтов, только глаза и рот видны. Мы их кормили из ложечки (за одно дежурство приходилось ухаживать за 900 ранеными), — рассказывала Катюша Михайлова.

Написав письмо Сталину, она добилась зачисления в морскую пехоту. До нее девушек туда не брали. Перед отправлением на фронт батальон совершил 50-километровый марш-бросок. К концу похода у Кати страшно распухла раненая нога. А тут ещё заиграл духовой оркестр, посланный из города навстречу морякам.

«Ко мне подошёл лейтенант и сказал: „Ты у нас одна девушка, давай потанцуем“. Когда танцевала, у меня в глазах темно было от боли. Но нельзя было и виду показать. Ведь сама напросилась в батальон», — вспоминала Екатерина Илларионовна.

С 369-м батальоном морской пехоты Екатерина с боями прошла по водам и берегам Кавказа и Крыма, Азовского и Черного морей, Днестра и Дуная, по земле – Румынии и Болгарии, Венгрии и Югославии, Чехословакии и Австрии…

Три боевых ордена, пять боевых медалей… Медаль «За отвагу» — за взятие Темрюка. Орден Отечественной войны — за Керчь. Ночной десант в шторм на пустынном берегу. Маленький «пятачок» отвоеванного врукопашную плацдарма у деревень Жуковка и Глейка.

По ночам с таманского берега прилетали девушки-летчицы на трескучих «У-2» и сбрасывали морякам сухари и консервы. Колодец с пресной водой оказался между немецкими и нашими окопами. Ночью удавалось набирать воду, днем людей мучила жажда. И только Катя иногда выручала моряков.

Немцы уже успели узнать, что среди матросов, обороняющих маленький плацдарм, есть одна девушка. Они даже знали ее имя. Бывало, в часы затишья из немецких окопов кричали:

— Рус матрос! Рус Иван! Покажи Катюша! Стрелять — нет.

Тогда она, оставив на бруствере свой автомат, брала ведро и во весь рост шла к колодцу.

«Катя, вернись! Катюша, убьют!» — кричали вслед матросы. Но она шла, и немцы не стреляли, они, смеясь, высовывались из окопов, махали ей руками и играли на губной гармошке: «Выходила на берег Катюша». Девушка возвращалась с полным ведром и поила моряков…

После освобождения Крыма батальон перебросили под Одессу. Начался штурм Белгорода-Днестровского. Его брали ночью, высаживаясь с резиновых шлюпок у обрывистого берега днестровского лимана. Высаживались под пулеметным огнем врага, при ярком сиянии осветительных ракет. В воде у берега было семь рядов колючей проволоки, а за ними поднимался пятиметровый обрыв, с гребня которого строчили пулеметы и летели в атакующих десантников немецкие гранаты.

Первый штормтрап, сброшенный с катера, где находилась Катя, подорвался на мине. По второму впереди других спрыгнула в воду девушка. Крича «ура!» и свое неизменное «полундра!», моряки забросали проволоку шинелями и плащ-палатками.

Катя одной из первых оказалась под обрывом. Маленькая, ловкая, она, цепляясь за корни и ветки кустов, быстро забралась наверх и, спустив вниз обмотки, втаскивала к себе товарищей, поднимала пулемет. В составе десанта 369-го обмп Дунайской военной флотилии одной из первых достигла берега, цепляясь за корни и ветки прибрежных кустарников, вскарабкалась на пятиметровый гребень обрывистого берега реки, помогала подняться наверх другим десантникам и тяжёлый пулемёт. За время боя оказала первую помощь семнадцати тяжелораненым краснофлотцам (включая спасение из воды тяжелораненого начальника штаба отряда), подавила огонь станкового пулемёта, забросала гранатами дзот, уничтожила два десятка солдат противника, 9 гитлеровцев взяла в плен. Утром Аккерман был взят. За проявление исключительной отваги была представлена к званию Героя Советского Союза, но награждена орденом Красного Знамени.

Потом были медали «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Но из всех боев самый памятный для нее — штурм крепости Илок в декабре 1944 года…

В рамках предупредительных мер по недопущению переброски сил противника в район проведения Будапештской стратегической наступательной операции предполагалось нанесение удара по придунайским населённым пунктам Опатовац и Илок. Оба города нужно было брать с суши, тактическим десантам отводилась отвлекающая роль. Особенно трудно пришлось десантникам в боях за Илок, размер разведгруппы составил 52 человека, включая главстаршину Михайлову. В ночь десантирования выяснилось, что из-за разлива реки затопленными оказались низменные берега и небольшой островок около крепости, место высадки морских пехотинцев. После начала боя гитлеровцы, осознав, что силы краснофлотцев невелики, предприняли попытку сбросить их в Дунай. Десант сражался по шею в ледяной воде. Атака 52-й стрелковой дивизии на Илок на суше задерживалась и через два часа боя из полусотни десантников, занявших круговую оборону на острове, в строю остались только 13, и все они были ранены. Сама будучи тяжело раненой, Михайлова продолжала оказывать медицинскую помощь тонувшим раненым бойцам и, спасая их жизнь, привязывала их поясными ремнями к прибрежным полузатопленным деревьям и камышу. А когда к острову приближались вражеские шлюпки, сама бралась за автомат и отбивала атаку. Лично из автомата убила 5 вражеских солдат. Моряки выполнили свою задачу, противник оттянул большие силы на подавление десанта и, когда атака советско-югославских войск началась, не смог удержать Илок. К концу сражения только семеро воинов были боеспособны. Раненую, ослабевшую от потери крови и воспаления лёгких, почти в безнадёжном состоянии Михайлову переправили в госпиталь. 9 декабря руководством Берегового отряда сопровождения главстаршина была повторно представлена к званию Героя Советского Союза, командующий Дунайской военной флотилии вице-адмирал Горшков согласовал это награждение, тем более, что в наградном листе перечислялись не только обстоятельства боя за Илок, но также отмечался героизм девушки в боях за Прахово и при форсировании Днестровского лимана. Тем не менее в наградном отделе сочли описание подвигов неправдоподобным и вернули назад представление к награде в штаб флотилии. В итоге, новый командующий флотилии контр-адмирал Холостяков смог наградить Михайлову только вторым орденом Красного Знамени Приказ был подписан 8 марта 1945 года.

К этому времени главстаршина, едва оправившись от болезни и ранения, сбежала из тылового госпиталя в Измаиле на фронт. Свой батальон она нагнала под Комарно. В его составе продолжила принимать участие в операциях, последней из которых стал десант на Имперский мост в Вене. Здесь же она отпраздновала Победу 9 мая 1945 года.

В ту ночь их разместили в жилом помещении. Для Кати это было редкостью. Гораздо привычнее было спать под открытым небом, завернувшись в плащ-палатку. На ногах — сапоги, чтобы, вскакивая по тревоге, быть готовой к бою. Автомат даже ночью был на груди. Тут же, под рукой, сумка санинструктора.

«Было часов 5 утра. Услышала автоматные очереди. Выглянула — а мои моряки целуются с австриячками и кричат: «Победа!» Потом собрались вокруг меня: «Тебе уже 19. Может, за кого-то из нас замуж выйдешь?» А я ответила: «Ребята, вы же мои братья, а родственный брак запрещён», — рассказывала ветеран.

Таким образом, к званию Героя Советского Союза главстаршина Михайлова представлялась дважды, в августе и декабре 1944 года, но удостоена его лишь указом Президента СССР от 5 мая 1990 года, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11 608).

Демобилизовавшись, Катя окончила мединститут и всю жизнь проработала врачом. А когда началась война в Афганистане, вновь пришла в военкомат. Но там сказали: «Бабушка, вы своё отвоевали!» Ей к тому времени было за 50. А в 2008 г. ветеран пережила сильное моральное потрясение — у неё украли боевые награды. Две мошенницы, воспользовавшись доверчивостью Екатерины Илларионовны, под видом соцработников проникли к ней в квартиру. Задержать их не удалось. В 2010 г. ей вручили дубликаты орденов и медалей.

Екатерина Илларионовна ушла в бессмертие 24 июня 2019 года и была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы. В 2020 году году на её могиле установили памятник.

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