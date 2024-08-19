История якутских алмазов - как у женщин-геологов вероломно украли их открытие

Кажется, что Россия всегда лидировала в добыче алмазов, ведь в мире совсем немного стран, которые могли бы похвастаться такими богатыми месторождениями. Но на самом деле до 50-х годов прошлого века алмазы страна покупала за рубежом, а своих приисков у нее не было. На поиск советских алмазов ушли долгие годы и огромные суммы государственных денег.

В Якутии алмазные месторождения обнаружили две женщины, судьбы которых были разрушены этим важным открытием. Главный герой истории якутских алмазов — геолог Лариса Анатольевна Попугаева, родилась в Одессе. Ее отца — секретаря одесского райкома партии, расстреляли в 1937 году, после чего мама Ларисы, известный искусствовед, переехала с дочкой в Ленинград. В городе на Неве Лариса окончила школу и поступила в университет. Поступить в ВУЗ и учиться в нем дочери репрессированного было непросто. Ларису не приняли в комсомол и преподаватели часто относились к девушке предвзято. Несмотря на это Попугаева училась хорошо и была одной из лучших студенток потока. Учебу прервала война и Лариса, как многие ее однокурсницы, пошла на курсы медсестер.

Одновременно девушка выучилась на зенитчика и с апреля 1942 года по июль 1945 служила в московской дивизии ПВО в должности командира оружейного расчета. Боевой опыт позволил Ларисе стать сначала комсомолкой, а потом вступить в партию. Закончила службу она в звании младшего сержанта. После войны Лариса завершила учебу в Ленинградском университете и начала ездить в экспедиции. Основной целью, которую ставила в послевоенные годы перед геологами партия, был поиск месторождений алмазов. Попугаева стала помощницей геолога Наталии Николаевны Сарсадских, которая посвятила всю свою жизнь поиску залежей драгоценных камней на Урале и в Сибири.

Основной организацией, проводившей геологическую разведку в Сибири, была в то время знаменитая Амакинская экспедиция. Она работала долгие годы и тратила внушительные суммы на организацию поисков. Участники экспедиции выкапывали сотни шурфов и промывали тысячи кубометров песка, но находили лишь единичные камни. В 1954 году, благодаря Наталии Сарсадских, все коренным образом изменилось. Эта женщина, практически не имея информации о грунтах в районе поиска, смогла найти эффективный способ поиска алмазоносных кимберлитовых трубок по минералу пиропу, который сопутствовал алмазным залежам.

Чтобы добиться успеха, Сарсадских и ее коллегам пришлось проделать поистине титанический труд. В 1950–1952 году женщина-геолог прошла пешком и проплыла на резиновой лодке более 1500 км по самым глухим местам Якутии, чтобы собрать данные для своего исследования. Полученные в разных местах образцы отправлялись в Ленинград, где их кропотливо изучали на предмет присутствия пиропа. Наталия Сарсадских

Метод «пироповой съемки» показал в нескольких образцах с якутской реки Далдын признаки присутствия алмазов в породе. Нужно было срочно организовывать экспедицию и исследовать место взятия удачных проб. Сама Наталия Николаевна Сарсадских не смогла возглавить экспедицию, так как ожидала рождения ребенка. Вместо нее было решено отправить в Якутию ее помощницу Ларису Попугаеву.

На тот момент Лариса также ждала ребенка, но чувство долга заставило ее прервать беременность и согласиться на предложение руководства. Ее жертва не была напрасной — содержащий алмазы кимберлит был обнаружен именно там, где и предполагалось. 21 августа 1954 года Лариса Попугаева подняла небольшой невзрачный кусок горной породы голубовато-серого цвета — первый образец сибирского кимберлита. Это был не только кимберлит, но и вещественное доказательство промышленной алмазоносности Сибирской платформы.

На следующий год там было открыто ещё 10 кимберлитовых трубок, в том числе богатейшая по алмазам трубка — "Удачная".

"Зарница" стала для геологов своеобразным полигоном по овладению пироповым методом поисков кимберлитовых тел. С тех пор в Западно-Якутском алмазоносном бассейне было выявлено и разведано свыше 800 кимберлитовых трубок.

Первое в СССР месторождение алмазов Попугаева назвала «Зарницей» и лично установила на этом месте столб с подтверждающим открытие знаком. Из рассказа Фёдора Беликова: "Следующий день мы провели на этой сопке, а на другой вышли к небольшой низменности, поросшей невысокими и редкими лиственницами. К обеду прошёл дождь. У нас был брезент, и мы залезли под него. Чтобы согреться, я решил разжечь костер и нагреть большой камень, чтобы он накалился и послужил нам печкой. Разжёг костер, пригласил Нелю (так называли коллеги, близкие и друзья Ларису Попугаеву) погреться на камне под брезентом. Она села и вдруг как вскочит, схватившись за лупу: "Смотри, Федюня, голубая глина и вся в пиропах!".

В качестве заявочного столба Фёдор Беликов затесал стоявшую на трубке лиственницу. Рядом под кучкой камней Лариса Попугаева оставила в консервной банке записку:

"Впервые 21-22.VIII.1954 г. Эти остатки, видимо, очень богатого ильменито-пиропового и, возможно, алмазного месторождения обнаружили работавшие в этом районе сотрудники партии № 26 ЦЭ Союзного треста № 2. Геолог Гринцевич-Попугаева Л. А.Лаборант Беликов Ф. А. Всё содержимое этого разрушенного коренного месторождения, судя по наблюдениям, просело вглубь. Остатки от него ищите по обе стороны от места костра и шалаша в камнях. Виднее всего они на курумах. Желаем успехов в дальнейшей работе по поискам интересных материалов к решению наших задач".

О том, что произошло дальше, известно со слов Наталии Николаевны Сарсадских, которая стала в этой истории одной из наиболее пострадавших сторон:

Когда Попугаева приехала в Нюрбу, в Амакинскую экспедицию (в штаб всех алмазных экспедиций в Якутии) с образцами кимберлитов, там как раз проходило большое совещание с прибывшим из Москвы начальством. Ее попросили сделать сообщение, а потом, под видом того, что все по алмазам секретно, буквально вырвали все материалы — в спецотдел и под замок. И стали ее обрабатывать, чтобы она перешла в Амакинскую экспедицию. Они миллионы тратили и ничего не нашли… А тут — победа. На нее насели, обещая с три короба: мол, работу дадим, диссертацию защитишь, и угрожали ей, если не согласится перейти…

После длительной «обработки» у запуганной Ларисы Попугаевой вырвали согласие перейти к ним и оформили на работу задним числом. Подоспевшим в Нюрбу столичным журналистам с гордостью объявили, что месторождение алмазов «Зарница» было открыто геологами из Амакинской экспедиции. Известно, что согласие отдать драгоценное открытие у Попугаевой вырвали самым подлым способом. Ей припомнили репрессированного отца, пытались обвинить в хищении алмазов и даже некоторое время содержали под арестом. Понадобилось два месяца, чтобы сломить волю ученой и Лариса Анатольевна Попугаева подписала все необходимые бумаги, передавая открытие непричастным к нему людям.

Все достижения Наталии Сарсадских и ее коллег были присвоены членами Амакинской экспедиции. Ленинградские коллеги, не знавшие как на самом деле разворачивались события, обвинили Попугаеву в предательстве. Женщина потеряла не только друзей, но и любимую работу.

В 1957 году «первооткрывателям» якутских алмазов вручили Ленинскую премию, но Попугаевой и Сарсадских в списках лауреатов не было. Их наградили орденами и тут же забыли об их роли в этом важнейшем открытии. Ларису Анатольевну Попугаеву признали «матерью» месторождения только в 1970-х годах, незадолго до смерти. О роли Наталии Сарсадских в этом деле вспомнили еще позднее — в 1990 году. Сейчас имена этих двух замечательных женщин хорошо известны не только геологам, но и, вообще, всем, кто так или иначе связан с добычей алмазов. На месте, где в 1954 году Лариса Попугаева поставила столбик, сейчас расположился один из крупнейших в мире алмазодобывающих комбинатов. В якутском городе Удачный женщине-геологу, заслуги которой были украдены, установили памятник.

В честь заслуг Ларисы Попугаевой крупный алмаз весом в 29,4 карата (около 12 мм в поперечнике) и недалеко от "Зарницы" кимберлитовая трубка, открытая в 1973 г., названы ее именем.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

Долгое время первенец алмазных месторождений в Якутии — трубка "Зарница" — оставался в тени других знаменитых кимберлитовых трубок — "Мир" и "Удачная", поскольку в ней, по предварительной разведке, было установлено невысокое содержание алмазов. И только в результате повторной детальной разведки в 1979–1982гг. было определено, что содержание ювелирных алмазов в трубке "Зарница" значительно выше, чем это представлялось ранее. На этом основании Министерство цветной металлургии СССР рекомендовало начать эксплуатацию трубки "Зарница" в 1988г. Но освоение этого месторождения началось силами Удачнинского ГОКа только в декабре 1998г. 65 лет назад была найдена первая в СССР кимберлитовая трубка в Якутии. Фото: пресс-служба АЛРОСА

Добыча алмазов на трубке "Зарница" ведется с 1999 года карьерным способом. До настоящего времени на трубке добывали в среднем 1,6 млн. тонн руды в год. С 2014 года ведется работа по снижению себестоимости алмазодобычи, применяются новые методы транспортировки, которые позволили повысить рентабельность разработки данного месторождения. В 2018 году объем добычи руды составил 3 331 тыс. тонн. Объем добычи алмазов — 926,2 тысяч карат. Согласно долгосрочной программе горных работ, на месторождении "Зарница" ежегодно будут добывать в среднем 3,5 млн тонны руды.

Балансовые запасы месторождения на 1 января 2019 года составили 4 728 000 карат.

Сейчас коллектив карьера Зарница насчитывает 289 человек. На карьере работает самая разная техника: экскаваторы, бульдозеры, буровые станки, погрузчики колесные, автогрейды, тракторы.

Зарница периодически дает АЛРОСА различные алмазы ювелирного качества, один из последних — уникальный алмаз "Дети Азии" массой 207,29 карат. Его добыли 6 июля 2016 года. 65 лет назад была найдена первая в СССР кимберлитовая трубка в Якутии. Фото: пресс-служба АЛРОСА

Справка: Удачнинский ГОК одно из основных подразделений АК "АЛРОСА", занимается разработкой подземного рудника "Удачный" им. Федора Андреева, трубки "Зарница", россыпного месторождения "Пироповый ручей". Комбинат приступил к освоению Верхне-Мунского месторождения, в состав которого входят трубки: "Деймос", "Заполярная", "Комсомольско — Магнитная" и "Новинка". Во 2 кв. 2019 года на Удачнинском ГОК добыто алмазов на 1,3 млн. карат.

https://yakutiamedia.ru/news/845667/

https://bigpicture.ru/istorija-jakutskih-almazov-kak-u-zhens...