Советский летчик принял бой с 20-ю самолетами противника. Чем закончилось сражение

И Ставка Верховного главнокомандования, и командование вермахта понимали, что от исхода битвы на Курской дуге будет в итоге зависеть исход противостояния между СССР и нацистской Германией.

Думали ли об этом простые советские солдаты и офицеры? Конечно, думали, и выполняли свой священный долг, порою ценой собственной жизни.

Одним из таких офицеров стал гвардии лейтенант Александр Константинович Горовец, вступивший в неравный воздушный бой с превосходящими в разы силами противника.

Александр Константинович Городец (1915 - 1943)

6 июля 1943 года Александр Горовец на самолете Ла-5 вылетел на патрулирование в районе Владимировка — Кочетовка — Зоринские Дворы — Ольховатка.

Именно в этом направлении противник наносил свои главные удары.

Завершив патрулирование, группа советских летчиков стала возвращаться домой, как в небе их настигли по разным данным от 20 до 50 немецких бомбардировщиков Ju-87 («Юнкерс») под прикрытием «Мессершмидтов».

Летчики Рекунов и Городец летели последними, поэтому приняли основной удар противника на себя.

По причине поломки рации Александр Городец не смог передать своим товарищам информацию о немецких самолетах и вступил в бой первым.

Городец начал методично уничтожать вражеские Ju-87. Первый, второй, третий…

Чтобы его удары были более результативными, он приближался к противнику на максимально близкое расстояние и открывал огонь. Эта тактика позволила ему уничтожить 8 самолетов неприятеля, а когда закончился боекомплект, он ударил по хвосту одного из оставшихся Ju-87 своим винтом, от чего тот стал стремительно падать вниз и разбился о землю.

Ла-5

На этом бой не закончился. Частично поврежденный Ла-5 Александра Городца был атакован еще 4 немецких истребителя BF-109.

Уклоняясь от ударов противника, летчик Городец пытался уйти на безопасное расстояние, но одна из очередей BF-109 все-таки достигла цели.

Самолет лейтенанта Городца упал на землю и разбился. Видимо, по причине ранения Александр Городец не смог выпрыгнуть с парашютом.

Результат Александра Горовца, который в одном бою сбил 9 самолетов противника, больше не удалось повторить никому.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 года Александр Горовец посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Наградной лист. Городец А.К.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: