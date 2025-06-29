Теперь и сделки с недвижимостью хотят оцифровать

Цифровой концлагерь подбирается к сделкам с недвижимостью: СМИ уже третий день пиарят инициативу депутатки от Единой России Светланы Разворотневой, которая хочет запретить покупать квартиры и участки за наличные. Идею одобрила Генпрокуратура, мнение которой на самом деле спрашивать тут вовсе не обязательно, тем более что речь даже не о законопроекте, а об идее—воплотить ее в жизнь Разворотнева со товарищи намерена попытаться в ходе осенней сессии.

Инициаторы прикрываются борьбой с мошенничеством, хотя на самом деле это просто очередной шаг по борьбе с наличными и загону всех нас в контролируемый цифровыми властями «новый дивный мир». В котором ваши деньги—уже не ваши, цифровая власть может в любой момент отнять или заблокировать их. Кроме того, реализация идеи Разворотневой и К направлена на обогащение банков –тот же Сбер перестал разрешать вносить деньги от человека к человеку, только переводом за комиссию в 5%. - предупреждает РИА Катюша

К теме об инициативе, озвученной депутатом "Единой России" Светланой Разворотневой, - о запрете на все сделки с недвижимостью через наличные деньги.

К этим жестким ограничениям цифросекта подбирается уже давно. В марте с.г. Союз участников рынка недвижимости (объединяет компании, предоставляющие услуги в сфере недвижимости, в частности, «Самолет плюс» и «Этажи») направил письмо в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет, в котором предлагал ввести запрет на покупку жилья за наличные, но только на вторичном рынке.

И здесь показательна реакция инкассаторов.

«Мы считаем инициативы по ограничению расчетов наличными деньгами крайне опасными. Они неконституционны по своей сути, потому что каждый россиянин сам выбирает, как ему хранить деньги и какую форму расчетов использовать», — заявил президент объединения инкассации «Росинкас» Василий Медведев.

В «Росинкасе» отметили, что именно из-за роста мошенничества многие россияне стали рассматривать наличные как единственный способ сохранить свои сбережения.

Он подчеркнул, что участники рынка инкассации, «безусловно, выступают за самые широкие меры по борьбе с телефонными мошенниками». Однако инициатива, по мнению Медведева, не будет принята к рассмотрению.

«Ее реализация не защитит от социальных инженеров, но она способна подорвать доверие людей к государству, посеять в обществе новые слухи и домыслы в пользу тех, кто распространяет фейки про наступление на свободу россиян, «цифровые лагеря» и тому подобную опасную информацию, дестабилизирующую ситуацию в обществе», — добавил он.

Полностью согласны с тем, что инициатива об ограничениях приема наличных рублей - по своей сути является антиконституционной. Согласны и с тем, что хранение сбережений в наличке - на самом деле и есть самый эффективный способ борьбы с мошенниками всех мастей, которые действуют сегодня в основном удаленно, через цифру. Хранящиеся у гражданина дома деньги для них по умолчанию не доступны. А вот получить доступ к личному кабинету жертвы в банке для них сегодня - задача не самая трудная.

А вот дальше мысль г-н Медведева зашла куда-то не туда. Наступление на свободу россиян и "цифровые лагеря" - это слухи, домыслы и фейки, которые дестабилизируют ситуацию в обществе, говорит он. Но тут же сам добавляет, что запрет на прием наличных может "подорвать доверие людей к государству".

Простите, так каким же образом информация про строительство цифроконцлагеря является фейком? От кого исходит данная инициатива по запрету/ограничениям налички? Не от самого ли государства, не от "партии власти"? Рассказывать про это, выражать свой протест, призывать народ порефлексировать и не бежать со всех ног в цифровую кабалу - это у нас теперь называется "дестабилизацией ситуации"? Так кто же тогда главный дестабилизатор, г-н Медведев? -добавили на страницах РИА КАТЮША

Новости одна хлеще другой.

Цифросекта с верхушкой ЦБ во главе, в своем стремлении построить электронный концлагерь и контролировать каждую копейку на счетах населения, решила подорвать боеспособность нашей воющей армии, которая во многом держится и побеждает благодаря помощи волонтеров и родственников военнослужащих, обеспечивающих фронт всем что не довезло МО, от вкусняшек и влажных салфеток до автомобилей, запчастей к ним, мед.препаратов, дронов, окопного РЭБа, средств связи и т.п. У нас вообще ФСБ работает? Хоть кто-то способен остановить этих безумцев -цифросектантов? Вопрос риторический.