Поздравляем Юнну Петровну Мориц с днём рождения!

Юнна Мориц. Свобода слова при всех режимах

…Юнна Мориц – в этом имени – юность, где музы в хороводе среди подснежников, апрельского ветра, многотравья майских лугов. Весенним дождём проливаются строки поэзии Юнны Мориц, и свежесть поэзии, как запах черёмухи, головокружит.

Вдруг новость, как гром, прогремела.

Либеральный бомонд «свиньёй» пошёл на поэта! Либерзона устроила людоедскую травлю, объявила войну. «У Юнны Мориц – маразм, старческая деменция, стихи ужасны, талант умер, она тяжело больна, жаль, что не умерла, у неё много читателей, это опасно, рейтинг очень высокий!..» – перлы карательных санкций. Причина – гражданская позиция Юнны Мориц, защита России от русофобского фашизма… Как это в «Волшебной скрипке» Гумилёва –

«Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленье

В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь».

Но поэт – на то и поэт. Чтобы перлы грязной клеветы и карательных санкций отскакивали от пера бумерангом и кошмарили лагерь вранья, где быть патриотом Америки, любой европейской страны – прекрасно, а России – ужасно.

Марина Алексинская: Юнна Петровна, в «сетях» вам объявили войну за публикацию ваших стихотворений, вашей позиции, не совпадающей с позицией быковых-макаревичей. Что даёт вам силы так ярко и убедительно противостоять натиску ненавистников?

Юнна Мориц:

Имейте совесть – это роскоши предмет,

Имейте совесть – вот прекрасное именье!

Мне отключали воду, газ и свет,

А совесть – никогда, ни на мгновенье.

................................................................

Имейте совесть – это крупный капитал,

Не дайте совесть распилить ножовкой.

Кристалл дешёвкой станет и металл, –

Не станет совесть никогда дешёвкой.

М.А.: Война на Донбассе, подъём патриотизма в России, предательство 5-ой колонны, – место поэта в такой ситуации. Поэт и свобода слова, как связаны для вас эти понятия сегодня?

Ю.М.: Свобода слова была в моей поэзии всегда, при всех режимах, за что я и была постоянно в "чёрных списках", у меня великий опыт свободы слова и противостояния травле и клевете. Я всегда шла "поперёк потока" и делала всё возможное, чтобы не вписаться ни в какую обойму, струю, колею, – тем более, не оседлать никакую волну, приносящую прибыль и выгоду. Куняев писал, что я ненавижу всё русское, как Гейне ненавидел всё немецкое, но это ещё – не худшее, что обо мне написано. Однако, у меня всегда был, есть и будет замечательный Читатель, и его много, очень много для поэта в наши дни. Место поэта сейчас и всегда – там, где ясно, что "Илиада" и "Одиссея" Гомера, "Ад" Данте, трагедии Шекспира, "Медный всадник" и "Полтава" Пушкина – это Вечное Теперь, которое чистая лирика Сопротивления, публицистика и злоба дня, поэзия – навсегда. Я уже писала о том, что "рано попала в эту плохую компанию".

Война на Донбассе – это Сопротивление. Произошла декриминализация фашизма, бандеровщина вписалась в национально-освободительное движение против "русских оккупантов", пришла хунта с палачами, которые сожгли живьём в Одессе протестующих граждан и при полном равнодушии полиции добивали тех, кто спасался, выпрыгивая из окон. В ответ на разгул фашизма, которому аплодировал Запад, восстал Донбасс, защищая своё Право на Жизнь. Это – историческое восстание против "нового мирового порядка", который называет себя западной цивилизацией и методами фашизма решает – кто имеет Право на Жизнь, а кто – нет! Гитлер мечтал уничтожить Россию, "новый мировой порядок" – его мечта.

М.А.: Вы – русский поэт. Сегодня говорят так: нет же национальности – немецкий или французский, значит, и национальности русский тоже нет. Хотелось бы у вас спросить: кто такой – русский? И что значит для вас – русский поэт?

Ю.М.: Бодлер – французский поэт, Байрон – английский поэт, Гёте – немецкий, Лорка – испанский, Данте – итальянский, Лермонтов – русский. А "советский" поэт – это такой же бред, как Бодлер – буржуазный, Вергилий – рабовладельческий, Пушкин – монархический.

Вся мировая и русская поэзия создана людьми смешанных кровей, чья национальность не совпадала с языками стран, на которых они писали. Язык поэта – это национальность его поэзии, несомненно и без исключений. Иосиф Бродский – русский поэт, а не американский и не еврейский.

М.А.: Что за среда, люди, которые формировали вас как личность? О ком или о чём вы чаще всего вспоминаете? И что за среда для вас под названием «шестидесятники»?

Ю.М.: "Шестидесятники" – не моя среда. Чаще всего вспоминаю об Арктике, где я в 19 лет плавала на ледокольном пароходе "Седов". И о шахтах Сибири, Донбасса, где я была, обретая свободу слова. Меня после этого исключили из Литинститута за "нарастание нездоровых настроений в творчестве". Стояла – "оттепель", но для меня – заморозки. Потом поэт Николай Тихонов написал об этих "нездоровых настроениях" в "Литературной газете" предисловие к моим стихам, которое называлось "Поэт видит Север".

М.А.: Был ли соблазн Западом? И если да, то когда вы в нём разочаровались? Почему с вашей точки зрения Запад столь прельщает «дорогого россиянина» даже сегодня?

Ю.М.: Я всегда была невыездной, на запад меня приглашали постоянно – на симпозиумы, фестивали поэзии, для чтения лекций. Мои стихи там переводила Лидия Пастернак, сестра Бориса Пастернака. Потом, когда стали выпускать всех, я была в Италии, Англии, Франции, Польше, Чехословакии, Югославии, Америке. Мои стихи переводили прекрасно, авторские вечера проходили при полных залах. Соблазна остаться не было у меня никогда. Я не "разочаровалась в Западе", я испытала гнев и презрение к тому "коллективному западу", который бомбил Сербию, уничтожив Международное право, а потом во имя американской гегемонщины вторгся в Ирак, Ливию, далее – везде. Олигархат России делал всё возможное, чтобы НАТО двигалось к нашим границам, хотя НАТО не очень того хотело в начале "катастройки". Но олигархат полагал, что НАТО – лучший защитник его грабительских капиталов от "скотского" народа. Запад прельщает "дорогого россиянина" комфортом, возможностью сливать туда капиталы, хряпнутые в России, заодно обзывая Россию помойкой, историческим тупиком и отбросом.

М.А.: В советские годы художник пребывал на пьедестале. Скинув Дзержинского, демократия скинула и художника. Говорят: художник такой же человек, пусть спустится с облаков на землю. Ваша позиция?

Ю.М.: Я, слава Богу, не пребывала ни на каком пьедестале. Так что меня никто ниоткуда не скинул. По всей земле стоят памятники завоевателям, полководцам, государственным деятелям, чья жестокость не уступает Дзержинскому и даже превосходит в разы. Великий "глобализатор" Македонский вешал на деревьях трупы вдоль дорог, потому что "сильная власть должна быть страшной". Памятник – это история, часто ужасная. Никакой связи между сбросом памятника Дзержинскому и сбросом каких-то художников с пьедесталов не вижу. Но вижу Дзержинского с Бжезинским в одном флаконе.

М.А.: Кто сегодня с вашей точки зрения – интеллигенция, и что такое сегодня – элита?

Ю.М.: Сегодня интеллигенция – люди, не утратившие совесть и работающие на благо российского человечества.

Элита, состоящая из деньгастых светских львов и львиц, это – зоопарк, чей образ жизни самым отвратительным образом звездит в телеящике и прочих СМИ. Элита в переводе на русский – это отборный сорт. Вопрос в том: кто эти сорта отбирал в России?..

Мерзкий, извращённый образ России, где живёт генетический урод – российский народ, который просто обязан вымереть как можно скорей, – такова национальная идея, людоедская философия и «творческая деятельность» русофобской элиты. Она отравила страну и людей ядом самоненависти, самоистребления («Смотрите на себя и ужасайтесь!»). Запад это приветствует, именно такая Россия – ватник, колорад, биомасса, которую надо уничтожать под любым предлогом, подлым и лживым.

Мои ужасные стихи – противоядие от русофобской отравы, реанимация высокой самооценки российского человечества, моего Читателя. Это – особая поэтика, она приводит в бешенство русофобов, которые ждут, что запад задушит Россию санкциями, информационной блокадой и охунтением, развратом вражды. Это – не мой зал ожидания.

М.А.: Художник и деньги... Художник должен быть голодным или сытым?

Ю.М.: Художник не должен быть бездомным, голодным и нищим. О деньгах для художника должно думать государство. Наше государство думает очень самобытно: деньги дают на "Х+й в плену ФСБ", на клетку с курами, которые какают на чучело Льва Толстого. Вся русофобия, вся лексика и фактура ненависти к России оплачены государством очень щедро, у государства такие эксперты, министры, специалисты по глобализации. По сути, государство сглобализалось с русофобами, заливая их деньгами. А сегодня это отечественное русофобище диктует карательные санкции.

За ненависть к себе Россия платит щедро.

Кто зверствует над ней, тот сказочно богат.

Кто грязью обольёт, тому – казна и недра.

Такая садомазь, такой маркиз де Сад.

За ненависть к себе Россия ублажает

И приближает так, что жрут её живьём.

За это ей "весной арабской" угрожает

Правозащитник бомб, – за ласковый приём.

За ненависть к себе Россия платит лаской,

Насилуют её на Библии Бабла.

Платя за "Х+й в плену" – над детскою коляской,

Такие ценности Россия огребла!..

В такие зеркала красавица глядится,

Такое про неё снимается кино, –

Россия за него заплатит, чтоб гордиться,

Что ненавистью к ней прославится оно.

М.А.: Кто из женщин в литературе оказал на вас особенное влияние. Цветаева или Ахматова? – Ваш выбор.

Ю.М.: Обе – великие русские поэты. Никто из них не получил Нобелевскую премию. Но когда дают Нобелевскую премию другим поэтам, на Западе непременно пишут: её (его) переводила великая "леди" Ахматова, или её (его) переводила великая "леди" Цветаева, или с обеими были знакомы лично, по переписке. Такой "сертификат качества".

М.А.: В юности вы освоили Арктику. Сегодня поднимают вопрос о возвращении архипелагу Северная Земля названия Земля Императора. Ваше отношение к этому? И что за опыт вы извлекли из знакомства с Арктикой?

Ю.М.: Я не освоила Арктику, я в ней жила полгода, мы плавали на зимовья. Об этом есть в моей книге короткой прозы "Рассказы о чудесном", там и фотография, где я стою в ватнике рядом с ледоколом "Седов" и смотрю в бинокль. Арктика – это чувство человеческой, духовной силы в любых, самых трудных обстоятельствах, и остаётся это чувство на всю жизнь, и оно работает – очень! Недавно вышла новая книга моей поэзии "Сквозеро", она состоит из четырёх книг, одна из них называется "Большое Льдо", она о том, как в чувстве Арктики сверкает русская литература, русский язык, морозоустойчивость российского человечества. Я очень люблю "Морожены песни" Степана Писахова и всю его гениальную книгу северных сказок.

А возвращение географических названий – часто не к добру, в этой области есть свои тайные смыслы, которые способны на ответный удар.

М.А.: Что за кирпич был извлечён из строения нашего государства, что оно рухнуло? Является ли он причиной того, что наше государство то поднимается, то снова обваливается?

Ю.М.: Никакой кирпич не был извлечён, дело не в кирпиче, хотя иные фэйсы "кирпича просят", как говорят в народе, который никогда не простит и не забудет грабительскую "прихватизацию" и сдачу страны во внешнее управление Западу, который по этой причине объявил свою победу над Россией в "холодной войне". Наше государство перестанет обваливаться, как только прекратится "диктатура либералов, тирания либералов", – эти мои стихи довольно знамениты.

М.А.: Каким бы одним словом вы охарактеризовали советское время? Время демократии в России?

Ю.М.: Одним словом? – Получится враньё.

Советское время – это множество самых разных времён, часто уничтожающих друг друга. Никакой демократии не было, и я не считаю демократию вообще замечательной штукой, – демократия приговорила Сократа к цикуте, к самоубийству ядом, а через 2500 лет западная демократия реабилитировала Сократа, но голоса разделились поровну. Американская демократия хватает людей в любой стране, тащит к себе, жестоко пытает и судит за мысли и намерения, сажая в тюрьму лет на 30-100, при этом сама американская демократия с её кровожадными гегемонстрами – нигде и никогда не подсудна. В этом смысле советское время сильно сдерживало агрессию "коллективного Запада" и было тормозом для гегемонстров.

P.S.

Юнна МОРИЦ: Ответ на вопрос, которого здесь нет: "Как низко я пала?".

Безусловно, взовьются визги и вопли: "Как низко она пала, печатается у Проханова и в «Дне литературы»!" Есть у меня об этом стихи "Правила приличия":

В приличном обществе, которое свободно?..

В приличном обществе бомбёжек и блокад,

Переворотов, упакованных в плакат

Свободы – разгромить кого угодно?

В приличном обществе, где гадит гегемон?

В приличном обществе законно зверских пыток?

В приличном обществе, где ужаса избыток –

Величья гегемонского гормон?

В приличном обществе, где неприлично быть

Россией?.. В этом обществе отличном?..

Нет, лучше в обществе я буду неприличном,

Чтоб ваши правила приличия забыть!

Беседовала Марина Алексинская

Хельга Энгельбрехт. Германия. портрет Юнны Мориц

Юнна Мориц об антинародной "элите" России

Как же это удивительно, но, читая новые стихи Юнны Мориц, я вдруг ловлю себя на мысли, что сегодня, спустя столько десятилетий, я имею возможность погрузиться в тот поэтический мир художника слова, в который я входил ещё будучи советским школьником...

Юнну Петровну Мориц можно с полным правом назвать живым классиком отечественной поэзии. Вполне вероятно, её имя и уж тем более лирика знакомы далеко не каждому из нас... Но думаю, чуть ли не все в далёком уже детстве напевали добрую песенку на стихи Юнны Мориц про резинового ёжика с дырочкой в правом боку!

Юнна Мориц - автор не только многих стихотворений для детей, её перу принадлежит и любовная лирика, и гражданская поэзия. Поэтому вполне логичным выглядит и то, что в 90-е в её жизнь вошла политика. Известная поэтесса была активной участницей радикально - демократических течений, хотя себя никогда не считала ни обличителем, ни диссидентом.

И сегодня Юнна Петровна занимает активную гражданскую позицию, её произведения печатаются в разных литературных изданиях, она часто даёт бескомпромиссные интервью по поводу событий, происходящих как в России, так и во всём мире. Большим потрясением для русской поэтессы стали события в Белграде, и сегодня она внимательно, с болью в сердце следит за происходящими на Украине и на Донбассе событиями.

Гражданскую лирику Юнны Мориц отличает чувство человеческого достоинства, которое она всегда ценила превыше всего и которое всегда защищала в своих стихотворениях...

В одном из интервью поэтесса отметила, что верность и любовь к стране, в которой живёшь, должна быть настолько же естественным чувством, как привычка мыть руки перед едой...

Свидетельница многих исторических поворотов в жизни страны, Юнна Мориц всегда с народом, чутко воспринимает его настроение... Всем своим естеством интеллигентного человека она протестует против высокомерия, надменности, а порой и презрения новоявленных "элит" по отношению к простому народу, который для многих зарвавшихся и надменных представителей "бомонда" не более, чем "холопы" и "чернь"... Именно об этом ничем не оправданном и не объяснимом чванстве представителей отечественного "истеблишмента", который любит поучать народ, не любя его, рассказывается в стихотворении Юнны Мориц. Его я предлагаю вам, уважаемые читатели, прочитать, и в нём будут узнаваемы многие лица причисляющих себя к "элите" персон.

Народ прекрасен тем, что сильно вам не нравится,

Что ездить с ним в метро – для вас моральный крах:

Вы – не красавец там, а также не красавица,

Аплодисментов нет, а есть вульгарный страх,

Что ваш успех – ничто, народу он до феньки,

Вы просто – пассажир, каких страна полна,

И надо впредь иметь такую славу, деньги,

Чтоб от народа быть, как от земли – луна.

Воспитывать народ – идея ваша гадкая,

Указывать ему, как жить и умереть,

Какая быть должна не горькая, а сладкая

Улыбка у него при встрече с вами впредь.

Народ переживёт любую власть, учтите.

Народ переживёт любые времена.

Воспитывать народ?.. Господь – его Учитель,

Особенно – когда звереет сатана.

Народ прекрасен тем, что вами не отравится,

От санкций не умрёт, он – скиф и азиат,

И он не виноват, что это вам не нравится

И ненависть к нему отравит вас, как яд.

Другой народ просить у Господа не надо:

Получите в обмен жестокую судьбу,

Когда другой народ, что слаще шоколада,

Культурно вас пошлёт в Освенцима трубу.

Вот такую отповедь дала Юнна Мориц жирующей маргинальной российской "элите"!

Народ переживёт любую власть,

Земли он ниже не сумеет пасть,

Его Господь пасёт, и Он спасёт

Народ, который вами презираем –

За то, что пахнет потом и мочой,

Вас наряжая в мех и в шёлк с парчой,

А также в памперсы, чей гений нестираем,

А также в памперсы,- справляя за сараем

Свою народную природную нужду.

Художник - Рубен Адалян. Портрет написан у него в мастерской в Ереване.

В О З Р А С Т

После семидесяти годов,

После всех Побед над множеством бед,

Человеческий разум готов

На вопрос о возрасте - дать ответ :

Мой возраст - семьсот лет.

В десять раз мой возраст возрос

Лет с пяти, где бомбила меня гитлерня,

В тот вагон попадая и в тот паровоз,

Что из Киева вёз на Урал меня, -

И на землю выбросил из огня

Чей-то возраст, меня от пожара спас,

Чей-то возраст, выросший в десять раз!

И читая страницы священных трудов,

Где возраст людей - девятьсот годов,

У меня ни малейших сомнений нет :

После всех Побед над множеством бед

Возраст этих людей - девятьсот лет, -

В сто раз их возраст возрос в пути,

Где было им около лет пяти,

И кто-то их от пожара спас,

Чей-то возраст выбросил их из огня,

Чей-то возраст, который возрос - в сто раз,

Этот возраст сейчас и здесь - у меня,

Потому что Россию бомбит гитлерня,

Чей возраст возрос из безбожных берлог,

А возраст России - тремя словами :

С нами - Бог! Это - возраст, который - Знамя

Всех Побед над множеством бед, а Свет

Всех Побед - это возраст, где с нами - Бог!

Никуда не удравший Читатель

Никуда не удравшей страны –

Мой защитник и мой не предатель,

Ты – действительность, явь, а не сны.

Мы не сдали ни полсантиметра

Той страны на священной войне,

И не проданы Родины недра

В той стране, что в тебе и во мне.

Там над нами победное знамя,

И никто нам не равен в борьбе

С гитлерьём, что разгромлено нами

В той стране, что во мне и в тебе.

Там страдания наши священны,

Наши земли в дыму и в огне,

За Победу – заоблачны цены

В той стране, что в тебе и во мне.

Мы в стране проживаем, которая

Благодарна великой судьбе,

Чья священна, нетленна История

В той стране, что во мне и в тебе.

Там – Гулага великое горе,

Бездна адская – с ним наравне.

Это – горе священной Истории

В той стране, что в тебе и во мне.

Мы не сдали ни полсантиметра,

И никто нам не равен в борьбе

С гитлерьём!.. И не проданы недра

В той стране, что во мне и в тебе, –

Никуда не удравший Читатель

Никуда не удравшей страны,

Мой защитник и мой не предатель,

Волнорез – против грязной волны!

Официальный сайт Юнны Мориц: http://www.owl.ru/morits/

