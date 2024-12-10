С Сирией только начинается

Ситуация в Сирии. 09.12.2024

1. Захватившие власть боевики приступили к формированию переходного правительства. Будет нечто в духе ПНС Ливии.

2. Некоторые представители органов старой власти оказывают содействие в вопросах передачи власти.

3. Израиль продолжает оккупировать территории на юго-западе Сирии, пользуясь тотальным вакуумом власти.

4. Протурецкие боевики ведут штурм Манбиджа. Курды из СДС сопротивляются и сходу взять Манбидж боевики не сумели.5. ВС РФ покидают базы в Рожаве. После краха правительства Асада нахождение в Рожаве стало бессмысленным.6. По базам в Латакии - пока ведутся переговоры о возможности их сохранения. Решения о выводе пока нет.7. РФ и Иран уже контактируют с захватившими власть боевиками. В посольстве Сирии в Москве уже поднят флаг "зеленых".8. Асад с семьей в Москве. Путин предоставил им политическое убежище. По некоторым данным наши также помогли эвакуировать Сухейла.9. Махер Асад ушел в Ирак вместе с частью своих солдат. В Восточной Сирии было брошено большое кол-во солдат и техники.10.Запад уже ведет подготовку к легализации ХТШ и Джулани, представляя их "прогрессивными повстанцами", хотя по сути это "Аль-Каида".11.ИГИЛ сейчас активно вербует личный состав, пользуясь тем, что боевиков повыпускали из тюрем и образовался вакуум власти. ИГИЛ усилится.12.ХАМАС поздравил боевиков с захватом власти в Сирии. Это не должно удивлять, ХАМАС до 2016 года был на стороне боевиков.13.Ливан и Ирак продолжают укреплять границу, ожидая роста потока беженцев и возможных атак со стороны боевиков.14.По всей стране продолжаются грабежи и мародерство. Идут и расправы над силовиками служившими Асаду.15.США и Израиль продолжают бомбить склады и позиции бывшей сирийской армии, пытаясь уничтожить часть военной техники САА.16.Экономическая ситуация в стране резко ухудшается. Обвалилась местная валюта, нарастают проблемы с ГСМ (которые были и до этого)

В целом, после дележа трупа убитой САР, можно ожидать начала войны за эти останки с весьма вероятным расчленением единой Сирии.

https://t.me/boris_rozhin/147285 Прогрессивный инклюзивный и многообразный терроризм XXI века. Режем головы не забывая про правильное употребление "они/их".

https://t.me/boris_rozhin/147323

Заявление "лидера" Сирии:

«Мы открыты для дружбы с Израилем. У нас нет врагов, кроме режима Асада, "Хезболлы" и Ирана. То, что Израиль сделал против "Хезболлы" в Ливане, очень помогло нам. Теперь мы позаботимся

об остальном».

При этом Эрдоган, угрожая Израилю за Палестину, был на стороне этих «повстанцев».

Здравомыслящий человек запутается, кто теперь против кого станет «дружить». И отчасти будет прав, поскольку обычной логикой это уже не объяснить.

Люди, обладающие духовным зрением, поймут, что это называется управляемый хаос, который будет предшествовать появлению Антихриста.

https://t.me/tsargradtv/95464

Концепция изменилась. Ваххабиты уже не боевики и не террористы, а вооружённая оппозиция.

https://t.me/russkiegramoty/53319 Муджахиды в тапочках гарантировали безопасность военных баз мировой державы с "Орешником".

Ну ок.

https://t.me/russkiegramoty/53326

Вот эти террористы-ваххабиты, которые издеваются над телом убитого ими русского солдата в Алеппо, теперь именуются "вооружёнными оппозиционерами", с которыми лавромид "поддерживает контакт". Скрин с видео

Но предательство мёртвого русского солдата заключается даже не в этом. А в том, что за неделю, прошедшую с его мученической смерти, андроид из МОРФ не соизволил обнародовать его имя. И, скорее всего, мы никогда его не узнаем. Будут хоронить тайком, как и погибших моряков с кораблей Черноморского флота или лётчиков со сбитых ВСУ самолётов.

https://t.me/russkiegramoty/53358

Россия выводит свои войска с потерявших какой-либо смысл передовых баз в Рожаве. Их уход, открывает двери для турецкой армии и подконтрольных ей боевиков.

Относительно Хмеймима и Тартуса.

Несмотря на истерики, на текущий момент решение о выводе баз в Латакии не принималось. По этому поводу идет кулуарная торговля. Есть варианты в которых они могут остаться, но и их потенциальный вывод удивить вряд ли сможет.

Если есть возможность сохранить базы в Сирии - их необходимо сохранить.

https://t.me/boris_rozhin/147261

Наши в пустыне:

Telegram-каналы сообщают о застрявших в Сирии подразделениях

Вопреки валидольным заявлениям некоторых лиц, в Telegram-каналах появилась информация о русских подразделениях, которые оказались заблокированы в глубине сирийской территории.

В частности, канал «Военный Осведомитель» сообщает о небольшой группе наших военных, которые остались на одной из баз. Днем ранее об этой же группе сообщал милитари-блогер Александр Арутюнов, известный под псевдонимом Razvedos.

Сообщается, что это группа не имеет шансов пробиться к своим, поэтому их спасение возможно только в результате политических договоренностей между руководством России и новыми хозяевами Сирии. Кроме того, угрозу для них представляют авиаудары, которыми Израиль методично истребляет авиацию, комплексы ПВО и склады сирийской армии. Вторая группа, о которой сообщается в Telegram, вышла из подконтрольной курдам авиабазы Саррин на границе провинций Алеппо и Ракка, и сейчас движется где-то по северу Сирии. В составе колонны отмечены бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун-К», «Спартак», различные КамАЗы и Уралы. На кадрах, опубликованных местными жителями, видно, что наши военные прихватили с собой пусковую установку «Точка-У» сирийской армии. "Похоже, что кто-то на месте взял на себя ответственность не оставлять боевикам полноценный ОТРК с ракетами теперь уже бывшей армии Сирии, и теперь таскает его за собой повсюду, в надежде вывезти на территорию, подконтрольную ВС РФ", – отмечает «Военный Осведомитель».

В текущих условиях Царьград не может проверить достоверность вышеизложенных данных. Однако мы молимся о том, чтобы ни один русский солдат, офицер или контрактор ЧВК не был забыт в руинах сирийского государства.

Влад Шлепченко, военный обозреватель Царьграда

https://t.me/tsargradtv/95487

А это алавитско-христианская провинция Латакия. Вот так местные реагируют в мечети на новость о свержении Асада. Как говорится, лучше тысячи слов. Это ж как надо было обосраться, ребята.

https://t.me/RastaPavel/13205

Павел Кухмистров отмечает:

А знаете, что самое похабное во всём этом сирийском кровавом цирке (от которого уже в ближайшее время всем перестанет быть смешно)? Что с технической точки зрения наша сторона действительно не причём. Потому, что, кроме баз, нас там действительно нет. Всех вывели по требованию Асада. А настаивать наши не стали, потому, что «мы не вмешиваемся во внутренние дела союзников».

По этой же причине Москва не помешала Асаду раздёргать подготовленные нами боеспособные части и сместить боевых командиров. По итогу чего только остатки этих частей (вроде «Дивизии Тигра») и оказывали сопротивление. Причём, успешно. Но они оказались одни. Остальные разбежались.

По этой же причине Москва никак не повлияла на ситуацию в стране после нашей (я подчёркиваю: НАШЕЙ) военной победы. Позволив алчным кланам довести народ до ручки. В первую очередь, местным «мухабаратовцам» (представителям службы безопасности). Которые под конец охренели настолько, что люди предпочли исламистов. Напротив, эти мухабаратовцы прямо наезжали на наших, быковали на них. А не стояли по струнке, как стоят перед американцами местные туземные нукеры. Могли наши их выдрессировать? Ещё как. Но «мы не вмешиваемся во внутренние дела союзников». И вообще, «мынитакие».

Более того, мы уже несколько лет там, в общем-то, вообще не при делах. Это, кстати, чистая правда. Всё случившееся сотворил сам Асад и иранцы. Но вот только для всего мира Сирия – это наш актив. И наше лицо. Которое сегодня было потеряно. Абзац в том, что наша «элита» вообще не мыслит в категории «лица». Она её не понимает. И в лучшем случае крутит пальцем у виска, когда ей пытаются об этом говорить.

А ещё, ребята, для самого народа Сирии мы прочно ассоциировались с режимом Асада. Котрый ухитрился всего за несколько лет дойти до того, что его свержению радуются даже в алавитско-христианскй Латакии. И это уже к моему любимому вопросу «мягкой силы». Про которую они говорят: «дорого и не нужно». Да и вообще, какая ещё «мягкая сила»? Не забываем: «мы не вмешиваемся во внутренние дела союзников». Даже тогда, когда из-за этих союзников у нас теперь беда. Реальная беда. Но ребята необучаемы. Вообще. Они опять «договорились с элиткой» и пошли дальше чесать задницу с чувством выполненного долга.

Ну, а теперь ответьте нам, ребята: что дальше? Дальше-то что?

ЗЫ: Тут вчера Трамп уже по этому поводу высказался (https://t.me/riakatysha/36411). С всей свойственной ему незамутнённостью. Сказал, что РФ прогадила в Сирии все полимеры. И не удивительно: мораль у Трампа чисто зулусская. Слабаков и потерпевших он презирает. А, значит, договариваться он с Москвой теперь не станет, а станет продавливать и пытаться ставить раком. Ну, может оно и к лучшему. Теперь придётся воевать всерьёз. И мобилизация общества тоже понадобится. Ибо случившееся обрезает путь к договорняку животворящему. Хотя, кто их знает, убогих.

https://t.me/RastaPavel/13208

Но Павлу возражают, что это в данном случае не зулусская мораль. А мораль большого белого господина. Каким по всем понятиям должна была быть Россия. Хотя бы в Сирии. Хотя бы в Средней Азии.

Но наши госдедушки же нетакусики.

И про "воевать всерьёз". Всё, что Россия теоретически и практически могла в экономическом, политическом, военном и любом другом смысле - она уже показала за почти 3 (три!) года СВО. Ничего сверх этого, никаких "по-настоящему" нет и быть не может. Даже если разово мобилизовать ещё 300К, 600К, 1000К человек. Кардинально это ситуацию не изменит. Как минимум, потому что нет (и не будет) такой задачи - брать Херсон, Харьков, Николаев, Одессу. Это не говоря уж о том, что имеющиеся палковводцы тоже показали всё, на что способны. Выше головы они по щелчку пальцев не прыгнут.

И всё это прекрасно понимает команда Трампа. Исходя из такого понимания и выстраивает стратегию действий. Ничего для нас хорошего или хотя бы приемлемого в этой стратегии нет и не будет.

https://t.me/russkiegramoty/53333

Преждевременно говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе, это предмет для обсуждения с теми, кто возглавит Сирию, заявил Песков.

Учитывая это заявление и что зверье теперь официально подняло свой флаг над посольством Сирии в РФ, то можно уже говорить, что базы сохранить не удасться. Потому что сейчас мы легитимизируем эту власть, да и заявлялось, что сам Асад оставил премьер-министра для передачи власти, значит он от нее отказался.Сохранение баз возможно было только в случае активного движения в Латакии и Тартусе, где местные могли бы выйти на митинги против оппозиции, и обратить к РФ, а остатки асадовских войск бы были поддержаны нашими, где наши с сирийцами могли бы закрепиться на границе провинций,обьявив их нашей зоной безопасности. Как делает Израиль. Но, учитывая, что мы вообще ничего там не делали, это все очень фантастично звучит. Сохранить базы не получится, разве что временно. Для нового оппозиционного правительства мы враги, а они для нас уже легальная власть и они просто нас попросят убраться во свояси, с подачи турков разумеется.Но, турок может поторговать, разменяв согласие на сохранение баз на что-то нужное для себя, а когда получит желаемое даст отмашку, и у наших баз будут проводиться пикеты и митинги из местных. Эрдоган лишь разведет руками и скажет: '' Тут видите, сам народ же против''.

Так что уход из Сирии-это вопрос времени.

Столько ребят погибло зря.

https://t.me/zloy_zhurnalist/20016

Сирийского государства уже несколько часов как нет, а его «осколки» в виде остатков армии продолжают блуждать по пустыне.

В сети появились кадры, на которых, как утверждается, свыше 2500 солдат и офицеров, которые были брошены командованием в сирийской пустыне, где-то к югу от трассы Пальмира — Дейр эз-Зор, где они и были обнаружены боевиками. Пока еще вчерашние террористы пытаются следовать современным трендам и не спешат вырезать участников «банд режима», как их величают в «оппозиционных» СМИ. Однако судьба у этих людей в любом случае незавидная.

Ну и очевидно, что сражаться за Асада с таким отношением к собственной армии никто и не попытался.

https://t.me/boris_rozhin/147298

Вадим Трухачев поднимает вопрос и отвечает:

Россия за счёт своего бюджета не должна спасать женщин, захотевших сказки за рубежом, и вышедших ради неё замуж за иностранцев. Хоть в Сирии, хоть в Норвегии.

Должна ли Россия принимать русских женщин, их сирийских мужей и их детей? В подавляющем большинстве случаев - нет. И не только Сирии касается.

Эти дети росли в совершенно иной культуре, в жёстком патриархате. Их ничего не связывает с Россией, они редко знают язык. И прижиться в России они смогут примерно так же, как дети мигрантов из Средней Азии.

И из Палестины не надо было вывозить женщин с их детьми. Женщины эти сделали свой выбор, ради "восточной сказки" отреклись от Родины и Веры своих предков. И тратить на них бюджетные деньги - нечего. Они налоги в России не платят.

И любой другой мусульманской страны это тоже касается. И не только мусульманской. И из Чёрной Африки вывозить нечего. Захотелось экзотики? Ваш выбор. Война там идёт? Вы знали, куда ехали. Нечего подвергать ради вас опасности жизни наших лётчиков и спасателей.

Мало того... И за женщин, у которых во Франции или Норвегии детей отобрали, тоже не надо заступаться на уровне государства. Захотелось красивой и тихой жизни в Европе? Их выбор, и их риск. Их дети хоть и белые, но тоже выросли в чужой культуре. И симпатий к России в массе своей не питают.

Исключения из этих правил бывают. Но именно исключения, и очень небольшие.

Должна ли Россия принять у себя христиан из Сирии? За редким исключением - нет. Хотя помочь им без переселения к себе, по мере сил - может и должна.

Что такое восточные христиане, и какие с ними бывают в России проблемы - можно увидеть на примере армян. Минимум раз в месяц случается поножовщина с их участием. Нравы большинства сирийских христиан - такие же. То, что они - меньшее зло по сравнению с азербайджанцами или таджиками, никак не избавляет от проблем с ними. Мы слишком разные, и христианство эту разницу не стирает.

Сирийским христианам некуда ехать? Десятки миллионов арабов-христиан живут в Латинской Америке. Россия могла бы помочь их перевезти в Бразилию, Аргентину, Колумбию или Мексику. И это будет участие делом, и на свою голову приключений не найдём. И международный авторитет заработаем.

Можем ли мы обращать внимание на положение оставшихся в Сирии христиан? Можем, и должны. Можно и нужно добиваться создания на Ближнем Востоке отдельного христианского государства. Возможно, в Ливане - с обменом населения. Мусульман - в Сирию, христиан - в Ливан. Но это чистый вопрос здоровой внешней политики, не требующий массового перемещения людей в Россию.

И ограниченно помогать отдельным христианам можем, и должны. Но именно что ограниченно, в силу имеющихся возможностей. Сначала этническим русским надо помочь - причём в самой России. Потом - русским в других странах. Потом - действительно настроенным русофильски сербам в Косово и Боснии. Всем прочим - по остаточному принципу. Украина и Белоруссия как часть русского "тела" важнее, всё основное внимание во внешней политике - им.

Принять из Сирии можно очень небольшое число действительно ценных специалистов. Тех, что без кавычек. Можно принять немного тех, кто прямо пострадал от рук исламистов. Можно принять немножко христианских детей, чьих родителей убили исламисты. Их ассимилировать можно - но опять же, если их крайне мало. В виде редкого исключения, но никак не правила.

И не стоит забывать, что сирийские христиане исторически смотрели в сторону Франции. Преувеличивать их тёплое отношение к России не следует. Православные там смотрят на Грецию - члена ЕС и НАТО. Да, это отчасти - наша недоработка. Но это лишний повод снять "розовые очки".

Никакая массовая миграция в Россию, кроме русской, недопустима. Только штучная, и только тех, кто может ассимилироваться, и через поколение стать русским. Этническим русским, а не россиянином по паспорту. Сирийских христиан это касается так же, как и остальных.

https://t.me/vadimvts1/8789

А впереди еще много "веселых" новостей.