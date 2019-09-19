Невьянск и Быньги

Невьянск — это небольшой промышленный городок в нескольких часах езды к северо-западу от Екатеринбурга. Так же начинался рассказ про Реж. Поэтому не буду долго рассказывать о чугуноплавильном заводе, построенном по указу Петра I в 1701 году, плотине, пруде и других его спутниках. Гораздо интереснее, что вскоре после основания Государственный завод был передан в собственность тульскому оружейнику Никите Демидову с обязательством уплатить казне железом в течение 5 лет. Производительность его заводов настолько превосходила казенные предприятия, что спустя год Петр приказал приписать к заводам Демидова две волости. Однако у такого успеха была и темная сторона, на которую в те годы приходилось закрывать глаза…

1. На плотине до сих пор работает Невьянский машиностроительный завод.

2. Но вот его бывшее здание построенное прямо над рекой Нейвой занял филиал УрФУ.

3. Недалеко от плотины расположен гостиный двор.

4. Здесь расположен главный символ Невьянска — наклонная башня.

5. Она была построена в первой половине XVIII века по приказу Акинфия Демидова, сына Никиты Демидова, памятник с Петром которому стоит на территории.

6. О башне напридумывали кучу легенд. Но даже без них она очень интересна.

7. На третьем этаже находилась лаборатория: в саже, взятой из дымоходов печей, были обнаружены следы серебра и золота. Что как бы свидетельствует о том, что Демидов промышлял фальшивомонетничеством. А на седьмом и восьмом этажах башни располагаются английские куранты с музыкальным боем.

8. Спасо-Преображенский собор построили в XIX веке.

9. В 30-е годы его закрыли, купола с колокольней снесли.

10. Восстановили лишь в 2003 году.

11.

12.

13. К этому храму в селе Быньги неподалеку от Невьянска советская власть была лояльнее. За все время он ни разу не подвергался разорению. А закрыт был всего 14 лет: с 1930 по 1944.

14. Церковь Николая Чудотворца заложили в 1789 году, а закончили строительство и освятили в 1797.

15.

16. Зданию присвоен охранный статус, но ничего для его сохранения не делается.

17.

18. Хотя не могу не отметить, что после реставрации куда-то пропадает этот пастельный шарм…

19.

20.

21.

22. На этой башне часы уже не идут.

23. Еще пара вечерних фотографий Невьянска.

24.

В городе останавливаются Ласточки следующие из Нижнего Тагила в Екатеринбург и обратно, поэтому до него можно с комфортом добраться часа за полтора. И это того стоит. Как-то так.

https://p2beep.livejournal.com/43019.html