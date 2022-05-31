Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)

«Ребята с нашего двора». Угадайте, кто главный. 1980-е.
Позвонить в Детство
(песня Олега Майгова, аранжировка Дмитрия Кофанова, Студия 21 Кемерово)
В детство позвонить Умоляю дайте две копейки
Алёна Колосовская (Читает Татьяна Кудряшова)
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Советское детство (фотокопилка-1)
Советское детство (фотокопилка-2)
Советское детство (фотокопилка-3)
Советское детство (фотокопилка-4)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-6)
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