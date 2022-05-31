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Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)

Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)Открытки серии "Счастливое советское детство"
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
Поздравляем с днём защиты детей! (Советское детство-8)
«Ребята с нашего двора». Угадайте, кто главный. 1980-е.

Позвонить в Детство
(песня Олега Майгова, аранжировка Дмитрия Кофанова, Студия 21 Кемерово)

В детство позвонить Умоляю дайте две копейки
Алёна Колосовская (Читает Татьяна Кудряшова)

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