Мы из Советского Союза

Нас породило Мироздание

В просторах Млечного пути

Планету к Солнцу приютило

Наш Дом "Землёю" назвала.

Земля - наш дом, моя Планета

Мой дивный райский уголок

Семью людскую породила,

Свои богатства подарила.

Живите дети вы мои,

Растите дивные сады,

Грибы лесные собирайте,

Ловите рыбку, созидайте,

Учитесь, Мир мой познавайте,

Семью людскую укрепляйте

И Мать - Землю не обижайте.

Но, что-то, вдруг, пошло не так...

В Семье родился Вурдалак,

Иудой стал он называться

И за чужой счёт наживаться,

Способен на любой обман,

Чтобы пополнить свой карман,

За "доллар" всё готов продать –

Честь, совесть, даже Землю-Мать.

Что посоветуешь Природа?

— "Настало время для народа

Очистить Землю от Урода!"

Учтите только: Вурдалак —

двуликий и коварный Враг,

он ядовит как Скорпион,

изменчив как Хамелеон.

Он жаждет Вас поработить,

в узде в намордниках водить,

посеет вирусы, Ковид

и население сократит.

Он наплодит в Семье твоей

своих сатрапов-богачей,

присвоит вам товарный Чип,

оденет в робу крепостных.

Очнитесь, дети вы Мои,

развейте планы Сатаны,

Чтоб нечисть разбежалась вон

организуйте "Бесогон".

Восстановите Власть свою —

Великую Советскую Страну,

вас будет радовать всегда

Народов Дружная Семья,

Союз ваш будет нерушим,

когда на Красной Площади

вновь зазвучит победоносный

Твой Советский Гимн!

Коммунар