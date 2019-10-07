Путин – эффективная загадка

Владимир Путин (Иван Шилов © ИА REGNUM)
И ценнее всего они будут оттого, что их редко услышишь от кого-то на Западе. На протяжении вот уже почти двадцати лет (с 2000 года, когда он неожиданно оказался в Кремле и его имя ни о чем не говорило почти никому на Западе) Владимир Путин в какой-то степени остается загадкой для большинства американских наблюдателей.
Вполне естественно, что, когда человек занимает такой важный пост, как пост президента Российской Федерации, американцы не терпят неизвестности: «Мы должны знать, кто это, каким лидером он будет и сможем ли мы с ним работать». К сожалению, все, кто пытался предугадать будущее российско-американских отношений, задавали себе все эти, без сомнения, важные и нужные вопросы, оставляя без внимания самый важный вопрос, который следовало бы задать: а КТО на них ответит? Главная проблема заключалась в том, что к 2000 году, как ни удивительно, большинство американских «экспертов по России», которым удавалось донести свое мнение до Белого дома и Конгресса, составляли все те же «эксперты по Советскому Союзу» последних тридцати лет, которые учились еще во времена Холодной войны. Одним словом, бóльшую часть тех шагов, которые предпринимал Путин, заняв пост в 2000 году, они рассматривали не с позиций объективных современных мотивов, а сквозь призму прежних советских страхов. Если рассмотреть ряд ярких примеров, которые стали «кризисными моментами» для американских аналитиков и постоянно преподносятся в качестве доказательства «диктаторских наклонностей» Путина, отказавшись от стереотипов времен Холодной войны, можно увидеть совершенно иной тип лидера.
Эстония и кибератаки. В представлении американцев: это только первый шаг Путина на пути к оккупации и завоеванию Прибалтики! В реальности: хотел успокоить антироссийские настроения в Эстонии и напомнить ее правительству, кто на самом деле главный на постсоветском пространстве.
Южная Осетия. В представлении американцев: Путин постепенно активизирует «революционные поползновения» в стремлении окончательно захватить и поглотить Кавказ! В реальности: хотел воодушевить пророссийски настроенных жителей Южной Осетии, дав им понять, что Россия всегда готова их защитить, и напомнить Грузии, что ее предполагаемое влияние как региональной державы небезгранично.
Крым. В представлении американцев: Путин хочет захватить Крым, потом Украину, потом Польшу и так далее до тех пор, пока не добьется воссоздания Советского Союза версии 2.0!!! В реальности: хотел дать новому «майданному» правительству понять, что Россия не потерпит неуважения и поддержит стремление Крыма к самоопределению любой ценой.
Президентские выборы 2016 года в США. В представлении американцев: Путин нарушил все международные и американские законы, подорвал наши демократические избирательные процессы и сделал нашу систему «нелегитимной»! В реальности: не было найдено никаких прямых доказательств чего-либо незаконного, все улики оказались в лучшем случае косвенными, а теперь все аргументы и вовсе свелись к тому, что Россия «влияет на умы» американцев с помощью черной магии в соцсетях.
И это лишь несколько примеров. Можно привести больше. Намного больше. Но общая тенденция от этого не изменится. Каждый раз американские аналитики создают образ хищника и диктатора, стремящегося всячески расширить «новую российскую империю». А потом оказывается, что НИ ОДНО — в буквальном смысле слова НИ ОДНО из этих предсказаний не сбылось. Ноль процентов. И все бы ничего, но эти прогнозы делают не просто люди с улицы, а якобы лучшие американские специалисты по России.
И если уж говорить совсем беспристрастно и честно, Владимир Путин не раз и не два проявил себя как превосходный стратег и в высшей степени эффективный лидер, способный не только на то, чтобы перехитрить своих противников. Он, кажется, даже получает удовольствие от того, что использует раздутые американские страхи в своих интересах, создавая свой уникальный лидерский стиль. Именно поэтому Путин регулярно занимает первые места по результатам АМЕРИКАНСКИХ опросов о том, кого считать самыми влиятельными и эффективными лидерами в мире. Именно поэтому на американском телевидении Путина часто пытаются представить в качестве некоего коварного злодея из бондианы: страшного и загадочного, но при этом внушающего уважение и восхищение. Опять же, если бы эта статья была опубликована в Америке, меня немедленно обвинили бы в том, что я пою Путину дифирамбы. Но это не дифирамбы. Я всего лишь признаю его заслуги и констатирую его реальные достижения. В день своего 67-летия Путин может по праву гордиться тем, что как стратег и как государственный деятель он регулярно превосходит многих из своих современников, особенно американских. И не так уж важно, что при этом к нему подходят с тесной и стереотипной меркой СССР и КГБ. В конечном итоге эти потуги его критиков лишь вдохновляют его, толкая на покорение новых высот.
С днем рождения, президент Путин.
д-р Мэттью Кросстон
Руководитель программы исследований по вопросам разведки,
Отделение докторантуры, направление «Стратегическая разведка» / «Глобальная безопасность», Американский военный университет | Американский государственный университет
Старший научный сотрудник, программа «Кибербезопасность», Институт исследования национальной безопасности, Тель-Авив, Израиль
Исполнительный заместитель председателя, ModernDiplomacy.eu
https://regnum.ru/news/polit/2740357.html
© РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк
Большая стратегия Путина:
краткая история возрождения России (Fort Russ News, США)
Сегодня Владимир Путин — один из признанных — даже его недоброжелателями — гроссмейстеров глобальной политики. Статус исторической фигуры он недавно символически подтвердил своим особым вниманием к прощанию с Жаком Шираком. Тем человеком, которого некоторые в Европе называют последним настоящим президентом Франции и который возглавлял ее на протяжении 12 лет. К слову сказать, это была первая поездка российского президента на похороны бывшего главы иностранного государства — обычно эту печальную функцию выполняют другие должностные лица.
Если задуматься, то все хлесткие обвинения в отношении Путина звучат из уст мировых политиков «третьей руки», для которых куда важнее соседство их фамилий с Путиным — пусть даже в рамках скандальной новостной колонки. Серьезные же лидеры государств относятся к нему совершенно иначе, и уважение здесь, пожалуй, будет наиболее уместным определением. В чем причина такого подхода? Очевидно дело не только в факторе России как огромного евразийского монстра — президент-революционер Борис Ельцин такого отношения к себе не сыскал, даже обладая аурой победителя Коммунистической партии.
Все отчетливее сейчас понятно, что сильной стороной российского лидера является его гибкое проектное мышление и дальние горизонты планирования в сочетании со способностью верно определять наиболее важные направления приложения усилий.
В сфере международных отношений мы видим, что путинский курс на строгое следование принципу, который можно выразить, пользуясь известной аналогией, как «make Russia great again», неожиданно стал новым мировым трендом. Упорное противостояние западным санкциям и новый восточный вектор России привели к тому, что все больше голосов по обе стороны Атлантики сегодня заявляют: «О'кей, если это нельзя подчинить — давайте с этим договариваться». Такое понимание приводит Путина к постепенному налаживанию диалога с США и более чем близким контактам с Китаем.
В сфере безопасности, стратегической стабильности и вооружений все расчеты «оптимистов в погонах» не оправдались — Россия не просто не утратила своего военного могущества, но и начала все активнее делиться им на широких пространствах от Сирии и Венесуэлы до Турции, Алжира и, возможно, Саудовской Аравии, которая наверняка всерьез рассмотрит предложение Владимира Путина о покупке С-400 после того, как непонятно — то ли Иран, то ли Йемен, то ли кто-то еще — нанес воздушный удар по главному источнику дохода Королевства и правящей там династии. Обратим внимание, что значительная часть тех вооружений, которые Россия сегодня производит и продает — вооружений, которые бросают серьезный вызов американским и европейским аналогам (включая беспилотные системы, гиперзвуковые ракеты, комплексы морского базирования), были спроектированы и доведены до ума, как признался сам Путин, по его указанию в качестве ответа на выход США из договора по ПРО в далеком 2001 г.
Между прочим, военный потенциал России намекает и на другое важное обстоятельство: за всем этим стоят современное образование, научные школы и производственные цепочки, масштабы и длину которых не сразу можно себе представить. Все это работает и в гражданских отраслях — например, космическая программа, в рамках которой идет строительство нового космодрома «Восточный» в Сибири или атомная энергетика, которая для обслуживания Северного морского пути запустила в августе единственную в мире плавучую атомную электростанцию, созданную корпорацией Росатом.04.10.2019За такой деятельностью стоит реальная экономика, которая, конечно, не идеальна, но и не существует в отрыве от глобального рынка. По оценкам мирового лидера в сфере аудита Ernst&Young, в 2018 году Россия заняла девятое место в топ-20 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций. Несмотря на сложный период в отношениях с Россией, США заняли лидирующую позицию в списке государств, инвестирующих в Россию, впервые с 2013 года. Количество инвестиционных проектов из Соединенных Штатов в 2018 году увеличилось почти на 74% – до 33 проектов по сравнению с 2017 годом. Такой рост стал возможен в том числе по искусственным политическим причинам — часть европейских компаний фактически отдала рынок, снизив свою активность в России. Так или иначе на состоявшемся в июне 2019 года очередном ежегодном Петербургском международном экономическом форуме было подписано около 750 соглашений почти на 50 миллиардов евро.
Этим летом в интервью Financial Times Путин уже ставил новые задачи с прицелом на будущее: «Самое главное, что мы должны сделать, — мы должны поменять структуру экономики и добиться существенного роста производительности труда на основе современных технологий, искусственного интеллекта, робототехники и так далее.» Тут налицо часть стратегического плана на середину ХХI века, который, судя по всему, поддерживают лидеры российского smart-бизнеса, такие как Сбербанк и Яндекс.
Похоже, мы видим части «паззла», компонентами которого стали и новые национальные проекты (всего 13) на период до 2024 года, разработанные по трем ключевым направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Возможно, эта программа призвана гармонизировать развитие России и аккумулировать силы и средства для попытки очередного рывка, дабы сократить отставание от ведущих экономик мира. Но делать это можно только через глубокий апгрейд «проекта Россия», которым в режиме реального времени занимается политический визионер и инженер-технолог Путин.
Ну а европейцам, стоящим на пороге завтрашнего дня, было бы совсем нелишним внимательно изучать этот «Бозон Хиггса» в своих политических лабораториях и научиться прагматично применять полученные знания в интересах развития Большой Европы, которая обречена найти общий язык с Россией, устремленной в будущее.Поездка Путина в тайгу накануне дня рождения: что думают об этом китайские читатели (Гуаньча)
Al Quds: Путин — единственный лидер Ближнего Востока
https://inosmi.ru/politic/20191007/245973122.html
В США летчик написал в небе VVP67
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