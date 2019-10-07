Путин – эффективная загадка

7 октября 2019 года президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Что может американец подарить на день рождения российскому президенту? Как ни странно, лучшим подарком в данном случае могут оказаться просто слова. Я имею в виду справедливые, объективные, беспристрастные слова о его способностях как лидера, пишет американский политолог Мэтью Кросстон.

7 октября 2019 года президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Что может американец подарить на день рождения российскому президенту? Как ни странно, лучшим подарком в данном случае могут оказаться просто слова. Я имею в виду справедливые, объективные, беспристрастные слова о его способностях как лидера, пишет американский политолог Мэтью Кросстон.

Владимир Путин (Иван Шилов © ИА REGNUM) И ценнее всего они будут оттого, что их редко услышишь от кого-то на Западе. На протяжении вот уже почти двадцати лет (с 2000 года, когда он неожиданно оказался в Кремле и его имя ни о чем не говорило почти никому на Западе) Владимир Путин в какой-то степени остается загадкой для большинства американских наблюдателей. Вполне естественно, что, когда человек занимает такой важный пост, как пост президента Российской Федерации, американцы не терпят неизвестности: «Мы должны знать, кто это, каким лидером он будет и сможем ли мы с ним работать». К сожалению, все, кто пытался предугадать будущее российско-американских отношений, задавали себе все эти, без сомнения, важные и нужные вопросы, оставляя без внимания самый важный вопрос, который следовало бы задать: а КТО на них ответит? Главная проблема заключалась в том, что к 2000 году, как ни удивительно, большинство американских «экспертов по России», которым удавалось донести свое мнение до Белого дома и Конгресса, составляли все те же «эксперты по Советскому Союзу» последних тридцати лет, которые учились еще во времена Холодной войны. Одним словом, бóльшую часть тех шагов, которые предпринимал Путин, заняв пост в 2000 году, они рассматривали не с позиций объективных современных мотивов, а сквозь призму прежних советских страхов. Если рассмотреть ряд ярких примеров, которые стали «кризисными моментами» для американских аналитиков и постоянно преподносятся в качестве доказательства «диктаторских наклонностей» Путина, отказавшись от стереотипов времен Холодной войны, можно увидеть совершенно иной тип лидера.

Эстония и кибератаки. В представлении американцев: это только первый шаг Путина на пути к оккупации и завоеванию Прибалтики! В реальности: хотел успокоить антироссийские настроения в Эстонии и напомнить ее правительству, кто на самом деле главный на постсоветском пространстве.

Южная Осетия. В представлении американцев: Путин постепенно активизирует «революционные поползновения» в стремлении окончательно захватить и поглотить Кавказ! В реальности: хотел воодушевить пророссийски настроенных жителей Южной Осетии, дав им понять, что Россия всегда готова их защитить, и напомнить Грузии, что ее предполагаемое влияние как региональной державы небезгранично.

Крым. В представлении американцев: Путин хочет захватить Крым, потом Украину, потом Польшу и так далее до тех пор, пока не добьется воссоздания Советского Союза версии 2.0!!! В реальности: хотел дать новому «майданному» правительству понять, что Россия не потерпит неуважения и поддержит стремление Крыма к самоопределению любой ценой.

Президентские выборы 2016 года в США. В представлении американцев: Путин нарушил все международные и американские законы, подорвал наши демократические избирательные процессы и сделал нашу систему «нелегитимной»! В реальности: не было найдено никаких прямых доказательств чего-либо незаконного, все улики оказались в лучшем случае косвенными, а теперь все аргументы и вовсе свелись к тому, что Россия «влияет на умы» американцев с помощью черной магии в соцсетях.

И это лишь несколько примеров. Можно привести больше. Намного больше. Но общая тенденция от этого не изменится. Каждый раз американские аналитики создают образ хищника и диктатора, стремящегося всячески расширить «новую российскую империю». А потом оказывается, что НИ ОДНО — в буквальном смысле слова НИ ОДНО из этих предсказаний не сбылось. Ноль процентов. И все бы ничего, но эти прогнозы делают не просто люди с улицы, а якобы лучшие американские специалисты по России.

И если уж говорить совсем беспристрастно и честно, Владимир Путин не раз и не два проявил себя как превосходный стратег и в высшей степени эффективный лидер, способный не только на то, чтобы перехитрить своих противников. Он, кажется, даже получает удовольствие от того, что использует раздутые американские страхи в своих интересах, создавая свой уникальный лидерский стиль. Именно поэтому Путин регулярно занимает первые места по результатам АМЕРИКАНСКИХ опросов о том, кого считать самыми влиятельными и эффективными лидерами в мире. Именно поэтому на американском телевидении Путина часто пытаются представить в качестве некоего коварного злодея из бондианы: страшного и загадочного, но при этом внушающего уважение и восхищение. Опять же, если бы эта статья была опубликована в Америке, меня немедленно обвинили бы в том, что я пою Путину дифирамбы. Но это не дифирамбы. Я всего лишь признаю его заслуги и констатирую его реальные достижения. В день своего 67-летия Путин может по праву гордиться тем, что как стратег и как государственный деятель он регулярно превосходит многих из своих современников, особенно американских. И не так уж важно, что при этом к нему подходят с тесной и стереотипной меркой СССР и КГБ. В конечном итоге эти потуги его критиков лишь вдохновляют его, толкая на покорение новых высот.

С днем рождения, президент Путин.

д-р Мэттью Кросстон

Руководитель программы исследований по вопросам разведки,

Отделение докторантуры, направление «Стратегическая разведка» / «Глобальная безопасность», Американский военный университет | Американский государственный университет

Старший научный сотрудник, программа «Кибербезопасность», Институт исследования национальной безопасности, Тель-Авив, Израиль

Исполнительный заместитель председателя, ModernDiplomacy.eu

https://regnum.ru/news/polit/2740357.html

© РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Путин — один из признанных, в том числе и его недоброжелателями, гроссмейстеров глобальной политики. В чем причина уважительного отношения мировых лидеров к президенту России? Очевидно, пишет автор, помимо многих других причин, сегодня стало ясно: именно путинский курс на усиление России стал новым мировым трендом. Большая стратегия Путина:

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