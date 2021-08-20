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Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию

Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в АзиюСогласно статистике Международного энергетического агентства (IEA), Россия занимает третье место в мире по объемам экспорта угля, уступая первенство Индонезии и Австралии. При этом больше всего угля Россия поставляет в Китай, Южную Корею, Германию и Японию.

Главными воротами для отправки российского угля в азиатские страны является АО «Восточный порт», расположенный в бухте Врангеля около Находки. На сегодняшний день это один из самых крупных и высокотехнологичных перевалочных узлов не только в России, но и во всём мире.

1. Решение о создании порта на Дальнем Востоке было принято в 1970 году. Для этого была выбрана незамерзающая глубокая бухта на востоке залива Находка Японского моря. Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию2. Ставший Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, порт Восточный был возведен всего за три года. Еще спустя почти пять лет в Восточном вступил в строй крупнейший углепогрузочный терминал в СССР.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию3. После завершения строительства в 1978 году угольный терминал был рассчитан на ежегодную перевалку 6 млн тонн угля. С запуском Третьей очереди специализированного угольного терминала в 2019 году общий грузооборот АО «Восточный Порт» (25,51 млн т за 2019 г) планируется увеличить более чем в 2 раза до 55 млн т.

Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию4. Поводом для строительства порта Восточный стало укрепление экономических связей между СССР и Японией в начале 1970-х. С этим событием связано открытие угольного месторождения в Нерюнгри (Якутия) и возведение северной ветки БАМа, по которой уголь стали транспортировать до Транссиба и дальше к берегам Японского моря.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию5. Уголь в Восточный доставляют преимущественно из Кузбасса, Якутии и Хакасии. Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию6. Морской порт Восточный связан с магистральными железнодорожными и автомобильными трассами страны. Припортовая ж/д станция Находка-Восточная – конечная на пути Транссибирской магистрали и начало международного транспортного коридора «Восток – Запад».

Кроме строительства Третьей очереди АО «Восточный Порт» за свои деньги расширил станцию Находка-Восточная – построил два железнодорожных парка. Один из них – парк «Б» с 5 путями - отправляет порожние вагоны после разгрузки. Этот парк АО «Восточный Порт» безвозмездно отдал ОАО «РЖД», чтобы им пользовались все компании порта Восточный. Второй парк – «Новый» - запустили недавно, 18 ноября. Он состоит из 12 путей будет принимать все составы, идущие на специализированный терминал. Оба парка оборудованы цифровыми технологиями и считаются самыми современными в России.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию7. После прибытия на станцию Находка-Восточная вагоны отправляются в специальные галереи для разогрева угля – вагоноразмораживатели. Их необходимость объясняется тем, что в зимний период уголь, доставляемый за 6000 км из Кузбасса в порт Восточный через всю Сибирь с ее низкими температурами, смерзается в одну большую глыбу.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию8. Следующий этап – выгрузка угля из вагонов. Она происходит в закрытом здании вагоноопрокидывателей, которые высыпают уголь на подземные галереи на 28 метров в глубину. Здесь работают сразу нескольких систем обеспыливания. Система сухого тумана состоит из 180 распрыскивателей в каждой линии вагоноопрокидывателя. Создается купол из мелких частиц воды, которые не дают подняться угольной пыли. Воздух в здании вагоноопрокидывателей очищается с помощью аспирационной системы: сначала специальные «зонты» забирают воздух, потом по системе трубопроводов он прогоняется через специальные фильтры.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию9. После выгрузки уголь направляется на склад по закрытой конвейерной ленте. Для формирования угольных штабелей используются стакеры с роторным колесом. Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию10. Реклаймеры производят дальнейшую транспортировку угля со склада на ленты, которые выходят на пирсы.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию11. Для сбора угля на реклаймере установлена стрела с зачерпывающим механизмом.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию12. Ротор с ковшами собирает уголь в реклаймер.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию13. Ковш ротора реклаймера.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию14. Реклаймер двигается горизонтально (по рельсам), вертикально (поднимая стрелу) и вращательно (поворачивая стрелу).Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию15. Уголь с реклаймеров идёт по лентам на погрузку.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию16. Ленты для транспортировки угля закрыты, чтобы предотвратить попадание угольной пыли в атмосферу. Закрытая перевалка угля - основа наилучших доступных технологий, которые работают на терминале и на которые стремятся перейти остальные угольные порты России.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию17. Выгрузка с конвейнейрной ленты на судно происходит через специальные судопогрузочные машины. Выдвижная стрела погрузчика, который выгружает уголь с конвейерной ленты в угольный трюм на судне. Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию18. Оператор погрузчика.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию19. Управление.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию20. Выдвижная стрела погрузчика, который выгружает уголь с конвейерной ленты в угольный трюм на судне. Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию21. Параллельно с высыпанием угля работает система пылеподавления, которая обеспечивает герметичную погрузку в трюм.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию22. Производительность судопогрузочных машин составляет 3 тысячи тонн угля в час.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию23. Диспетчерская.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию24. Процесс погрузки угля контролируется из диспетчерской при помощи специального программного обеспечения.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию25. Как только ватерлиния судна скрывается, погрузка судна завершается. К работе приступают швартовщики и бускиры.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию26. Портовый флот состоит из двух новых мощных буксиров-кантовщиков, двух азимутальных буксиров и рейдового катера.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию27. Капитан буксира.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию28. Буксир-кантовщик «Тайфун» выполняет отшвартовку судна.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию29. Буксиры работают на низкосернистом топливе, которое отличается низкими выбросами продуктов сгорания серы в атмосферу.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию30. Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию31. В структуре Восточного порта есть экологическое подразделение с собственными лабораториями. Здесь следят за чистотой воздуха и воды на территории терминалов и за их пределами.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию32. Для пылеподавления специализированный терминал использует современное оборудование, в том числе самоходные автоматизированные машины с водяными пушками и снегогенераторами.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию33. Стационарная система орошения на угольном складе состоит из 304 форсунок. Струя достигает 40 метров. Благодаря системе орошения угольный склад площадью в 300 квадратных метров надежно накрывается плотным водяным куполом. Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию34. Пылеуборочная техника DISAB производит как сухую, так и влажную уборку на причалах, складах, технологических и пожарных проездах, железнодорожных путях и дорогах. Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию35. Стена для ветрозащиты – пример ответственной экологической политики предприятия. Благодаря стене с маленькими ячейками особой формы, расположенными под разными углами, энергия ветра на территории терминала погашается до минимума, и, как следствие, угольная пыль не разлетается.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию36. Стены пылеветрозащиты высотой от 20 до 23 метров и общей длиной 3 километра построены по всему периметру угольного терминала.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию37. Глубина бухты на фарватере достигает 22 метров. Это позволяет заходить в порт крупнотоннажным судам дедвейтом до 180 тыс. тонн.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию38. Гребешки, трепанги выращиваются по заказу АО «Восточный Порт» и отпускаются в прибрежные воды. Это еще один пример осознанного подхода предприятия к вопросам экологии.Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию39. Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию40. Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию41. Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию42. Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию
https://gelio.livejournal.com/261001.html

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