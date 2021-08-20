Угольный терминал АО «Восточный Порт» — морские ворота в Азию

Согласно статистике Международного энергетического агентства (IEA), Россия занимает третье место в мире по объемам экспорта угля, уступая первенство Индонезии и Австралии. При этом больше всего угля Россия поставляет в Китай, Южную Корею, Германию и Японию.

Главными воротами для отправки российского угля в азиатские страны является АО «Восточный порт», расположенный в бухте Врангеля около Находки. На сегодняшний день это один из самых крупных и высокотехнологичных перевалочных узлов не только в России, но и во всём мире.

1. Решение о создании порта на Дальнем Востоке было принято в 1970 году. Для этого была выбрана незамерзающая глубокая бухта на востоке залива Находка Японского моря. 2. Ставший Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, порт Восточный был возведен всего за три года. Еще спустя почти пять лет в Восточном вступил в строй крупнейший углепогрузочный терминал в СССР. 3. После завершения строительства в 1978 году угольный терминал был рассчитан на ежегодную перевалку 6 млн тонн угля. С запуском Третьей очереди специализированного угольного терминала в 2019 году общий грузооборот АО «Восточный Порт» (25,51 млн т за 2019 г) планируется увеличить более чем в 2 раза до 55 млн т. 4. Поводом для строительства порта Восточный стало укрепление экономических связей между СССР и Японией в начале 1970-х. С этим событием связано открытие угольного месторождения в Нерюнгри (Якутия) и возведение северной ветки БАМа, по которой уголь стали транспортировать до Транссиба и дальше к берегам Японского моря. 5. Уголь в Восточный доставляют преимущественно из Кузбасса, Якутии и Хакасии. 6. Морской порт Восточный связан с магистральными железнодорожными и автомобильными трассами страны. Припортовая ж/д станция Находка-Восточная – конечная на пути Транссибирской магистрали и начало международного транспортного коридора «Восток – Запад».

Кроме строительства Третьей очереди АО «Восточный Порт» за свои деньги расширил станцию Находка-Восточная – построил два железнодорожных парка. Один из них – парк «Б» с 5 путями - отправляет порожние вагоны после разгрузки. Этот парк АО «Восточный Порт» безвозмездно отдал ОАО «РЖД», чтобы им пользовались все компании порта Восточный. Второй парк – «Новый» - запустили недавно, 18 ноября. Он состоит из 12 путей будет принимать все составы, идущие на специализированный терминал. Оба парка оборудованы цифровыми технологиями и считаются самыми современными в России. 7. После прибытия на станцию Находка-Восточная вагоны отправляются в специальные галереи для разогрева угля – вагоноразмораживатели. Их необходимость объясняется тем, что в зимний период уголь, доставляемый за 6000 км из Кузбасса в порт Восточный через всю Сибирь с ее низкими температурами, смерзается в одну большую глыбу. 8. Следующий этап – выгрузка угля из вагонов. Она происходит в закрытом здании вагоноопрокидывателей, которые высыпают уголь на подземные галереи на 28 метров в глубину. Здесь работают сразу нескольких систем обеспыливания. Система сухого тумана состоит из 180 распрыскивателей в каждой линии вагоноопрокидывателя. Создается купол из мелких частиц воды, которые не дают подняться угольной пыли. Воздух в здании вагоноопрокидывателей очищается с помощью аспирационной системы: сначала специальные «зонты» забирают воздух, потом по системе трубопроводов он прогоняется через специальные фильтры. 9. После выгрузки уголь направляется на склад по закрытой конвейерной ленте. Для формирования угольных штабелей используются стакеры с роторным колесом. 10. Реклаймеры производят дальнейшую транспортировку угля со склада на ленты, которые выходят на пирсы. 11. Для сбора угля на реклаймере установлена стрела с зачерпывающим механизмом. 12. Ротор с ковшами собирает уголь в реклаймер. 13. Ковш ротора реклаймера. 14. Реклаймер двигается горизонтально (по рельсам), вертикально (поднимая стрелу) и вращательно (поворачивая стрелу). 15. Уголь с реклаймеров идёт по лентам на погрузку. 16. Ленты для транспортировки угля закрыты, чтобы предотвратить попадание угольной пыли в атмосферу. Закрытая перевалка угля - основа наилучших доступных технологий, которые работают на терминале и на которые стремятся перейти остальные угольные порты России. 17. Выгрузка с конвейнейрной ленты на судно происходит через специальные судопогрузочные машины. Выдвижная стрела погрузчика, который выгружает уголь с конвейерной ленты в угольный трюм на судне. 18. Оператор погрузчика. 19. Управление. 20. Выдвижная стрела погрузчика, который выгружает уголь с конвейерной ленты в угольный трюм на судне. 21. Параллельно с высыпанием угля работает система пылеподавления, которая обеспечивает герметичную погрузку в трюм. 22. Производительность судопогрузочных машин составляет 3 тысячи тонн угля в час. 23. Диспетчерская. 24. Процесс погрузки угля контролируется из диспетчерской при помощи специального программного обеспечения. 25. Как только ватерлиния судна скрывается, погрузка судна завершается. К работе приступают швартовщики и бускиры. 26. Портовый флот состоит из двух новых мощных буксиров-кантовщиков, двух азимутальных буксиров и рейдового катера. 27. Капитан буксира. 28. Буксир-кантовщик «Тайфун» выполняет отшвартовку судна. 29. Буксиры работают на низкосернистом топливе, которое отличается низкими выбросами продуктов сгорания серы в атмосферу. 30. 31. В структуре Восточного порта есть экологическое подразделение с собственными лабораториями. Здесь следят за чистотой воздуха и воды на территории терминалов и за их пределами. 32. Для пылеподавления специализированный терминал использует современное оборудование, в том числе самоходные автоматизированные машины с водяными пушками и снегогенераторами. 33. Стационарная система орошения на угольном складе состоит из 304 форсунок. Струя достигает 40 метров. Благодаря системе орошения угольный склад площадью в 300 квадратных метров надежно накрывается плотным водяным куполом. 34. Пылеуборочная техника DISAB производит как сухую, так и влажную уборку на причалах, складах, технологических и пожарных проездах, железнодорожных путях и дорогах. 35. Стена для ветрозащиты – пример ответственной экологической политики предприятия. Благодаря стене с маленькими ячейками особой формы, расположенными под разными углами, энергия ветра на территории терминала погашается до минимума, и, как следствие, угольная пыль не разлетается. 36. Стены пылеветрозащиты высотой от 20 до 23 метров и общей длиной 3 километра построены по всему периметру угольного терминала. 37. Глубина бухты на фарватере достигает 22 метров. Это позволяет заходить в порт крупнотоннажным судам дедвейтом до 180 тыс. тонн. 38. Гребешки, трепанги выращиваются по заказу АО «Восточный Порт» и отпускаются в прибрежные воды. Это еще один пример осознанного подхода предприятия к вопросам экологии. 39. 40. 41. 42.

https://gelio.livejournal.com/261001.html