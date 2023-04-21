«Сейчас для нас главное — победа на фронте»

Несколько дней назад в ходе боёв за Артёмовск в селе Верхнекаменское погиб командир штурмового отряда коммунист из Луганской народной республики Андрей Юрьев, 5 марта единогласно избранный товарищами первым секретарём Луганского городского комитета КПРФ. За плечами 27-летнего Андрея были более 8 лет службы в рядах ополчения и Народной милиции, руководство городской комсомольской организацией, много реализованных инициатив в работе.

Один из многих членов КПРФ, сражающихся на передовой с оружием в руках. Один из многих юных, талантливых, энергичных, чистых и честных людей, которым в трудное для страны время даже в голову не приходило затаиться, скрыться за чьей-то спиной. Один из тех, кому предстояло определять будущее нашей Родины. Один из тех, чьё взросление пришлось на период войны. Один из тех, кто не вернулся из боя…

Говорить об Андрее Юрьеве в прошедшем времени не получается.

Неделю назад, вскоре после его утверждения лидером коммунистов города Луганска, мы начали готовить с ним интервью с единственной целью — рассказать о молодом поколении руководителей Компартии на новых территориях, тех, кто составляет её ядро.

Публикуем материал без коррективов — так, как он задумывался при его жизни.

— Андрей, вы совсем молодой человек. Впрочем, молод и Луганский горком КПРФ. Хотя за плечами как коммунистов Луганщины и города Луганска, так и вашими большой опыт работы в чрезвычайных условиях, в условиях войны. Расскажите немного о себе.

— Вырос я в городе Рубежное, в рабочей семье, рано потерял мать. Отец погиб совсем недавно, весной 2022 года, от ранения осколком, когда мы освобождали город. Хотел освоить профессию фельдшера, но недоучился: в 2014 году началась война. В Рубежное вошли украинские войска. 5 июня, закрыв учебную сессию в Кременском медучилище, я принял решение взять в руки оружие и записался в ряды народного ополчения Донбасса в городе Лисичанске. Попасть в ряды защитников народа Донбасса с первого раза не удалось. Хотя на тот момент мне было полных 18 лет, услышал: «Ты слишком молодой, куда тебе воевать, иди домой, а если начнут стрелять — прячься в подвал!» Я не отчаялся, обратился к другой группе военных. И неожиданно услышал: «Приедет старший — решит. А ты, чтобы времени не терять, домой за паспортом сходи и вещи необходимые собери». И когда мы дождались старшего, тот, задав несколько вопросов, дал «добро» и меня увезли в расположение части.

Служил в Народной милиции ЛНР, параллельно учился, занимался комсомольской работой. В 2017 году вступил в ряды Компартии ЛНР, избирался членом её Центрального Комитета. В течение двух лет руководил Луганским горкомом комсомола.

14 февраля 2023 года, уже находясь на реабилитации после ранения, я с гордостью принял партийный билет Коммунистической партии Российской Федерации. В армии принято считать год боевого стажа за три, а мне на свои 27 лет выпадает 8 лет «военки» — почти треть жизни. Если умножить их на три, то вполне солидный возраст у меня получается (смеётся).

— Как пришло решение защищать Родину с оружием в руках?

— Я пошёл на передовую не ради самовыражения или утверждения себя, не в поисках дозы адреналина, а ради защиты тех, кто сам не может постоять за себя. С тех пор более восьми лет не выпускаю из рук оружия. Отставляю его только для партийной деятельности и учёбы.

— То есть, помимо военной, вы осваивали и гражданскую профессию?

— Да. Находясь на военной службе, я получил два высших образования: филолога и политолога. Для меня и моих товарищей овладевать знаниями, необходимыми в мирной жизни, очень важно, ведь именно нам предстоит восстанавливать нашу республику. Когда закончится война и мы вернёмся домой с победой, планирую работать в сфере военной публицистики и политологии.

— На каких участках довелось сражаться?

— Свою боевую службу я начал в 20 километрах от дома, на окраинах Лисичанска. Благодаря хорошему знанию местности попал в разведвзвод. Нельзя сказать, что у меня был определённый жёстко очерченный круг задач, я был там, где во мне была необходимость. Участвовал в обороне Лисичанска в 2014 году. Там же получил своё первое ранение.

В период Чернухино-Дебальцевской операции находился в городе Первомайске, который стал форпостом республики в течение восьми лет её противостояния украинской агрессии. В 2016 году из Первомайска меня направили в соседний Стаханов. Украинские военные регулярно совершали вылазки на нашу территорию, навязывая нам локальные бои. Когда во время одной из таких вылазок мы остановили диверсионную группу и приняли бой, я получил второе ранение: вражеская пуля полоснула по ноге, но не вывела из строя. Ранен в нашей группе был не только я. Но мы с ребятами нашли в себе силы для эвакуации всех тяжелораненых бойцов.

СВО я встретил командиром танкового взвода. И, несмотря на службу в Луганском корпусе, был направлен в Донецкую народную республику в составе ограниченного контингента содействия донецким товарищам. На её фронтах мне впервые пришлось принять участие в освобождении территорий, оккупированных украинской армией, во взаимодействии с Вооружёнными силами РФ. Наши российские товарищи очень удивлялись, узнавая, что я не донецкий, а луганский. Командир взвода огневой поддержки одного российского подразделения у меня спросил:

— Ты сам откуда? Из самого Донецка?!

— Нет, — ответил я, — из Луганска…

— А вы тут как оказались? — удивлённо спросил он.

— Что-то вроде интернационального долга, — ответил я.

После выравнивания фронта в ДНР приказом главкома ЛНР «за умелое управление личным составом, знание боевого устава и успешное выполнение боевых и специальных задач» я был переведён на должность старшего помощника начальника оперативного отделения бригады. Для меня это было вызовом. Ведь управлять взводом и бригадой — это разные вещи.

Нести ответственность за судьбы тысяч бойцов мотострелковой бригады мне было страшно, ведь нужно было дорожить каждой жизнью.

Командуя штурмовым отрядом на подступах к укреплениям противника, я и мои товарищи попали под миномётный обстрел. Получил очередную контузию, ранения в грудную клетку и ногу. Сейчас временно нахожусь на реабилитации. В ближайшее время предстоит непростая операция по извлечению осколка из груди. До сих пор тревожит предыдущее ранение — черепно-мозговая травма. Есть шансы, что всё будет хорошо и я снова встану в строй.

— Имеете ли вы боевые награды?

— Был удостоен памятных знаков «За службу в танковых войсках», «За службу в разведке» и государственной награды — медали ЛНР «За верность долгу». К металлическим побрякушкам, если честно, отношусь с прохладцей. Куда важнее и дороже для меня, когда бойцы моего взвода, возвращаясь из очередного боя живыми и невредимыми, передают весточки домой, я слышу слова благодарности от их родных и близких в свой адрес. Для меня это высшая награда.

— Когда, почему вы решили встать в ряды комсомола, а затем и Компартии?

— С раннего возраста меня воспитывали на примерах моих предков. Один из моих дедов был участником Великой Отечественной войны, дошёл до самого Берлина. Все мои родные и близкие были людьми труда. Взрослея, начал осознавать, что люди труда заслуживают более справедливого отношения к себе. А из всех политических сил, которые были тогда на Украине, наиболее прогрессивной была Компартия Украины и её молодёжное крыло — комсомол. В его ряды мне тогда не довелось вступить — началась война. Когда позднее я узнал о деятельности Компартии ЛНР, безоговорочно принял решение поддержать её. Ведь наша сила в единстве!

Вопрос о вступлении в Компартию ЛНР был лишь вопросом времени. По истечении испытательного срока меня экзаменовали ветераны партии:

— Что такое прибавочная стоимость? — спросил меня тогда Владимир Григорьевич Земляков, ветеран партии, бывший первый секретарь Луганского обкома партии.

— Новая стоимость, созданная рабочим сверх их собственной стоимости, — ответил я, готовясь к этому вопросу.

— В пользу кого она отчуждается? — последовал ещё один вопрос от него.

— В пользу капитала, — сказал я, с уверенностью в голосе, вздохнув с лёгкостью, ведь второй вопрос оказался легче первого.

— А что такое «капитал» тогда? — с доброй улыбкой на лице спросил Владимир Григорьевич.

Тут я понял свою ошибку — отчуждает всегда кто-то, а не что-то!

Но за меня заступился первый секретарь Компартии ЛНР Игорь Гуменюк, сказав, что я с оружием в руках доказал своё право на вступление в партию. В результате я был принят.

А урок товарища Землякова я запомнил на всю жизнь. После этого случая я до произнесения взвешиваю каждое своё слово, чтобы оно было уместным и правильным.

— Были ли рядом с вами на передовой представители Компартии и комсомола?

— О наличии партбилетов, честно говоря, у своих товарищей в боевых подразделениях я не спрашивал. Но могу с уверенностью сказать, что многих вдохновляют подвиги советских людей, а главными символами, как и 80 лет назад, остаются лозунг «Фашизм не пройдёт!» и Красное Знамя Победы. Некоторые наши подразделения и раньше не скрывали своей приверженности левой идее. Среди них — батальон «Брянка СССР», батальон «Призрак», «Добровольный коммунистический отряд», батальон «Восток 13» и другие.

С началом СВО только из луганского комсомола в ряды Народной милиции ЛНР встали 27 человек. Немало коммунистов и комсомольцев находятся на передовой, поднимают бойцов в атаку, первыми идут на штурм, не щадя себя эвакуируют раненых и погибших с поля боя.

О многих подвигах коммунистов на фронте можно сказать, но об этом лучше скажет победа.

Но о цене, которую нам приходится платить, нужно говорить, чтобы в памяти человечества навсегда осталась мысль о разрушительной силе войны.

Так погиб мой лучший друг, с которым мы познакомились на комсомольском собрании ещё в 2017 году, верный ленинец и хороший товарищ — Иван Октябрь, в августе 2022 года, когда информационные ресурсы передавали в своих сводках: «На фронте без перемен». Под Соледаром мы двигались от фронта в тыл. Внезапно я потерял сознание. В силу ограничений распространения информации не могу указать подробности. Придя в себя уже в госпитале, с трудом говорил, но всё же спросил у медицинского персонала: «Что с водителем той машины, из которой меня достали?» Я не получил ответа, но понял всё сам. До конца жизни память о нём сохранится в моём сердце. По инициативе комсомольцев Луганщины имя Ивана навсегда внесено в списки комсомольской организации.

— Есть ли у вас среди товарищей по комсомолу и партии наставники, которые были рядом на протяжении этих тяжёлых лет? Те, которые служили и служат вам примером?

— Всем нам есть чему учиться друг у друга. Наша организация объединяет людей из различных социальных групп, профессий и статусов. У каждого есть что передать другим. Таким образом, мы становимся только крепче.

Безусловно, старшие партийные товарищи вдохновляют комсомольцев к свершениям, ветераны партии являются для нас знаковыми личностями, достижения которых мы обязаны сохранять и приумножать.

Что касается лично меня, не могу не поблагодарить первого секретаря республиканского комитета КПРФ Игоря Гуменюка, который стоял у истоков становления Компартии ЛНР. Под его началом партия не утратила своих позиций, был организован комсомол, привлечён не один десяток коммунистов. Партия сохранилась и заметно помолодела, несмотря на годы тяжёлых испытаний. Видя потенциал в окружающих его людях, он помогает его раскрыть.

Также не могу не сказать еще об одном из лидеров луганских коммунистов, депутате Народного Совета ЛНР Александре Ермоленко. Саша — редкий пример настоящего депутата от народа, бескорыстного и отзывчивого к бедам простых людей. Это необыкновенно энергичный человек и неординарная личность.

— Недавно отмечалось 80-летие освобождения Ворошиловграда (Луганска) от немецко-фашистских захватчиков. Как отметил эту дату город? Не кажется ли вам, что сегодня опыт Великой Отечественной войны обретает всё большую актуальность?

— Для Луганска это действительно знаковый день, все общественные движения его отмечают, иногда как повод лишний раз напомнить о себе. 14 февраля — День освобождения Ворошиловграда совпал с католическим днём почитания святого Валентина — праздником, чуждым нашему обществу, который нам навязан Западом. У многих общественных движений эти праздники уживаются вместе. Мы, коммунисты, этот день сделали настоящим инструментом борьбы за умы и сердца луганчан и гостей города. С 2017 года уже традиционной стала наша акция по раздаче «сталинтинок» — красочных сердечек с изображением портретов и цитат советских вождей. Хочу поблагодарить лидера нашей партии Геннадия Зюганова за поддержку нашей инициативы и помощь в проведении партийно-комсомольской акции «Дарите любимым «ленинтинки» и «сталинтинки».

Был замечен интересный факт: из некоторых луганских канцелярских магазинов, несмотря на коммерческую выгоду, начали исчезать «валентинки». Всё больше луганчан ждут, что на улицах города их поздравят с настоящим историческим событием, а не надуманным днём Валентина.

— Что из себя сейчас представляет партийная организация Луганска? На всех размещаемых в соцсетях фото — множество молодых лиц. Это не постановка? Коммунистические идеалы сильны в молодёжной среде ЛНР?

— На сегодня в Луганском городском отделении КПРФ уже состоят 86 человек. Но каждый день мы принимаем новые и новые заявления от желающих встать в наши ряды.

В 2017 году, в год столетия Октябрьской революции, Компартия объявила призыв в свои ряды молодёжи. Тогда мы активизировали работу по привлечению в комсомол молодёжи рабочих специальностей в колледжах и через соцсети. За счёт этого мы привлекли в организацию около двухсот человек в возрасте от 15 до 19 лет. Большая часть со временем отсеялась, но остался прочный костяк: около 50 парней и девушек. Мы, комсомольцы постарше, вместе с партийцами работали над их воспитанием и самоорганизацией.

Именно эти ребята взяли на себя разгрузку, фасовку и раздачу сотен тонн гуманитарной помощи от КПРФ для жителей нашей республики, пострадавших от украинской агрессии. За прошедшие шесть лет юные комсомольцы повзрослели, стали сознательными гражданами, у многих есть семьи, дети. Некоторые из них работают в тылу, другие ушли на фронт, но все продолжают активно работать в партии, перенимая эстафету от старшего поколения.

По вопросу силы идеалов коммунизма задам встречный вопрос: «А когда они не были сильны?» Ещё до формирования идеалов коммунизма в работах Маркса и Энгельса эти идеи уже были актуальны. Идеалы коммунизма двигали исторический прогресс развития общества вперёд. И сейчас наше российское общество признало, что отказ от социалистического пути, интернационализма и братства народов оказался крахом.

— Много ли защитников Отечества вливается в ряды руководства Луганской региональной и местных организаций КПРФ? На ваш взгляд, почему именно вас выбрали партийным лидером Луганска?

— Честно говоря, как человек, несущий военную службу и проходящий медицинскую реабилитацию, я, возможно, не самая лучшая кандидатура для руководства партактивом. Однако военное положение диктует свои требования. В Луганск входят четыре городских района. В двух из них первыми секретарями избраны коммунисты именно из состава демобилизованных военнослужащих. Авторитет участника СВО в городе довольно высок, тем более что члены парторганизации хорошо знают меня с 2017 года: я входил в состав ЦК Компартии ЛНР, два года был первым секретарём Луганского горкома комсомола.

На первом пленуме горкома КПРФ самоотвод я не брал, так как для меня большая честь держать в своих руках знамя поколений, которое было поднято 120 лет назад основателем и первым лидером Луганской ячейки коммунистов, Маршалом Советского Союза Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Но своих товарищей поставил перед фактом, что руководить партийным комитетом буду, опираясь на их помощь. Благо что наш коллектив слажен в процессе многолетней деятельности, работа поставлена на поток!

В одном из своих выступлений наш лидер Геннадий Андреевич Зюганов сказал: «Каждый обязан осознать, что все мы на передовой и ситуация требует мобилизации, прежде всего самих себя». Сейчас для нас главное — победа на фронте. Как военнослужащий, я буду и далее выполнять свой воинский долг, насколько хватит здоровья и сил! Такое у нас положение. Военное.

Но наша Компартия работала и будет работать, не сбавляя темпов, несмотря на потери и препятствия!

4 апреля 2023 г.

https://gazeta-pravda.ru/issue/32-31381-45-aprelya-2023-goda...