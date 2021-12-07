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А. Раевский (The Saker) — Зачем и почему Россия развернула так много сил против НАТО?

А. Раевский (The Saker) — Зачем и почему Россия развернула так много сил против НАТО?

Первая гвардейская танковая армия настолько мощное формирование, что на Западе ей буквально нет эквивалента

Итак, эти злые, пропитанные водкой русские размещают свои вооруженные силы прямо у украинской границы и собираются атаковать. Так?

Что ж, сегодня я хочу начать с того, что поделюсь с вами несколькими очень простыми картами. Во-первых, вот карта России с ее военными округами.

Самое главное, что нужно понять, так это то, что город Москва расположен в центре Западного военного округа Что, другими словами, означает: Москва расположена во фронтирном/граничном/приграничном военном округе.

А. Раевский (The Saker) — Зачем и почему Россия развернула так много сил против НАТО?

Во время холодной войны Украина считалась территорией 2-го стратегического эшелона (подробное обсуждение структуры советских войск см. здесь), и Москва находилась далеко от любой мыслимой линии фронта.

В настоящее время вся Украина де-факто является территорией, контролируемой НАТО. Другими словами, столица России расположена менее чем в 300 милях* от границы России с Украиной (см. карту).

Вот еще один очень показательный факт: в 90-е годы в России не было ни одного полностью укомплектованного соединения размером с дивизию, развернутого к западу от Москвы. Теперь Россия полностью восстановила свою знаменитую 1-ю гвардейскую танковую армию в качестве стратегического резерва Западного военного округа.

Как вы думаете, что привело к этой довольно резкой перемене?

Не может ли это быть как-то связано с тем фактом, что вооруженные силы НАТО сейчас находятся в пределах досягаемости (на танке, не автомобиле) до пригородов Москвы?

И я даже не буду вдаваться в то, каковы расстояния между силами НАТО между 3Б** и Санкт-Петербургом (менее 100 миль).

И, в свете приведенных выше карт, как вы думаете, русские — любой россиянин — поняли бы словоблудие НАТО: «мы никогда не переместим (политически) НАТО на восток, но теперь нам пришлось; мы никогда не развернем силы НАТО на востоке, но теперь нам пришлось; мы не будем поставлять летальное оружие Украине, но теперь нам пришлось; мы не примем (де-юре и де-факто) Украину в НАТО, но теперь нам пришлось и т. д. и т. д. и т. д.».

Правда заключается в том, что Империя готовит войну против России, по крайней мере, с середины 90-х годов, и что эти приготовления резко ускорились за последние семь лет.

Что заставляет меня задуматься о том, чего ожидали лидеры Империи от русских? Переместить все свои силы обратно в Центральный военный округ, чтобы не пугать 3Б+ПУ**? Серьёзно?

На самом деле все гораздо проще: в случае войны все три западных военных округа (Северный, Западный и Южный) оказываются в первом стратегическом эшелоне.

Кстати, Северный военный округ в настоящее время дополнен Объединенным стратегическим командованием «Северный флот» со статусом, равным военному округу, который можно было бы назвать «Арктическим военным округом»). Его официальное обозначение теперь — «объединенное стратегическое территориальное формирование Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющее задачи военного округа». Его силы также будут играть ключевую роль в Северной Европе и северной Атлантике.

В случае войны российские военные округа становятся «фронтами», то есть «объединенными командованиями оперативных и стратегических войск (сил) вооруженных сил на континентальном театре военных действий (в тексте оригинала „операций“ — С.Д.)», что на языке военных выражает независимую военную силу, способную вести полномасштабную общевойсковую войну. Пожалуйста, имейте в виду, что эти фронты также будут иметь, при необходимости, поддержку тыловых военных округов и подразделений/сил стратегического резерва.

Так что же все это означает?

Это означает, что в то время как западные политики провели последние 30 лет или около того, медленно окружая Россию, российские планировщики вооруженных сил успешно реформировали советские/российские вооруженные силы (которые были в ужасном состоянии в 90-е годы и в очень неравномерном виде в течение большей части 80-х годов) в вооруженные силы, способные заняться всей НАТО сразу и быстро и очень болезненно победить её.

Помните все то супер-дуперсовременное оружие, о котором Путин упомянул в 2018 году, которое первоначально было отвергнуто западными «специалистами» как «плохие карикатуры» и которое сейчас, в основном, развернуто? Вы не сможете понять их реальную роль и значение, если не примете во внимание реформу (я бы даже сказал, реорганизацию) российских Вооруженных сил за последнее десятилетие или около того. Если вы хотите быстро освежить эту тему, пожалуйста, ознакомьтесь с этим анализом, который я написал в 2016 году, то есть за два года ДО того, как Путин представил новые российские системы вооружения!

Вот ключевой элемент, который следует помнить при рассмотрении того, что может произойти дальше — если дело дойдет до реальной, полномасштабной войны между Россией и Западом, то ВСЕ эти системы вооружений и силы будут доступны Кремлю, и большинство из них, вероятно, будут использоваться на самых ранних этапах этой войны. И я веду речь не только о ракетах «Искандер» или о береговой обороне «Бастион/Вал», я также веду речь о Первой гвардейской танковой армии, которая является настолько мощным формированием, что на Западе ей буквально нет эквивалента. Такое тяжелое бронетанковое формирование обладает такими силами и средствами поражения, которые позволили бы осуществить оперативный прорыв фронта противника и в то же время надежно преодолеть всю оперативную глубину обороны противника. Во время Второй мировой войны и холодной войны такие формирования назывались «Ударными армиями». Если вы посмотрите на весь боевой порядок сил НАТО, у них просто нет ничего, даже сравнимого с такой силой.

И поэтому, да, конечно, командиры НАТО напуганы тем, что они видят. Это правда, и это вполне понятно. Что непонятно, так это то, почему эти бредящие идиоты создали такие условия, которые не оставили России другого выбора, кроме как быть готовой к полномасштабной войне в Европе, в том числе ядерной.

И что же они хотят, чтобы сделал сейчас Кремль? Может быть, расформировать эти силы или отправить их обратно за Урал?

Здесь я просто закончу несколькими вопросами, которые, похоже, не очень беспокоят западных «специалистов» (LOL (смех, да и только — С.Д.)!):

— Насколько полностью оторванными от реальности могут быть западные лидеры?

— В прошлый раз Россия потеряла около 27 миллионов человек, в том числе треть населения Белоруссии. Неужели кто-нибудь в Европе всерьез ожидает, что русские забудут об этом?

— Неужели кто-нибудь в Европе всерьез ожидает, что русские поверят хоть одному слову западных лидеров?

— Неужели кто-нибудь в Европе всерьез сомневается в решимости русских не допустить еще одного внезапного европейского нападения?

— И, наконец, кто-нибудь в Европе серьезно сомневается в исходе войны против России?

PS: Российский министр обороны Шойгу только что сообщил, что в ноябре ВВС США использовали 10 стратегических бомбардировщиков, прилетевших как с востока, так и с запада, для репетиции ядерных ударов по России, и что они изменили курс всего в 20 км от российского воздушного пространства.

Автор: Андрей Раевский — публикуется под псевдонимом The Saker — широко известный на Западе блогер. Родился в Цюрихе (Швейцария). Отец — голландец, мать — русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).

https://svpressa.ru/war21/article/317320/

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