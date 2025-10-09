Авгиевы конюшни

В Москве задержали миллиардера Сулеймана Ибрагимова. Его подозревают в убийстве. В зале суда

Каждый день теперь то мэр, то судья, то миллиардер.

Большая зачистка.

Репрессии будут

Этот текст лежал в отложке месяц. Но после самоубийства Старовойта уже нет смысла держать его в тени дальше… За время СВО при странных обстоятельствах отправились в мир иной два десятка топ-менеджеров и уже какое-то количество чиновников.

Уже десяток высокопоставленных генералов сели в тюрьму, некоторые, как Иванов и Арсланов, на весьма существенные сроки.У грядущей волны "репрессий" имеется вполне рациональное экономическое основание - необходимость повышать эффективность освоения бюджетных денег на фоне текущих и грядущих выпадающих доходов бюджета. Задачей грядущей волны репрессий будет поднять эффективность расходования бюджетных денег с текущих 5-15% до 20-30%. Для этого придется грубо срезать и маржу коррупционеров, и бороться с неэффективными тратами бюджета.

Предпосылки

Российский бюджет традиционно наполняется за счет нефтегазовых и других сырьевых поступлений. Порядка 50% доходов бюджета формируется из экспорта сырья. Штаты готовят запретительные санкции против экспорта российского энергетического сырья. Пшеница в этом году стоит дешево, руда также под санкциями.

Обрушить наш экспорт разом у противника не выйдет. Не вышло в 2022 году, не получится и сейчас. В ход идут все лазейки в международной торговле. Россия продолжает экспортировать сырье и пополнять бюджет. Но издержки и риски экспорта постоянно растут. В том числе и военные риски. В свое время это скажется на бюджете, из которого начнут выпадать доходы.

У нас вообще тут неприятный перекос случился. Благоденствие страны зависит от морского экспорта, а возможностей флота для его защиты пока явно не хватает. Это дело будущих периодов.

Стандартный механизм перестал работать

Когда доходов от сырья не хватает для удовлетворения растущих потребностей нашей экономики на сцену выходит Набиуллина, и рубль парой ударов в челюсть отправляется в нокаут - дешевеет на 30-50%. Этот фокус проделывали уже много раз. Но бывают ситуации подобные той, что происходит сейчас - рубль укрепился на 20%, а нефть резко подешевела.

Дешевая нефть и укрепившийся на 20% рубль больно ударили по доходной статье бюджета России. Не секрет, что наши противники добиваются снижения российских нефтегазовых доходов и выручки наших нефтяников по замыслу должно лишить бюджет львиной доли доходов, из-за чего России придется свернуть свои военно-политические планы по обретению суверенитета.

В итоге: и внешняя конъюнктура не радует, и риски растут, и рубль нельзя сильно дергать вниз, чтобы не поломать собственную экономику и военное производство.

Что же делать в таком случае? Сажать в тюрьму.

Именно этим сейчас и займутся силовые службы для которых вот-вот наступит звездный час. Причем работа будет вестись сразу по двум направлениям. Выпавшие из-за коррупционных схем расходы прошлых периодов будут возвращать в бюджет через сделки со следствием (10 лет вместо 20). Вторым направлением станет работа на упреждение. Задача силовых структур взбодрить класс распределяющий бюджетные средства так, чтобы хотя бы четверть бюджетных денег тратилась с пользой для страны.

Работа на будущее

Если отношения с Америкой испортятся окончательно, и начнется вторая волна санкций и гибридного давления на российскую экономику, бюджет начнет проседать и надо будет повышать эффективность его расходования ровно на размер выпадающих доходов. Все, кто не воспримет вовремя сигналы Кремля на рост эффективности бюджетных расходов, смогут на себе испытать качество и комфорт созданных давеча специальных следственных изоляторов ФСБ.

Коробки с налом в гаражах конечно можно перепрятать понадежнее, но вряд ли это поможет. Неприкасаемых скоро не останется совсем. Кто вовремя этого не поймет, закончит как Старовойт.- пишет Живов

Да. судя по всему сверху дан приказ разгребать авгиевы конюшни и следователи закатили рукава. Причина проста и понятна – вывести войну при коррупции со всех сторон нереально, а потому чистили, чистят и будут чистить. Абсолютно поддерживаем здесь государство и напомним, громкие дела одной этой недели:

30 сентября московский суд арестовал (статья в СМИ) имущество экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова и связанных с ним лиц, общая стоимость активов составила не менее 9 млрд рублей. Кроме того, отправлен под стражу компаньон Момотова Андрей Марченко – вместе с ним, по версии следствия, Момотов незаконно владел сетью отелей Marton.

Громкие задержания и аресты, связанные с возбуждением уголовных дел, потрясли Россию в понедельник, 29 сентября. В руках силовиков оказались отставные вице-губернаторы Кубани и Свердловской области, а также действующие главы подразделений Росгвардии.

В исполнительной власти Краснодарского края гром грянул 29 сентября. Правоохранители устроили проверку Александра Власова, который только-только ушёл с поста заместителя главы региона Вениамина Кондратьева. Как уточняет 30 сентября ТАСС, ссылаясь на информацию от правоохранителей, предварительно, Власова подозревают в хищении средств целевой субсидии для обеспечения участников СВО в особо крупном размере. Стало известно и подготовке подложных документов его подчинёнными — таким образом собирались скрыть следы преступления.

Бывший заместитель главы Свердловской области Олег Чемезов тоже задержан в понедельник, 29 сентября. Силовики подозревают его в особо крупном мошенничестве, связанном с субсидиями региональных властей компании "ОТСК" — дочерней структуры "Корпорации СТС". Изъять последнюю в пользу государства потребовала Генпрокуратура РФ.

Олег Чемезов был вице-губернатором Свердловской области с 2019 года по 2025 год. В 2004-2005 годах — первым замглавы Тюменской области, в 1998-1999 годах — первым замглавы Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, входил в президиум свердловского регионального политсовета партии "Единая Россия". Ранее стали фигурантами уголовных дел семь бывших либо действующих замов губернаторов Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, а также Кубани и Севастополя. К ним примкнули семь экс-глав Ивановской, Курской, Пензенской, Рязанской и Тамбовской областей, Севастополя и Хабаровского края.

В понедельник пришло известие и из зала суда: начальнику вещевого управления Росгвардии полковнику Александру Бусыгину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обложка © ТАСС / Елена Афонина, © Shutterstock / FOTODOM / victoras, Mehaniq, © 15.rosguard.gov



Он обвинён в получении взятки в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. По версии ведомства, Бусыгин контролировал исполнение контрактов, заключённых неким "государственным заказчиком" со швейной фабрикой, о поставке средств личной гигиены. И, как считает следствие, получил в 2023-2024 годах шесть миллионов рублей от представителей предприятия за общее покровительство. В результате — контракты не исполнены, а государству причинён материальный ущерб, пояснили в Следкоме.

В тот же день правоохранители задержали и начальника управления Росгвардии по Северной Осетии, генерал-майора полиции Валерия Голоту с рядом подчинённых. Издание уточнило, что высокопоставленного силовика подозревают во взяточничестве. Валерий Голота. Фото: Telegram @rosgvard_sko

В общем, нашим либералам пора начинать выть про "новый 37-й", ибо размах и обороты очистка системы от коррупционеров набирает для нынешней России небывалые. Впрочем, иначе и не могло быть.

Из последних дел. Как сообщает Царьград: Бывший глава города Назарово Владимир Саар попал под прицел правоохранителей: его подозревают в получении 3,5 миллионов рублей взятки от компании «ПромСтрой» за преднамеренно «заточенные» муниципальные тендеры. По данным прокуратуры, экс-чиновник через директора подрядчика систематически получал «откаты» в обмен на контракты. На федеральном уровне Саар прославился ещё в 2022 году — после шутки, перефразировавшей известную пословицу о «рать», которая быстро разошлась в сети и превратилась в мем. Однако теперь интернет-фанаты и критики могут наблюдать, как слава смешалась с законом.

В ходе проверки УФСБ против бывшего мэра возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, решается вопрос о заключении под стражу.

