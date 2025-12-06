«А ужас всё ближе». Дмитрий Гоблин Пучков — о террористах ФБК, крахе Зеленского и неудачах Трампа

Экзистенциальной угрозой назвал Фонд борьбы с коррупцией* российский журналист, продюсер и блогер Дмитрий Гоблин Пучков. Своим мнением о последствиях поддержки ФБК, крахе режима Зеленского, риске нового «майдана» и неудачах Трампа он поделился в интервью RT.

— Дмитрий Юрьевич, ФБК теперь официально террористическая организация. Как это может повлиять на судьбу простых россиян, которые продолжают сотрудничать с этой организацией?

— Простого и оболваненного обывателя можно только пожалеть. Он никогда ничего не понимает: куда лезть, зачем лезть. На столбах обычно пишут: «Не влезай — убьёт». Просто и понятно. Это задача государства — объяснять гражданам, что эта свора тварей угрожает государственной безопасности. Каким бы жутким это словосочетание ни казалось.

Как любят говорить в Америке, это экзистенциальная угроза. Угроза самому физическому существованию России. Эти люди работают на западные спецслужбы и под их руководством.

Какие у них задачи? Обратите внимание на соседнюю Украину: до тех пор пока элита делает то, что надо Западу, можно воровать. Это сразу заложено. Деньги, которые воруют на Украине (мы её берём в качестве примера), складируются на Западе, в западных банках, и никто не знает, да? Вот у этого гражданина не было ни гроша — (и вдруг. — RT) 100 млн, а у этого миллиарды.

Хотите сказать, что при вашей-то компьютеризации вы ничего не видите и не знаете? А зачем вам деньги-то дают? Совершенно очевидно, на что: Россия как государство должна быть разорвана на куски и прекратить своё существование. Вот там 100 удельных княжеств, из которых мы дальше будем спокойно сосать ресурсы.

Вот этим вся эта оппозиция и занимается.

Почему это до (российских. —RT) граждан не доходит? Ну вот теперь доходить будет гораздо быстрее. Послал деньги — уголовная статья, финансирование терроризма.

— Президент США Дональд Трамп обещал, что наведёт порядок на Украине — помирит стороны чуть ли не за 24 часа. А воз и ныне там. Почему у такого харизматичного лидера пока ничего не получается?

— Он бизнесмен и привык решать вопросы с деньгами. Он всё время заключает сделки, а в аппаратных играх он вообще ничего не понимает. То, что ты президент, — прекрасно, а кто тебя внутри администрации поддерживает?

Если ты один залез наверх, у тебя команда должна быть, начиная с судов и кончая сенатом, — всех попёр оттуда и везде рассадил своих людей, чтобы они тебя поддерживали и вместе вы всё это двигали. А получается, он один, его даже в Республиканской партии далеко не все любят. А теперь вопрос: ты выдаёшь какие-то распоряжения, а они точно исполняются?

И оказывается, что даже внутри твоей партии есть люди, которые тебя ненавидят. В Демократической партии каждый твой промах будет использован против тебя. Вот ты ляпнул, что за сутки прекратишь конфликт на Украине. И как? Нормально получилось? А что ещё у тебя не получилось? Вот сейчас в конгресс переизберут кого-нибудь, а твоих там не будет вообще, потому что у тебя уже ничего не получается.

Демократия. Тут диалектически смотреть надо: есть сильные стороны в этой самой демократии, а есть и откровенно слабые. А теперь она вообще не работает, и у гражданина Трампа, в моём понимании, практически ничего не получается.

Сотрясать воздух может: напрыгнул на кого-то там с какими-то тарифами, требованиями, отпрыгнул назад.

Результат где? Покажи! А результата нет и не будет. Потому что всем этим заниматься надо было 25 лет назад.

— На Украине разразился коррупционный скандал. Пришли с обысками к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Говорили, что Украина — практически готовый член ЕС, а теперь вдруг такое на первых полосах всех газет.

— Этому барбосу с фамилией Зеленский дали всё. Страну накачали оружием, влили сотни миллиардов долларов, прислали инструкторов, обеспечили разведданными — воюй с Россией, чтобы она развалилась, и вдогонку ещё 19 пакетов санкций только из Европы.

Тебе всё дали, разрешили воровать, а ты ничего не сделал. Теперь ты мешаешь, и убрать тебя никак не получается. НАБУ и САП — это службы, созданные американцами, работающие под их контролем. СБУ не может с ними ничего сделать.

И вот они начинают операцию под названием «Мидас». Кто такой Мидас? Это царь, который к чему ни прикоснётся — всё превращается в золото. Кто в данном случае царь? Зеленский. Это всё против него, это рычаг воздействия.

Зеленский, тебе всё дали, а ты ни с чем не справился. Уходи. А ему физически не уйти. Либо его MI6 грохнет за ненадобностью, либо он согласится на какие-то условия американские — тогда его нацисты на Украине убьют без затей.

Вот он и мечется между молотом и наковальней. А ужас всё ближе и ближе.

— На Украине людей хватают на улице, ТЦК их отправляет на фронт, цены растут, вокруг коррупционные скандалы. Сможет ли украинский народ вновь отстоять свою правду, свободу и демократию, как вроде бы они это делали в 2014-м — на площади?

— Он ничего не отстаивал, этот украинский народ. Он сидел по домам. А на майдан Незалежности в Киеве выбежали проплаченные дегенераты и совершили государственный переворот, который ни к какому народному волеизъявлению отношения не имеет.

Для того чтобы организовать «майдан», нужны руководители, нужны деньги, нужны задачи.

В 2004 году был первый «майдан». Откуда у всех одинаковая одежда, одинаковые флаги, кто построил городок из одинаковых палаток, почему там нельзя бухать, почему там ходят врачи, кто привёз туалеты в таком количестве, кто их каждый день вывозит?

— С такими задачами, по-моему, армия может справиться.

— Это армейская организация, безо всяких разговоров, только военные эти не ваши, а НАТО. Что вам непонятно? Вас, баранов, на заклание привели.

Обратите внимание, когда коррупционные скандалы начали закипать, когда Зеленский напрыгнул на НАБУ, тут же выбежали люди на Майдан с картонками. Вот до этого они никуда не выбегали, потому что нацисты башку проломят за любое несогласие с линией Зеленского, сразу покалечат.

А тут стоят — и трогать их нельзя, представляете? Ну постояли, разошлись. И НАБУ живо и здорово, и вот уже обыски у Ермака. Отлично, я считаю. С интересом наблюдаем.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация и её аффилированные структуры признаны экстремистскими, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда. 27.11.2025 признана террористической организацией.