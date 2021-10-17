Закон Матвейчева зачистит Москву от либералов, не признающих Крым

Известный политолог Олег Матвейчев избрался Госдуму. Как депутат от партии «Единая Россия» он инициирует принятие закона, с помощью которого можно будет разрешить проблему засилья прозападных либералов в московских муниципальных советах.

Об этом Матвейчев рассказал в интервью «ПолитНавигатору».

ПолитНавигатор: Некоторые наблюдатели говорили об угрозе Майдана в России, который собиралась устраивать прозападная оппозиция, заранее не признавая результаты выборов в Госдуму.

Олег Матвейчев: Всё так и есть. Все данные спецслужб свидетельствовали о том, что на эти выборы готовится тот самый Майдан, репетиции которого прошли в Белоруссии. И который должен был быть даже более мощным. И должен был закончиться победой антипрезидентских сил. Они начали готовиться к этому очень загодя. Даже отравление Навального было большой «закладкой» на эту тему.

ПолитНавигатор: Они – это кто?

Олег Матвейчев: Это, скажем так, англосаксы. Потому что, как рассказали специалисты по IT, которые и выкорчёвывали все эти узлы связи, протестные группы, и прочее, связанное с ФБК и навальнистами, – когда они начали этим заниматься, то поняли, что им противостоит не сетка энтузиастов из команды Навального, а люди, сидящие на Западе и тесно интегрированные с военно-промышленным комплексом США, со спецслужбами. Явно там были люди, сидящие в Силиконовой долине. То есть, это серьезная история.

Но половина Силиконовой долины – это тоже наши русские, и у нас тоже много мощных IT-шников. И когда началось это противостояние тех IT-шников и наших, те, западные, поняли, с кем они связались, что здесь тоже не лаптем щи хлебают и что за них взялись по-настоящему.

ПолитНавигатор: Но вы же сами раньше говорили, что Навальный – это отчасти был проект местных элит.

Олег Матвейчев: Да. Он был проектом местных элит, начиная с 2007 года до 2012 года. После этого, когда проекты местных элит закончились, потому что не случилось то, чего они желали, и Путин пошёл на новый срок, они Навального бросили. После чего Навальный некоторое время побултыхался, работая то с Ходорковским, то с Браудером, то с мелкими местными. Но это всё были частники. А потом интегрировался с западными спецслужбами, прежде всего, с английскими

ПолитНавигатор: В несостоявшемся путче была готова принять участие часть наших элит?

Олег Матвейчев: Наши элиты очень трусливые. Они могут участвовать в каком-то путче, когда его победа полностью очевидна. Когда она не очевидна, то никто из них носа не высунет. Поэтому они не могут быть инициаторами, заводилами, когда у них нет какой-то формальной прикрышки.

Когда они работали на Навального в 2008 или 2009 году, у них была формальная прикрышка: «Мы работаем на действующего президента Медведева,нам дали задание финансировать Навального высокие чиновники из Кремля и при этом ссылались на Президента». После 2012 года у них этой прикрышки уже не могло быть. Как и вообще многого не могло быть.

ПолитНавигатор: А у Медведева сейчас есть какие-то амбиции?

Олег Матвейчев: Я не знаю. Есть или нет – это лучше его спросить.

ПолитНавигатор: Угроза российского Майдана ликвидирована?

Олег Матвейчев: Она в очень большой степени ликвидирована. За последние полтора-два года было проделано очень много работы по ликвидации укоренённых и больших структур, принято много законов…. Но, конечно, посеянные врагами зёрна, плюс полив и удобрения, которые постоянно идут с Запада, с их интернет-ресурсов, от украинских ботов, которые постоянно работают в нашем Интернете, и против них пока ничего не делают – всё это ещё продолжает создавать угрозу.

ПолитНавигатор: Ваша деятельность в Думе будет направлена на борьбу с этими тенденциями, о которых мы говорили?

Олег Матвейчев: Прежде всего, на то, чтобы разрушением государства не занимались те, кто относится к системной оппозиции. Несистемную оппозицию сильно подавили. Но у нас системная оппозиция начинает занимать место несистемной, я имею в виду тех же КПРФ, которые просто в открытую, посмотрите на Рашкина и Грудинина, призвали коммунистов голосовать за навальнистов. Пытаются забрать их электорат.

Я вообще считаю, что в России есть две партии – партия технократов и партия популистов. Все разговоры ,что есть ЛДПР, коммунизм, либералы – это всё ширма. Это просто разные типы популизма.

Когда, например, человек приходит и говорит, как эсеры: «Мы за безусловный базовый доход». Это популизм, просто обман. Потому что нет никаких денег, чтобы выплачивать каждому по 10 тысяч каждый месяц.

Когда Путин выплачивал по 10 тысяч пенсионерам – это понадобилось полтриллиона рублей. Когда они говорят про десять тысяч не пенсионерам, а всем людям в стране – это понадобится несколько триллионов. На вопрос где их взять, они говорят: «Мы заберём всё у олигархов». Так вот, у списка «Forbes», если взять первую сотню, то олигархи получают от до 50 миллиардов долларов в год. То есть, этих денег хватит, чтобы всей стране всего два месяца выплатить «базовый доход». А дальше? Олигархи кончились, кого дальше резать будем? Нынешние олигархи и так в десять раз государству платят больше, чем забирают себе. Любой частник, типа «Лукойла», налогов государству платит больше (хотя это фирма Аликперова), чем себе дивидендов. То есть, если посчитать дивиденды, то у всей сотни из Форбс набирается от 30 до 50 миллиардов долларов дивидендов в год. Это смешная сумма, которая не решает вообще никаких проблем. Потому что и так все у этих олигархов государство выгребается почти все сейчас.

А какие-нибудь коммунисты недалеко ушли. Они что требуют? «Мы всё национализируем, уничтожим буржуазию, дадим пенсии, пенсионный возраст». Это тоже обыкновенные огульные обещания, без всяких расчётов, которые не подкреплены никакими цифрами.

Если бы наше государство было в состоянии и дальше поддерживать прежний пенсионный возраст, оно бы его поддерживало и дальше, потому что каких-то злонамеренных людей нет, специально его поднимать.

Но в солидарной пенсионной системе, а у нас такая, нынешние работающие люди платят пенсию ныне живущим пенсионерам.

Сейчас пенсионеров становится всё больше (поскольку раньше семьи были большие) а работающих людей всё меньше, (потому что семьи маленькие, плюс демографическая яма девяностых годов). И плюс ещё 20% людей вообще ничего не отчисляют в пенсионный фонд, потому что получают зарплату в конвертах, а минимальную пенсию всё равно потом придут получать. В результате – пенсионный фонд всё время в дефиците.

Врут коммунисты: «Нас обокрали, пенсионные деньги забрали». Пенсионный фонд невозможно обокрасть, потому что он всё время в дефиците, и всё время из нашего же бюджета дефицит покрывался. То есть деньги, которые мы могли бы отправить на зарплату бюджетников, на строительство дорог, заводов – мы направляли на пенсию все возрастающего класса пенсионеров…

Терпеть это много лет – надоело, и пришлось изменить пенсионный возраст – как во всех европейских странах, где демографическая ситуация сходна с нашей.

Или другой пример популизма. Есть «Новые люди», которые говорят: «Мы будем брать только один налог – налог с оборота». Тоже популистская мера.

Эволюция налоговой системы, в принципе, в мире всегда шла по принципу всё большей дифференциации и профессионализации.

Бизнесмены же очень ушлые. И каждый из них придумывает всё время, как уходить от налогов. И поэтому, надо придумать, как сделать так, чтобы и он не загнулся, а работал – создавал рабочие места, и, в то же время, взять у него деньги, придумывали разные типы налогов, их сочетание…. И чем более сложная налоговая система – тем более она является профессиональной, совершенной.

В России налоговая система, по общим оценкам мировых профессионалов этой области, является одной из лучших в мире. У нас налоги невысокие, по сравнению с теми же европейскими странами. И, в то же время, они вполне собираемы. Хотя, конечно, можно их совершенствовать.

Когда нам говорят: «Давайте всё отменим и сделаем налог с оборота», – это обман, это куча выпадающих доходов из бюджетов, это всех – под одну гребёнку, хотя бизнесы у всех разные, кто-то экспортёр, кто-то импортёр, кто-то пользуется природными богатствами, кто-то бизнес создал только из своих мозгов…

И совершенно не понятно, как воздействовать на бизнес федерального уровня или регионального. Потому что сейчас одни налоги платятся в регион, другие- в федеральный бюджет. Разные типы бюджетов и налогов, соответственно, разное администрирование, и разные власти могут на них влиять.

Если регион хочет, чтобы у него был хороший налоговый климат, он, понимая, что в его распоряжении есть какие-то налоговые инструменты, ими как-то манипулирует, соответственно, так привлекает бизнес.

А когда его всего этого лишат, как это предлагают «Новые люди», когда будет единый налог по всей стране, то от губернатора или мэра вообще ничего не будет зависеть. Потому что они никак не распоряжаются налогами. Так власти вообще перестанут думать о хороших условиях для бизнеса…

Видите, сколько разных видов популизма есть! А «Единая Россия», единственное чем занимается – пытается разъяснить всем, сколько на самом деле у нас денег. Что мы можем, а чего – не можем, а это скучно.

Людям хочется хочется мечты! Когда им говорят, что «завтра мы всех победим и будем жить хорошо». Мы решим все проблемы, если завтра совершим всего лишь одно простое действие, по типу приватизации или национализации. Потому что «Новые люди» предлагают всё приватизировать, а коммунисты всё национализировать. Обещается, что есть какое-то одной действие – «палочка-выручалочка», которая может всех спасти и всё сделать… Но правда в том, что такой «палочки-выручалочки» нет, это всё враньё.

Я считаю, что этот популизм несёт очень большой вред государству. Главный вред, как в сказке Толстого: «Волки! Волки!». Нас обманывают, обманывают простого избирателя, он начинает на десятый раз – не верить всем политикам вообще. Один раз чего-то обещали, другой, третий, пятый и он уже говорит: «Ну, всё, эти политики, это все вруны». Отсюда гигантский разрыв возникает между политической системой и народом.

ПолитНавигатор: Тут могут оппоненты «Единой России» вспомнить, те же обещания президента не повышать пенсионный возраст.

Олег Матвейчев: Президент понимал, что есть ещё какой-то ресурс, в 2005 году, когда были большие цены на нефть, что есть ещё возможность выплачивать пенсии и покрывать дефицит пенсионного фонда из нефтяных денег.

Когда цены на нефть упали, когда это стало невозможно, и демографический разрыв ещё больше увеличился (мы же перед ковидом увеличили продолжительность жизни пенсионеров стало больше…. При этом вступили в эпоху, когда на сцену вышло поколение девяностых годов, а в эти годы вообще не рожали, либо был один ребёнок в семье. Короче говоря, у нас возник огромный дефицит рабочей силы.

Перед президентом встал простой вопрос, подчиненные сказали: «Мы можем всё сделать, вообще никакого пенсионного возраста не повышать, но нам нужно завезти в страну четыре-пять миллионов иммигрантов, здоровых мужиков, рабочей силы. Тут натурализовать, дать им Гражданство, они будут отчислять с зарплаты деньги в пенсионный фонд, кормить наших пенсионеров».

Только четыре-пять миллионов мигрантов у нас с Юга возникнет. Понятно, что если мы начнём их натурализовать, они резко взвинтят цены на жильё. Они же будут покупать его у нас…. Европа, когда был миграционный кризис в 2015-16 годах, там приехал, всего лишь миллион иммигрантов, после Сирии и проч. А если бы к нам приехали четыре-пять миллионов, что бы у нас тут творилось? Это конечно не за один день, но Россия просто бы утратила свою идентичность. У нас тоже бы появились всякие кварталы, где жили бы по законам Шариата, когда любой мигрант говорил бы: «Я гражданин России, отвалите! Почему вы мне указываете? Я такой же, как вы». Их таких было бы много.

Поэтому выбор был тяжёлый…

Причём, Европа даже завозит мигрантов, но всё равно повышает пенсионный возраст. У них продолжительность жизни ещё больше чем у нас, уровень жизни был повыше, соответственно, они лучше питались, лечились. Поэтому у них проблемы с дефицитом рабочих рук у них ещё больше стала.

ПолитНавигатор: Чем вы собираетесь заниматься в законодательной плоскости?

Олег Матвейчев: Законопроект, о котором я говорю, мне кажется, что он очень важный – закон «о выполнении депутатских обещаний» или «о наказании за не выполнение обещаний».

Иными словами, речь простая, чтобы у нас пресекли так называемую «недобросовестную рекламу» в политике. Если в девяностые годы, любой Мавроди мог выйти и наобещать огромные проценты за акции МММ, и это было в рамках закона, рекламировалось в капитал-шоу «Поле чудес», то сейчас это делать невозможно. Законодатель это запретил. Тот, кто обещает вам, что завтра вас вылечит от всех болезней или сделает миллионером – нарушает закон, его привлекут за это.

Но в политике ничего не подобного не ограничено, вас спокойно могут обманывать! Политик говорит: «Я снижу пенсионный возраст, сделаю вам десять тысяч базовый доход». Люди голосуют за него, и человек, который вам наврал, оказываться в Думе.

И получается, что в бизнесе мы караем и штрафуем таких людей, а в политике они становятся депутатами и получают огромную зарплату, социальный пакет и депутатскую неприкосновенность!

Получается, что все жулики побегут в политику, потому что в бизнесе им закрыли дорогу, а в политике нормально, ещё всё открыто, можно обещать и избираться!

Почему бы нам не сделать так, чтобы этого не было? Соответственно, нужен закон, который бы наказывал за невыполнение обещаний. Во-первых, если человек избрался по своему одномандатному округу.

Я не говорю о случаях, когда его избрала партия, но она не правящая, ему трудно предъявлять претензии. Он может сказать: «У нас ЛДПР двадцать человек в Думе. Мы не можем принимать законы, я избрался, обещал, но у меня нет возможности». Ладно, таких не трогаем.

Но есть люди, которые избирались по одномандатным округам в муниципальные и региональные органы власти, которые обещали какие-то поднятия пенсий и так далее. Кто это анализировал и кто вообще допустил такое, что человек, который, например, избирается в муниципальные органы власти, обещает изменить пенсионный возраст? Это вообще не в рамках его компетенции, но они это обещают !

ПолитНавигатор: А какое будет наказание за невыполнение обещаний?

Олег Матвейчев: Должны быть наказания. Будут дискуссии в Думе и законодатели решат – какие наказания. Но за некоторые обещания – очевидно и заведомо ложные – надо лишать депутатских мандатов или регистрации в кандидаты, если выявили сразу нарушение, поймали на лжи.

ПолитНавигатор: Кто это будет решать, нарушил он или нет?

Олег Матвейчев: Например, суд. Если мы этот закон принимаем, мы смотрим, что вот у человека была агитационная продукция, в которой он, баллотируясь в региональный, например, парламент, обещал, что он отменит какие-нибудь итоги приватизации девяносто шестого года или обещал изменить пенсионный возраст, или обещал еще что-то такое сделать, что вообще не в рамках его компетенции.

То есть, закон должен регулировать следующие меры: либо его вообще снимают с выборов, как только он начинает обещать подобные вещи, явно уже обманывает избирателя.

Либо, если он все-таки избрался, соответственно, суд устанавливает, например, в конкретном округе депутат сказал, что построит какой-то там парк или наоборот, вырубит какой-то парк. Но прошел год, и этого не сделал, или не может сделать в принципе.

Тогда давайте лишим товарища мандата. Голосуют всем составом гордумы, или суд это делает, фиксирует его обещания.

ПолитНавигатор: Я сходу прогнозирую, что оппозиция скажет, что это у власти появляется новый инструмент для репрессий.

Олег Матвейчев: Конечно, это будет инструмент для репрессий, я это совершенно не скрываю. А уголовный кодекс не инструмент для репрессиий против преступников? Я просто хочу заставить оппозиционеров отвечать за «базар».

Конечно инструмент, если он пришел и обманул доверчивых людей. Когда сегодня коммунисты говорят что Грудиинин – «директор совхоза» это ложь, он директор ЗАО , к тому же зарегистрированного в оффшоре! Кто- то должен отвечать за эту ложь? Или я могу заявить, что я лётчик – космонавт , герой России и меня выберут, а потом мне за ложь ничего не должно быть?

ПолитНавигатор: Конечная цель? Что получит от этого Россия в масштабах всей страны?

Олег Матвейчев: Конечная цель – уменьшится количество так называемого популизма, безнаказанного вранья политиков. Вы , кстати, увидите, что против этого закона выступят в Думе самые главные вруны! Но если закон будет принят – Уменьшится количество жуликов, которые дают несбыточные обещания, а избиратель оказывается «у разбитого корыта», все время оказывается потерпевшим «лохом», которого в очередной раз обманули. А человек, которого обманывают уже десятый раз, он просто перестает верить всем властям.

Вот если мы эту «калитку» закроем для всех врунов, то через какое-то время, не сразу, я не говорю, что это произойдет через год, но через два-три избирательных цикла пройдут, когда эти, так сказать, «глотки» и «рты» всем врунам будут закрыты, и с избирателем будет идти настоящий конструктивный диалог.

Когда людям будут объяснять, что вот это можем, это не можем, это я сделаю, это не сделаю. Когда к власти будут приходить ответственные люди, которые реально будут делать, что обещали, тогда избиратель будет знать, что раз я проголосовал за этого человека, что не десять процентов шанса выполнения, а девяносто процентов того, что он обещал, выполнится.

Люди тогда и на выборы будут ходить, власти будут верить, потому что они проголосовали и потом реально что-то изменилось в лучшую сторону. Тогда возникнет и доверие к власти. Она будет ощущаться как своя – а не чужая , и за такую власть не грех и голосовать и воевать , если понадобиться!

ПолитНавигатор: У вас во время кампании было какое-то обещание, которое вы за год сами обещаете реализовывать?

Олег Матвейчев: У меня, в частности, было вот это обещание, «закон об ответственности», о том, что можно отзывать, лишать депутатов мандата. Я говорил, что я хочу этот закон провести, что я буду над ним работать, что я сейчас в Думе постараюсь заразить всех этим делом. Я сейчас буду писать книгу о вреде популизма. Хочу всех депутатов с этой книгой ознакомить. Сделаю соответствующие доклады, сделаю законопроект и буду работать над тем, чтобы, в конце концов, Дума его приняла.

ПолитНавигатор: Где-то есть аналог такого закона?

Олег Матвейчев: Есть, но не совсем вот такие аналоги. Есть определенный требования к программам кандидатов. Например, в Австралии, если не ошибаюсь , есть требования ко всем депутатам о публикации их программ, которые обязаны включать в себя определённые пункты.

Если у нас, например, грубо говоря, какой-нибудь либерал-«яблочник» идет на выборы, и если он считает, что ему невыгодно говорить о вопросе Крыма, он про него молчит. Он говорит, про какие-то налоги, мусорные свалки , а про вопрос Крыма молчит. А после принятия моего закона , он обязан будет высказаться не просто по внешней политике, а чётко ответить на вопрос: «Чей Крым».

ПолитНавигатор: Кстати, почему же в Москве такое большое представительство либералов в местных советах, которые не признают Крым?

Олег Матвейчев: Если бы наши москвичи знали, что они голосуют за врагов, которые не признают Крым, они бы никогда за них не проголосовали. Они голосуют за некую молодёжь, которая якобы за «обновление власти». Которая, якобы борется за парки, пруды, памятники и другие мелкие проблемы. За счёт этой активности и «борьбы с чиновниками» и «борьбы с коррупцией»- они набрали себе проценты голосов и победили!

Если бы этим людям разъяснили, что они проголосовали за навальнистов, которые против Крыма, за олигарха Ходорковского и так далее, люди бы пришли в ужас и никогда бы не повторили свою ошибку.

Но сейчас в ряде муниципальных советов засели эти враги России, слава Богу, не во всех.

