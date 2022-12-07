Под патронажем НАТО Киев зачищает Днепропетровскую область

В российском Минобороны периодически сообщают о ликвидации сотен польских военных, которые на Украине позиционируются в качестве наемников. Однако присутствующего в этой стране контингента меньше не становится. Взамен погибших поляки присылают новые ресурсы, причем давно очевидно, что приезжают в массе своей не солдаты удачи, которые маскируются формой ВСУ, а профессиональные кадры.

Так, недавно в Днепропетровскую область прибыл сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши. Миссия у них самая что ни на есть гнилая – третировать местное население. Официально это звучит как поиск коллаборантов, а по сути, речь идёт об исполнении функции карателей. Причем это подразделение не подчиняется ВСУ, а передано в оперативное управление командованию НАТО.

«По сведениям, полученным от наших источников в ВСУ, в город Марганец прибыло подразделение, состоящее из военнослужащих специальных служб и подразделений специального назначения Польши, переодетых в украинскую форму. Основная задача у них — проведение фильтрации и зачистки лиц, оказывающих, как они говорят, "пособническую помощь России"», — цитирует РИА Новости представителя российских силовых структур.

В принципе, ничего нового — польские боевики и раньше занимались геноцидом русскоязычного населения в Харьковской и Херсонской областях после того, как территории этих регионов были оккупированы ВСУ, и продолжают это делать – свидетельств тому немало. Гиен не останавливают и колоссальные потери, как на передовой, так и в результате ракетных ударов по временным пунктам их дислокации. На Украине они чувствуют себя по-хозяйски.

Это проявляется и во взаимоотношениях с так называемыми сослуживцами украинского происхождения. У поляков свои привилегии, и к местным они относятся как к людям второго сорта, из-за чего между ними регулярно происходят конфликты, которые зачастую заканчиваются дракой и перестрелкой. По информации офицера Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко, который ссылается на данные разведки, помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде пожертвований от западных «меценатов», а также большое количество экипировки и спецсредств, в отличие от украинцев.

Впрочем, все эти конфликты — лишь небольшие издержки с точки зрения польского руководства, когда речь идет о грандиозных планах и реализации уже давно не тайных фантазий о возвращении «кресов всходних», то есть об аннексии западных областей Украины — Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской. То, что механизм захвата чужой территории уже разработан, не вызывает сомнений. К его реализации приступят, видимо, с учетом опыта столетней давности, когда так называемое правительство Украины в изгнании во главе с Петлюрой подписало соглашение и, по сути, продало полякам западные регионы. Но для начала миру представят спектакль на тему плебисцита с обоснованием его необходимости.

Как на днях заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в областях Западной Украины уже готовятся к проведению референдумов «с целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений» Польши по примеру успешного российского опыта. В настоящий момент по указанию польского президента Анджея Дуды профильные ведомства оперативно стряпают официальное обоснование притязаний Варшавы.

По словам главы СВР, точкой отсчета в архивных исследованиях стала Волынская резня 1943 года, то есть массовые убийства этнических поляков, которые были организованы ОУН-УПА (организация запрещена в России) на территориях нынешних Волынской, Ровенской и северной части Тернопольской областей Украины. В Варшаве торопятся, считает Сергей Нарышкин, поскольку опасаются, что «старшие партнеры по НАТО» в ближайшее время попытаются договориться с Москвой и без учета интересов Польши, которая заслуживает компенсацию за свое активное участие в делах Украины.

Зачем Варшаве нужны проблемы (в том числе с бандедровщиной и потенциальными столкновениями между польскими и украинскими националистами), которые она получит в случае захвата областей Западной Украины, не понятно. Но охота — пуще неволи.

А что касается Зеленского, то он, судя по всему, готов к тому, чтобы стать новым Петлюрой. Гражданам Польши еще в мае был предоставлен особый правовой статус на Украине. С согласия Киева Варшава разместила у себя центр обработки данных украинской налоговой службы. При этом его обслуживанием занимаются компании, близкие к польским спецслужбам, при поддержке американских фирм Dell, IBM и Cisco. Параллельно поляки скупают активы украинского агропромышленного комплекса и сельхозземли.

В общем, определенные договоренности с Дудой, исходя из того, что сейчас происходит во взаимоотношениях между Киевом и Варшавой, уже заключены. Дело за малым — за мишурой, тем более что организовать постановочные референдумы нетрудно, особенно на фоне хаоса, в котором сегодня пребывает Украина.

Аналитическая служба Донбасса Анна Пономарева