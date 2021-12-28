Друзья турки? Да какие это друзья?

Турецкому начальству сообщили, что Кремль не одобряет создание в Турции парка имени Джохара Дудаева

Ранее по этому поводу в высшей мере откровенно высказался Рамзан Кадыров. И тут тот самый случай, когда с ним можно только согласиться. Причём ответный ход в виде создания в Чечне парка имени Оджалана может быть дополнен и расширен — было бы только желание. К примеру, как отнесётся Эрдоган к инициативе по созданию в России парка имени Гюлена, которого считает своим личным врагом? Или, что вообще-то давно напрашивается, мемориалов всем жертвам турецких геноцидов, от армян и понтийских греков, до алавитов и, кстати, азербайджанцев-шиитов, которых в Оттоманской Порте, как еретиков, зверски вырезали в ходе турецко-персидских войн?

Туркам и лично Эрдогану плевать и на обращение Кадырова, и на дипломатические ноты. Они очень любят, особенно жителям постсоветского пространства и тюркских регионов России, рассказывать о том, как их злые русские завоёвывали и каким благом для всех них будет отказ от единого с Россией цивилизационного наследия и переход под турецкую руку. Идеи пантюркизма и панисламизма в варианте «Братьев-мусульман»* в действии. И тут надо сказать, что с парком Дудаева — это далеко не первый такого рода прецедент.

Просто его Кадыров заметил — очень уж ему это глаза резануло. А так, каких только памятников турки борцам против русских, России и СССР не ставят, от их солдат, погибших в Баку, когда их оттуда в Гражданскую войну вышибали, до басмачей Средней Азии. Про сбитый ими российский самолёт и убитого посла России и не говорим. Чего ещё от них ожидать?

Интересно, не хочет ли начальство в ответ на идеологическую мину, которую под единство России и её наследие со своим Тураном Эрдоган подкладывает, напомнить о том, что он лично ни к каким тюркам отношения не имеет? Лаз, он и есть лаз. Отуреченный исламизированный грузин. Тюрки-то какое к нему касательство имеют? Да и все те, кто себя в нынешней Турции таковыми — то есть турками, именуют. Они на самом деле, кто? Потомки черкесов и чеченцев, цыган и греков, боснийцев и абхазов, крымских татар и армян, грузин и азербайджанцев, евреев и албанцев, арабов и курдов, которым весь XX век запрещали говорить на родных языках и использовать их собственные алфавиты, у кого они, как у курдов и арабов, были, переведя силой на турецкую латиницу — это всё турки? Интересно, с какого такого бодуна?

Ещё интереснее, какого дьявола они лезут в менторы ко всем тюркам, а то и ко всем мусульманам планеты? Стравливают их с соседями, подменяют историю, унифицируют под себя языки и культуры, втягивают в собственные внешнеполитические спекуляции под крышей свежесозданной Эрдоганом ОТГ… Была бы шея, а хомут найдётся — это как раз про сегодняшнюю турецкую политику, которая вовсе не предполагает учёт интересов кого-то, кроме Эрдогана и его клана. Так что, повторим, сто раз прав Кадыров. Не друзья России турецкие начальники, не были ими никогда и никогда не будут. Вот и идут спокойно на откровенно недружественные шаги. Беда только в том, что никакими словами Эрдогана не проймёшь. Он только на дела реагирует…

Евгений Сатановский

*- запрещенная на территории РФ организация

https://t.me/oldhellboy/3402