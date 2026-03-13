«Сколько успею, столько буду писать музыку» - Александр Зацепин

«Звенит январская вьюга», «Песенка о медведях», «Остров невезения» — стоит только произнести эти названия, и любимые несколькими поколениями мелодии уже звучат в голове. Композитор Александр Зацепин, написавший музыку к фильмам «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и к десяткам других советских картин, 10 марта отмечает вековой юбилей.

«Всем хватало работы, о конкуренции композиторы даже не думали»

— Александр Сергеевич, вы отмечаете вековой юбилей и находитесь в отличной форме. В одном из интервью «Известиям» вы говорили, что секрет хорошего самочувствия кроется в ежедневной зарядке и в том, что вы мало едите, — буквально полкотлетки на обед. Вы по-прежнему столь дисциплинированы?

— Да. Мой секрет хорошего самочувствия в том, что я делаю зарядку. Правда, пришел я к этому лет в 60. Считаю, что это правильно. Для меня зарядка полезна. Начав однажды ежедневные занятия, я продолжаю их уже 40 лет. Почему я должен изменять себе? А другие люди могут и не делать зарядку. Кому тяжело, лучше час прогуливаться, ходить с палками для скандинавской ходьбы. А если кто-то предпочитает активные занятия, то ежедневно бегать. Но физические упражнения хоть какие-то надо делать обязательно. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Вы застали золотой век советского кино.

— Не думаю. Каждый писал в своем стиле, и получалась интересная музыка. Всем хватало работы, о конкуренции композиторы даже не думали. Не было ее. (Улыбается.)

— Как вы искали фильмы, для которых надо было писать музыку?

— Я не искал сам себе фильмы, мне их просто предлагали. А я либо брался, либо отказывался. Режиссеры находили меня сами, по телефону. А если это были коллеги из других республик, то они звонили на «Мосфильм». Там были в курсе, как нас соединить. За время существования СССР я поработал во всех республиках.

— Андрей Кончаловский говорил, что музыка в кино — это костыли для режиссера. А как вы считаете, может ли мелодия быть лучше отснятого материала и в итоге сделать картину выше классом?

— Музыка необходима режиссеру в создании фильма. Она не должна быть лучше его или хуже. Музыкой можно подчеркнуть какую-то конкретную сцену, выделить ее и даже окрасить в тот или иной цвет, если это необходимо. Так что Кончаловский прав.

«Я отдыхал на площадке, наблюдая за работой артистов»

— Есть мнение, что фильм, рассчитанный на массовую аудиторию, вряд ли будет шедевром.

— Ну как же, были шикарные фильмы. Я против этого мнения. Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай. Фото: Мосфильм

— Комедии Гайдая тоже опровергают это мнение. Вы разгадали секрет Леонида Иовича? Почему легкий жанр в его исполнении остается непревзойденным?

— Какой секрет? Леонид Гайдай снимал эксцентрические комедии. Он работал в таком стиле, в котором никто не мог делать кино. Поэтому Леонид Иович один такой, непревзойденный. И даже нечего сравнивать его с кем-то.

— Вы когда-нибудь выезжали на съемочную площадку к Гайдаю, для вдохновения?

— Один раз я приходил на съемочную площадку, но не для того, чтобы зарядиться атмосферой, а просто мне нужно было встретиться с Гайдаем. Он как раз снимал «Иван Васильевич меняет профессию». На площадке был Леонид Куравлев, Юрий Яковлев, Савелий Крамаров. Готовили сцену, где в царских палатах пели «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь». Там у Леонида Куравлева вдруг появилась в руках пачка сигарет «Мальборо». И эта сцена очень запомнилась зрителям. Снимали фрагментами. Зарядиться от номера было невозможно. Скорее я отдыхал на площадке, наблюдая за работой артистов.

«Все наши песни посвящались фильмам, а не девушкам»

— Вы кому-нибудь посвящали свою музыку?

— Никому не посвящал. Композитор Александр Зацепин. Фото: РИА Новости/Рудольф Алфимов

— А как же любимая девушка? Может быть, чтобы увековечить ее имя, вы просили Леонида Дербенева написать стихи к песне на вашу музыку?

— Как я мог просить Дербенева для кого-то, когда он писал для кино? Все наши песни посвящались фильмам, а не девушкам. (Смеется.)

— Вы не думали, почему советские композиторы писали красивую музыку, а сейчас мелодистов раз-два и обчелся? Может, современных авторов мало критикуют и им не хватает трудностей?

— Вы знаете, раньше очень часто ругали нашу музыку. И даже такие признанные мелодисты, как Дмитрий Шостакович, Вано Мурадели, Игорь Тальков, попадали под критику. Не надо думать, что тогда всё нам разрешалось. Противников у нас было достаточно.

А что не так с мелодиями? Дело в том, что в нашей жизни сейчас всё очень быстро меняется. И такая музыка, которую сочиняют молодые, тоже должна быть. Если бы не было легкой музыки, не появились бы джаз и The Beatles. Потом к этим мелодиям привыкли, и им на смену пришло новое звучание. В 1970-х появился рок, который завоевал признание. Ну и так далее. Всё меняется. И дело не в том, что нет мелодистов. Всему свое время. Может, через год появятся, а то и через пять. Такова жизнь. Может, кто-то завтра напишет красивую песню.

— Что надо сделать, чтобы не просто засветиться на сцене, а войти в историю?

— Не знаю, как засветиться. Ничего не надо делать с такой целью. Надо просто много работать. Если ты композитор, значит, старайся больше писать. И оставлять не то, что первое пришло в голову, а отбирать из мелодий лучшее. Фото: Global Look Press/Viola Lopes

— Вы говорили, что музыка развивается по синусоиде. А последняя звезда в США — Майкл Джексон. В ком из артистов вы видите подобный творческий потенциал?

— До сих пор не разглядел ни в одном артисте такого дара, какой был у Майкла Джексона. Если это не бросается в глаза, глубже не заглянешь, не поймешь, на что способен артист. Возможно, кто-то еще появится и музыку хорошую напишет, и артистом известным станет.

«Я не тщеславный человек»

— А кто из российских молодых артистов вас приятно удивляет?

— Не смогу сказать вам. У меня сейчас нет времени слушать музыку, очень много работы. С Музой Ли мы сделали пять мюзиклов и один балет практически за полтора года.

— Над каким произведением сейчас работаете?

— Трудимся над новым мюзиклом «Иван Васильевич меняет профессию». Муза написала либретто. Планов еще очень много, и чем дальше, тем больше! Сколько успею, столько буду писать музыку. И неизвестно точно, как долго. (Смеется.) Композитор Александр Зацепин и Муза Ли. Фото: ТАСС/Юлия Морозова

— О чем мечтаете?

— О том, чтобы сделать новую работу, еще мюзикл и балет.

— Ваш друг, народный артист СССР, балетмейстер Михаил Лавровский рассказывал, что готов поставить спектакль на вашу музыку на сцене Большого театра. Как продвигается работа?

— Надеемся, в этом году что-то получится сделать. Может, и балет. Но очень сложно поставить спектакль в Большом театре.

— Кто для вас главный учитель, авторитет по жизни?

— Конечно, родители. Они меня воспитывали. В школу музыкальную отдали, следили, чтобы рос почтенным, советы давали, что можно делать, что нельзя. Естественно, все эти уроки были усвоены, за что я им благодарен.

— Каким вы видите идеальный юбилей?

— У меня будет прекрасный юбилей в Большом театре. Приглашать можно очень много людей. Всех и не перечислю. Уверен, все придут. Президент РФ Владимир Путин и композитор Александр Зацепин, награжденный медалью «Герой Труда Российской Федерации». Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

— Год назад, когда в Кремле президент вручал вам звезду Героя Труда, вы пригласили его на свой юбилей. Ожидаете особого гостя 10 марта?

— Я надеюсь, что президент придет на мой юбилей. Вроде Владимир Владимирович дал согласие. Но сможет или нет, не знаю. У него времени на это может и не быть. Если президент появится, мне будет очень приятно. Буду очень рад!

— Вам важно, чтобы вас не забывали, чтобы награды не обходили?

— Я не тщеславный человек. Конечно, когда награждают, это приятно. Это как неожиданно получить какой-то подарок. А так, чтобы я чего-то ждал или добивался, чтобы меня чем-то отметили, дали какое-то звание, — нет, меня это не волнует. Мне дали звание народного артиста России. Да еще вручили золотую звезду Героя Труда. Мне этого достаточно. Зоя Игумнова

Александр Зацепин: Вдохновение – это работа Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС Автор музыки к фильмам «Операция «Ы», «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница» Александр Зацепин 10 марта празднует свой юбилей. Об отношении народного артиста к ИИ и современной музыке, опыте жизни за рубежом и секретах оптимизма читайте в его интервью «Абзацу». Александр Зацепин – советский и российский композитор, народный артист РФ, Герой Труда РФ, а также обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он сотрудничал со многими звездами, включая режиссера Леонида Гайдая, поэта Леонида Дербенева и певицу Аллу Пугачеву. В начале 1980-х переехал во Францию, а вернулся на родину в эпоху перестройки. Александру Сергеевичу исполнилось 100 лет. В интервью «Абзацу» он поделился воспоминаниями о работе с Леонидом Гайдаем, опыте жизни за рубежом, а также рассказал об источнике своего вдохновения и секрете оптимизма. Об ИИ и молодежном рэпе – Вы рассказывали, что пользуетесь на компьютере программой «Венский симфонический оркестр». Слышали ли вы об искусственном интеллекте, который сам пишет музыку? Что думаете об этом? – Об искусственном интеллекте я слышал. Знаю, что сейчас существует программа, которой если дать гармонию, то она запишет мелодию. И вы говорите ей, что записали, допустим, баритон. Она запишет баритон и даже слова – все замечательно. Но понимаете, все равно компьютер – это компьютер. Это не человек. Он не может контролировать свою работу. Как, например, работаю я. Вот создал мелодию – вижу, что лучше еще подправить. Послушаю через три-четыре дня – о, тут в пятом такте очень плохо, здесь как-то совсем не туда все, надо переделывать. В общем, и решаю так: или вообще выбросить, или доделывать ее, чтобы удачно получилось. А компьютер этого не сделает. Он сделал вариант – и все. И улучшать он не может просто, у него такой задачи нет. Так что искусственный интеллект – это так и остается пока. До человека он не дошел еще, очень далеко не дошел. Фото © АГН «Москва» / Софья Сандурская У него нет ни детства, ничего, он не может ничего вспомнить, как он вот в прошлом году написал песню хорошую. Он не может придумать ничего нового. – В одном из интервью вы сказали, что хотите послушать молодежный рэп, чтобы его написать. Удалось ли реализовать задуманное? – Да, я слушал уже несколько молодежных номеров современных. Есть талантливые ребята, которые очень даже интересные песни пишут. Так что все будет впереди. Но пока я ничего не написал, потому что сейчас просто и время не то. Занят с ног до головы, как говорится. Все телевидение, все каналы меня просят сказать, [когда будет выпущен проект], и работа еще незаконченная, которую нужно тоже срочно сделать. – В вашей творческой карьере есть много эстрадных хитов. Были ли артисты, с которыми оказалось тяжело работать? – Ну, таких не было. Я просто с такими не работал. Поэтому я не знаю, может быть, они и есть, существуют, но я с ними не работал. – В последние годы певица Татьяна Анциферова, с которой вы сотрудничали, практически не появляется в публичном пространстве. Ее судьба сложилась трагично. Общаетесь ли вы сегодня? Как у нее дела? – Да, я с ней периодически общаюсь. У нее очень сложная судьба, конечно, ей тяжело. Ну что делать? Ничего не поделаешь. О жизни за границей и семье – Вы много лет прожили за рубежом. Как вы приняли решение остаться в Москве? – Что принял? Я вообще не уезжал навечно. У меня паспорт был советский. Мне разрешили поехать и вернуться в любое время, когда захочу. Так я и приезжал сюда, жил тут месяц, два, три, полгода и опять уезжал туда. Потому что у меня там дочь, внуки, правнуки. С ними виделся, общался. А потом вот, сколько уже, четыре года почти я уже никуда не выезжаю и не собираюсь. – Скучаете ли вы по родным, которые остались за границей? Приезжают ли они к вам? – Ко мне дочь уже приехала. Приедут мои внук и внучка на концерт 10-го (марта – прим.). Так что будем поддерживать так отношения, что они в эту сторону будут приезжать. О «втором Гайдае» и современном кино Фото © Kinopoisk.ru – Вам удалось поработать с великими режиссерами. Как вы считаете, в нашем кинематографе так и не появился второй Леонид Гайдай? – Просто второго Гайдая не было в то время. И сейчас нет. Нет режиссера, который бы снимал эксцентрическую комедию. И нет сценаристов уже тех, которые писали это очень остроумно. Так что, к сожалению, не все, понимаете, во множественном числе. Если бы появились The Beatles, так они The Beatles и были. А другие уже иначе назывались. – Следите ли вы за современным российским кинематографом? Какую можете дать ему оценку? – Я не слежу за современным кинематографом, потому что у меня времени на это нет. И оценку я никакую не могу дать. Только могу сказать, что, когда сняли «Кавказскую пленницу», я ее не видел, но слышал только отзывы, что это ужасно, что это пародия какая-то, а не фильм. О секретах оптимизма и вдохновении – В кино часто показывают, как авторы создают музыку на чистом вдохновении: персонаж увидел березовый листок – и в его голове родилась выдающаяся мелодия. Как создается музыка на самом деле? – Ну конечно, но это работа. Как Александр Пушкин сказал, что нужно себя суметь поставить так, чтобы в рабочее состояние привести. Вот это называется вдохновением... Это работа – и в работе это все рождается. Бывает, конечно, что мелодия может родиться и в любое время. Ты можешь идти – и она тебе в голову придет. Но это не значит, что каждый день надо ходить, и она тебе в голову будет приходить. Работать надо, конечно. – Вы создали огромное количество композиций. А есть ли те, которые вы написали в стол? – Те композиции, которые я положил в стол, они и не выходили, так и лежат. Может быть, я когда-то их доделаю, изменю, может быть, вообще выброшу. Так что черновики у меня все сохраняются. Фото © Микляев Сергей / ТАСС – Над чем вы сейчас работаете? – Сейчас я работаю над мюзиклом «Иван Васильевич меняет профессию». Но это уже у нас какой? Пятый, шестой мюзикл уже. Так что надеюсь, что он может понравиться зрителям. – Вас можно назвать настоящим трудоголиком. Сегодня многие молодые люди жалуются на усталость от работы, кто-то живет за счет родителей. Что бы вы посоветовали им? – Я когда свою работу делаю, не устаю. Наоборот, ставлю на телефоне будильник, чтобы пообедать вовремя, пойти чаю попить хоть в пять часов. Потому что иначе я буду сидеть до бесконечности за работой. Что посоветую? Надо себя держать в форме, делать зарядку, физически тоже себя закалять. Я могу уставать тоже от чего-то. Например, если не выспался. Надо режим соблюдать. – Многие считают вас неутомимым оптимистом. Поделитесь секретом, как сохранить позитивный настрой на долгие годы? – Да, так и есть, я оптимист. У меня всегда хорошее настроение, я о плохом не думаю. Все то, что было когда-то, прошло, неприятности все я стараюсь забыть и не вспоминать. Потому что хорошего от того, что ты их вспоминаешь, не будет. И потом, изменить [прошлое] все равно нельзя. Что было, то прошло. А о будущем гадать тоже ни к чему, потому что мы не сможем угадать. Кто 20 лет назад мог сказать, что появится телефон, где все будет: ты сможешь и видео посмотреть, и поговорить, и он запишет твой голос, и так далее? Никто не мог. Так что живите сегодняшним днем. Александра Липатова

Фото © АГН «Москва» / Софья Сандурская Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина с 100-м юбилеем. Политик отметил, что музыкант продолжает творить даже в таком впечатляющем возрасте.

«Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей Вы встречаете на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников. И по-прежнему щедро дарите любителям музыкального искусства свой талант и новые замечательные произведения», – написал Путин в поздравительной телеграмме.

Российский лидер пожелал Зацепину крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Ранее композитор раскрыл секрет своего долголетия. Музыкант рассказал, что строго соблюдает режим и каждый день делает зарядку.

