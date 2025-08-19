Российской атомной промышленности 80 лет!

https://dzen.ru/a/aH4BmsDyHFaB6qqo

Как создавалась атомная промышленность нашей страны

Оружие человек всегда создавал для того, чтобы разить им противника. Но 20 августа 1945 года открылась новая страница мировой истории: стартовал атомный проект СССР. Его целью было создание грозной бомбы, которая самим фактом своего существования позволила защитить страну, сдержать агрессию и установить паритет сил в мире.

А когда цель была достигнута, её творцы занялись развитием «мирного атома», создали новую отрасль народного хозяйства и дали человечеству новый источник энергии.

24 июля 1945 года, Потсдам, Германия Президент США Гарри Трумэн, довольный проведённым накануне испытанием первой американской атомной бомбы, заявляет Сталину, что его страна располагает оружием «необыкновенной разрушительной силы» – видимо, желая надавить на советского лидера. Тот лишь молча улыбается в ответ. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль решает, что Сталин вообще не понял, а между тем Иосиф Виссарионович, который всё знал и всё понял, сразу же после встречи с союзниками говорит министру иностранных дел СССР Вячеславу Молотову: «Надо будет сегодня же переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы».

6 и 9 августа 1945 года, Хиросима и Нагасаки, Япония США сбросили на эти города две из имевшихся у них трёх атомных бомб (одну предварительно взорвали на испытательном полигоне в Нью-Мексико). На Хиросиму – уранового «Малыша», на Нагасаки – плутониевого «Толстяка». Эти шуточные имена на фоне последствий взрывов звучат как издёвка.

Стёртые с лица земли города, 450 тыс. жертв – в основном мирных жителей, люди, ставшие пеплом, человеческие силуэты на стенах уцелевших домов и десятки тысяч умерших в последующие годы.

Была ли необходимость в столь страшной мести за Пёрл-Харбор? Или нужен был акт устрашения? И устрашения кого: Японии или СССР, лидер которого не испугался в Потсдаме? Кстати, при выборе целей изначальная идея нанесения ядерных ударов по военным объектам была отвергнута – из-за «возможности промаха» и недостаточно сильного «психологического эффекта».

29 августа 1949 года, Семипалатинский полигон, СССР Успешное испытание первого советского заряда атомной бомбы РДС-1. РДС-1 – так официально он назывался. Если точнее, то в постановлении Совета Министров СССР от 21 июня 1946 г. было написано: «Реактивный двигатель "С", первый». «С» означает «специальный». То есть реактивный двигатель специальный. Но разработчики стали расшифровывать аббревиатуру по-своему: «Родина дарит Сталину», «Реактивный двигатель Сталина» или «Россия делает сама».

«Основная задача, которую мы должны были решить своей работой, – заставить США отказаться от применения ядерного оружия. Мы её добились, – вспоминал 6 лет назад участник атомного проекта Аркадий Бриш. – Мы смогли за короткое время в разрушенной стране создать своё аналогичное оружие, которое заставило американцев отказаться от планов совершить столь необдуманный поступок».

Действительно, начиная уже со второй половины 1945 года (!) бывший союзник рождал один военный план за другим: «Троян», «Пинчер», Бушвэкер», «Кранкшафт», «Хафмун», «Когвилл», «Оффтэк», «Чариотир» и самый известный – «Дропшот» (короткий удар в теннисе). По последнему, на города Советского Союза собирались сбросить 300 ядерных бомб и 250 тыс. тонн обыкновенных. По продуманности действий, считают военные эксперты, «Дропшот» превосходил гитлеровский план «Барбаросса».

Появление у Советского Союза атомной бомбы, а затем испытание 12 августа 1953 года первой в мире термоядерной бомбы и 22 ноября 1955 года — супербомбы (каскадного термоядерного заряда) положило конец агрессивным планам противника и стало мощнейшим фактором, по сей день удерживающим мир от глобальной войны.

33 ГЕРОЯ

Ядерная наука развивалась в СССР ещё в довоенные годы. Идею деления атома впервые высказал Николай Морозов, впоследствии директор Естественнонаучного института им. П. Ф. Лесгафта. Советские учёные открыли спонтанное деление ядер урана, провели первые теоретические расчёты цепной ядерной реакции. В стране прошло несколько международных конференций по физике атомного ядра.

С началом Великой Отечественной войны эти работы приостановились, но уже осенью 1942-го, в разгар Сталинградской битвы, были возобновлены, поскольку стало известно о проектах создания ядерного оружия в Германии и США. Постановление № 2352 с грифом «Совершенно секретно» Государственный комитет обороны принял 28 сентября 1942 года. Называлось оно «Об организации работ по урану».

Учёных и специалистов, работавших в этом направлении ранее, отзывали с фронтов и возвращали к работе. В 1943 году создана лаборатория № 2 Академии наук СССР во главе с Игорем Курчатовым – её задачей стало изучение возможности использования атомной энергии в военных целях.

А 20 августа 1945 года создан спецкомитет при Государственном комитете обороны, который развернул работы по созданию советской атомной бомбы. Возглавил его Лаврентий Берия, уполномоченный использовать любые ресурсы.

Но нужны были не только ресурсы – чтобы создать с нуля столь «умную» и технологичную отрасль, требовались мозги физиков и химиков, знания учёных и специалистов в области металловедения и металлургии, необходимы были и талантливые проектировщики, инженеры, организаторы. Такой коллектив был создан. Работы велись под Нижним Новгородом и на Урале: Саров стал первым ядерным центром страны, а в Озёрске был построен первый промышленный ядерный реактор для наработки плутония для будущей бомбы. Вся жизнь большого коллектива разработчиков сосредоточилась тогда вокруг одной на всех цели.

После того как её достигли, 33 разработчикам было присвоено звание Героя Социалистического Труда, остальные получили другие награды. Впоследствии за новые достижения некоторые из них стали дважды и даже трижды Героями. Они – создатели ядерного щита и отцы-основатели атомной отрасли.

Игорь Курчатов и Борис Ванников стояли во главе атомного проекта. Первый руководил научными работами, второй был организатором производственных цепочек. Юлий Харитон, Яков Зельдович, Кирилл Щёлкин, Павел Зернов, Николай Духов, Георгий Флёров, Владимир Алфёров – их вклад в успех проекта был особенно значимым. Все они работали в первом ядерном центре страны в Сарове, а Кирилл Щёлкин стал ещё и создателем ядерного центра в Снежинске.

Интересные и необычные факты об атомной промышленности: прошлое, настоящее, будущее.

Энергия атома. Каждая пятая лампочка в России горит благодаря энергии атомных станций: атомная энергетика занимает около 20% в энергобалансе страны. При этом в центре России наша доля выше — до 40% и более.

Энергия на века. Атомные станции — настоящие долгожители мировой энергетики. Их жизненный цикл считается десятилетиями. Сегодня «Росатом» строит станции, которые могут работать до ста лет. То есть заряжаться энергией от современной АЭС могут четыре поколения семьи подряд.

Сила мысли. Россия — лидер в создании исследовательских реакторов. Самая мощная установка строится сегодня в Ульяновской области, в НИИ «Росатома». Это многоцелевой инновационный реактор на быстрых нейтронах — МБИР. На нем будут испытывать перспективные виды топлива, конструкционные материалы и новые технологии.

Планетарный масштаб. Солнце — гигантский естественный термоядерный реактор. Если воспроизвести его на Земле, мы получим практически неисчерпаемый источник энергии. Такой реактор уже строят. Десятки стран работают во Франции над проектом ИТЭР. 25 уникальных систем для «солнца на Земле» разрабатываются в нашей стране, в том числе и на семи предприятиях «Росатома». Россия — ключевой участник проекта.

Лазер для солнца. Создать солнце на Земле можно в реакторе, а можно в лазерной установке. Россия — один из лидеров в области лазерного термоядерного синтеза. В Сарове строится самая мощная в мире установка. Наши атомщики имеют все шансы совершить прорыв и первыми открыть секрет солнца в лабораторных условиях.

Атомы здоровья. Один из передовых способов диагностики и лечения онкологии — таргетная, или точечная, терапия. Метод позволяет прицельно воздействовать на пораженные клетки. Здоровые клетки при этом остаются нетронутыми. «Росатом» построит первый в России завод по выпуску радиофармпрепаратов для такой терапии.

Хозяин в Арктике. Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. Именно на атомоходе шесть лет назад был доставлен к Северному полюсу олимпийский огонь. Первый в мире атомный ледокол «Ленин» был спущен на воду 5 декабря 1957 года. Сейчас ледокольный «дедушка» превратился в музей и одну из главных достопримечательностей Мурманска. А «Росатом» строит ледоколы нового поколения.

Зеленые стражи. Эксперты называют атомные станции зеленым источником энергии. Они обладают большой мощностью и не производят выбросы углекислого газа. Если бы в мире не было АЭС, ежегодно в атмосферу попадало бы еще около 2 млрд тонн СО2. Примерно столько за год поглощают все таежные леса Земли.

Сила и мощь. «Росатом» строит современные безопасные атомные станции нового поколения. Мощность одного энергоблока достигает 1200 МВт. Примерно столько нужно, чтобы обеспечить электричеством всю Кировскую область.

Северная батарейка. Первая и единственная в мире плавучая атомная станция была запущена в России. Сегодня она обеспечивает теплом и светом дома жителей Чукотки.

Цепная реакция. Главная привычка российских атомщиков — всегда делиться. Все просто: цепная реакция деления — основной принцип работы реактора. Сегодня атомная промышленность щедро делится своими технологиями со страной и миром. Продукция «Росатома» применяется в авиастроении, археологии, медицине, помогает решать задачи цифровизации экономики.

Нон-стоп. В стране под названием «Росатом» никогда не заходит солнце. Госкорпорация работает сегодня на всех континентах планеты. Кроме Антарктиды. Когда менеджеры в сингапурском офисе пьют утренний кофе, их коллеги в Бразилии уже собираются домой.

У руля на каблуках. Атомная промышленность — не только мужское дело. Почти половина специалистов «Росатома» — женщины. В госкорпорации давно царит равноправие. На атомных ледоколах штурманами работают уже две женщины.

Атомный клев. Одно из мест, где всегда есть рыба, — пруды-охладители атомных станций. Вода там чистая и теплая. Правда, нравится она не только карпам. Например, на Ленинградскую АЭС порой заплывают даже тюлени. А на некоторых прудах при станциях проводятся чемпионаты по рыбной ловле и дайвингу.

Размер XXL. Мощь российского атомного машиностроения сосредоточена на заводе «Атоммаш» в Волгодонске. Только один из его корпусов растянулся на 800 м. Это как восемь футбольных полей или две Красные площади. На территории завода находится первый в мире памятник ядерному реактору.

Звезды с пеленок. Каждый год «Росатом» ставит мюзикл. Госкорпорация собирает 70 талантливых детей из атомных городов со всего мира. С ними работают известные режиссеры, хореографы и педагоги. После премьеры мюзикла вся команда гастролирует по российским и зарубежным городам. Проект называется Nuclear Kids.

Свистать всех наверх. Единственное в мире грузовое судно-атомоход — российский лихтеровоз «Севморпуть». Он может взять на борт почти полторы тысячи восьмитонных контейнеров. Площадь этой плавучей громадины так велика, что на нем можно одновременно проводить четыре матча чемпионата мира по футболу.

Умные города. Можно ли сделать более комфортной жизнь в российских городах? Да, если объединить управление транспортом и городским хозяйством в одну умную цифровую систему. Этим направлением занимается сегодня «Росатом». Разработанные им технологии постепенно приходят не только в атомные города, но и в другие регионы страны.

Звезды для Кремля. На башнях Московского Кремля пять рубиновых звезд. Каждая весит около тонны. Их изготовили в 1937 году. Основным исполнителем был определен ЦНИИТМАШ. Сегодня это предприятие госкорпорации «Росатом». Звезды гасили всего несколько раз. Впервые — во время Великой Отечественной войны. Тогда прятали Кремль от авиации врага. А 23 года назад звезды выключали для съемок фильма «Сибирский цирюльник».

Царь горы. У «Росатома» есть своя пещера чудес. Это высокотехнологичный Горно-химический комбинат в Красноярском крае. Он находится внутри скалы на глубине 200 м. В сердце гор проходит настоящая железная дорога. Сотрудники приезжают по ней на работу на специальном электрическом поезде. Подобных предприятий в мире нет. Сегодня на ГХК делают уникальное топливо для самых передовых атомных реакторов на быстрых нейтронах.

Золотые купола. Купола храма Христа Спасителя в Москве покрыты высокотехнологичным материалом — нитридом титана. Он экономичнее сусального золота в четыре раза, а служит в семь раз дольше. Технология и покрытие были сделаны на предприятиях «Росатома». Сегодня «атомные» купола стоят на сотнях церквей по всей стране.

Расщепляй и властвуй. Советские ученые проводили эксперименты по делению ядер урана… в метро. Условия эксперимента требовали нахождения под землей на глубине десятков метров. Подходящим местом стала станция «Динамо» в Москве. Именно там 80 лет назад было открыто спонтанное деление атомных ядер. Это стало важным этапом в мировом развитии ядерной физики. Кстати, этот эксперимент показан в сериале «Атом», который вышел в 2025 году на онлайн-платформе «Смотрим» и осенью будет показан в эфире телеканала «Россия 1».

Секреты метрополитена. В метро Санкт-Петербурга есть настоящая подземная лаборатория «Росатома». Она работает между станциями «Гостиный двор» и «Невский проспект». Это лаборатория Радиевого института им. Хлопина. Ее сотрудники проверяют уровень радиации в пробах воды, воздуха и грунта.

Атомные Нобели. Единственным в истории СССР и России лауреатом Нобелевской премии по химии стал участник атомного проекта Николай Семенов. Ученый получил награду в 1956 году за исследование механизмов цепных реакций. Позже Нобелевскую премию давали многим российским ученым-атомщикам. Среди них Игорь Тамм, Лев Ландау, Николай Басов, Петр Капица, Виталий Гинзбург. Правда, все они получили премию по физике.

Атомный луноход. Первый в мире планетоход создали советские ученые. Это «Луноход-1». Предприятия атомной отрасли разработали для него источник энергии на основе изотопов. Днем «Луноход-1» выдерживал нагрев от Солнца до 150 °С, а лунной ночью работал при −170 °С. Аппарат сделал десятки тысяч снимков лунной поверхности и химический анализ грунта. А атомные батареи стали широко использовать в космических аппаратах.

Искусственное солнце. Неисчерпаемый и безотходный источник энергии. Покорить термоядерный синтез — многолетняя мечта ученых-ядерщиков по всему миру. Важный для человечества шаг сделали советские физики: их токамак в 1967 году был признан самой перспективной разработкой. Эта модель лежит в основе мировых исследований термояда до сих пор. А само русское слово «токамак» без перевода вошло во все языки мира.

Титановая рыбка. Самая быстрая в мире атомная подводная лодка была сделана в СССР. Это субмарина К-222 проекта «Анчар». «Золотая рыбка» — звали ее ласково. В 1972 году на глубине 100 м подлодка «Анчар» разогналась до 44 узлов. Это более 82 км/ч, что в полтора раза быстрее обычных субмарин. Мировой рекорд «Золотой рыбки» не побит до сих пор.

Мирный атом в каждый дом. Советские ученые стали пионерами мирного атома. Первая в мире АЭС была запущена в Обнинске в 1954 году. Посмотреть на нее приезжали ученые и политики со всего мира. Вскоре в Европе и США стали делать свои проекты энергетических реакторов. Ядерная энергия начала работать на благо человечества.

Искусство на заводе. Знаменитую композицию «Рабочий и колхозница» называют успехом совместной работы художника и инженера. Замыслы Веры Мухиной воплощали в жизнь сотрудники одного из предприятий «Росатома». Впервые скульптура была сделана из нержавеющей хромоникелевой стали. 24-метровый монумент возводили по гипсовой модели величиной всего в полтора метра. Работали в три смены. В конце 1930-х годов композиция стала сенсацией Всемирной выставки в Париже.

