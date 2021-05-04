Правда об Аркадии Гайдаре

Уверена, большинство из вас просто не переваривают фамилию Гайдар. Один, Егор Тимурович, провел грабительскую приватизацию, которую мы все до сих пор расхлебываем, другая, Мария Егоровна, является прям идеалом предательства и лицемерия.

Сначала сидела с довольным видом на госбюджете со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, а затем, почуяв жареное, рванула на Украину, где обвинила Россию во всем плохом, что только смогла придумать и что ей подсказывали.... И, следуя своей натуре, присосалась уже к Саакашвили.

Стала, прям в точности, как герой из книжки ее знаменитого прадеда – Аркадия Гайдара. Мальчишом-Плохишом. Только в юбке. Сотворив все это, не пожалела даже памяти о великом предке. Вот до какой степени можно быть готовым на все - ради кило пряников.

Но ведь прадед ее не был таким. Да, едва наступили 90-е (!!!), многие «исследователи» стали называть его патологическим садистом, палачом-изувером, казнившим тысячи, больным человеком, не вылезавшим из психбольниц...

Но кого в ту пору не очерняли? Поганили и Павлика Морозова, и Александра Матросова, и Зою Космодемьянскую и 28 пафиловцев, про Сталина и Ленина вообще молчу... Тогда важно было укусить все то, что относилось к СССР, к нашей советской жизни.

"Открыть" глаза дремавшему народу.

Но вы только сравните - как погиб Аркадий Гайдар, настоящий Мальчиш-Кибальчиш своего времени, с тем, как поступила его правнучка…

Учительский сын Аркадий Голиков, чья мать была дальней родственницей поэта Лермонтова, с юных лет заразился тягой к военному делу.

Сначала 11-летнего Аркадия сняли с поезда, когда он хотел убежать на фронт во время Первой мировой.

Тогда остановили, но тремя годами позже он станет большевиком и поступит на службу в Красную Армию. А в марте 1921-го, в возрасте 16 лет, Гайдар станет командиром полка. Во время подавления Тамбовского мятежа Гайдар будет командовать 6000 бойцами. А неподалеку —с отрядом всего в 135 сабель — будет воевать не кто-нибудь, а сам Георгий Жуков.

Обвинения в незаконных репрессиях, которые выдвигались в отношении Аркадия Гайдара после действий в Хакасии, рассыпались в суде. И продолжить блистательно начинавшуюся карьеру в армии не позволили вовсе не мифические садистские наклонности, а тяжелая болезнь. Травматический невроз стал следствием тяжелой контузии. Еще в 1919 году Гайдара взрывом выбросило из седла, он неудачно ударился при падении головой и спиной. Психика при таком заболевании не страдает, равно как и умственные способности. Однако периодически Гайдара мучили приступы страшной головной боли, совершенно невыносимые.

Наносил ли писатель себе порезы на руках? Действительно, это было, но к самоубийству никакого отношения это не имело. Медики называют подобное «отвлекающей терапией» — страдая от головной боли, Гайдар лезвием делал порез, и эта боль переключала на себя внимание, от чего ему действительно становилось легче.

К счастью, болезнь периодически отступала, что позволяло Гайдару полноценно работать.

Начиная с 1928-го не было ни одного года при его жизни, в который не публиковалось хотя бы одно его новое произведения. Но литературную карьеру Аркадия Петровича язык не поворачивается назвать безоблачной и благополучной. Искренность и откровенность Гайдара, его нешаблонный стиль настораживали тех, кто считал необходимым все встроить в строго установленные рамки. Писателя подвергали критике, и во время «Большого террора» он ожидал ареста. Но его не тронули. В январе 1939 года Гайдар был награжден орденом «Знак Почета», и те, кто раньше обвинял писателя в чуждых идеологических мотивах, сразу замолчали. В 1940 году в СССР вышел фильм «Тимур и его команда» по сценарию Аркадия Гайдара. Не все знают, но популярная повесть создана на основе сценария, который автор написал раньше. Интересно, что «Тимур и его команда» тоже не всем понравились. На Гайдара написали донос — мол, автор подменяет пионерскую организацию какими-то подпольщиками. Дело дошло до самого Сталина, который произведение одобрил.

Аркадий Петрович, похоже, импонировал Иосифу Виссарионовичу своей независимостью. Когда остальные лезли из кожи вон, славя вождя, Гайдар Сталина не упоминал вообще, говоря в книгах о Советской Родине без привязки к какой-либо личности. В первые дни Великой Отечественной войны писатель напишет новый сценарий под названием «Клятва Тимура». Фильм по нему снимут в 1942 году, когда Гайдара уже не будет в живых…

Уже в июне 1941 года началась своеобразная мобилизация советских литераторов — они отправлялись на фронт в качестве корреспондентов и редакторов армейских газет. Аркадия Гайдара это не касалось — от военной службы он был освобожден в связи со своим заболеванием. Что не помешало ему начиная с 23 июня обивать пороги военкоматов. Там его выслушивали с уважением, но сделать исключение отказывались.

Но спустя месяц Гайдар все-таки уезжает на фронт в качестве корреспондента «Комсомольской правды». Все, кто встречал его тогда, в один голос утверждали — он ехал не столько писать, сколько воевать. Комбат Иван Прудников, герой одного из фронтовых очерков Гайдара, вспоминал — писатель вместе с 6-й ротой его батальона лично участвовал в атаке на немцев, добыв в схватке трофейный автомат. Другие очевидцы добавляют — в боях с фашистами фронтовой корреспондент Гайдар участвовал неоднократно.

Оборона Киева закончилась для Красной Армии тяжелым поражением, окружением и разгромом огромной группировки войск.

Прежде чем оставить город, 18 сентября 1941 года, группу корреспондентов центральных изданий вывезли самолетом. Гайдар, чувствовавший себя больше солдатом, нежели журналистом, улетать отказался. Вместе с работниками политотдела 37-й армии Аркадий Гайдар перешел на правый берег Днепра.

В конце сентября 1941 года писатель был в группе, возглавляемой начальником штаба Каневской истребительной дивизии ПВО полковником Орловым. Пытаясь выйти из окружения, группа встретилась с партизанским отрядом, которым командовал секретарь райкома партии Федор Горелов. Группа Орлова решила продолжить выход из окружения, а Гайдар остался в партизанском отряде, выполняя обязанности пулеметчика.

22 октября 1941 года партизанский лагерь был атакован немцами. Как потом выяснилось, произошло это из-за предательства одного из бойцов. Полностью разгромить партизан фашистам не удалось, но база была потеряна, а сам отряд рассеялся на небольшие группы.

Группа, в которой находился Гайдар, планировала добраться до Черниговских лесов, где планировали попытаться создать новый, более боеспособный отряд.

Из окрестностей старого лагеря решили забрать оставшееся там продовольствие. В группу из пяти человек, отправившихся за припасами, вошел и Гайдар. Дорога туда прошла без происшествий. На обратном пути, утром 26 октября, успешно преодолели село Лепляво.

Неподалеку от будки путевого обходчика сделали привал. До временного лагеря оставался один небольшой переход.

Описание последних минут жизни писателя отличается в некоторых деталях. Известно, что он отделился от группы — по одной из версий, взяв ведро, решил зайти к обходчику, которого партизаны знали, - за картошкой. Ни сам Гайдар, ни его товарищи опасности не чувствовали.

Но приблизившись к будке, Аркадий Петрович увидел немецкую засаду. Судя по всему, фашисты отследили путь движения партизанской группы и собирались взять их живьем.

Гайдар мог попытаться скрыться сам, не подав виду, что заметил противника. Но это означало бы обречь на гибель товарищей. И писатель пожертвовал собой. Он крикнул: «Ребята, немцы!» Гитлеровцы тут же открыли огонь, сразив его наповал. Но сигнал Гайдара вызвал мгновенную реакцию партизан. В сторону засады полетели гранаты. Под прикрытием взрывов бойцы успели уйти.

Позднее партизаны вернулись к будке, и обходчик Сорокопуд рассказал — гитлеровцы сняли с погибшего орден, забрали верхнее обмундирование, тетради и блокноты. После их ухода обходчик похоронил тело Гайдара.

Некоторые исследователи пишут, что в Москве в отсутствие достоверных сведений о писателе подозревали его в измене и переходе на сторону противника. Рискну предположить, что как минимум к началу 1942 году советские руководители имели твердую уверенность в том, что Аркадий Гайдар погиб в бою. В противном случае ни съемки фильма «Клятва Тимура», ни тем более его премьера не состоялись бы. А если бы вдруг Гайдар в этот момент выступил по немецкому радио с призывом «повернуть оружие против Сталина» — представляете, каким психологическим ударом это могло бы стать?

Нет, Москва точно знала, что Гайдар пал смертью храбрых, пусть эти данные и не носили строго официальный характер. Почему, точно зная место гибели Гайдара, обнаружив в 1944 году на освобожденной территории его могилу, власти не сообщали об этом официально? Может, кто-то не мог простить писателю его таланта и мстил по-подлому уже погибшему? Кто теперь скажет...

В 1947 году писателя торжественно захоронили в городе Каневе. Правда, не все знают, что изначально последним пристанищем Гайдара должно было стать Новодевичье кладбище столицы. Однако в дело вмешался Центральный комитет Компартии Украины, настоявший на захоронении писателя в республике. Интересно, сейчас в Каневе и на Украине чтут героя, успевшего предупредить своих товарищей криком «Ребята, немцы!»? И какую-то роль в этом играет (или не играет) сбежавшая правнучка?

Еще один интересный факт. Во втором браке, с Марией Аркадьевной Стругацкой, у Егора Тимуровича (внука писателя) в 1989 году родился сын Павел. Кроме того, у Марии был сын Иван от первого брака, которого с раннего возраста воспитывал Егор Тимурович.

Сложилось так, что младший сын Егора Гайдара соединил в себе кровь сразу трех известных советских писателей - Аркадия Гайдара, Павла Бажова и Аркадия Стругацкого. При этом он носит фамилию Гайдар, назван Павлом в честь Бажова и пишет диссертацию о творчестве братьев Стругацких.

И кстати. Некоторые утверждают, что Тимур – не родной сын писателя. Гайдар впервые увидел Тимура, когда тому исполнилось два года. В апреле 1926 года, когда ребенок предположительно был зачат, Аркадий Голиков находился в Средней Азии. Следовательно, вполне вероятно, что детский писатель не оставил кровных потомков. Вернулся домой Аркадий Петрович, когда Тимуру было уже около двух лет. Дополнительную пищу для слухов дает и то обстоятельство, что до получения паспорта мальчик жил с фамилией матери - Соломянский. Лишь в 1947 году он принял решение взять фамилию (вернее, псевдоним) знаменитого отца.

https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43670428853/Pochemu...

https://biographe.ru/znamenitosti/arkadiy-gaydar/

https://zen.yandex.ru/media/starkids_who/arkadii-gaidar-i-eg...