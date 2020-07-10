В. Рашкин против России

Это не моё изобретение. "Рашкин против России" - именно так называется дело в ЕСПЧ, решение по которому было принято вчера. Это не моё изобретение.- именно так называется дело в ЕСПЧ, решение по которому было принято вчера.

Вот что об этом можно прочитать на официальном сайте КПРФ:

"Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по жалобе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу против спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Новости СМИ2

«Депутат Валерий Рашкин победил спикера Госдумы Вячеслава Володина и всю российскую судебную систему в Страсбурге. Суд признал высказывание политическим, а потому вполне допустимым. Сумму компенсации морального вреда Володина ЕСПЧ счел неадекватной»,— написал господин Чиков в Telegram.

Он сообщил, что суд назначил Валерию Рашкину €7,8 тыс. компенсации морального вреда. При этом суд не возместил ему 1 млн руб., взысканный в пользу Володина, так как господин Рашкин не обосновал расходы.

В апреле 2010 году суд обязал Валерия Рашкина выплатить Вячеславу Володину 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. По словам господина Володина, «Рашкин публично утверждает, что я в 1991 году совершил переворот и повинен в преступлениях перед народом и русской нацией».

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Он назвал эти высказывания порочащими.

https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/195773.html

В скобках замечу, что Павел Чиков ранее прославился защитой Павла Дурова и В. Синицы, который грезил о расправах над детьми сотрудников правоохранительных органов.

Новость о победе в ЕСПЧ помещена на сайте КПРФ рядом с другой: "Московский горком КПРФ не признаёт итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ"

Ещё бы признавал! Ведь руководитель этого самого горкома через ЕСПЧ борется с Россией. А поправки лишают решения ЕСПЧ обязательной силы в России.

А теперь попробуем разобраться в ситуации.

Для начала приведем сами эти высказывания, которые были предметом разбирательства:

На митинге в Саратове 7 ноября 2009 года В. Рашкин сказал:

«Мы отмечаем как минимум шесть преступлений перед народом, перед русской нацией этой власти, начиная от Ельцина с его камарильей и заканчивая Путиным и Медведевым. Все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в 91-м году, на Ельциных, Володиных, Слисках, Медведевых, Путиных. Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали».

https://www.kommersant.ru/doc/4407275

Вот что по поводу этих слов сказал Володин:

«К кому эти угрозы «кровью смыть позор»? Ко мне? Валерий Рашкин либо все перепутал, либо умышленно искажает». И добавил, что в 1991 году он работал преподавателем в вузе, никакой партийной должности не занимал и в управлении страной не участвовал. При этом, по словам Володина, сам Рашкин в начале 1990-х годов работал в партийных структурах КПСС.

Действительно, из официальной биографии В. Рашкина на сайте КПРФ можно узнать, что "в 1990 году Валерий Фёдорович был избран депутатом Саратовского городского Совета народных депутатов, а в 1994 году – депутатом, заместителем председателя Саратовской областной Думы".

Что у нас в 1990-1991 годах Саратовский городской Совет народных депутатов предпринимал против развала СССР? Кто-нибудь может рассказать?

Зато сайт КПРФ нам рассказывает:

"Переломный момент в жизни страны и партии наступил в августе 1991 года. Рашкин остался верен своим идеалам, начал работать над восстановлением коммунистической организации области и вместе со своими товарищами возродил её заново. С 1993 года Валерий Фёдорович является первым секретарём Саратовского обкома КПРФ". https://kprf.ru/personal/rashkin

Ещё раз, медленно и по буквам: "в переломный момент в жизни страны" Рашкин работал над восстановлением коммунистической партии.

Страна его не волновала.

В. Рашкин работал над восстановлением той партии, генсек которой привел страну к развалу, а предшественник Рашкина - бывший руководитель московских коммунистов Борис Ельцин - этот развал (при молчаливом согласии Горбачева) довершил.

А со-оратник Рашкина по КПРФ - Геннадий Зюганов - практически не отрицал, что в 1996 году слил Ельцину свою победу на выборах.

https://www.opentown.org/news/...

И за всё за это они теперь решили побороться против России, которая чудом восстановилась вопреки их стараниям? И против тех, кто России вытаскивал из той бездны, куда они её старательно валили?

Давайте пройдемся по местам былой славы господина В. Рашкина.

Итак, Рашкин, как и Володин,- из Саратова. Оба с 1999 года - депутаты Государственной Думы.

Чем ещё знаменит Рашкин?

14 декабря 1999 в редакции нескольких саратовских СМИ по факсу поступила листовка, обвинявшая Рашкина в связях с криминальными структурами, которые якобы перечисляли деньги в его кандидатский фонд через саратовскую фирму «Астэк-С».

Именно эта фирма в 1999 году перечисляла в кандидатский фонд Рашкина крупные суммы денег. Только из одной платежной квитанции от 16.10.1999 г. следует, что тремя платежами перечислена сумма в 415 тыс. руб. Отправитель – ОАО ПКФ «Астэк-С». Получатель - зарегистрированный кандидат по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 158 Валерий Федорович Рашкин.

Директором АСТЭКа уже был Алексей Ерусланов.

"Я сам лично видел, как Алексей Ерусланов сидел за решеткой в областном суде, ждал приговора, ну и тут же находилась Алимова – коммунист – и тогда еще председатель обкома партии Рашкин. Они написали запрос или письмо, поручительство, что мы поручаемся за Алексея Ерусланова, что он будет себя хорошо вести, отпустите его, пожалуйста", — отмечает журналист Сергей Михайлов.

https://ren.tv/news/kriminal/4...

Действительно, в 90-х годах саратовская пресса пестрела заметками о сомнительных связях Рашкина с криминальными авторитетами. В регионе еще памятна история с рестораном «КПСС», в числе владельцев которого значился коммунист Рашкин (судебное разбирательство по опровержению этой информации и слухов о том, что он является «крышей» руководившего в тот момент городом Юрия Аксененко, Рашкин проиграл 4 сентября 2002г.). Но наиболее прочно имя Рашкина саратовские СМИ связывают именно с «Астэк-С», возникшей в результате распада местной «наволокинской» ОПГ.

7 марта 2000 года «Новые известия» опубликовали большую статью, посвященную расстрелу в офисе саратовской фирмы «Гроза» 11 человек, в том числе известного в криминальных кругах Игоря Чикунова. Вот что писали «Новые известия»: «Обнаружилось, что тот самый Чикунов когда-то работал у некоего Ерусланова по кличке «Профессор» в АО «Астэк-С»,

Алексей Ерусланов по кличке Профессор и Асиф Асланов, более известный саратовскому криминалитету как Алик, числились помощниками депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Кроме того, едва ли не половина помощников депутата Госдумы Валерия Рашкина являются представителями «Астэка» или связанных с ним «охранных» структур. А Профессор к тому же был его спонсором. Вот она, нерушимая спайка коммунистов и беспартийных… с большой дороги!

Долгое время Валерий Рашкин, когда речь заходила о его якобы помощнике Алике, уходил в глухой отказ: знать, мол, не знаю никакого Асланова, такого помощника у меня нет. Прояснился вопрос неожиданно, после того, как в центре Саратова, на перекрёстке улиц Чапаева и Тараса Шевченко взорвался джип BMW-Х5. У одного из убитых в кармане оперативники обнаружили удостоверение помощника депутата Госдумы Валерия Рашкина, выписанное на имя Асифа Асланова. Саратовские милиционеры знали Алика как облупленного – начинал он с валютных махинаций, а закончил авторитетным владельцем нескольких казино и признанным в городе «решальщиком». Но, быть может, помдепутатская «ксива» Асланова была фальшивой? Ничуть не бывало: Асланов действительно числился помощником Рашкина – правда, работавшим на общественных началах. Разумеется, удостоверение у авторитета было самым настоящим, и получить его без ведома депутата Рашкина покойный Алик не мог.

Следует ли удивляться тому, что несколько лет назад тот же Рашкин – ещё и в компании своих соратников из первой десятки Компартии – ходатайствовал за лидеров приморской ОПГ «Общак», наводившей ужас на жителей Дальнего Востока? Главарей «Общака» обвиняли по 43 статьям УК, включая похищение детей и убийства, но коммунистов это не остановило – они отправили в Генпрокуратуру несколько десятков писем на официальных бланках с требованием освободить подсудимых.

Посмотрите недавно показанное телеканалом НТВ документальное расследование «Красная крыша». Вот депутат Рашкин встречается со своими избирателями в столичном районе Марьино: охрана коммуниста нападает на гражданского активиста Ивана Пенкина, который всего лишь хотел снять эту встречу на свой мобильный телефон. А вот ещё кадры: пожилая жительница района Мария Шестакова задаёт Рашкину неудобный вопрос. В итоге у пенсионерки – многочисленные ушибы. Её били по голове тяжёлой сумкой, проводили удушающие приёмы и пинали ногами. Вот такие помощники у коммуниста Валерия Рашкина. Настоящие профессионалы.

https://versia.ru/pravaya-ruka-kommunista-valeriya-rashkina-...

Когда в октябре 2003 года произошел конфликт между ОАО ТД «ТЦ-Поволжье» (директор З. Самсонова) и ООО «Детский мир» (ПКФ «Астэк-С», Ерусланов) по поводу проведения несанкционированных работ на территории торгового центра, Валерий Рашкин лично выехал на место и поддержал «Астэк». Затем по сводкам УВД прошла информация, что сгорела машина представителя Торгового центра.

Руководство «ТЦ-Поволжье» тогда обратилось к депутату Рашкину с открытым письмом: «Вы прекрасно знали, что в отношении работников ТЦ со стороны небезызвестных в городе структур — ПФК «Астэк-С», ОАО «Детский мир» — постоянно раздаются угрозы физической расправы, но Вы не только не воспрепятствовали этому как депутат, но и фактически возглавили эти экстремистские действия, вероятно, полагая, что статус депутатской неприкосновенности приравнивается к вседозволенности и произволу».

В эти же дни коммерческая фирма «Астэк-С официально перечислила в кандидатский фонд секретаря ЦК КПРФ Валерия Рашкина миллион рублей, а в фонд секретаря Саратовского обкома КПРФ Ольге Алимовой – еще 800 тысяч.

Не только "романтиков с большой дороги" защищал В. Рашкин. Так, бывший министр областного правительства Саратовской области, руководитель Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Геворг Джлавян стал фигурантом уголовного дела еще весной 2005 года. Дело было возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ - «злоупотребление служебными полномочиями». Следствие установило, что в результате афер Джлавяна ущерб государству составил 114 млн. рублей. Однако Рашкин написал ходатайство с просьбой отпустить бывшего министра до суда под его депутатское честное слово. При этом являться на допросы к следователю в качестве свидетеля Рашкин категорически отказывался, ссылаясь на свою неприкосновенность.

14 апреля 2005 года у приемной Рашкина состоялся митинг, организованный рабочими дорожной отрасли. «Рашкин должен отстаивать интересы людей, а вместо этого он фактически берет на поруки скандально известного человека», - заявили участники митинга и подписали открытые письма на имя председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и председателя Госдумы Бориса Грызлова с намеком на то, что секретарь ЦК КПРФ имеет в деле защиты Джлавяна личный интерес (в Саратове давно ходили слухи, будто родственники Джлавяна обещали за помощь в его освобождении до 10 миллионов долларов).

http://www.compromat.ru/page_2...

Затем Рашкин активно включился в борьбу за свободу экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, чьи 22 автомобиля и 700 объектов недвижимости судья перечисляла на заседании 40 минут.

"По Шестуну я сделал уже три депутатских запроса. Они сейчас рассматриваются. Я категорически не согласен с тем, что с ним совершили. Потому что нельзя за идею, за мнение ни сажать, ни наказывать. Тем более за якобы какие-то совершенные незаконные действия 10 или 12 лет назад. Это я считаю месть, самая настоящая месть. За этого конкретного человека я буду бороться теми способами, которые у меня есть, – заявил депутат Госдумы Владимир Рашкин канану «Рупор Москвы».

http://www.oka.fm/new/read/soc...

Вспомним также и активную борьбу КПРФ в целом и В. Ращкина, в частности, за активы олигарха Грудинина и против работников ЗАО, которых он облапошил и ограбил.

Такой вот "правозащитник" В. Рашкин не мог не вызвать симпатии и сочувствия у судей "правозащитного" ЕСПЧ: четверо из семи членов суда приняли решение в его пользу.

А всем нам, гражданам России, можно спокойно вздохнуть: вступившие после нашего дружного голосования поправки к Конституции Российской Федерации позволяют накрыть медным тазом бизнес Навального, а теперь и Рашкина на решениях ЕСПЧ и за счет бюджета Российской Федерации.

Зато от клейма "Рашкин против России" ему уже не отмыться!