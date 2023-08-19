Взялись основательно?

Антимигрантские рейды продолжаются в разных регионах страны. На сей раз Иркутск. Рейд по общепитам Такая ситуация практически во всех крупных городах. Нужно в десятки раз больше рейдов. Каждый день ОМОНом «бомбить» и «бомбить» места сборищ мигрантов.А тех у кого паспорта в военкомат.

Ну про тех кто запускает в страну массово мигрантов из Средней Азии и массово раздает им паспорта, я уже писал, это предатели, которые хотят социального взрыва и развала страны. По ним должна работать ФСБ.

ФСБ? ау?

Вам там нормально?

Видите что происходит в стране?

https://t.me/zloy_zhurnalist/6828

А вот и восхитительное видео из Санкт-Петербурга! Новым гражданам России посчастливилось не только получить паспорт гражданина нашей страны, но и стать на воинский учёт, получив шанс доказать верность нашему Отечеству на поле боя! Только представьте как рады сейчас эти люди, пусть на видео они и выглядят немного растерянно, но это от неожиданности такого подарка.

Надеюсь, что они позвонят всем родным и знакомым на родине и расскажут об уникальной акции, которую проводит МВД для новых граждан.

https://t.me/Topaz_Penetrator/5812

Предоставлять иностранцам паспорт РФ следует вместе с постановкой на воинский учет. Так считает глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он объяснил свою позицию тем, что сегодня мужчины-мигранты после получения российского паспорта забывают об этом учете. Ранее полицейские при проведении рейда в Санкт-Петербурге, чтобы выявить нарушителей миграционного законодательства, направили порядка 100 россиян в военкомат для постановки на учет.

https://t.me/ssigny/67809

В Чувашии тоже подключили военкомат. Десять мигрантов с паспортами России отправили в военкомат под присмотром ФСБ В Чувашии под присмотром сотрудников ФСБ отправили новых граждан России в военкомат. В сообщении управления говорится, что уроженцы Средней Азии, недавно получившие гражданство, не встали на воинский учёт.

«Неаккуратных граждан доставили в городские военкоматы для постановки на воинский учёт, против них были возбуждены административные дела», — говорится в сообщении УФСБ по Чувашии.

Отмечается, что нарушители признали свою вину и пообещали: впредь такого не допустят. Ну-ну!https://t.me/tsargradtv/53952