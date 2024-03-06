Знакомимся с Подмосковьем еще

Насколько я правильно посчитала - это уже пятый материал о Подмосковье.

О́стров — село в Ленинском городском округе Московской области России. Находится в 2 км к северу от Володарского шоссе и примерно в 9 км к северо-востоку от центра города Видного. Ближайшие населённые пункты — село Молоково, деревни Мисайлово, Мамоново и Слобода. С востока протекает река Москва. С северо-запада — реки Береженка и Юшунка. В селе 11 улиц, включая проезды, приписаны дачное некоммерческое партнёрство (ДНП) и садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ). В первой половине XIV века (около 1339 года) в духовной грамоте Ивана Калиты впервые упоминаются два населённых пункта нынешнего Ленинского городского округа — сёла Остров («село Островьское») и Ирининское («село Орининьское», современное Молоково).

До XVIII века село оставалось во владении великих князей и царей. Сюда приезжали на охоту почти все русские правители, включая Ивана Грозного. В XVII веке первые цари династии Романовых часто отправлялись из Острова на богомолье в Николо-Угрешский монастырь. Пётр I пожаловал село А. Д. Меншикову. После его ссылки Остров возвратился в собственность царей. В 1767 году Екатерина II отдала Остров вместе с Беседами графу А. Г. Орлову. Новый владелец построил в Острове большую усадьбу и завёл конный завод. На конный завод доставляли лошадей из Аравии, Турции, Персии, Англии. В 1777 году Орлов перевёл всех своих лошадей из Острова в Воронежскую губернию, где в 1776 году он основал Хреновской конный завод. Именно там и была выведена знаменитая порода орловских рысаков. Крестьянская усадьба «Остров» — это уникальное экопространство, где вы сможете отдохнуть от городской суеты, насладиться свежим воздухом, красивыми пейзажами и древнерусской архитектурой, а также погрузиться в настоящую жизнь фермерского хозяйства с ее интересным бытом. По выходным в усадьбе проходят концерты симфонической музыки и творческие мастер-классы для детей и взрослых

Настоящий замок в псевдоготическом стиле можно увидеть недалеко от Кубинки, в поселке Санатория имени Герцена. Это усадьба Щербатовых. По-другому ее называют Васильевский замок, или Герценовский замок.

Хотя в сам замок попасть нельзя — сейчас там располагается санаторий, вы можете побродить по парку на его территории и насладиться видами этой постройки. В прошлых веках усадьба была объединена с деревней на противоположном берегу реки в одно имение, называвшееся Васильевское. Оно было впервые упомянуто в 1498 году, когда русский удельный князь Иван Борисович в жалованной грамоте отписал его Московскому Симонову монастырю.

В 1619 году село передали в вотчину пяти казацким атаманам.

С 1764 года оно принадлежит Яковлевым. С 1822 — Ивану Алексеевичу Яковлеву, отцу А.И. Герцена. В 1827 году он построил новый деревянный барский дом. Но не на левом берегу реки, как раньше, а на высоком правом, где находилась небольшая деревня Марьино.

В 1845 году усадьбу продали Щербатовым. Она стала их постоянным местом жительства только к 1912 году.

Замок был построен в 1881 году по заказу князя Александра Щербатова. В оранжереях усадьбы произрастало множество диковинных цветов и деревьев, привезенных из Индии, Сирии и с Явы. Также в замке находился зверинец с редкими животными. В парке бродили ручные косули и серны.

В 1915 году князь Щербатов умер в возрасте 65 лет. После смерти мужа его вдова Ольга Александровна построила в имении церковь.

В 1918 году княгиня вместе с дочерью и невесткой навсегда покинули Россию. Все ценные вещи из замка они забрали с собой.

После революции оставшееся имущество было разграблено. В 1919 году в усадьбе создали второй в стране дом отдыха, куда приезжал Ленин.

Во время Великой Отечественной войны Васильевское было захвачено немцами и сожжено. Правый берег и санаторий удерживались Красной армией. В послевоенные годы здесь был правительственный туберкулезный санаторий. В 60-х годах в замке прошел ремонт. В 90-х — заменили кровлю. Сейчас в здании располагается один из корпусов санатория имени Герцена. В 2010 г. усадьбу передали на баланс Управления делами президента, в здании началась капитальная реконструкция. В 2014 г. работы были завершены – сегодня замок князей Щербатовых опять принимает посетителей.

Усадьба расположена в посёлке Большие Вязёмы на берегу реки Вязёмки в Одинцовском городском округе Московской области, в 30 км от МКАД. Впервые название Вязёмы встречается в документах XVI века. При Иване Грозном Вязёмы были последней станцией перед Москвой по Большой Смоленской дороге.

В конце 1584 года село было подарено царём Фёдором I Иоанновичем своему шурину Борису Годунову, который немедленно затеял здесь большое строительство.

В конце XVI века здесь значилась «церковь о пяти верхах и камена плотина у пруда» (так сообщает Пискарёвский летописец) — нынешний храм Спаса Преображения.

После смерти царя Бориса в Смутное время Вязёмы стали загородным дворцом Лжедмитрия I

В 1694 году Пётр I пожаловал Вязёмы князю Борису Голицыну, который был воспитателем царя в 1682—1689 годах.

С усадьбой связано имя Александра Сергеевича Пушкина. В двух километрах отсюда находилось имение Ганнибалов — Захарово, в котором поэт провёл своё детство. В 1807 году у местного храма был похоронен младший брат поэта — Николай Пушкин, умерший в возрасте шести лет.

Голицыны владели усадьбой до революции, однако, как и другие старые дворянские гнёзда, в пореформенное время она оскудела и едва ли не была заброшена. В 1917 году барский дом стоял в заросшем саду с забитыми окнами.

После революции в 1918—1919 годах музейными работниками из усадьбы было вывезено[куда?] много ценных вещей, а также библиотека, насчитывавшая более 30 тысяч томов.

В советское время в усадьбе сменили друг друга свыше десятка государственных учреждений — приют для беспризорных детей, санаторий ВЦИК, школа парашютистов, танковое училище, институты коневодства, полиграфии, фитопатологии.

В конце 1980-х годов силами местных краеведов началось создание музея, в первое время народного, располагавшегося в бывшем доме причта храма.

С 1994 года усадьбы Вязёмы и Захарово образуют Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина.



Лаврская колокольня в Сергиевом Посаде. Ее высота — 88.5 метров. Шикарный снимок.

Переделкино, дом-музей К.И.Чуковского

сентябрь 2023 от Ксении Ивениной

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы В 1714 году князь Григорий Федорович Долгоруков решился на строительство уникального архитектурного сооружения - храма Рождества Пресвятой Богородицы - по уже готовому проекту, автор которого, однако, до сих пор неизвестен. Работы велись до 1722 года. Возведение храма почти полностью было закончено при жизни Григория Федоровича. Наследники же князя не проявляли интереса к постройке. Уже в 1754 году при внуке князя - Николае Сергеевиче Долгорукове - храм был освящен. В советское время, когда храм был отобран у верующих, он стоял в запустении и постепенно разрушался. Местные вандалы сбросили 5 белокаменных статуй со второго яруса здания церкви. К счастью, фрагменты были оперативно собраны и отреставрированы. Восстановленные статуи хранились в Серпуховском историко-художественным музее, но в 2016 году были возвращены на свои первоначальные места. На картине «Страшный суд» лицо одного из грешников, находящихся в когтях у главного демона, имело сходство с лицом поэта Михаила Лермонтова. По словам старожилов, это было сделано специально по приказанию местного помещика, для которого Лермонтов являлся врагом. В начале XX века по требованиям местной интеллигенции лицо поэта на картине было заменено Вход свободный Московская обл., городской округ Серпухов, д. Подмоклово

Краеведческий музей Ликино-Дулевский краеведческий музей был открыт 28 ноября 1997 года на базе музея Ликинской прядильно-ткацкой фабрики, созданного 28 ноября 1977 года. В настоящее время в музее семь залов: "Далекое прошлое нашего края", "Каморка в рабочей казарме", "История предприятий города", "Это звонкое чудо - фарфор", "Именитые земляки", "Родом из СССР", "Галерея мастеров". Вниманию посетителей предлагаются предметы быта и кухонная утварь XIX века. Можно увидеть ткацкий ручной и механический станки, которые использовались на Ликинской мануфактуре. Высококлассные экскурсоводы, работающие с любой аудиторией, не оставляют равнодушными посетителей. Интерес вызывает видео экскурсия, которая содержит документальный фильм о производстве фарфора. Фильм снят на территории города и рассказывает о том, как появляется на свет знаменитый дулевский фарфор Билет: 400р Московская обл, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, 34

Недалеко от подмосковного Софрино в Пушкинском районе находится усадьба Мураново, построенная в первой половине XIX века. Музей-заповедник Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева Главный дом усадьбы построен поэтом Е. А. Баратынским, женатым на Анастасии Львовне Энгельгардт, в 1842 году.

В 1920 году открытие музея-усадьбы имени Ф. И. Тютчева в Муранове поддержал В. И. Ленин. С 1870-х годов там жила семья Ивана Фёдоровича, сына поэта, сохранявшая рукописи, книги и личные вещи. После революции Мураново стало одним из первых литературно-мемориальных музеев; даже музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне был открыт только в следующем году. Это фото после восстановления.

В июле 2006 года главный дом усадьбы был серьёзно повреждён пожаром, вызванным попаданием молнии. В то же время благодаря оперативной реакции сотрудников музея практически все его экспонаты остались в сохранности. Были выделены деньги на реставрацию здания, которая завершилась в 2009 году. К 1 августа 2015 года экспозиция музея была полностью восстановлена и открыта для посещения. Билет: 50–500р

вл1, д. Мураново

Кабинет и квартира В.И. Ленина История музея «Кабинет и квартира В.И.Ленина в Кремле» отражает практически все резкие повороты в общественной жизни России второй половины ХХ века. Открытый в годы «хрущевской оттепели» в бывшем здании Сената, он оказался перед угрозой закрытия в начале 1990-х, когда на территории Кремля началась масштабная реконструкция. В 1994 году по распоряжению Правительства Российской Федерации коллекция музея «Кабинет и квартира В.И.Ленина в Кремле», насчитывающая более 42 000 единиц хранения, была передана в музей-заповедник «Горки Ленинские». Билет: 300р Московская обл, Ленинский г.о., музей-заповедник Горки Ленинские

Усадьба Лопасня-Зачатьевское В истории усадьбы переплелись родственными узами четыре известные российские дворянские фамилии: Васильчиковы - Ланские - Гончаровы - Пушкины. В 1844 г. Н.Н. Пушкина вторично вышла замуж за генерал-майора П.П. Ланского. Его сестра, Мария Петровна, была замужем за генерал-майором Н.И. Васильчиковым. Родственные связи Пушкиных с хозяевами усадьбы ещё более укрепились после женитьбы старшего сына А.С. Пушкина, Александра Александровича, на племяннице П.П. Ланского. Дети и внуки А.С. Пушкина часто наезжали и подолгу проживали в Лопасне. Дочь хозяина усадьбы, Екатерина Николаевна Васильчикова, вышла замуж за младшего брата Н.Н. Пушкиной-Ланской, И.Н. Гончарова. Их дочери: Екатерина, Надежда и Наталья владели усадьбой после 1905 до 1917 г. В 1917 году в усадебном доме была обнаружена рукопись незавершённого произведения А.С. Пушкина "История Петра", которая позднее была передана в Пушкинский дом. Билет: 240р

ул. Пушкина, 10, Чехов

Усадьба Валуево Главной достопримечательностью усадьбы является главный дом с бельведером, портиком и колоннадой, обрамленный двумя симметричными флигелями (в одном когда-то располагался домашний театр, а в другом — кухня). Здесь сохранились лепные украшения на окнах, металлические фигуры львов у входа (они появились в 60-х гг. XIX в.). Сохранилась внутренняя панировка дома, лепнина и росписи на стенах. Особенностью усадьбы является то, что здесь сохранился большой комплекс хозяйственных усадебных построек. Это два кирпичных домика в стиле позднего классицизма, с украшенными колоннами входами: контора и домик управляющего; конный двор, скотный двор, прачечная, водокачка и водонапорная башня. Центральные ворота появились в 60 гг. Они украшены двумя металлическими скульптурами оленей, аналогов таким украшениям среди подмосковных усадеб нет. Вход на территорию от 200р

Московская обл., п. Валуево

Музей истории молока и глазированного сырка Сегодня группа компаний «Ростагроэкспорт» с главным заводом, располагающимся в Пушкинском городском округе, входит в топ-5 крупнейших национальных производителей. Здесь ежедневно перерабатывают более 800 тонн молока и 150 тонн творога. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 250 наименований: сырки, сметана, творог, плавленые сыры, конфеты, восточные сладости, печенье, желе, кисели, компоты, кондитерская глазурь и многое др. Экскурсионная программа состоит из нескольких блоков. Во время посещения производства гостям показывают процесс создания глазированных сырков, в лаборатории рассказывают о контроле качества продукции. В завершение всех посетителей ждут дегустация молочных продуктов и мастер-класс по их изготовлению и упаковке. Билет: 1050р

Московская обл, ГО Пушкинский, сп Ельдигинское Петушки

Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник Абрамцево Усадьба Абрамцево получила известность с середины XIX века. Абрамцево не раз посещал и подолгу жил в специально отведённой для него комнате Н. В. Гоголь (1849, 1851). Здесь в августе 1849 года он читал главы второй части «Мёртвых душ». После 1917 года усадьба была национализирована и превращена в музей (основан 10 октября 1919 года). Первой хранительницей музея была дочь С. И. Мамонтова Александра Саввична.

12 августа 1977 года постановлением Совета Министров РСФСР музей-усадьба «Абрамцево» была преобразована в Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» Министерства культуры РСФСР. В 1995 году отнесён к объектам исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. от 60 р

Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» — музей-заповедник, расположенный на берегу реки Вори, в 60 км к северо-востоку от Москвы, в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Музейная ул., 1, село Абрамцево