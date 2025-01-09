Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.28. Некоторые мелочи

Столица на Неве
О, заповедная столица,
Гранитный город над Невой,
Какие сны, какие лица
Являет желтый сумрак твой!
Холодным ветром с моря тянет, —
Вдыхаю жадно я его.
В рассветный час томит и ранит
Твоих видений волшебство.
- Георгий Иванов
Сегодня мы посмотрим некоторые "мелочи". Конечно - это не мелочи, а элементы облика города.
Просто я назвала так.Последним владельцем доходного дома до 1917 года был граф Александр Николаевич Граббе-Никитин.
Дом украшен фамильным гербом. Его мотивы отражают победу христианского воинства над мусульманами: два казака попирают голову в чалме.
В Выборгском замке увековечили сэра Филимона.Долгое время символом Выборгского замка был кот по кличке Филимон. Сэр Филимон прожил 18 лет и умер в марте 2023 года, а спустя 2 месяца сотрудница музея нашла в руинах молитвенного дома рыжего кота и принесла в замок.Его назвали Персеем, и он стал достойным преемником Филимона. Сейчас Персей ловит мышей и встречает посетителей замка.Бронзовая статуя будет вечно напоминать о рыжем коте, который 13 лет жил в музее-заповеднике и стал его символом. Всеобщий любимец скончался в 2023 годуКариатиды пытаются удержать не только здание, но и его оледенение!Ледяные сталактиты испытывают стойкость атлантов, 2023 год.Фото в цвете
Петербург в деталях: синяя дверь с ручкой в форме руки на Колокольной улице
Элементы декоративного убранства парадных входовЭлементы декоративного убранства парадных входов
Детали любимого городаДетали любимого города
Петроградка умеет удивлять.Так ночью будешь мимо идти - сердце остановится...
Реалистичный муляж грифона? А как вам дерево?
Петербургский модерн ЛидваляФасад демонстрирует не только новый колер "тиффани", но и виртуозную технику намазной лепки в стиле модерн. В отличие от гипса такие элементы декора создавались петербургскими мастерами прямо на фасаде здания по сырой штукатурке.Красно-коричневые элементы декора "под кирпич" с блестящей поверхностью являются глазурованной керамической плиткой, называемой "кабанчик" из-за особенностей формы для отливки (с двумя отверстиями, напоминающими пятачок)Каменноостровский проспект, 61
Петербург в мелочах - керамическая плитка доходного дома Бернштейна крупным планом
Двор с капительюДанный фонтан был поставлен в ноябре 2003 года. Рядом с частично вырубленной капителью, на гранитной плите начертаны чертежи. Все это великолепие, хоть и является фонтаном, к сожалению, всегда без воды. ул. Жуковского 31
Сокровища Египта...Фасад этого загадочного дома в стиле фараонов поражает воображение: колонны, барельефы, богини и боги, словно оживают...ул. Захарьевская, 23
Петербург в мелочах: ворота во двор Капеллы
Иногда, чтобы увидеть красоту - достаточно поднять голову. Это пример на Кавалергардской, 8.
Что они пытаются нам сказать?...
Детали любимого города на фотографияхДетали любимого города на фотографиях
Архитектура Санкт-ПетербургаАрхитектура Санкт-Петербурга
Граффити на трансформаторной будке на углу пр. Российского и Товарищеского
Граффити с изображением Павла Дурова на стене трансформаторной подстанции Санкт-Петербург 2015 год. Думается, что его уже и нет, но оно было.
Не пройти мимо: дворик с балеринойВот такая красивая и нежная балерина встречает прохожих на стене одного из многочисленных дворов Петербурга.
Чтобы найти ее, нужно зайти в арку на Пушкинской, 10 и повернуть направо.
Необычный вид на крейсер "Аврора"
Порталы в те самые знаменитые парадные ПетербургаПорталы в те самые знаменитые парадные Петербурга.
Во дворах Петроградского района Санкт-Петербурга обнаружили живописный зеленый уголок с украшенным цветами балконом.Этот очаровательный оазис расположен по адресу: улица Куйбышева, дом 28.
Приходите полюбоваться! Правда теперь уже в следующем году.
Ну и закончу эту тему летним прикидом.Наш удивительный город в деталях...ул. Радищева, 36/17
И на сегодня всё!
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