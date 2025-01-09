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Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.28. Некоторые мелочи

Столица на Неве

О, заповедная столица,
Гранитный город над Невой,
Какие сны, какие лица
Являет желтый сумрак твой!

Холодным ветром с моря тянет, —
Вдыхаю жадно я его.
В рассветный час томит и ранит
Твоих видений волшебство.

- Георгий Иванов
Сегодня мы посмотрим некоторые "мелочи". Конечно - это не мелочи, а элементы облика города.

Просто я назвала так.Последним владельцем доходного дома до 1917 года был граф Александр Николаевич Граббе-Никитин.
Дом украшен фамильным гербом. Его мотивы отражают победу христианского воинства над мусульманами: два казака попирают голову в чалме.

 

В Выборгском замке увековечили сэра Филимона.Долгое время символом Выборгского замка был кот по кличке Филимон. Сэр Филимон прожил 18 лет и умер в марте 2023 года, а спустя 2 месяца сотрудница музея нашла в руинах молитвенного дома рыжего кота и принесла в замок.Его назвали Персеем, и он стал достойным преемником Филимона. Сейчас Персей ловит мышей и встречает посетителей замка.Бронзовая статуя будет вечно напоминать о рыжем коте, который 13 лет жил в музее-заповеднике и стал его символом. Всеобщий любимец скончался в 2023 годуКариатиды пытаются удержать не только здание, но и его оледенение!Ледяные сталактиты испытывают стойкость атлантов, 2023 год.Фото в цвете

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