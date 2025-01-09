Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.28. Некоторые мелочи

Столица на Неве

О, заповедная столица,

Гранитный город над Невой,

Какие сны, какие лица

Являет желтый сумрак твой!

Холодным ветром с моря тянет, —

Вдыхаю жадно я его.

В рассветный час томит и ранит

Твоих видений волшебство.

- Георгий Иванов

Сегодня мы посмотрим некоторые "мелочи". Конечно - это не мелочи, а элементы облика города.

Просто я назвала так. Последним владельцем доходного дома до 1917 года был граф Александр Николаевич Граббе-Никитин.

Дом украшен фамильным гербом. Его мотивы отражают победу христианского воинства над мусульманами: два казака попирают голову в чалме.

В Выборгском замке увековечили сэра Филимона. Долгое время символом Выборгского замка был кот по кличке Филимон. Сэр Филимон прожил 18 лет и умер в марте 2023 года, а спустя 2 месяца сотрудница музея нашла в руинах молитвенного дома рыжего кота и принесла в замок. Его назвали Персеем, и он стал достойным преемником Филимона. Сейчас Персей ловит мышей и встречает посетителей замка. Бронзовая статуя будет вечно напоминать о рыжем коте, который 13 лет жил в музее-заповеднике и стал его символом. Всеобщий любимец скончался в 2023 году Кариатиды пытаются удержать не только здание, но и его оледенение! Ледяные сталактиты испытывают стойкость атлантов, 2023 год. Фото в цвете

Петербург в деталях: синяя дверь с ручкой в форме руки на Колокольной улице

Элементы декоративного убранства парадных входов Элементы декоративного убранства парадных входов

Детали любимого города Детали любимого города

Петроградка умеет удивлять. Так ночью будешь мимо идти - сердце остановится...

Реалистичный муляж грифона? А как вам дерево?

Петербургский модерн Лидваля Фасад демонстрирует не только новый колер "тиффани", но и виртуозную технику намазной лепки в стиле модерн. В отличие от гипса такие элементы декора создавались петербургскими мастерами прямо на фасаде здания по сырой штукатурке. Красно-коричневые элементы декора "под кирпич" с блестящей поверхностью являются глазурованной керамической плиткой, называемой "кабанчик" из-за особенностей формы для отливки (с двумя отверстиями, напоминающими пятачок) Каменноостровский проспект, 61

Петербург в мелочах - керамическая плитка доходного дома Бернштейна крупным планом

Двор с капителью Данный фонтан был поставлен в ноябре 2003 года. Рядом с частично вырубленной капителью, на гранитной плите начертаны чертежи. Все это великолепие, хоть и является фонтаном, к сожалению, всегда без воды. ул. Жуковского 31

Сокровища Египта... Фасад этого загадочного дома в стиле фараонов поражает воображение: колонны, барельефы, богини и боги, словно оживают... ул. Захарьевская, 23

Петербург в мелочах: ворота во двор Капеллы



Иногда, чтобы увидеть красоту - достаточно поднять голову. Это пример на Кавалергардской, 8.

Что они пытаются нам сказать?...

Детали любимого города на фотографиях Детали любимого города на фотографиях

Архитектура Санкт-Петербурга Архитектура Санкт-Петербурга

Граффити на трансформаторной будке на углу пр. Российского и Товарищеского

Граффити с изображением Павла Дурова на стене трансформаторной подстанции Санкт-Петербург 2015 год. Думается, что его уже и нет, но оно было.

Не пройти мимо: дворик с балериной Вот такая красивая и нежная балерина встречает прохожих на стене одного из многочисленных дворов Петербурга.

Чтобы найти ее, нужно зайти в арку на Пушкинской, 10 и повернуть направо.

Необычный вид на крейсер "Аврора"

Порталы в те самые знаменитые парадные Петербурга Порталы в те самые знаменитые парадные Петербурга.

Во дворах Петроградского района Санкт-Петербурга обнаружили живописный зеленый уголок с украшенным цветами балконом. Этот очаровательный оазис расположен по адресу: улица Куйбышева, дом 28.

Приходите полюбоваться! Правда теперь уже в следующем году.

Ну и закончу эту тему летним прикидом. Наш удивительный город в деталях... ул. Радищева, 36/17

И на сегодня всё!