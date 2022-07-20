Кругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ века

До 1880‑х годов обсуждение строительства железных дорог на Дальнем Востоке не выходило за пределы кабинетов. Но в последнее десятилетие XIX века транспортная политика в России серьёзно изменилась. Правительство вплотную занялось реализацией проекта Транссибирской железнодорожной магистрали — беспрецедентного в мировой практике строительства.

Кругобайкальская железная дорога — один из самых сложных, дорогих и красивых участков Транссибирской магистрали. На 260-километровом пути вокруг Южного Байкала, от станции Байкал до станции Мысовая, построили 477 искусственных сооружений: 445 железных мостов отверстием от двух до 123 метров, 16 каменных водопропускных труб, десять каменных водопропускных лотков и шесть каменных виадуков. Всего на участке провели 41 тоннель, самый длинный из них — 777 метров, через мыс Половинный. По насыщенности инженерными сооружениями Кругобайкальская железная дорога не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире.

В 1901–1902 годах на строительстве магистрали работало около девяти тысяч человек. Перед началом Русско-японской войны, в 1903–1904 годах, на КБДЖ трудилось уже 13,5 тысячи рабочих. На отрезке от Мысовой до Слюдянки власти задействовали арестантов и каторжных Александровской тюрьмы Иркутской губернии.

В создании железнодорожного пути участвовали иностранцы: поляки, албанцы и итальянцы. В частности, при строительстве тоннелей работало около 600 мастеров из области Фриули. В память об этом одну из подпорных стенок назвали Итальянской.

Изначально КБЖД — часть Транссиба, но с развитием строительных технологий участок железной дороги вокруг Байкала потерял целесообразность. В 1949 году построили более короткий путь, который заменил КБЖД. Эта дорога утратила стратегическое значение, количество поездов резко уменьшилось, с тоннелей и мостов сняли охрану.

Сейчас КБЖД — объект скорее не транспортной, а туристической инфраструктуры. По дороге четыре раза в неделю ходит поезд с двумя вагонами. Местные называют его «передачей», так как тепловоз обеспечивает жителей необходимыми продуктами и товарами. Также есть более простонародное название — «мотаня», потому что мотается между станциями. Бо́льшим спросом пользуются экскурсионные поезда и паровоз, которые идут около водной глади, предлагая насладиться видами Байкала из окна. Кроме того, проводятся экскурсии по населённым пунктам, расположенным на берегах «колодца планеты».

Тоннели и каменные галереи КБЖД привлекают туристов тем, что они создавались по нетиповым проектам и их не перестроили в последующие годы, сохранив первоначальный замысел архитекторов и инженеров начала XX века.

VATNIKSTAN публикует фотоальбом Министерства путей сообщения, посвящённый строительству инженерного чуда вокруг Байкала за 1900–1904 годы.

Илья Черников

https://vatnikstan.ru/archive/kbzhd-foto/



Предыдущие материалы:

14 июля 1903 г. 110 лет назад состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали)

Байкал."Золотая пряжка"России, Круго-Байкальская железная дорога

Озеро Байкал. Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) (2010)

Виртуальное путешествие по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге)

1900-1904. Строительство Кругобайкальской железной дороги

Байкал с вертолета

Золотая осень на Байкале

Красоты России. 10 интересных фактов о Байкале

Природа Байкала. Путешествие по Хамар Дабану

Западное побережие Байкала. От Листвянки до Ольхона и Малого моря

Полуостров Святой Нос и Ушканьи острова.Объединение Байкальского национального парка и Баргузинского заповедника – ПОДЛЕМОРЬЕ

О маршрутах к восточному побережию Байкала. Гремячинск - озеро Котокель - Турка - Горячинск - Максимиха - Усть-Баргузин

1965-1974. Дин Конгер на Байкале

Зимний Байкал - километры прозрачного льда

Экспедиция на дно Байкала сделала открытия мирового уровня