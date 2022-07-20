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Кругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ века

До 1880‑х годов обсуждение строительства железных дорог на Дальнем Востоке не выходило за пределы кабинетов. Но в последнее десятилетие XIX века транспортная политика в России серьёзно изменилась. Правительство вплотную занялось реализацией проекта Транссибирской железнодорожной магистрали — беспрецедентного в мировой практике строительства.

Кругобайкальская железная дорога — один из самых сложных, дорогих и красивых участков Транссибирской магистрали. На 260-километровом пути вокруг Южного Байкала, от станции Байкал до станции Мысовая, построили 477 искусственных сооружений: 445 железных мостов отверстием от двух до 123 метров, 16 каменных водопропускных труб, десять каменных водопропускных лотков и шесть каменных виадуков. Всего на участке провели 41 тоннель, самый длинный из них — 777 метров, через мыс Половинный. По насыщенности инженерными сооружениями Кругобайкальская железная дорога не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире.

В 1901–1902 годах на строительстве магистрали работало около девяти тысяч человек. Перед началом Русско-японской войны, в 1903–1904 годах, на КБДЖ трудилось уже 13,5 тысячи рабочих. На отрезке от Мысовой до Слюдянки власти задействовали арестантов и каторжных Александровской тюрьмы Иркутской губернии.

В создании железнодорожного пути участвовали иностранцы: поляки, албанцы и итальянцы. В частности, при строительстве тоннелей работало около 600 мастеров из области Фриули. В память об этом одну из подпорных стенок назвали Итальянской.

Изначально КБЖД — часть Транссиба, но с развитием строительных технологий участок железной дороги вокруг Байкала потерял целесообразность. В 1949 году построили более короткий путь, который заменил КБЖД. Эта дорога утратила стратегическое значение, количество поездов резко уменьшилось, с тоннелей и мостов сняли охрану.

Сейчас КБЖД — объект скорее не транспортной, а туристической инфраструктуры. По дороге четыре раза в неделю ходит поезд с двумя вагонами. Местные называют его «передачей», так как тепловоз обеспечивает жителей необходимыми продуктами и товарами. Также есть более простонародное название — «мотаня», потому что мотается между станциями. Бо́льшим спросом пользуются экскурсионные поезда и паровоз, которые идут около водной глади, предлагая насладиться видами Байкала из окна. Кроме того, проводятся экскурсии по населённым пунктам, расположенным на берегах «колодца планеты».

Тоннели и каменные галереи КБЖД привлекают туристов тем, что они создавались по нетиповым проектам и их не перестроили в последующие годы, сохранив первоначальный замысел архитекторов и инженеров начала XX века.

VATNIKSTAN публикует фотоальбом Министерства путей сообщения, посвящённый строительству инженерного чуда вокруг Байкала за 1900–1904 годы.

Кругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ векаКругобайкальская железная дорога на фотографиях начала ХХ века

Илья Черников
https://vatnikstan.ru/archive/kbzhd-foto/

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