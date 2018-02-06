На таран с открытым люком

Летчик-истребитель Борис Ковзан, возвращаясь с задания, вступил в бой с шестью немецкими истребителями. Получив ранение в голову и оставшись без боеприпасов Борис Ковзан, сообщил по рации, что покидает самолет, и открыл уже фонарь, чтобы его покинуть.
Ну а уж если никто не свернет, то тогда двоим слава и почет!
Но немецкий лётчик был настоящим асом и, зная такую тактику, тоже не свернул. Оба самолета лоб в лоб и стукнулись, но у немецкого аса фонарь-то был закрыт, а тяжело раненый Борис Ковзан через открытый, по стечению обстоятельств, фонарь без сознания улетел в воздух.
С высоты 6000 метров, с не полностью раскрывшимся парашютом он упал в болото, сломав ногу и несколько рёбер. Из болота его вытащили подоспевшие партизаны и переправили через линию фронта. В госпитале Ковзан провёл 10 месяцев, потерял правый глаз. После лечения добился разрешения продолжить лётную службу.
Борис Иванович Ковзан (7 апреля 1922 — 31 августа 1985) — советский лётчик-истребитель 744-го истребительного авиационного полка 240-й истребительной авиационной дивизии 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта, заместитель командира полка. Полковник запаса, Герой Советского Союза.
Во время Великой Отечественной войны в воздушных боях четырежды таранил самолёты противника.
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