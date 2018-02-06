На таран с открытым люком

Летчик-истребитель Борис Ковзан, возвращаясь с задания, вступил в бой с шестью немецкими истребителями. Получив ранение в голову и оставшись без боеприпасов Борис Ковзан, сообщил по рации, что покидает самолет, и открыл уже фонарь, чтобы его покинуть.

В этот момент он увидел несущегося на него немецкого аса. Борис Ковзан опять схватился за штурвал и направил самолет на аса. Летчик знал, что при таране ни в коем случае нельзя сворачивать. Если ты свернешь — твой враг побьет тебя винтом. Он, конечно, винт себе тоже сломает, но теоретически сможет спланировать, хотя бы в принципе, а от «жертвы» уже точно ничего не останется. Это война нервов.

Ну а уж если никто не свернет, то тогда двоим слава и почет!

Но немецкий лётчик был настоящим асом и, зная такую тактику, тоже не свернул. Оба самолета лоб в лоб и стукнулись, но у немецкого аса фонарь-то был закрыт, а тяжело раненый Борис Ковзан через открытый, по стечению обстоятельств, фонарь без сознания улетел в воздух.

С высоты 6000 метров, с не полностью раскрывшимся парашютом он упал в болото, сломав ногу и несколько рёбер. Из болота его вытащили подоспевшие партизаны и переправили через линию фронта. В госпитале Ковзан провёл 10 месяцев, потерял правый глаз. После лечения добился разрешения продолжить лётную службу.

Борис Иванович Ковзан (7 апреля 1922 — 31 августа 1985) — советский лётчик-истребитель 744-го истребительного авиационного полка 240-й истребительной авиационной дивизии 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта, заместитель командира полка. Полковник запаса, Герой Советского Союза.

Во время Великой Отечественной войны в воздушных боях четырежды таранил самолёты противника.