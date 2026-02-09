Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.14. Водопровод и музей Суворова

Сегодня прйдемся по двум музеям Санкт-Петербурга. Один из новых и необычных музеев Питера, расположенный в уникальной водонапорной башне Главной станции городских водопроводов. Это целый мультимедийный комплекс, но нам удалось осмотреть лишь одну экспозицию - «Мир воды Санкт-Петербурга».



Водонапорная башня была построена в 1859-1861 годах архитекторами Э.

Г. Шуберским и И.А. Мерцем.



Экспозиция размещена на третьем, четвертом и шестом этажах башни.



Первый зал посвящён истории водопроводов от Античного мира до Древней Руси.











Вторая часть зала повествует о водоснабжении и водоотведении в Санкт-Петербурге с первых лет существования до 1858 года, когда было учреждено Общество Санкт-Петербургских водопроводов.



Профиль Ладожского водопровода.



Всякие скляночки начала XX века.









На четвертом этаже представлена история создания централизованного водопровода в Петербурге.





В музее обширная коллекция старинных ванн и туалетов.









Экспозиция шестого этажа повествует о самоотверженном труде работников Водоканала в годы Великой Отечественной войны.

Второй раздел посвящён современному периоду развития водопроводно-канализационного хозяйства города на Неве.

Тут можно увидеть удивительные инструменты водоканальщиков.

Сувениры.

Макеты.



И целый пульт управляющего водонасосной станцией.



Напоследок - вот такой забавный горшок.



С верхнего этажа башни открывается прекрасный вид на Таврический дворец.



К слову, какую воду употребляют нынешние петербуржцы. Снято на бульваре Фурштадской улицы (банка из-под чая - моя). Воистину сказано «В Питере - пить»!



Пройдемся по второму музею.

Первый в России личный мемориальный музей открыт в 1904 году на углу Кирочной и Таврической улиц в Санкт-Петербурге.

Он посвящён генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову.



Здание музея выполнено в традициях русской крепостной архитектуры по проекту у под руководством А.И. фон Гогена.



Фасад украшен двумя большими мозаиками: «Отъезд Суворова в поход 1799 года».



Для работы на пленере автор картины ездил в то самое село, даже лица некоторых крестьян были списаны с увиденных там. Н. А. Шабунина «Отъезд Суворова из Кончанского в поход 1799 года».

Изготавливал эту мозаику М. И. Зощенко, отец известного писателя М. М. Зощенко. Легенда гласит, что будущий классик литературы помогал отцу и собственноручно выложил ёлочку в районе левого нижнего угла изображения.

Основой мозаики на левом крыле фасада послужила работа художника-баталиста А.Н. Попова «Переход Суворова через Альпы в 1799 г.». А.Н. Попова «Переход Суворова через Альпы в 1799 г.»

А исполнил её Н. Е. Масленников. Картина отсылает нас к событиям 1799 года, когда русские войска направились из Италии через Альпы, на соединение с корпусом Римского-Корсакова. Это был тяжелейший переход по горной местности, которой осложнялся противодействием неприятеля. Но в конечном итоге, переход удался, правда, соединяться было уже не с кем, корпус Римского-Корсакова был разбит. Отец и сын Зощенко

Макет здания музея.



Под потолком музейных залов нанесены названия мест, через которые проходил боевой путь Суворова.



Левый зал посвящён службе Суворова на протяжении четырех царствований, взаимоотношениях с современниками, участии в Семилетней войне, Русско-турецких и Польских войнах, Итало-Швейцарском походе.



В центре зала стоит французская пушка системы Грибоваля – одно из 39 орудий, взятых в качестве трофеев после сражения при итальянском городе Нови в 1799 году.















В Малом левом зале находится раздел, посвященный семье и ближайшим потомкам полководца.



Тут представлены портреты и личные вещи его жены Варвары Ивановны Суворовой (урожденной княжны Прозоровской).

После смерти Екатерины II Суворов попал в опалу и был сослан в имение Кончанское Новгородской губернии.

Однако, уже спустя два года Павел I попросил Суворова возглавить поход в Италию и Австрию.



Интерьер дома в Кончанском.





Большой правый зал рассказывает о полководческом искусстве Суворова.



Экспозиция раскрывает новаторские стороны его полководческой деятельности, показывает боевую практику великого полководца на фоне современного ему военного искусства.



Здесь представлены макеты сражений, составленные из оловянных солдатиков.







Макет памятника Суворову в Альпах.

Ствол русской 12-фунтовой пушки.







Так европейская карикатура представляла себе Суворова - победителя французских генералов.



Доминантой центрального зала является витраж, на котором в величественной позе в стиле парадных портретов XVIII века изображен Суворов.

Знаменитый труд Суворова - «Наука побеждать».



Официальная страничка Государственного мемориального музея А.В.Суворова:

https://suvorovmuseum.ru/

