85 лет назад японцы напали на СССР

История о том, как японцы на СССР напали

Одним из союзников Гитлера была Япония, которая в 30-е годы встала на путь милитаризации. В 1932 году японцы захватили китайскую Маньчжурию, а чуть позже создали там подконтрольное себе государство Маньчжоу-го. Во время войны Германии с СССР на западе Япония планировала отхватить на востоке Советского Союза Дальний Восток и Сибирь. Но для этого им нужно было проверить, насколько силен СССР и можно ли с ним воевать.

Чтобы это понять, японские милитаристы периодически совершали провокационные пересечения границы, топили советские катера на Амуре, обстреливали приграничные земли, нападали на пограничников. За период с 1936 по 1938 гг. японские военные совершили 231 пересечение границы с СССР и 35 раз вступали в бой с советскими пограничниками. Но это все были локальные стычки, не перетекавшие в большой конфликт.

Все изменилось в 1938 году, когда напряжение стало очень сильным. В этом же году к японцам в Маньчжоу-го перебежал руководитель НКВД по Дальневосточному краю Генрих Люшков, который сообщил, что состояние войск Красной Армии на Дальнем Востоке весьма неудовлетворительное. Япония решила разведать на практике реальное положение дел в РККА и развязала пограничный конфликт у озера Хасан. Этот водоем находился очень близко к границе России с Маньчжоу-го и Кореей, а граница рядом с ним, в которую входили советские сопки Безымянная и Заозерная, не была четко определена. Японский МИД предъявил претензии на несколько пограничных высот, однако советский наркомат по иностранным делам отверг японские требования. Тогда Япония решила пойти на военное столкновение, а советские пограничники были приведены в состояние боевой готовности. Рано утром 29 июля 1938 года, скрываясь в тумане, 150 японских солдат и офицеров напали на 11 советских пограничников на сопке Безымянная и убили пятерых красноармейцев, но высоту занять не смогли. На следующий день японцы обстреляли и отправили пехоту уже на две высоты - Безымянную и Заозерную, но также не смогли их занять. Только на следующий день из-за отсутствия подкрепления у красноармейцев и сильных ливней японские вооруженные силы смогли занять две высоты, на которых сразу же стали устанавливать оборонительные укрепления и пулеметы.

Советскими подразделениями командовал герой Гражданской войны Василий Блюхер. К месту боев были подведены дивизия и бригада, чтобы добиться численного перевеса. Красноармейцы сражались очень доблестно, но нуждались в подкреплении с воздуха. Только 6 августа после начала участия в конфликте 250 советских бомбардировщиков преимущество стало переходить РККА. Обе стороны несли большие потери, а бои были ожесточенными. К 9 августа советским войскам удалось вытеснить японцев из пределов СССР. 11 августа между СССР и Японией было заключено перемирие и бои прекратились. В этом конфликте, который произошел 85 лет назад, погибло 792 советских и 523 японских солдата, было ранено 2752 красноармейца. Несмотря на победу, руководство СССР раскритиковало командование Дальневосточного фронта. Маршал Василий Блюхер был арестован и погиб в ноябре 1938 года. Этот конфликт стал проверкой для советских и японских вооруженных сил, вовсю готовившихся к грядущей войне.

Японский офицер так писал уже после боев на Хасане: "Раньше нам говорили, что это не сильная армия, но когда мы столкнулись на фронте, то вижу, что это было заблуждение". Однако, несмотря на поражение, Япония не оставила попыток проверить Красную Армию на прочность и овладеть советскими территориями.

Новое столкновение произошло уже в следующем, 1939 году.

https://dzen.ru/media/history_for_chayniks/istoriia-o-tom-kak-iaponcy-na-sssr-napali-5c206ffbaa910500a9245deb