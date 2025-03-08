Умирающее село? А теперь это самая красивая деревня России!

Если ехать из Москвы на Русский Север, то по пути проезжаешь древние города и сёла. В некоторых от былого величия остались одни воспоминания, но есть и другие примеры.

Так, в 30 километрах к северу от Ярославля находится село Вятское. Первые упоминания о нём относятся к XV веку. До революции здесь была крупная старообрядческая община, жили купцы и рабочие-отходники, которые ездили строить Санкт-Петербург.

Их руками возводились Петропавловская крепость и Зимний дворец, храм Спаса на Крови и гостиница Астория. Разбогатев в городе на Неве и вернувшись домой, вятские умельцы строили себе роскошные дома по образу особняков в Петербурге.

В советское время предпринимательскую жилку у местных искоренили, и село начало приходить в упадок. Памятники архитектуры медленно разрушались, но до XXI века всё же дошла застройка XVIII-XIX веков с купеческими домами, бывшими чайными и трактирами.



В 2008 году бизнесмен и учёный из Ярославля Олег Жаров загорелся идеей возрождения села в родной области. За свою жизнь меценат написал более 100 научных работ, пожил в Москве и Нью-Йорке, но вернулся в Ярославскую область, основал несколько успешных компаний и за 15 последних лет вложил в Вятское более миллиарда рублей.







Предприниматель начал выкупать дома один за другим. Восстановление исторического облика каждого здания обходилось от 15 до 60 миллионов. В них бизнесмен сперва создавал музеи. Позже появились гостиница, ресторан, киноконцертный и выставочный залы. За полтора десятилетия было восстановлено 35 исторических домов из 52, а в селе открыто 15 современных музеев — за день не обойти!





Благоустроенные старинные улочки, дома с подсветкой, живописные виды и развитая инфраструктура привлекли в село чиновников и знаменитостей. Оперная певица Любовь Казарновская приобрела в Вятском дачу. В местном ресторане можно увидеть и других людей с именем. Я там встретил Вениамина Смехова.





В 2014 году в России появилась «Ассоциация самых красивых деревень и городков России», и Вятское стало первым её членом. В селе даже прописалась штаб-квартира организации.





К 2017 году историко-культурный комплекс, включающий в себя музеи, ресторан, гостиницу и сувенирные лавки, стал окупаемым бизнесом. В 2022 году в Вятском побывало 300 тысяч туристов. Развитие туризма дало селу новые рабочие места. Теперь из 900 местных жителей непосредственно в тур-комплексе заняты 150.





Как в сельской местности в целом по стране, здесь живёт и много обычных пенсионеров.



На въезде в село красуется памятник «Вятские огурцы» — пирамида из старинных бочек для засолки огурцов. Фото: Александр-Подольск Гуляя по селу, можно увидеть арт-объект в виде коллекции красных кирпичей XVIII–XX веков с клеймами. На них указано имя хозяина или завод-изготовитель. Фото: Александр Сигачёв Обзорная экскурсия на ретромобиле проводится по субботам и воскресеньям. У каждого из трёх музеев этого здания отдельный вход и экспозиции на двух этажах. В банной аллее можно попариться в классической бане и в баньке по-чёрному. В последней печь без трубы, весь дым скапливается внутри помещения и выходит только через приоткрытые двери. Такой тип бани использовали на Руси для лечения болезней.

В музее Русской предприимчивости вы узнаете, почему Вятское считается самым красивым селом, когда оно возникло и как развивалось. Среди экспонатов вы увидите предметы разных эпох: от посуды, найденной на раскопках в Вятском районе, до подручных инструментов, которые использовали на селе даже в XX веке. Билет стоит 300 рублей. В музее есть самая большая на селе коллекция клеймёных кирпичей XVIII–XX веков. Фото: Александр Сигачёв

А в музее «Звуки времени» вы сможете познакомиться с богатой коллекцией механических музыкальных инструментов и устройств. Здесь советую не просто посмотреть экспонаты, но и взять экскурсию. Тогда услышите, как звучат самые разные инструменты, даже такие редкие, как органола и оркестрион. Билет с экскурсией стоит 700 рублей. На стендах вы найдёте старинные музыкальные шкатулки, шарманки, патефоны и граммофоны. Фото: Александр Сигачёв

Музей «Детский мир»

В самом сердце села вы увидите красивое здание бывшего депо пожарной дружины. В нём работает местный культурный центр с камерным театром, небольшой художественной галереей и киноконцертным залом. Они открываются только под мероприятия. А каждый день с 10:30 до 18:00 тут работает музей «Детский мир». В нём можно перенестись в атмосферу советского детства и посмотреть на раритетные игрушки. Главная выставка — собрание новогодних атрибутов из разных уголков России. Билет стоит 300 рублей. В музее можно увидеть обычную деревянную железную дорогу с поездами, без батареек и спецэффектов. Фото: Сергей Куваев

Яркое здание музея — пожалуй, лучшее место в Вятском для фотосессий на фоне необычной архитектуры. На его крыше возвышается настоящая пожарная каланча. Ещё в XX веке постройку использовали по прямому назначению, тут размещалась Вятская вольная дружина. Красно‐чёрные стены здания на белом фоне сразу бросаются в глаза. Тут любят фотографироваться туристы. Фото: Ченцов Михаил

Музей «Дом торгующего крестьянина»

Чтобы познакомиться с локальным бытом, отправляйтесь в этот интересный музей. В нём воссозданы интерьеры жилища семьи сельского предпринимателя. Особую атмосферу здесь создают старинные предметы и керосиновое освещение. А в лавке на первом этаже и сейчас можно купить знаменитые вятские солёные огурцы, в том числе и поштучно на пробу. Музей работает ежедневно с 10:30 до 18:00, билет стоит 350 рублей.

В доме, где расположен музей, в XIX веке жил торгующий крестьянин села по фамилии Горохов.

Политехнический музей

Посмотреть на удивительный мир механизмов и машин прошлых столетий можно в политехническом музее. В большом зале вы встретите выдающиеся по меркам тех времён изобретения. Например, ранние варианты телефонов, первые принтеры и копировальные машины, кассовые аппараты и фотоаппараты дореволюционных годов. Музей работает ежедневно с 10:30 до 18:00, билет стоит 300 рублей. В доме, где расположен музей, в XIX веке жил торгующий крестьянин села по фамилии Горохов.Посмотреть на удивительный мир механизмов и машин прошлых столетий можно в политехническом музее. В большом зале вы встретите выдающиеся по меркам тех времён изобретения. Например, ранние варианты телефонов, первые принтеры и копировальные машины, кассовые аппараты и фотоаппараты дореволюционных годов. Музей работает ежедневно с 10:30 до 18:00, билет стоит 300 рублей.

Также вы увидите приборы, которые крестьяне использовали в быту. Например, машинки для шитья, весы и подручные инструменты из дерева. Фото: Светлана К.

Музей «Страницы истории печатного дела»

В этом музее, который ещё и считается действующей печатней, можно узнать о технологиях этого важного дела и посмотреть на процесс создания гравюр или литографии. Самые ценные образцы здесь — немецкие станки 1880 года. Музей работает ежедневно с 10:30 до 18:00, билет стоит 350 рублей. Также вы увидите приборы, которые крестьяне использовали в быту. Например, машинки для шитья, весы и подручные инструменты из дерева. Фото: Светлана К.В этом музее, который ещё и считается действующей печатней, можно узнать о технологиях этого важного дела и посмотреть на процесс создания гравюр или литографии. Самые ценные образцы здесь — немецкие станки 1880 года. Музей работает ежедневно с 10:30 до 18:00, билет стоит 350 рублей.

В музее вы увидите 16 старинных станков и прессов. На мастер-классе можно отштамповать памятную монету или напечатать оттиск.

Ерехтанский источник и часовня-купель

В Вятском есть целебный Ерехтанский источник с минеральной водой, его обнаружили в XIX веке. Подземная вода богата микроэлементами, но отдаёт характерным запахом сероводорода. Вода подаётся в специальную купель у часовни Живоносный Источник. В музее вы увидите 16 старинных станков и прессов. На мастер-классе можно отштамповать памятную монету или напечатать оттиск.В Вятском есть целебный Ерехтанский источник с минеральной водой, его обнаружили в XIX веке. Подземная вода богата микроэлементами, но отдаёт характерным запахом сероводорода. Вода подаётся в специальную купель у часовни Живоносный Источник.