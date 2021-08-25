Люблинская ловушка для Украины и Белоруссии

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Польша, Литва, Украина) подписали декларацию о совместном историческом наследии и общих ценностях.

«В ней мы констатируем, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и в будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС…» – пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

От проекта Люблинского треугольника за версту несёт польским колониализмом, и его участники те же, что и в XVII веке, когда Польша подписала Гадячский договор с гетманом-перебежчиком Иваном Выговским. Договор предполагал вхождение в состав Речи Посполитой Двух Народов – государственного объединения поляков и литовцев, земель нынешней Украины под названием Великого княжества Русского. Украинским это княжество не называлось, потому что украинской нации тогда не знали ни поляки, ни литовцы, ни предки современных жителей Украины. Осуществить проект Речи Посполитой Трёх Народов в XVII в.не удалось, но в XXI в. Варшава приступила к реализации данного проекта в урезанном виде и в соответствии с современными условиями. Русское княжество называется Украиной, Великое княжество Литовское - Литвой.

Они не входят в состав польского государства, а находятся с ним в тесной политической унии, и вместо предателя Выговского с Польшей говорит предатель Зеленский. Это и есть то самое «общее историческое наследие и общие ценности», упомянутые Кулебой.

Он же предложил Белоруссии присоединиться к «треугольнику», назвав его альтернативой Русскому миру и пообещав работать над тем, чтобы Минск выбрал Люблинский формат вместо Русского мира. На что глава международного комитета Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных отреагировал следующими словами:

«Россия всегда существовала в формате цивилизации, в рамках которой существовали разные по размеру и содержанию этнические компоненты. Кулеба говорит о союзе с Польшей... механизм расширения которой заключается в превращении всех окружающих народностей в поляков и католиков. Она перемалывает народы, над которыми имеет контроль. Таким образом, заявления главы МИД Украины – это либо проявление некомпетентности, либо целенаправленная сдача украинских интересов».

Сама история подтверждает правоту этих слов. Так называемая Речь Посполитая Двух Народов на деле была государством одного народа – поляков, но не литовцев. До объединения с Польшей литовцы были православным народом, после присоединения стали католиками. Литовский язык и местный вариант русского языка были вытеснены польским, литовская верхушка ополячилась. То же самое ждало и Русское княжество, если бы коварный план Выговского осуществился.

Слова Кулебы о Белоруссии – это свидетельство следующей стадии проекта, которая называется Речью Посполитой Четырёх Народов. Это, по задумке, русофобский союз Польши, Литвы, Украины и Белоруссии, где главной будет, естественно, Польша. Впервые мысль о Речи Посполитой Четырёх Народов высказал историк и этнограф Ярослав Лещинский (Jarosław Tadeusz Leszczyński) в книге с одноимённым названием (2005 г.). Духовным символом этой идеи избрана икона Божьей Матери Стопницкой.

Икона была символом польского мятежа 1863 года,когда шляхта попыталась возродить Речь Посполитую «от моря до моря», жестоко расправляясь с православными священниками за отказ поддержать мятеж. В 1999 году в деревне Богушевичи Минской области Белоруссии был освящён памятник иерею Даниилу Конопасевичу. Его повесила шайка Болеслава Свенторжецкого, владельца имений в Богушевичах и Черкассах (Украина) в 1863 году в собственном дворе, запретив жене и сыну снимать тело. При этом Свенторжецкий со своими бандитами считали, что их зверствам покровительствует Божья Матерь и молились Её Стопницкой иконе! Вот как на деле выглядела реализация проекта Речи Посполитой Четырёх Народов.

В XXI веке Варшава действует хитрее. Она не требует присоединения Литвы, Украины и Белоруссии к Польше, но требует, чтобы они образовали с нею идеологическую конфедерацию для совместного вредительства проекту евразийской интеграции и Русского мира. Польша думает, что право на интеграцию имеет только Европа. Народам Евразии в этом праве отказано.

Евразия и Русский мир – это целая цивилизация, населённая множеством народов, обладающая огромной совокупной экономической силой. А Люблинский треугольник? Это всего три страны, одна из них бедная (Украина), другая обладает скромным экономическим потенциалом (Литва), третья думает не о развитии экономики соседних стран, а о политическом контроле над ними. И, главное, внутри этих стран применяются дискриминационные практики в отношении представителей других национальностей.

В Литве подавляют права русскоязычных и поляков, но ради военно-политического союза с Литвой Варшава закрывает на последний факт глаза. На Украине обстреливают из артиллерии собственных граждан. В Польше царит разнузданная русофобия, рикошетом бьющая по белорусам и украинцам.

Люблинский треугольник – это попытка Польши обосновать политическую переориентацию украинцев на Варшаву и Ватикан и откорректировать их региональную идентичность таким образом, чтобы она вмещала как можно меньше общерусских смыслов. Режим Зеленского завёл Украину в Люблинскую ловушку и теперь пытается поспособствовать тому, чтобы туда загонять Белоруссию.

Членство Украины в Люблинском треугольнике – это проект манкуртизации жителей страны, некогда называвшейся Русским княжеством, но расставшейся со своим исконным именем. И пока Украина не вернётся к своим истокам, она не будет знать спокойной жизни. Таков закон истории.

Валентин ЛЕСНИК

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/388690-ljublinskaja-lov...