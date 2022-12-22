Все противники США – "диктаторы", все марионетки – "демократы"

Запад всегда идеализирует тех исторических деятелей, которые выполняли его волю, и всячески очерняет тех, кто ему противостоял. Об этом свидетельствует проект резолюции о провозглашении 7 ноября ежегодным "Днём памяти жертв коммунизма". Этот документ, подготовленный представителями Республиканской и Демократической партий, зарегистрирован в Конгрессе США и планируется к рассмотрению в январе 2023 года.

Впервые инициативу по введению Национального дня памяти жертв коммунизма выдвинул президент Дональд Трамп в 2017 году. В ответ на его призыв ряд штатов ввели новую дату на региональном уровне. В текущем году её официально отметили Вирджиния, Алабама, Флорида, Техас, Юта, Иллинойс, Миссури, Пенсильвания, Южная Каролина. В школах этих штатов прошли уроки, на которых рассматривались "преступления" коммунистических лидеров. Теперь этот опыт хотят перенести на остальные штаты, сделав 7 ноября федеральной датой.

В списке тех, чьи "злодеяния" предлагается изучать в школах – Иосиф Сталин, Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Николае Чаушеску, братья Кастро, династия Кимов (руководители КНДР). "Преступлениям" Сталина и Мао рекомендуется уделять особенное внимание. В то же время ничего не говорится об остальных известных деятелях коммунизма.

Есть упоминание о Владимире Ленине, но не как о диктаторе, а как о лидере революции. Нет Якова Свердлова и Льва Троцкого. Первый был автором политики "красного террора", предполагавшей массовые бессудные расправы, вплоть до ликвидации целых социальных групп ("расказачивание" и др.). Второй считается инициатором создания советских концлагерей.

При Сталине практика повсеместного применения бессудных расправ исчезла. Репрессии продолжались, но уже на основе решений судебных органов. Эти решения базировались не на основе собственного представления о "справедливости", а на основе уголовного права, пусть и не всегда совершенного. Больше того, именно при Сталине был период, когда смертную казнь вообще отменили. Подобная мера на тот момент не имела прецедентов в мире. Почему же тогда Сталин объявлен "тоталитарным диктатором", а его предшественники – нет? Яков Свердлов, как первый глава советского государства, отменил правопреемственность РСФСР от Российской империи. Советская Россия юридически отказалась от прав на зарубежное имущество. Эти активы перешли в собственность иноземных государств.

Владимир Ленин принял декрет о передаче природных ресурсов в концессию, а фактически распоряжение иностранным компаниям. Практической реализацией ленинского декрета занялся председатель Главного комитета по концессиям Лев Троцкий. Одновременно по распоряжению Ленина и Троцкого произошла распродажа советского золотого запаса. Затем Москва стала активно заимствовать средства у Запада. К началу 1930-х годов внешний долг СССР достиг огромной по тем временам суммы в $1,4 миллиарда.

Сталин прекратил эту практику, погасил внешние долги, вернул активы в распоряжении государства, накопил большой золотой запас. Именно при нём Советский Союз стал мировой сверхдержавой. Этим, а не репрессиями, объясняется тот факт, что Сталин записан в "тоталитарные диктаторы".

Нет в списке Никиты Хрущёва, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачёва. Хотя, согласно американской точке зрения, они также являлись лидерами "тоталитарного режима". В период правления Хрущёва, а именно – в 1962 году, возникла реальная угроза взаимного ядерного уничтожения США и СССР. Однако для американцев куда важнее то, что во время правления преемников Сталина Советский Союз вновь вернулся к распродаже своего золотого запаса. СССР сел на "кредитную иглу" и был вынужден расплачиваться своими ресурсами, а затем и своим суверенитетом.

По этой же причине в списке диктаторов есть Мао Цзэдун и нет его преемника Дэн Сяопина. И это несмотря на то, что на Западе Дэн считается организатором "бойни на площади Тяньаньмэнь". В 1989 году в Пекине были жестоко разогнаны демонстранты. Согласно западным данным, погибло до нескольких тысяч протестовавших. Для американцев главное то, что при Мао Китай не имел долгов, а при его преемниках внешняя задолженность КНР достигла 71,5 процента ВВП. Пекин стал крупнейшим в мире держателем долларовых резервов. Как видим, если человек отстаивает политический и экономический суверенитет, то ему гарантировано попадание в список "диктаторов". Если же начинает загонять свою страну в долговую зависимость, ему обеспечено место в перечне "выдающихся" или "демократических" лидеров.

- Ким Ир Сен (возглавлял КНДР в 1948–1994 гг.). США не могут ему простить того, что он возглавил борьбу против американских оккупантов, а Северная Корея смогла сохранить свой суверенитет.

- Фидель Кастро (возглавлял Кубу в 1959–2011 гг.). Ему не могут простить, что он создал первое социалистическое государство в Западном полушарии и разрешил создание на территории Кубы советских военных баз. С этих баз на США в 1962 году были нацелены ядерные боеголовки.

- Хо Ши Мин (возглавлял Демократическую Республику Вьетнам в 1945–1969 гг.). Ему припомнили народно-освободительную борьбу вьетнамского народа. Вьетнамская война 1955–1975 гг. завершилась едва ли не самым унизительным военным поражением США.

- Николае Чаушеску (правил Румынией в 1965–1989 гг.). Когда Бухарест попал в долговую зависимость от Запада, румынский лидер ввёл режим "жёсткой экономии" и полностью погасил внешний долг. Тем самым вернул своей стране политический и экономический суверенитет. За это был свергнут и убит в ходе "цветной революции", организованной Западом.

Юрий Городненко

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/444100-vse-protivniki-s...