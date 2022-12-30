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23 новогодние ёлки из подручных средств

Оригинальные ёлки своими руками.
Оригинальные ёлки своими руками. Скорее для наглядности, чем для того, чтобы сделать такое же. Хотя как знать...
Декабрь ворвался нежданно-негаданно, принеся на «хвосте» тёплые шарфы, согревающие напитки, запах мандарин, рождественские мелодии и суетливую суету в преддверии грядущего праздника. И пока есть время, так хочется всё успеть: выбрать подарки, составить списки блюд, украсить квартиру и, конечно же, обзавестись ёлкой. Да вот только вместо того, чтобы тратить бешеные суммы на живую или искусственную зелёную красавицу, можно самостоятельно сделать ёлочку из подручных средств, тем самым удивив не только домочадцев, а и нагрянувших гостей.

1. Ёлка из ёлочных игрушекТакая ёлка станет прекрасным украшением квартиры и уж точно не останется незамеченной. Такая ёлка станет прекрасным украшением квартиры и уж точно не останется незамеченной.

2. Нарисованные ёлкиПросто, оригинально и со вкусом. Просто, оригинально и со вкусом.

3. Ёлка из гирляндыПоверьте, что такая ёлка в прямом смысле слова озарит вашу квартиру волшебным светом.Поверьте, что такая ёлка в прямом смысле слова озарит вашу квартиру волшебным светом.

4. Бумажные ёлкиСоздание такой ёлки станет увлекательным занятием для вашего ребёнка. Создание такой ёлки станет увлекательным занятием для вашего ребёнка.

5. Ёлка из старых книг, газет или журналовТакая оригинальная ёлка станет прекрасным элементом декора в любой комнате. Такая оригинальная ёлка станет прекрасным элементом декора в любой комнате.

6. Ёлка из пуговицПростые, но очень милые ёлочки из разноцветных пуговиц. Простые, но очень милые ёлочки из разноцветных пуговиц.

7. Ёлка из картонаВырезанные из картона ёлки легко устанавливаются и радуют вас на протяжении всей зимы.Вырезанные из картона ёлки легко устанавливаются и радуют вас на протяжении всей зимы.

8. Ёлка из сухих веток и огоньковТакую композицию можно сделать из гирлянд, где часть лампочек перегорела и не работают. Такую композицию можно сделать из гирлянд, где часть лампочек перегорела и не работают.

9. Ёлка из бусин, брошек и старых часовТакие ёлочки очень символичны, они как будто напоминают нам о неповторимости каждого мгновения. Такие ёлочки очень символичны, они как будто напоминают нам о неповторимости каждого мгновения.

10. Ёлка из лентЛёгкая и изящная ёлка из разноцветных лент. Лёгкая и изящная ёлка из разноцветных лент.

11. Ёлка из катушекВесьма оригинальная ёлка, которая уж точно удивит всех. Весьма оригинальная ёлка, которая уж точно удивит всех.

12. Ёлка из винных пробокТакие ёлки станут прекрасным украшением квартиры. Такие ёлки станут прекрасным украшением квартиры.

13. Ёлка из нитокНичего лишнего. Всё просто и со вкусом. Ничего лишнего. Всё просто и со вкусом.

14. Ёлка из тканиСмастерить такую ёлочку вообще не проблема. Смастерить такую ёлочку вообще не проблема.

15. Ёлка из бисераНастольные новогодние ёлки из бисера своими руками.Настольные новогодние ёлки из бисера своими руками.

16. Ёлка из шишекТакие ёлочки ежедневно будут поднимать настроение. Такие ёлочки ежедневно будут поднимать настроение.

17. Оригинальные ёлки из природных материаловТакие ёлки - прекрасная альтернатива живым и искусственным ёлкам.Такие ёлки - прекрасная альтернатива живым и искусственным ёлкам.

18. Ёлка из фруктовСъедобная новогодняя ёлка. Съедобная новогодняя ёлка.

19. Ёлка из конфетИдеальный вариант для сладкоежек. Идеальный вариант для сладкоежек.

20. Ёлка из кофейных зёрен23 новогодние ёлки из подручных средствЁлка с ароматом кофе.

21. Ёлка из макаронСогласитесь, что такие ёлки смотрятся весьма оригинальны. Согласитесь, что такие ёлки смотрятся весьма оригинальны.

22. Деревянная ёлка без иголокКреативно, не тали?Креативно, не так ли?

23. Ёлка из брусковТакие незатейливые деревянные конструкции великолепно смотрятся украшенные елочными шарами и гирляндами. Такие незатейливые деревянные конструкции великолепно смотрятся украшенные елочными шарами и гирляндами.

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