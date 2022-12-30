23 новогодние ёлки из подручных средств

1. Ёлка из ёлочных игрушекТакая ёлка станет прекрасным украшением квартиры и уж точно не останется незамеченной.
2. Нарисованные ёлкиПросто, оригинально и со вкусом.
3. Ёлка из гирляндыПоверьте, что такая ёлка в прямом смысле слова озарит вашу квартиру волшебным светом.
4. Бумажные ёлкиСоздание такой ёлки станет увлекательным занятием для вашего ребёнка.
5. Ёлка из старых книг, газет или журналовТакая оригинальная ёлка станет прекрасным элементом декора в любой комнате.
6. Ёлка из пуговицПростые, но очень милые ёлочки из разноцветных пуговиц.
7. Ёлка из картонаВырезанные из картона ёлки легко устанавливаются и радуют вас на протяжении всей зимы.
8. Ёлка из сухих веток и огоньковТакую композицию можно сделать из гирлянд, где часть лампочек перегорела и не работают.
9. Ёлка из бусин, брошек и старых часовТакие ёлочки очень символичны, они как будто напоминают нам о неповторимости каждого мгновения.
10. Ёлка из лентЛёгкая и изящная ёлка из разноцветных лент.
11. Ёлка из катушекВесьма оригинальная ёлка, которая уж точно удивит всех.
12. Ёлка из винных пробокТакие ёлки станут прекрасным украшением квартиры.
13. Ёлка из нитокНичего лишнего. Всё просто и со вкусом.
14. Ёлка из тканиСмастерить такую ёлочку вообще не проблема.
15. Ёлка из бисераНастольные новогодние ёлки из бисера своими руками.
16. Ёлка из шишекТакие ёлочки ежедневно будут поднимать настроение.
17. Оригинальные ёлки из природных материаловТакие ёлки - прекрасная альтернатива живым и искусственным ёлкам.
18. Ёлка из фруктовСъедобная новогодняя ёлка.
19. Ёлка из конфетИдеальный вариант для сладкоежек.
20. Ёлка из кофейных зёренЁлка с ароматом кофе.
21. Ёлка из макаронСогласитесь, что такие ёлки смотрятся весьма оригинальны.
22. Деревянная ёлка без иголокКреативно, не так ли?
23. Ёлка из брусковТакие незатейливые деревянные конструкции великолепно смотрятся украшенные елочными шарами и гирляндами.
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