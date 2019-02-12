Новые технологии в археологии. Как лазер показал курганы эпохи викингов

Сегодня при изучении памятников археологии нередко применяются технологии лазерного сканирования местности с помощью беспилотного летательного аппарата. Этот инновационный метод используется при исследовании Гнёздовского комплекса в Смоленской области, благодаря чему были обнаружены десятки неизвестных курганов, относившихся к одному из крупнейших поселений Древней Руси.

Рассказываем подробности о том, что такое Гнёздово, которое большинство исследователей отождествляет с «летописным» Смоленском X-XI веков, и как работают новые технологии, впервые использованные в смоленской экспедиции.

Археологический памятник Гнёздово располагается в 12 километрах от современного Смоленска на обоих берегах реки Днепр. Гнёздово состоит из нескольких поселений, городищ и, как минимум, восьми курганных групп, охватывая площадь порядка 438 га, что делает его одним из крупнейших раннесредневековых поселений Восточной Европы. Открытый в 1867 году, когда при строительстве железной дороги Орёл–Витебск здесь был найден богатейший раннесредневековый клад, сегодня хранящийся в Государственном Эрмитаже, памятник считается подлинной жемчужиной древнерусской археологии наряду с Великим Новгородом, Белоозером, Изборском и Старой Ладогой.

Сегодня большинство исследователей отождествляет комплекс Гнёздово с древним («летописным») Смоленском. Впервые Смоленск упомянут в «Повести временных лет» под 862 годом и остаётся важной фигурой на геополитической арене на протяжении всего X века. Около 950 года Смоленск появляется под названием «крепость Милиниска» в трактате византийского императора Константина Багрянородного в качестве важнейшего центра кораблестроения, обслуживающего торговый путь «из варяг в греки», в то время как в Скандинавии его, вероятно, знают как «Сюрнес». Реконструкция в Гнёздово. 2014 год

Уникальной особенностью Гнёздова является колоссальных размеров курганный могильник (некрополь), датируемый IX–XI веками. По подсчётам археологов, тысячу лет назад общее число курганов достигало 5 000 насыпей, что делает Гнёздово крупнейшим курганным могильником «эпохи викингов» во всей Европе.

По всей видимости, викинги (они же варяги или норманны) внесли весомый вклад в превращение древнего Смоленска в ключевой центр трансконтинентальной торговли, контролировавший знаменитый путь «из варяг в греки». Археологические раскопки убедительно свидетельствуют, что значительную часть населения Гнёздова составляли именно викинги — выходцы с территории Средней Швеции, Готланда, Аландских островов. На раскопках

В конце 2018 года на территории археологического памятника федерального значения «Гнёздовский комплекс» совместной экспедицией музея-заповедника «Гнёздово», Государственного исторического музея и МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке компаний «Энерготранспроект», фонда «Таволга» и компании «Аэрогеоматика» реализован проект по лазерному сканированию комплекса на основе LiDAR (Light Identification, Detection and Ranging). Эта технология представляет собой наиболее передовой метод топографической съёмки местности, использующийся прежде всего в индустриальных целях при проектировке и строительстве инфраструктурных объектов.

Особенность LiDAR в качестве метода дистанционного сканирования заключается в том, что конечным продуктом съёмки становится сверхдетализированная (с точностью до нескольких миллиметров) трёхмерная виртуальная модель местности, привязанная к спутниковым системам. При этом для лазера, осуществляющего съёмку с самолёта, вертолёта или беспилотного летательного аппарата, не страшна никакая растительность — ни трава, ни кустарник, ни лесной массив. За счёт высокой плотности «залпов», кучность которых составляет несколько десятков и сотен «выстрелов» на один квадратный метр и осуществляемых с большой высоты под разными углами, лазерные лучи достигают поверхности земли практически через любые преграды. Беспилотный летательный аппарат, использованный в Гнёздове

В сфере археологии технология LiDAR особенно успешно зарекомендовала себя при исследовании археологических комплексов, расположенных в джунглях Центральной Америки — в первую очередь, при изучении городских комплексов древних майя в Гватемале, Мексике и Белизе. Эта революционная технология, позволяющая за несколько минут создавать сверхточный топографический план любой, даже самой труднодоступной местности, на подготовку которого при иных обстоятельствах ушли бы десятилетия непрерывных топографических работ, имеет существенный недостаток — крайне высокую стоимость исследований, что зачастую делает её недоступной для археологических проектов. В древнерусской археологии — в частности, для раннесредневековых памятников лесной зоны — полномасштабная комплексная лазерная съёмка памятников до настоящего времени не проводилась.

В результате лазерной съёмки археологического комплекса Гнёздово учёные получили детализированную 3D-модель местности, сверхточный топографический план и ортофотопланы, все данные которых увязываются в местные и международные системы координат. Обработка полученных данных займёт не один месяц, но уже сейчас можно сказать о некоторых предварительных результатах. Полученный результат сканирования

Прежде всего, сканирование местности позволило обнаружить все сохранившиеся на сегодняшний день курганные насыпи, образовывавшие в IX–XIвеках крупнейший курганный могильник Европы. До сих пор это было невозможно — большинство курганов покрыто лесом или высокой растительностью, многие были разграблены, распаханы или раскопаны в конце XIX — начале XXI века. Заметить их невооружённым взглядом было практически невыполнимой задачей, но на полученных картах они прекрасно видны. Часть курганов была известна археологам ранее, другая находится в труднодоступных местах и не была нанесена на планы памятника исследователями прошлых лет. Некоторые курганы и вовсе обнаружились на приусадебных участках современных обитателей деревень Гнёздово и Глущенки.

Кроме того, LiDAR позволил выявить в рамках больших курганных групп более мелкие скопления курганов — вероятно, они образовывали родовые или семейные некрополи. При осмотре с земли такие скопления были незаметны, но на трёхмерной модели они прекрасно фиксируются.

Удивительным и совершенно неожиданным обстоятельством стало обнаружение древних тропинок IX–XI веков, которые пролегали между скоплениями курганов, отделяя один погребальный «кластер» от другого. Очевидно, этими тропками пользовались древние обитатели Смоленска — викинги и славяне — при строительстве и посещении некрополя.В укреплённых районах памятника сканирование позволило зафиксировать следы фортификационных сооружений — оборонительных рвов и земляных валов.

Важным результатом проекта стала окончательная фиксация древнего русла реки Днепр. Исследования последних десятилетий указывали на то, что береговая линия IX–XI веков располагалась примерно на 100 метров севернее современного днепровского берега. Отдельные фрагменты береговой линии были также обследованы посредством археологических раскопок. Однако теперь благодаря LiDAR-модели удалось установить точную линию древнего берега на всей её протяженности, что позволяет лучше понять топографию IX–XI века.

Наконец, LiDAR-съёмка наглядно демонстрирует зоны активного разрушения памятника в ходе современной хозяйственной и строительной деятельности, осуществляемой на территории деревни Гнёздово. Анализ полученных данных должен помочь выработать комплексный подход по предотвращению дальнейшего разрушения уникального для нашей страны объекта исторического и культурного наследия.

Лазерное сканирование археологического комплекса Гнёздово при помощи технологии LiDAR открывает принципиально новую главу в изучении одного из главных памятников археологии Древней Руси и российской археологии в целом. Впервые в распоряжении археологов оказался полный сверхточный топографический план древнерусского поселения, системная и тщательная работа с которым позволит лучше понять, что представлял собой крупный торгово-ремесленный центр периода формирования и становления древнерусского государства — периода, в общеевропейской истории именуемого «эпохой викингов». Дальнейший анализ полученных данных в комплексе с археологическими раскопками позволит сделать важные выводы об истории нашей страны.