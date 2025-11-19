Петропавловск-Камчатский и другие объекты Камчатки. Фотограф Степанов Слава

Петропавловск-Камчатский с высоты — город вулканов и землетрясений

Город находится на восточном побережье Камчатки. Расстояние до Москвы почти 6700 км, время отличается на 9 часов. Рядом с Петропавловском-Камчатским есть сразу несколько вулканов, причём два из них — действующие. Крупные извержения случаются редко, но иногда бывают выбросы пепла и задымления.

Побережье Камчатки, Японии и Курил — самое сейсмоактивное место на планете. В XX столетии в районе юго-восточной Камчатки произошло десять 7-балльных, два 8-балльных и одно 9-балльное землетрясение. А мелких толчков, которые почти не ощущаются в городе, бывает по несколько тысяч в год.

Петропавловск-Камчатский изначально строили как портовый город. Первые 11 зданий построены в 1740 году экипажем бота «Святой Гавриил» ходе 2-й Камчатской экспедиции. Со временем гавань преобразовали в крепость, которая участвовала в Крымской войне — в 1854 году защитники города отразили нападение англо-французской эскадры.

Оборудованный морской торговый порт официально открыли в 1943 году. В советское время население города достигало 273 тысяч человек. Сейчас Петропавловск-Камчатский — самый большой город Камчатки. Здесь живёт почти 163 тысячи человек — более половины всего населения края.

1. Первыми из Русского царства сюда добрались казаки в 1697 году. Они построили склады для хранения ясака — пушнины, которую собирали как налог с народов Сибири и Дальнего Востока. В 1740 году сюда добрались участники Второй Камчатской экспедиции. Задачей экспедиции было найти путь в Северную Америку и близлежащим островам Тихого Океана.

Острог, из которого впоследствии вырос Петропавловск-Камчатский, был промежуточной базой. Название Петропавловский острог получил от имён кораблей-пакетботов «Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел», которые участвовали во Второй Камчатской экспедиции.

В 1790 году Петропавловскую гавань преобразовали в крепость, а 1812 году порт стал центром Камчатского приморского управления. В течение века население города колебалось в районе 1000 человек и только после революции 1917 года начало резко расти. К 1930 году в городе было уже 6 тысяч жителей, а к 1962 году — 100 тысяч. 2. Вблизи города возвышаются действующие вулканы: Корякская и Авачинская сопки. Третья вершина — потухший вулкан Козельский. Последняя активность Корякского вулкана зафиксирована в 2008 году, Авачинской сопки — в 2001 году. Вулканы и сопки стали «визитной карточкой» города и всей Камчатки. Банк России в 2008 году выпустил набор памятных монет, посвящённых вулканам Камчатки. Одно из интересных мест города — музей «Вулканариум». Здесь можно узнать о внутреннем устройстве вулканов, увидеть образцы пород, лавы и минералов, посмотреть видеоролики об извержениях. 3. Корякская сопка — самый высокий из действующих вулканов рядом с Петропавловском-Камчатским. Высота сопки — 3456 м, диаметр кратера — 90 м, глубина — 24 м. 4. В районе Петропавловска-Камчатского часто бывают землетрясения. Большинство происходит на расстоянии 30—150 километров от восточного побережья Камчатки. В год происходит несколько тысяч землетрясений, но большинство из них слабые и не ощущаются. В среднем около 10 землетрясений в год можно отнести к толчкам средней силы, а раз в 10 лет случаются и сильные. Иногда подводные землетрясения вызывают цунами — например, в 1952 году волна достигла берегов Камчатки и практически уничтожила город Северо-Курильск. Петропавловск-Камчатский тогда не пострадал — его защитил узкий проход в бухту Авачинская.

Для защиты от землетрясений в жилых домах города используют железобетонные «рёбра» на зданиях, армирование и усиленный фундамент. Внешние элементы («рёбра») называются контрфорсами — они создают жёсткий каркас вокруг здания и служат дополнительной опорой. Сейсмозащита в Петропавловске-Камчатском — обязательное условие для строительства. 5. Исторический центр Петропавловска-Камчатского расположен между Мишенной, Петровской и Никольской сопками. Здесь же находится озеро Култучное, которое отделено от Авачинской бухты узким перешейком.

Изначально озеро питалось ключами на дне и многочисленными родниками на сопках. Но когда появлялся город, на месте некоторых родников строили склады и жилые дома, а в озеро поступали нечистоты со свалок и предприятий, уличные стоки. В результате Култучное озеро было сильно загрязнено. Его частично засыпали, чтобы возводить новые объекты — например, стадион. 6. Камчатский Морской Собор расположен в центре города на сопке «Радиосвязи». Высота храма — 41 метр, он вмещает до 500 человек. Храм освятили в 2023 году. В 2019 году рядом с собором установили гаубицы Д-30 чтобы возродить традицию полуденных залпов. Через полгода гаубицы перенесли на мыс Сигнальный. Первые полуденные залпы на Камчатке раздались в 1842 году — ежедневно в 12.00 пушка стреляла холостым зарядом. 7. Этнодеревня в Петропавловске-Камчатском. Объект начали строить в 2016 году и по задумке здесь должны были появиться дома и ресторан в стиле коренного населения, макеты пакетботов. Но в процессе строительства было много жалоб от местных жителей и экологов. В октябре 2023 года этнодеревню снесли, а территорию планируют вернуть городу. 8. Мишенная, Петровская и Никольская сопки в центре Петропавловска-Камчатского — идеальные точки для того, чтобы увидеть город и его окрестности. На сопках обустроены смотровые площадки, есть дорожки, чтобы подняться на машине или пешком. С Мишенной сопки взлетают парапланы, на Петровской работает горнолыжный комплекс, а на Никольской обустроили парк в честь защитников города во время Крымской войны. 9. Площадь Ленина, памятник-стела «Город воинской славы» и Центральный пляж. Вся нынешняя площадь Ленина стоит на территории, где раньше было Култучное озеро. В конце 1940-х эту часть озера засыпали грунтом. В то время на Озерновской косе стояли склады, а под Никольской сопкой был рынок — и площадь называлась Базарной.

Со временем рынок перенесли на Озерновскую косу, площадь забетонировали, положили асфальт, установили скамейки, клумбы, освещение. Когда в 1964 году здесь построили театр, площадь стали называть Театральной. А в 1978 году установили памятник Ленину — и площадь снова переименовали.

В последующие годы на площади появилась скульптурная группа с покровителями города апостолами Петром и Павлом, памятник Василию Завойко, первому губернатору города. В 2015 году в центре установили стелу «Город воинской славы».

Сейчас разрабатывают новые планы по благоустройству площади — изменить транспортную развязку, заново спроектировать парковку возле здания Правительства, А на месте ларьков у подножия Никольской сопки построить общественное здание с рестораном, концертным залом, кофейнями, игровыми и переговорными зонами. 10. Правительство Камчатского края построено на месте городской коммунальной бани, которую снесли в 1960-х годах. 11. Ленинская улица, бизнес-центр Новкам. Здание называют «Золотая башня» или «Кукурузина». Есть и более неприличные названия этой высотки. 12. Камчатский краевой объединённый музей — крупнейшее музейное собрание региона. Впервые музей здесь появился в 1911 году, но когда губернатор сменился, финансирование прекратили. Позже музей возродили, но экспонаты перевезли в училище. С 1982 года музей снова работает в здании бывшей канцелярии губернатора. Экспозиции посвящены истории, природе, обороне Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры в 1854 году. 13. Театр драмы и комедии. Первое выступление труппа профессиональных артистов дала в 1933 году. С тех пор театр несколько раз переезжал, пока в 1991 году не обзавёлся собственным зданием. 14. Никольская сопка через перешеек соединяется с Сигнальным мысом — это южная оконечность небольшого полуострова, который отделяет Петровскую губу от Авачинской бухты. На Никольской сопке есть парк с монументами, посвящёнными защитникам Петропавловска. 15. «Смертельная» батарея лейтенанта А. П. Максутова в парке «Никольская сопка». Знаменитая третья батарея — она же Максутовская или «Смертельная» — которая обороняла город в 1854 году. Князь Александр Максутов командовал батареей из 5 орудий, которые располагались на открытом месте на берегу. По батарее вели огонь корабли англо-французской эскадры — она была обречена на гибель. Но город всё же смог отразить нападение — десант англичан и французов во время штыковой контратаки сбросили в море. 16. Камчатский краевой суд. В городе есть здания в нескольких архитектурных стилях — дома начала прошлого века, часовня 1885 года, резиденция губернатора, старейший маяк на российском побережье Тихого океана. 17. Этнодеревня, которую снесли в октябре 2023 года. В правительстве края заверили, что теперь территорию впишут в общий ансамбль центральной площади города. На месте бывшей этнодеревни может появиться детский игровой городок, центр малочисленных коренных народов Севера, площадка для городских развлекательных программ и лодочная станция для прогулок по озеру. 18. 19. 20. Комсомольская площадь, которую все называют КП. Дело не в сокращении названия — когда город разрастался, в этом месте выход в сторону Ленинградской улицы был по пропускам. На месте, где сейчас стоит монумент с танком Т-34, был КПП. В народе название сократилось до КП, прижилось и сохранилось до наших дней. 21. Стадион Спартак впервые появился в 1969 году. К Олимпиаде 1980 года здесь провели масштабную реконструкцию, а в 2020 году состоялось ещё одно торжественное открытие стадиона после обновления. 22. Вулканы на фоне — Корякский, Авачинский и Козельский. 23. Корякская сопка в последний раз извергалась 2008 году — тогда был крупный выброс пепла на западном склоне, а дымовой шлейф от кратера растянулся на 100 км. 24. Петропавловская губа. Рыбный порт. 25. Дом вице-губернатора в центре города. Считается памятником развития русской архитектуры конца XIX — начала XX века. Именно в этот период началось интенсивное строительство с соблюдением единого принципа планирования территории. 26. Судоремонтная верфь, бухта Заводская. До 1934 года на этом месте была тайга, но бухта Раковая настолько привлекла комиссию Акционерного Камчатского Общества своей глубиной, защитой от ветров и близостью к камчатской столице, что здесь решили построить верфь. В 1936 году она уже приняла в ремонт свой первый пароход. 27. Петропавловск-Камчатский — один из самых восточных городов России. Разница по времени с Москвой — 9 часов. Здесь раньше начинается день, раньше приходит Новый Год. Самолёт до Москвы летит примерно 8,5 часов — если опираться на местное время, то прилететь можно раньше, чем вылетел. 28. В городе сейчас активно развивается туризм — люди приезжают посмотреть на настоящие вулканы, походить по пляжу из вулканического песка, побывать в долине гейзеров. Есть вертолётные экскурсии, конные походы, морские прогулки, сплавы по рекам, рыбалка. Да и пейзажи внутри города точно заслуживают внимания.

https://gelio.livejournal.com/289694.html

Мутновская ГеоЭС — крупнейшая геотермальная электростанция России Всего в России действуют три геотермальных электростанции энергию с их помощью добывают благодаря природному теплу Земли, которое возрастает по мере углубления в недра, этот способ считается одним из самых экологичных и дешевых. Все станции такого типа в стране расположены на Камчатском полуострове — в месте с высокой вулканической активностью, где находится знаменитая Долина гейзеров. Мутновская ГеоЭС, самая крупная из подобных сооружений, была построена в 2002 году в Елизовском районе Камчатского края, от Петропавловска-Камчатского по прямой до нее около 65 километров. Станция работает на мощности 50 МВт — это покрывает запросы значительной части всех южных территорий полуострова и делает регион независимым от дорогостоящего привозного топлива. Сейчас она принадлежит холдингу «РусГидро». 1. Решение о строительстве станции к северо-востоку от Мутновской сопки приняли в 1977 году — 11 лет спустя после запуска первой российской ГеоЭС — Паужетской. Планировалось, что мощность будет достигать 200 МВт. Окончательно станцию ввели в эксплуатацию в сентябре 2022. 2. Мимо станции проходит маршрут на Мутновский вулкан, однако сама станция — полноценная местная достопримечательность. На ее территорию впускают туристов, желающих посмотреть ближе на струи пара, вырывающиеся из земли, и искупаться в небольшом бассейне с лечебными грязями. 3. Мутновская электростанция устроена по принципу прямого использования пара — через добывающую скважину он подается на турбину напрямую. Есть также другой способ использования геотермальных процессов для получения энергии — нагревание специальных испарителей, пар от которых вращает турбину генератора. 4. Южнее станции находятся Дачные источники — самые крупные в группе Мутновских термальных вод. Вода здесь может выбрасываться на высоту от пары сантиметров до метра, а её температура иногда доходит до 95 градусов. Эти места также пользуются большой популярностью среди любителей пешего туризма. 5. На Мутновской станции работают два турбоагрегата — по 25 МВт. 6. До введения станции в эксплуатацию энергетика полуострова была сильно зависима от нефтепродуктов — приходилось завозить их с «большой земли», отчего стоимость их была высокой. 7. Построенная в 1999 году станция Верхне-Мутновская, мощностью 12 МВт, и Мутновская вместе закрывают порядка 30% потребности в электроэнергии Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и всего Елизовского района — наиболее густонаселенной территории полуострова. 8. Станция находится на высоте 800 метров над уровнем моря — скорость ветра здесь может достигать 50 м/с. Она окружена живописными сопками — характерным пейзажем для камчатской природы. 9. Расположение Камчатского полуострова на тектонических разломах у побережья Тихого океана придает ему уникальные особенности. Ключевую роль в формировании местного ландшафта играют вулканы — здесь их более сотни, при этом 29 постоянно активны, и каждое их извержение влияет на характер флоры, изменяет русла рек и котловины озер. Местная фауна насчитывает более 900 видов, а флора — более 1,3 тысяч, среди представителей которых есть и такие краснокнижные эндемики как белый и длинноголовый голец, ива красноплодная и жук пилоус камчатский. https://gelio.livejournal.com/287476.html

Вулкан Горелый на Камчатке Действующий вулкан находится в 80 км от Петропавловска-Камчатского. Вулканический комплекс состоит из 11 конусов и 30 кратеров, некоторые заполнены озёрами с кислотной пли пресной водой. Около 6000 лет назад здесь происходили взрывные извержения с резкими выбросами лавы, но с XV века извержения стали более умеренными. Последняя активность зафиксирована летом 2010 года. Подъём на вершину вулкана — один из самых популярных туристических маршрутов. Любимое место — Голубое озеро с кислотной водой в восточном кратере. Считается, что вода в озере сигнализирует о состоянии вулкана: когда он находится в покое, озеро сохраняет голубой цвет. А при скором извержении жидкость начинает менять цвет и выкипать. 1. 2. 3. 4. 5. https://gelio.livejournal.com/306176.html Авачинский вулкан на Камчатке Примерно 11 тысяч лет назад на этом месте был огромный конус древнего вулкана, который почти в 2 раза превышал размерами современную Авачинскую сопку. Мощное взрывное извержение полностью разрушило древний конус — осталась только сомма, кольцевой вал вокруг вулкана. На месте древнего гиганта вырос новый конус — современная Авачинская сопка, которая остаётся активной до сих пор. Извержения со взрывами и сходами лавы происходят здесь с периодичностью 10-30 лет, а в остальное время наблюдается фумарольная активность — выход горячих газов. Во время крупного извержения 1991 года в жерле образовалась лавовая пробка. Пологие склоны и близость к Петропавловску-Камчатскому делают Авачинскую сопку одним из популярных туристических объектов — восхождение могут совершить даже люди без подготовки. Обычно путь на вершину занимает 6-8 часов, но некоторые справляются за 2-3 часа. В День вулкана, который проходит в августе на Камчатке, на Авачинскую сопку поднимается до 3 тысяч человек в один день. 1. Высота древнего вулкана на месте Авачинской сопки достигала 4500 метров. Высота современного конуса — около 700 метров, а общая высота вулкана — более 2700 метров над уровнем моря. Изначально высота кольцевого вала вокруг вулкана достигала 2 км, но после одного из последующих мощных извержений появились разломы и сомма разделилась на части. Сейчас две из них образуют горы Монастырь и Сарай. Современный конус начал расти около 5 тысяч лет назад. 2. Первые упоминания о вулкане относятся к 1737 году, когда Степан Крашенинников, русский ботаник, этнограф, географ, путешественник, и исследователь Сибири и Камчатки, зафиксировал мощное извержение. Из жерла вулкана вырывались облака песка и пепла, происходили мощные взрывы. В результате ледник на вершине горы растаял, со склона сошёл мощный селевой поток воды с грязью, песком и пеплом. Путь этого потока сохранился до сегодняшнего дня — теперь он известен как Сухая речка. По этому пути туристы добираются к подножию вулкана. 3. Крупные извержения Авачинского вулкана происходят каждые 10-30 лет — все они носят взрывной характер с большим количеством вулканического материала, пеплопадами и сходами селевых потоков. Со второй половины прошлого века перерывы между катаклизмами увеличиваются — до извержения 1991 года было 46 относительно спокойных лет. Но точных прогнозов вулканологи не дают — вулкан в любой момент может перейти в активную фазу. 4. Извержение 1991 года длилось 2 недели. В то время был полный комплекс катастрофических процессов — пеплопад, селевой поток, сход лавы, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Но масштабы были небольшими, поэтому жертв не было. При извержении в кратере образовалась лавовая пробка — сейчас она резко выделяется на фоне красноватых склонов вулкана. 5. Диаметр кратера около 400 метров, а до появления лавовой пробки его глубина достигала более 200 метров. 6. Сейчас на Авачинской сопке относительно спокойно — активны только фумаролы. Они выделяют горячие газы, над вулканом стоит облако сернистых испарений. 7. Авачинская сопка относится к группе «домашних вулканов» — это 5 вулканов, которые находятся неподалёку от Петропавловска-Камчатского. Из них 3 потухших, а Авачинский и Корякский — активные. За ними постоянно ведётся наблюдение. Эти вулканы стоят почти вплотную к Петропавловску-Камчатскому — всего 18 километров по прямой от города. 8. Вулкан активный, поэтому конус постепенно растёт. 9. Пологие склоны делают Авачинскую сопку одним из популярных туристических объектов — восхождение могут совершить даже люди без подготовки. Обычно путь на вершину занимает 6-8 часов, но некоторые справляются за 2-3 часа. В 2010 году появилась традиция — отмечать День вулкана массовым восхождением на Авачинский вулкан. На мероприятие собираются сотни людей. В 2025 году массовое восхождение отменили из-за мощного землетрясения магнитудой 8,8 возле Камчатки. 10. Вулкан стал одной из визитных карточек Камчатки. Ежегодно на Камчатку приезжает около 400 тысяч туристов — и многие из них поднимаются на Авачинскую сопку, несмотря на постоянную активность действующего вулкана.

https://gelio.livejournal.com/312956.html