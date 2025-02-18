Мягкая сила, говорите?

USAID, Россотрудничество и "мягкая сила"

Мы все конечно очень рады, что Трамп и Маск остановили разрушительную деятельность USAID по миру, особенно – в нашей стране (о чем недавно был отдельный материал «Катюши». Но при этом нелепо отрицать, что вскрывшиеся колоссальные масштабы работы американского Агентства являются хорошим примером того, как можно использовать «мягкую силу» в интересах государства.

Есть ли у России подобные официальные инструменты «мягкой силы»? Есть, и это – Россотрудничество. Которое власти Азербайджана в уведомительном порядке выставили из страны. Закрыв Русский дом и - на будущее – дав директиву отказывать в регистрации организации в других помещениях. А перед этим государственное Baku TV выпустило отвратный сюжет (по словам главы Россотрудничества Примакова, – на 100% фейковый, чему охотно верим) о шпионской деятельности Русского дома в Азербайджане и его попытках влиять на политику Азербайджана. И вышла серия таких же очерняющих публикаций в местных СМИ.

В 2012 г., когда USAID официально выпроваживали из России, весь "наш" прозападно-либеральный актив брызгал ядом. В Москву заявилась Виктория Нуланд, угрожавшая нам плохими последствиями. То есть преданного актива USAID наклепал в России изрядно, до сих пор это расхлебываем. Эффективность его работы была высокой.

А был ли слышен голос пророссийских сил в Баку после закрытия Русского дома? Азербайджанские общественники начали заступаться за «неправедно гонимых тоталитарными властями русских»? Что-то не заметили.

Да и реакция нашей стороны была почти нулевой. Накануне представитель МИД Захарова мягко и осторожно сообщила, что мы «готовы выполнить необходимые действия для регистрации Русского дома и .

. . рассчитываем, что данный вопрос будет решен в положительном ключе».

Это нельзя даже назвать «выражением озабоченности», не говоря о «решительном протесте» на откровенно враждебные действия «дружбонародного» государства-партнера, которое в «гуманитарных целях» перевело Окраине уже более 40 млн. долларов с начала СВО. И не признается в прямой помощи ВСУ снарядами, бомбами, минометами, ГСМ – о чем есть масса публикаций СМИ и военных блогеров.

А как себя чувствуют азербайджанские диаспоры в России, проводящие у нас в стране линию на пантюркизм, строительство Великого Турана под контролем враждебной нам Турции? Они чувствуют себя великолепно, уже и на Луганщине постоянно демонстрируют свои флаги. Не говоря уже процентральную Россию.

А что там миллиардеры Агаларовы, понесли хоть какое-то наказание за почти полное отсутствие СБ в «Крокус Сити Холл», о чем рассказывала даже продюсер Димы Билана Рудковская вынужденно приглашавшая личную охрану певца, на концертах в «Крокусе»? Нет.

А что там миллиардер и горский еврей Год Нисанов – его случайно не попросили умерить аппетиты? Проверяют «Фудсити» и «Садовод» на предмет рассадника этнопреступности и радикального ислама?

Да похоже вот наш ответ на закрытие «Русского дома» в Азербайджане и другие плевки в адрес России

Ровно наоборот – его ГК «Киевская площадь» стала инвестором проекта по реконструкции исторического здания СЭВ на Новом Арбате. Там сообщают, что формируется команда, которая будет работать над проектом (в том числе привлечены международные специалисты).

"Застройщик планирует создать кластер общей площадью 600 тыс. кв. м. Большую часть нового комплекса — свыше 450 тыс. кв. м — займут социокультурные, досуговые и деловые объекты, а оставшиеся площади будут отведены под жилые и технико-эксплуатационные помещения. Кластер станет центром социальной и деловой активности", сообщают СМИ…

А теперь - вдохните поглубже и посмотрите на фото предполагаемого дизайна того, что Нисанов и Ко хотят построить на месте СЭВ. Прямо у Дома Правительства РФ, в самом историческом центре Москвы. Простите, но у нас цензурные слова на этом заканчиваются. Захотеть так изуродовать облик столицы – это ж сколько надо было принять разных стимулирующих веществ? А чтобы разрешить стройку подобного – вообще никаких веществ не хватит. Кстати, и с военной точки зрения такие постройки – прямая угроза безопасности Москвы. Надеемся, что собянинцы не совсем еще сошли с ума. Хотя это вряд ли.

Вот так применяется у нас мягкая сила и защищаются интересы страны.

Два майора подтверждают: Азербайджанские диаспоры решили доказать , что в России давно уже не русские государствообразующий народ, а те, у кого теневые бабки и кто может покупать чиновников?

Угрозы главреду федерального СМИ Марине Ахмедовой, которые поступили сразу после того, как она предложила предъявить претензии к "Фудсити" и "Садоводу" из-за закрытия представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Алехин добaвляет: Интересно, что после публикации поста про след ГУР в катастрофе самолета AZAL на меня сразу набросились некие спикеры - русофобы и защитники азербайджанских интересов, типа Карнаухова, а также через людей передали, чтобы я не наезжал так сильно на представителей очень уважаемой рядом российских чиновников нации, особенно на тех, кто выкупил "ЦДМ".

Так это я покусился только на ЦДМ всего лишь, а Марина Ахмедова на святая святых - на центр дохода, в том числе, скорее всего, нелегального, всей диаспоры.

Марине желаю сил, так как знаю, что такое постоянные угрозы, и здорово, что за нее вступился Александр Иванович Бастрыкин, который потребовал возбуждения уголовных дел, потому что по реальным угрозам мне, Алексею Живову, Роману Сапонькову и админам БФ Два майора, а также нашим семьям, никто так и не занялся реальным расследованием, а по моему заявлению просто вынесли отказной. Хотя там было понятно - куда и к кому идет след (по ссылкам можно ознакомиться с угрозами).

Очень хотелось бы, чтобы государство в лице власти все же повернулось к русским и всем русским патриотам лицом, а не отворачивалось от них и их проблем, в том числе, проблем их безопасной жизни в своей родной стране, которой они помогают не жалея времени и сил и помогают, потому что не могут не помогать, а не за зарплаты и должности.

И вот тогда государство может стать великим, потому что Россия всегда была великой своими русскими людьми, своими русскими патриотами. И не станет она великой, если пришлые народы будут делать с русскими всё, что хотят, потому что у них деньги. Как и чиновник или околочиновник, принимающий от них 30 серебряников, никогда не сделает Россию великой.

https://t.me/Alekhin_Telega/12998

На днях член президентского совета по правам человека и главред «Регнума» Марина Ахмедова заявила, что России стоит ответить на планы Азербайджана закрыть «Русский дом» в Баку «схожими претензиями к представительствам Азербайджана в Москве» — рынкам «Садовод» и «Фудсити».

После этого ей посыпались угрозы со стороны азербайджанцев с приказами прекратить разговоры об Азербайджане. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Когда речь заходит об Азербайджане и вполне очевидных антироссийских шагах его правительства, в политических кругах в России почему-то отводят глаза и переводят всё на другую тему. Азербайджанское лобби настолько сильно, что даже сейчас гробовое молчание на действия Азербайджана.

Хотя, кажется, уже и ёжику понятно, что правительство Алиева далеко от дружеских отношений с Россией. И вот, когда главред «Регнума» высказала то, что давно назревало, ей начали угрожать. А действий, кроме как со стороны СК, нет.

А «Садовод» и «Фудсити» — это чуть ли не самые главные оплоты азербайджанской общины в России, которая контролирует даже не бизнес, а нелегальную миграцию и криминал. Эти истории, всплывающие раз за разом, уже набили оскомину.

Может быть, хотя бы сейчас, когда вся ситуация перешла в публичную плоскость можно будет надеяться на изменения в подходе к Азербайджану - надеются Два майора

Внутренняя оккупация: Азербайджан создал на территории РФ альтернативное государство со своим бизнесом, флагами, властными и силовыми структурами

БлокнотРУ Конфликт вокруг «Русского дома» в Азербайджане и

Да, последние действия официальных властей, связаны с этим. Но в целом поведение любых представителей Азербайджана (как минимум дерзкое, а точнее хамское) в нашей стране, формировалось не один год. Во многом из-за потворства, облизывания и раздачей «плюшек» с российской «стороны». Конфликт вокруг «Русского дома» в Азербайджане и уведомление со стороны Баку о прекращении деятельности Россотрудничества, как и остальные действия со стороны этого южного государства, почему-то принято считать, некоей демонстрацией претензий из-за катастрофы самолета AZAL в Казахстане.Да, последние действия официальных властей, связаны с этим. Но в целом поведение любых представителей Азербайджана (как минимум дерзкое, а точнее хамское) в нашей стране, формировалось не один год. Во многом из-за потворства, облизывания и раздачей «плюшек» с российской «стороны». Сейчас даже не будем вспоминать об инциденте с российским вертолетом Ми-24, сбитым на границе Армении и Азербайджана в 2020 году, а также о гибели российских миротворцев в Карабахе. Посмотрим, что происходит внутри страны. Называя вещи своими именами, Азербайджан создал в Российской Федерации параллельное государство: с властными структурами, крупным, даже основным бизнесом, влияющим конкретно на развитие страны, силовыми структурами. И практически везде флаги и эмблемы Азербайджана. На автомобилях, нашивках, балконах, в вузах, школах, и, наконец, в официальных учреждениях. Приведём только отдельные из, как минимум, тысяч(!) примеров, этой неприкрытой, называя вещи своими именами оккупации Депутат от Химок Ханголан Алиев. Российский триколор вверх ногами. Зато флаг Азербайджана стоит правильно.

Вот депутат Ханоглан Алиев из Химок от партии "Справедливая Россия. То есть российский политик! На столе у него два флага – РФ и Азербайджана. Причем он особо не заморачивается над тем, как ставить флаг России. Вверх тормашками тоже сойдёт. Главное, что родной тюркский с полумесяцем установлен правильно.

И в своем официальном рабочем кабинете он тоже сидит под иностранным флагом!

Более того, этот самый Алиев

И одновременно российским депутатом, который решает судьбы людей в таком крупном образовании как Химки! По существу одного из крупнейших районов Москвы. Как это стыкуется одно с другим? В кабинете у российского депутата Ханоглана Алиева иностранный флаг. Так чей он депутат?Более того, этот самый Алиев является Президентом Федеральной национальной культурной автономии Азербайджанцы России.И одновременно российским депутатом, который решает судьбы людей в таком крупном образовании как Химки! По существу одного из крупнейших районов Москвы. Как это стыкуется одно с другим? И после катастрофы самолета AZAL в Казахстане он обратился с письмом, а по существу с ультиматумом к министру обороны ядерной (!) державы Андрею Белоусову Вот одна из цитат, этого «послания» "Мы, как представители азербайджанского народа, не можем оставаться в стороне от этой вопиющей ситуации. Мы призываем вас прислушаться к словам многоуважаемого президента Азербайджана и немедленно провести объективное расследование причин катастрофы. Просим вас приложить максимум усилий для привлечения всех виновных в катастрофе к ответственности по всей строгости закона, а не ограничиться расследованием в формальной форме. Считаем, что подобные действия помогут снизить градус национального напряжения в российском обществе». Ещё! Раз! Российский! Депутат! Представитель российской власти! Обращается к министру обороны опять же России с призывом прислушаться к главе другого государства!

Вообще – то после такого диаспора под названием "ФНКА АзерРос" должна быть ликвидирована, а все представители и особенно главари и их родственники должны быть изгнаны из России к «многоуважаемому президенту Азербайджана». С пожизненным запретом на въезд. А на Алиева, который Ханголан ещё и статус иноагента вполне можно привесить, учитывая его нынешний статус депутата. А то и по статье привлечь. Теперь посмотрим следующее фото, которое не стесняясь демонстрируют на всеобщее обозрение, работающие в наших важных структурах любители страны помидоров. Не всегда свежих. Итак, школа N298 в Санкт – Петербурге, который в народе ещё часто называют Баку-на-Неве. И во флаг обернута Эльмира Аббасова, учитель начальных (!!!) классов.

То есть с самого начала школы она задвигает нашим детям свои «ценности» . Преподаёт, в частности, русский язык (!), литературное чтение, окружающий мир и так далее. И даже не скрываясь, на рабочем месте, в классе с детьми, заворачивается во флаг иностранного государства! Эльмира Аббасова, учитель начальных классов. школа N298 г. Санкт – Петербурга. Замотанная в азербайджанский флаг в русской школы преподает русский язык Как говорится, чем дальше, тем страшнее. В прямом смысле этого слова. В Луганской народной республике (ЛНР), символе, наряду с ДНР, борьбы «Русского мира» с 2014 года, представители Азербайджанского конгресса ЛНР приехали поздравить ещё оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. И в буквальном смысле слова всучили (!!!) старикам в уже ослабевшие руки, в числе прочего, флаги Азербайджана! Там, где проливалась кровь, преимущественно русская для того, чтобы был поднят российский триколор, теперь демонстрируются другие флаги!

Но когда патриотическая русская общественность возмутилась, то пост этот был почему-то удалён. Как принято в таких случаях говорить, а что случилось? Но интернет все помнит. Само собой, чтобы показать очередное завоевание, это, так называемое «поздравление» с обязательной демонстрацией и вручением в ослабевшие руки стариков флага иностранного государства, был выложен радостный фото и видеоотчёт в социальных сетях.Но когда патриотическая русская общественность возмутилась, то пост этот был почему-то удалён. Как принято в таких случаях говорить, а что случилось? Но интернет все помнит. Впрочем, даже всё вышесказанное, это, как принято, говорить ещё «цветочки». Какие там врачи, учителя, студенты, даже депутаты, которые в открытую демонстрируют свою символику и продвигают интересы земляков. В ряде городов страны уже поставлены памятники первому главе, как они говорят «независимого Азербайджана» Гейдару Алиеву! Они уже поставлены в Ульяновске, Астрахани, Грозном, Когалыме. С какого такого будуна принималось решение? И кем? Москва и Волгоград в свое время дали отпор. Хотя в Москву заход осуществлялся ещё 20 лет в 2005 году во времена Юрия Лужкова. Опять же спросим в Азербайджане есть памятник какому-нибудь российскому деятелю? Ну, например, тому же Юрию Лужкову? Список таких вопросов можно продолжить и дальше. Например, возможна ли ситуация, когда в Баку русский олигарх владелец крупного объекта культурного объекта (уже смешно, не правда ли?) выйдет сухим из воды, когда на этом самом объекте, граждане другой национальности, ну, например, иранцы, убили бы примерно полторы сотни людей коренной национальности, а часть из них задохнулась бы от дыма или бы сгорела, так как на этом объекте были нарушены правила противопожарной безопасности?

А в России можно. И азербайджанский олигарх Агаларов спокойно и дальше живет и трудится в России. Как и Год Нисанов, владелец «Садовода», «Фудсити» и других активов. Он тоже чувствует себя прекрасно. И называя вещи своими именами, имеет влияние на российскую экономику. Можно также вспомнить, кто владеет «Лукойлом», например. И всё у них прекрасно. И поэтому можно и дальше «нагибать», «прогибать» и всё это демонстрировать публично. От драк, убийств на улицах до властных структур.

Хотя решение проблемы всем известно. Можно просто для начал разогнать диаспоры.

Ликвидировать такое понятие как класс. И отправить на родину за их же счет. А дальше уже и другие шаги делать. И если, как говорят в народе, «госуха захочет», она сделает. Например, в последние лет 15 – 20 кто- нибудь слышал что-то о грузинской диаспоре или крупных «игроков» из этой страны на нашем рынке? С 2008 года как этого нет. Тогда захотели. А сейчас - уже оккупация. И уже не скрытая. Иностранные флаги, развевающиеся в стране, тому прямое доказательство.

Тест на государственность.

Многие называют тестом на государственность и пробуждением России февраль 2022 года, когда мы открыто выступили против Запада и его хозяев, начав тот титанический сдвиг в мире, который привел к власти в США Трампа.

На самом деле нет, тогда был тест на существование России, как таковой. Не ввяжись мы в войну и получили бы сначала уничтожение ЛДНР, а следом накачку Украины оружием и вторжение в Крым, далее Ростов, Белгород с НАТОвскими базами, кстати. Или сдали бы все без боя, окончательно утвердив у себя в руководстве партию Чубайса. Большинство из его "правительства после Путина" и сейчас сидит себе на хороших должностях или владеет миллиардами.

Так что тогда у нас был не тест на государственность, а бунт против попытки отвести Россию на заклание господам глобалистам и за счет России решить свой кризис. Именно бунт – революция все-таки имеет планы, цели и идеологию, а мы взбунтовались против несправедливости, лишения нас всего мира и лишения мира русских, а уже по ходу отвечаем на вызовы времени. Собственно, оттого и ходим шаг вперед, два назад, стараясь менять ничего не меняя.

Но бунт разгорелся, первый наскок врага мы выдержали, теперь подходит тот самый тест, после которого и станет ясно – будет ли Россия одной из мировых цивилизаций, суверенным государством и вообще, будет ли она в перспективе ближайших десятилетий, а не скатиться в смуту.

Этот тест по "местячковому вопросу" озвучил депутат азербайджанского парламента - милли меджлиса Низами Сафаров, в ответ на слова депутата Госдумы РФ Попова, который при закрытии офиса "Россотрудничества" в Азербайджане пригрозил закрыть в России "Киевскую площадь" и "Садовод".

"Скорее прикроется сам Попов, чем "Киевская площадь", гостиница "Украина" или же рынок "Садовод". Если депутату-пропагандисту не известно, кем являются владельцы этих объектов, то ему следует поинтересоваться об этом у тех, кто спускает ему для отработки ежедневные тезисы и методички.

Речь идет о частном бизнесе и частной собственности, и если депутаты от "Единой России" призывают к дискриминации инвестиций и бизнеса российских граждан, являющихся выходцами из Азербайджана, то это не что иное, как правовой нигилизм. То, что подобные тезисы озвучиваются депутатами от российской правящей партии, говорит об уровне полнейшей деградации и плачевном состоянии Госдумы", - написал азербайджанский парламентарий, гражданин Азербайджана Сафаров.

Красиво написал, но переведем его спич на простой язык, что сказано – депутат Попов ляпнул не подумавши, ибо не понимает, кто есть хозяева в России и почему никто не смеет тронуть олигархов. Не смеет, потому что с самого начала новой колониальной версии России с Конституцией от USAID*. И именно это - власть деньги имущих и их неподконтрольность государству – самый главный столп России Ельцина.

Собственно, именно поэтому олигархи проигнорировали СВО или "мягко осудили" и не получили за это ничего, даже в отличие от украинских "коллег", где всех поставили в строй и треть летящий в наших бойцов дронов куплены их олигархами. Именно поэтому на ПМФ гимном стала песня "За деньги, да" и под Сочи будут строить остров за триллион, когда в Курской области беженцы на грани голода чуть не оказались.

Эти структуры у нас фактически свой собственный USAID*, государство в государстве, где из-за границы можно указать место депутату Госдумы, ибо ему "не известно, кем являются владельцы этих объектов, то ему следует поинтересоваться об этом у тех, кто спускает ему для отработки ежедневные тезисы и методички".

* - организация, признанная в России нежелательной

Вот это и есть вызов – либо государство станет единственной структурой в России, которая обладает властью, удалив все "конкурирующие формы", хоть олигархические, хоть иностранные, хоть диаспоры, будучи способной мобилизовать не только население, а в первую очередь экономику, как для войны, так и для развития, либо государства не станет в довольно быстро. В условиях исторических сдвигов выживут сильнейшие. Нас же делали изначально слабыми, дабы не плодить конкурентов.

Борис Рожин из Туран экспресса выложил данные опубликованные высокопоставленного представителя управления внешней разведки Азербайджана, который передал для огласки секретные документы о деятельности азербайджанских спецслужб на территории Российской Федерации.

Азербайджанская разведка добывает ценную информацию для бандеровского режима Часть-3 (Часть-1, (https://t.me/turan_express/19243) Часть-2 (https://t.me/turan_express/19308))

Раскрытие украинских агентов: признаки необычного общения.

Введение: в секретном мире разведки существует связь между оперативными связями и оперативными руководителями. Однако, чтобы избежать раскрытия, те, кто действует под прикрытием, должны иметь скрытую связь.

ФСБ может идентифицировать операции, проводимые украинскими агентами. Понимая эти признаки и обучая своих оперативников, ФСБ знает, насколько опасны украинские агенты и как их нейтрализовать.

1) зашифрованные сообщения.

Подозреваемые обычно используют зашифрованные сообщения для защиты информации. Украинские агенты умело используют методы шифрования и скрытые приложения для обмена сообщениями для безопасной связи с оперативными руководителями.

ФСБ может предупредить своих сотрудников о распространении среди украинских агентов таких приложений для зашифрованных сообщений, как Telegram, WhatsApp, Signal. Тренинг должен Шифрование сообщений подчеркивпет важность для раскрытия и анализа общения.

2) скрытые каналы связи.

Украинские агенты предпочитают секретные каналы связи , чтобы сохранить конфиденциальность и избежать наблюдения и утечки.

Эти каналы варьируются от безопасных онлайн-форумов, групп в социальных сетях до секретных встреч.

ФСБ подчеркивает важность наблюдения за этими секретными каналами и использования людей для проникновения в украинские агентурные сети. ФСБ быстро распознает признаки подозрительных сообщений и быстро сообщает о них.

3) резкий рост коммуникации

Внезапный всплеск коммуникационной активности может служить признаком тайных операций.

Украинские агенты могут ускорить частоту связи при подготовке к важным операциям или для передачи объемной информации.

Оперативники ФСБ делают упор на выявление флуктуаций в коммуникациях людей, с которыми у украинской разведки есть особые связи.

Подконтрольные Баку каналы в неистовстве пишут, что наши публикации - фейк. Поэтому публикуем лист с подписями.

https://t.me/boris_rozhin/154377

И напоследок вам вишенку на весь этот прогнивший тортик. Миллиардера Агаларова признали ПОСТРАДАВШИМ по делу о теракте в Крокус Сити.

Напомним, Агаларовы - семья азерботских миллиардеров, владеющих Крокусом, сэкономивших во время строительства на системе пожаротушения, из-за чего десятки русских людей сгорели заживо после того, как таджикские террористы подожгли концертный зал. Сразу после произошедшего Агаларовы всем составом смотались в Азербостан и оттуда заявляли о своей невиновности. А теперь вот - пострадавшая сторона, которая ещё и иск о компенсации ущерба может подать, потребовать от государства денег на восстановление сгоревшего комплекса.

А вы думали, что в сказку попали? И ведь отсудят!

https://t.me/c/2050257270/3154