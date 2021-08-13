Прогулка в московский Ботанический сад

В этом году в Ботанический сад сходили впервые. Как-то не получалось... ну, или не очень стремилась. Наконец выбралась. Покажу и вам. Ничего особенного, но все ж! Зашли туда, естественно, с территории ВДНХ. И вот такой заяц стоит недалеко от входа в Ботсад. Надо же! Уже золотарник расцвел. Маньжурский орех. Вот он какой. Вообще-то их в саду много, но вот этот самый старый из них и самый разлапистый. Его даже огородили, но детвора все-равно по нему ползает. Красавчик! Какую-то съемку ведет. Красивые поляны. Это одно из моих любимых мест. Под сосной и елью растет семь хвойников, типа туи, высаженных в круг. Вот уже и рябинка краснеет. А эта вон как вымахала. Очередная поляна и шикарные ели. Дуб с желудями. Не видно? А так? А ели-то с шишками! Красавица вымахала. А это зреет калина Есть и созревшая вполне Любимая поляна с лесными дельфиниумами Мордовник шароголовый. Девясил и дельфиниум. Народу гуляет вполне себе достаточно. Возле многих растений есть таблички. Очередная туя, жаль засветило табличку. Видов очень много. Сильно обмелевший водоем. Вон как разрос. Эта дорога ведет к Японскому садику. И да. В Ботсаду тоже есть охрана. Крыша обросла мхом. Но думаю, что это так и было задумано. Перед Японским садиком есть Сад камней.

Вот где детям раздолье. Очень большой пень. Какой интересный ствол у дерева. А желудей-то, желудей! Белкам на забаву. Дерево словно разводит "руками". Ну вот подошли к главному входу и административному зданию Ботсада. Да-ааа, просится на реставрацию. Боковая стена покрыта виноградом. Клумба лаванды. Уже отцвела. Нравятся мне вот эти шарикообразные ивы. Или не ивы? Помню, их очень много по дороге в Питер растет. Озеро перед зданием, и плавают лебеди. Правда, далеко. А где же черные? А вот и они. Давайте, подплывайте ближе. Белые на другом конце озерка Вот они, красавцы! Еще ближе Это он потянулся за травой. И тут стали подплывать белые. Черные ретировались. Вот тут видно, что черные уплывают. С лебедями провели около часу. Уж больно хороши птицы. Но пора и домой. Да, просто небо с облаками. На этом и завершим нашу небольшую прогулку.