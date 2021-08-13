Прогулка в московский Ботанический сад

В этом году в Ботанический сад сходили впервые. Как-то не получалось... ну, или не очень стремилась. Наконец выбралась. Покажу и вам. Ничего особенного, но все ж!Зашли туда, естественно, с территории ВДНХ. И вот такой заяц стоит недалеко от входа в Ботсад.Надо же! Уже золотарник расцвел.Маньжурский орех.Вот он какой.Вообще-то их в саду много, но вот этот самый старый из них и самый разлапистый. Его даже огородили, но детвора все-равно по нему ползает.Красавчик!Какую-то съемку ведет.Красивые поляны.Это одно из моих любимых мест. Под сосной и елью растет семь хвойников, типа туи, высаженных в круг. Вот уже и рябинка краснеет.А эта вон как вымахала.Очередная поляна и шикарные ели.Дуб с желудями. Не видно?А так?А ели-то с шишками!Красавица вымахала.А это зреет калинаЕсть и созревшая вполнеЛюбимая поляна с лесными дельфиниумамиМордовник шароголовый.Девясил и дельфиниум.Народу гуляет вполне себе достаточно.Возле многих растений есть таблички.Очередная туя, жаль засветило табличку.Видов очень много.Сильно обмелевший водоем.Вон как разрос.Эта дорога ведет к Японскому садику. И да. В Ботсаду тоже есть охрана.Крыша обросла мхом. Но думаю, что это так и было задумано.Перед Японским садиком есть Сад камней.
Вот где детям раздолье.Очень большой пень.Какой интересный ствол у дерева.А желудей-то, желудей! Белкам на забаву.Дерево словно разводит "руками".Ну вот подошли к главному входу и административному зданию Ботсада.Да-ааа, просится на реставрацию.Боковая стена покрыта виноградом.Клумба лаванды. Уже отцвела.Нравятся мне вот эти шарикообразные ивы. Или не ивы? Помню, их очень много по дороге в Питер растет.Озеро перед зданием, и плавают лебеди. Правда, далеко. А где же черные?А вот и они.Давайте, подплывайте ближе.Белые на другом конце озеркаВот они, красавцы!Еще ближеЭто он потянулся за травой.И тут стали подплывать белые.Черные ретировались.Вот тут видно, что черные уплывают.С лебедями провели около часу. Уж больно хороши птицы.Но пора и домой.Да, просто небо с облаками. На этом и завершим нашу небольшую прогулку.
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