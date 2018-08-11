Самый юный лётчик. 14-летний Аркаша Каманин в войну совершил 650 вылетов

Старший сержант Аркадий Каманин — самый юный в мире лётчик. В июле 1943 г. он совершил свой первый полёт, а к 9 мая 1945 г. на его счету было уже 650 вылетов. Ему тогда было всего 16 лет! Генерал-майор Н.П. Каманин и ефрейтор А.Н. Каманин в кабине самолета У-2 © / http://waralbum.ru

Это к вопросу о том, не продлить ли возраст детства до 30 лет современным недорослям.

Из Ташкента — на фронт

Самолётами Аркаша был окружён с пелёнок — он родился в авиационном городке на Дальнем Востоке, где служил его отец Николай Каманин. Оттуда он вместе с мамой провожал его в легендарный поход по спасению экипажа затонувшего среди льдин Северного полюса корабля «Челюскин». Все пилоты, участвовавшие в операции, вернулись домой уже в ранге Героев Советского Союза, они были первыми в стране, кому присвоили это звание. У Каманина оно было под номером 4.

Любовь к небу досталась ему от отца. Гены Николая Каманина в сыне проявились очень рано — с малых лет он обожал находиться на аэродроме, на летних каникулах помогал, работая авиационным механиком. Неудивительно, что в 1941-м Аркадий Каманин стал работать механиком на авиационном заводе. У него было типичное детство сына офицера. Аркадий родился 2 ноября 1928 года на Дальнем Востоке, потом вместе с родителями сменил несколько мест службы. Сменив несколько мест жительства, что было связано с переменой мест службы отца, перед началом войны он с родителями оказался в Москве. Здесь семья Каманиных достаточно скоро получила роскошную по тем временам квартиру в именитом Доме на набережной. Уже в достаточно юном возрасте Аркадий проявляет немалый интерес к отцовской службе и ко всему, что с ней связано, – к самолетам, к летному делу. Все каникулы он пропадает на военном аэродроме, где постигает нюансы и тонкости профессии механика. Отец и сын А в 1941 году перед войной он даже успел поработать по этой профессии на московском авиационном заводе. Впрочем, круг интересов мальчика не ограничивается военным делом и самолетами. Он занимается спортом, много читает, играет на музыкальных инструментах (аккордеоне и баяне). Литература увлекала его страстно, музыке он тоже отдавался всей душой. Ну, а о спорте и говорить нечего.

Во второй класс Аркадий пошёл уже в Москве и записался в авиамодельный кружок, строил самостоятельно миниатюрные модели военных самолётов, которые поднимались в воздух. Николай Каманин вспоминал, что сын обладал прекрасной памятью. Мальчик любил не только точные науки, но и литературу, знал наизусть стихи Пушкина, Некрасова, Лермонтова. К тому же природа наградила его музыкальным слухом, Аркадий играл на аккордеоне. На снимке слева с младшим братом Львом

В 1941 г., закончив 6-й класс, подросток отправился с мамой и младшим братом Лёвой к отцу в Ташкент, где тот руководил отдельной авиабригадой. В Средней Азии семья и встретила трагическое известие о начале войны. Осенью 1941 г. в Ташкенте разместился эвакуированный из Москвы авиазавод. 12-летний Аркаша добровольно пошёл туда работать. Проводил в ремонтных мастерских, куда привозили фронтовые самолёты, по 10-12 часов, перевыполняя план, установленный для взрослых.

Николай Каманин рвался на фронт, и в июле 1942 года Герой Советского Союза был назначен командиром 8-го смешанного авиакорпуса. В начале 1942 г. Каманина-старшего вызвали на фронт, а через год, оставив младшего Лёву на попечение родственников, Мария Михайловна вместе с Аркадием решили отправиться следом за мужем на передовую. А приехав, поставили ультиматум: если Николай не примет их в свой лётный корпус, они всё равно найдут дорогу на фронт.

К весне 1943-го Каманину было присвоено звание генерал-майора, и вскоре к нему, принявшему 5-й гвардейский штурмовой авиакорпус, приехали жена с сыном. Генералам дозволительно немного больше, чем другим, — и на войне, и в мирное время. Потому жена решила остаться с мужем, устроившись работать при штабе, а сына родители собирались отправить в тыл.

Но тут у Аркадия проявился отцовский характер. «Не поеду, и всё», — ответил он изумлённому отцу-генералу. Если бы пользы от мальчишки не было, возможно, его так или иначе отправили бы подальше от фронта. Но Аркадий был к тому времени высококлассным механиком, и отец скрепя сердце оставил сына в расположении своего подразделения. Генерал, видя решимость жены и сына, сдался. Так 14-летний Аркадий Каманин добровольцем вступил в Красную Армию, став механиком по спецоборудованию эскадрильи связи штаба. Аркадий стал механиком на фронтовом аэродроме, а Мария Михайловна — делопроизводителем в штабе армии. При этом она часто летала как штурман с Каманиным, когда он сам вёл самолёт. До генерала доходили сведения, что и сын поднимается в небо вторым пилотом вместе с бывалыми лётчиками. Тем не менее просьба командира эскадрильи связи майора Трофимова застала его врасплох. Аркадий Каманин на втором году службы в авиакорпусе.

«Разрешите выпустить Аркадия в самостоятельный полёт на У-2, он отлично летает», — обратился к генералу подчинённый. В своих дневниках Каманин-старший признавался, что подумал тогда: не сошёл ли майор с ума? Ведь Аркаше всего 14 лет. «А вы бы могли своего сына в таком возрасте выпустить в самостоятельный полёт?» — задал он встречный вопрос. И услышал в ответ: «Такого, как Аркадий, выпустил бы». Каманин пообещал сам проверить навыки сына в небе. Перед началом их совместного полёта на У-2 генерал поймал себя на мысли: сын настолько щуплый, что может выскользнуть из привязной системы во время фигур пилотажа. Дело в том, что кабина самолёта У-2 (его ещё называют По-2) открытая. Однако все сомнения развеялись в воздухе. Набор высоты, развороты, левый вираж с креном до 30%, мёртвые петли, по одному витку штопора в каждую сторону — всё было выполнено правильно. На земле отец сдержанно сказал: «Ничего, летать умеешь». Трофимову заявил, что даст добро на полёты сына, если парень освоит ещё и теорию полёта, технику пилотирования и другие предметы. Лётчик связи — на первый взгляд, профессия не такая героическая, как лётчик-истребитель. Но это только на первый взгляд. В разгар боёв на маленьком У-2 продираться в самое пекло, доставляя приказы командования и проводя разведку, — это тяжёлое и опасное ремесло. Сотни лётчиков связи пали на полях сражений Великой Отечественной. Аркадия, самого младшего из пилотов, получившего прозвище «Летунок», берегли, как могли. Но война есть война, и генерал Каманин отдавал приказы сержанту Каманину, отправляя его в полёты, каждый из которых мог оказаться последним. И вот 14-15-летний ребенок начал совершать разведывательные полеты, добывая ценную информацию прямо «из-под носа» гитлеровцев, доставляя приказы командования командирам передовых частей и выполняя другие отнюдь не простые задания своего командования. Да он и сам никогда не стремился к этому. Парень наравне со всеми получал боевые задания и совершал полет за полетом, каждый раз рискуя не вернуться из очередного вылета. 1 снимок: «Есть у меня друзья по эскадрилье. Правда, они постарше меня. Я один среди них, как новобранец, пострижен под нулевку. Рядом со мной слева самые близкие друзья: Сашко Друма и Василий Осин. У самолёта стоит мой комэск майор Пётр Григорьевич Трофимов.» 2 снимок: «...Вот она, моя «адская машина в сто нечистых сил». Провожает меня в полёт инженер эскадрильи Василий Николаевич Рыбин.» Спустя 3 месяца Аркадий был готов к экзамену. Каманин наблюдал за полётом сына с земли. Придраться было не к чему. Так старший сержант Аркадий Каманин в 14 лет в июле 1943 г. был зачислен на должность лётчика эскадрильи связи. Каждый день он поднимался в воздух по нескольку раз. За ним закрепили отдельный самолёт. В обязанности юноши входила доставка приказов и распоряжений в штаб армии. Он отличался потрясающим бесстрашием. Летать приходилось рядом с линией фронта. Хорошо известен один из случаев, подтверждающих это. Возвращаясь на своем У-2 в расположение штаба эскадрильи, он увидел подбитый Ил-2, совершивший вынужденную посадку и лежащий на нейтральной полосе. Обратив внимание на то, что кабина самолета была закрыта, юный летчик понял: пилот внутри самолета и наверняка ранен. Не раздумывая ни минуты о риске и опасности такого поступка для себя лично, Аркадий посадил свой У-2 рядом со сбитым самолетом, перегрузил в него пилота и фототехнику со сбитого Ил-2 (задача, естественно, достаточно трудная, если учесть, что раненый был взрослым мужчиной, а Аркадий – всего лишь подростком, который, к слову сказать, не отличался особой рослостью или чрезмерной силой). Как 14-летний подросток сумел в этой ситуации справиться с перемещением раненого взрослого мужчины, загадка, но Аркадий это сделал. За происходящим внимательно наблюдали советские солдаты и гитлеровцы. Немцы готовили вылазку, намереваясь взять в плен лётчиков, однако советские пехотинцы прикрыли Аркадия огнём. Его У-2 взлетел с нейтральной полосы, доставив в штаб ценные сведения и спасённого пилота. Подсуетившиеся с плановой контратакой, артиллеристы и танкисты при содействии штурмовиков отвлекли внимание немцев от наглого кукурузника, и У-2, пританцовывая у воронок, удачно взлетел с нейтралки. Мальчику удалось добраться до своего штаба невредимым, да еще и спасти жизнь раненого советского офицера, которым оказался лейтенант Бердников. Именно за этот подвиг Аркадий Каманин получил свою первую награду – Орден Красной Звезды. Ему было тогда 15 лет. Этот случай произошел с Каманиным-младшим когда он уже воевал на 1-м Украинском фронте. А потом был еще 2-й Украинский (с сентября 44-го). Как раз воюя на 2-м Украинском фронте, уже в начале 45-го года Аркадий получил свой Орден Красного Знамени. Эту награда была ему вручена за успешную доставку секретного пакета партизанскому отряду.

В начале 1945 года молодой пилот доставил в партизанский отряд под чешским Брно питание для рации и секретный пакет, совершив полуторачасовой полёт за линию фронта по неизученному маршруту в горной местности со сложным рельефом. За этот полёт старшина Каманин был награждён орденом Красного Знамени.

К концу войны согласно наградному листу старший сержант Каманин совершил «650 вылетов на связь с частями корпуса и с ВПУ и налетал 283 часа». Награждали его трижды: орденом Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды. Самым продолжительным — 10 часов — для Аркадия стал перелёт из Польши в Румынию, когда его корпус менял дислокацию. Победу юноша встретил в Венгрии. В июне 1945 г. принимал участие в Параде Победы, став самым юным его участником: ему не было и 17 лет. Сын одного из первых Героев Советского Союза получил орден в 15 лет.

Гранаты с неба

В 1944 году, когда советские войска стремительно шли на Запад, были и те, кто наносил удары им в спину. Речь идёт о тех самых "людях", которых сейчас на Украине пытаются представить «героями и патриотами».

И вот один из отрядов таких «патриотов» совершил нападение на штаб фронта. Охрана штаба вступила в бой. Под огнём бандеровцев в небо взвился У-2 — связной самолёт. Лётчик, развернув машину, прошёл над атакующими и забросал их ручными гранатами, после чего вызвал подкрепление.

Атака нацистских пособников была отбита, а лётчика, проявившего мужество и высокое мастерство, представили к ордену.

Фамилия героя была известна всей стране — Каманин. Николай Каманин был одним из первых Героев Советского Союза, участником спасения челюскинцев. Вот только атаку бандеровцев сорвал не Николай Петрович Каманин, а его сын, Аркадий Николаевич. И было Аркаше Каманину в тот момент неполных 16 лет. Самолет У-2.

Бесстрашие Аркадия Каманина поражало даже видавших виды лётчиков.

«Заяц» на хвосте

Случались, конечно, и почти комические ситуации. Как-то в воздухе, ожидая разрешения на посадку, Аркадий увидел, что его коллега взлетает с… механиком на хвосте. Дело в том, что на мокром грунте при взлёте механики прижимали хвост самолёта, дабы тот, что называется, не «клюнул носом». Главное для механика при этом было вовремя соскочить. В этом случае техник не успел. От гибели его спас выстрел Аркадия из ракетниц, который привлёк внимание пилота. Правда, потом отдирать механика, мёртвой хваткой впившегося в хвост самолёта, пришлось едва ли ни половине аэродрома.

За время войны Аркадий Каманин совершил более 650 боевых вылетов с общим налётом 283 часа.

По воле рока так случилось…

Победу в мае 45-го 16-летний старшина Аркадий Каманин встретил с двумя орденами Красной Звезды и орденом Красного Знамени на груди. После войны он стал отчаянно догонять сверстников, далеко ушедших от него в школьной программе. В мирное время юноша сел за учебники: за полтора года прошёл программу 8, 9 и 10-го классов. Получил аттестат зрелости и в 1946 г. сдал экзамены в Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского, но так и не закончил её.

Впереди его ждало блестящее будущее. Ни у кого не повернулся бы язык сказать, что он делает карьеру благодаря папе.

Кто знает, возможно, в середине 1960-х среди подчинённых командира первого советского отряда космонавтов генерала Николая Каманина был бы и лётчик-ас Аркадий Каманин.

Но юному герою было отпущено слишком мало времени. То, что не сумела сделать война, сделала болезнь. Хотя трагедии ничто не предвещало. В тот день, 12 апреля 1947 г., Аркадий вернулся с занятий, прилёг на кушетку, заснул, а когда его стали будить к ужину, оказалось, что он без сознания. Усилия врачей оказались тщетны. Утром 13 апреля 1947 г. Аркадий скончался. Медики объяснили, что смерть наступила из-за небывало резкого воспаления мозга — на фоне гриппа, который Аркадий перенёс на ногах, сказалось нервное и физическое перенапряжение в годы войны. А ведь на фронте, как вспоминал Николай Каманин, сын даже насморком не болел.

Ему было всего 18 лет…

Всенародную известность имя героя получит в 1965 г., после выхода о нём первой статьи. А дальше слава Аркадия нарастала как снежный ком — повести, рассказы, фильмы. И главное — военные дневники Николая Каманина, которые увидели свет в 1980 г. А в 1982 г. Николая Петровича не стало. Его супруга Мария Михайловна скончалась в 1999 г. Младший брат Аркадия Лев ушёл в 2011 г. Похоронены Каманины на Новодевичьем кладбище, на том самом участке, где первым в 1947 г. нашёл пристанище Аркадий — самый юный в мире лётчик, который сам себя не считал героем. Он не гнался за рекордами. Говорил: «Я хотел внести свою крупицу в победу. И сделал что смог».

http://www.aif.ru/society/history/samyy_yunyy_lyotchik_14-le...

http://www.aif.ru/society/history/geroy_syn_geroya_samogo_yu...

http://statehistory.ru/4793/Arkadiy-Kamanin---samyy-yunyy-ly...