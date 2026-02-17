Чкаловский характер летчика-аса Полбина

Иван Семёнович Полбин — советский военачальник, генерал-майор авиации (25 октября 1943 года). Дважды Герой Советского Союза (23 ноября 1942 года и 6 апреля 1945 года, посмертно).

Чкалов «притер» машину мастерски. Словно невесомая, она удивительно легко и плавно опустилась точно у посадочного знака. Даже видавшие виды летчики не удержались от восторга:

— Вот это класс!

Экипаж Чкалова, возвращавшийся в 1936 году из перелета на остров Удд, сделал посадку на нашем аэродроме.

Сам он вышел из кабины торжественно-строгий и тут же, возле самолета, по просьбе встречавших его авиаторов, произнес речь. Говорил громко и четко, будто отрубал взмахом руки фразу за фразой.

А когда закончил, как-то вдруг по-домашнему просто улыбнулся и, подмигнув, спросил:

— А волгари среди вас есть?

— Есть, - негромко ответил коренастый, чем-то неуловимо похожий на Чкалова летчик,

— Ульяновский я.

— Земляк Ленина! - Чкалов с удовольствием окинул взглядом Полбина, даже пощупал у него бицепс.

— Крепок, тугой завязи!

Присев под крылом самолета, они разговорились о полетах, о повадках разных машин, об особенностях управления ими. И вряд ли кто из авиаторов подумал тогда, что встреча эта станет символической, что пройдут годы, и об Иване Полбине заговорят как о летчике Чкаловской школы.

Он будет командовать полком, дивизией, корпусом. Станет генералом. Разработает новые тактические приемы для пикирующих бомбардировщиков. Будет награжден двумя Золотыми Звездами Героя Советского Союза.

Генерал Иван Семенович Полбин...

В нем было много от Валерия Чкалова. Та же неуемная страсть к полетам и преданность небу. Тот же быстрый, пытливый ум. И такой же открытый, прямой характер. Но, видимо, лучше всяких слов и сравнений расскажут о Полбине странички его жизни.

«Здравствуй, Маня! Здравствуйте, родное поколение — Витик, Людочка и Галочка! Всех вас очень крепко и много раз целую!..

Манек, срок нашей разлуки, конечно, уже большой, я вполне понимаю твое и детей желание встретиться!

...Ведь в полку я один и заменить кем-то равным — нелегкое дело, а очень часто невозможное! Вот сейчас!!! Осваиваем новую машину! Кто, как не я, должен начать это — вылететь днем, выпустить подчиненных! Вылететь сам ночью и выпустить подчиненных.

Всю эту работу я делаю на сегодня без сучка и задоринки. И этим горжусь!!!

К 1 Мая доложу, что я снова в боевой форме, посылайте на любой, хотя'бы самый ответственный фронт Отечественной войны.

Маня! Вложил свое фото с Фоминым и Авсеевым. Молодцы ребята! Радуюсь за этих товарищей. Я пытался улыбнуться! Улыбка или нет — не знаю.

Крепко целую сына. Расти достойным гражданином нашей страны! Похожим на своих родителей — общество не будет обижаться! В этом я уверен!..»

— Каким он был? - Мария Николаевна на минуту задумывается.

— Да вот таким, как в этом письме. Очень любил семью, души не чаял в детях, а службе отдавался весь, без остатка. Помню, после боев на Халхин-Голе приехал поздно вечером. Ребят будить не стали.

А утром чуть свет одевается.

— «Ты куда, Ваня?»

— «Там, — говорит,—с одной машиной не ладится, надо облетать».

Так и ушел, не повидавшись с детьми. А вечером, уже затемно, возвращается, весь сияет. И прямо с порога:

— «Все в порядке. Завтра будут летать все до одного самолета!»

...Два скоростных бомбардировщика, надрывно гудя моторами, работают над целью. От серии взрывов в ночном небе становится светло как днем. На земле пылают танки.

Полбин оглядывается на ведомого, но вместо темного силуэта видит чадящий факел. В наушниках слышен голос летчика:

— «Горим, командир. Стрелок убит. Идем на таран. Пасхин, Николаев...»

— Саша! Пасхин!

Но в ответ только столб огня и страшный толчок воздушной волны. Рядом разрывается зенитный снаряд. Горит левый мотор. Перебито управление рулем поворота. Стрелка высотомера метнулась влево, отсчитывая потерянные метры.

Мысль работает ясно и четко. Надо элеронами выровнять машину. А теперь скольжением сбить пламя. И тянуть к своим.

Израненный, объятый огнем, бессильно теряющий высоту бомбардировщик держался в воздухе только на мужестве экипажа. И когда Полбин посадил его на «живот», это была уже своя территория.

Что помогло ему в такой критической ситуации остаться невредимым и спасти экипаж? Мастерство? Мужество? Лучше всего об этом сказал он сам в одном из писем:

«118 раз я бомбил передний край обороны противника! 118 вылетов — это 118 ударов в сердце, врага. 118 вылетов — это 118 вулканов ненависти! 118 раз мы встречались со смертью под вражеским огнем, но сильнее смерти любовь к Родине».

...Как одного из наиболее опытных командиров, Полбина в самом конце 1942 года направили служить в Москву, в Главный штаб ВВС.

Прошел только месяц, как старший начальник спросил:

— Что-то у вас вид хмурый, Иван Семенович? Работа не нравится?

— Не нравится, товарищ генерал.

— Так, так, так, - генерал побарабанил пальцами по столу, спросил а упор.

— Воевать, значит, хочешь? Ты патриот, ты летчик, а мы кто по-твоему? Или здесь не война?

— Не по мне эта служба, - упрямо заявил Полбин,

— Я для драки создан.

— Вот и будешь здесь драться. Понимаешь? Здесь твой ум нужен, твой опыт.

Потом был еще один разговор. Разговор шумный и долгий, в конце которого генерал в сердцах крикнул:

— Черт с тобой! Не буду держать. Пиши рапорт.

«Манек, живу по-старому, без изменений. Здоров, бодр. Сейчас снова в действующей армии. Три с половиной месяца работал в Москве. Работа, да еще в условиях войны, не по моему характеру. Оторвать меня от техники, от самолета — это непостижимое дело! А теперь опять упорно работаю над задачей скорейшего разгрома врага, мечтая вернуться с победой!»

...Бомбардировщик Пе-2, к изумлению всех, кто наблюдал за его полетом, неуклюже лег на крыло, потом на спину, опять на крыло и, как ни в чем не бывало, перешел в обычный горизонтальный полет. Бочка на бомбардировщике! Такого еще не бывало.

— Кто в воздухе? - строго спрашивает Полбин.

— Панин. Облет моторов...

— Самолет осмотреть, Панина ко мне!

Притихшие летчики только вздыхали, переживая за Панина, когда он после посадки шел на доклад к Полбину.

— Товарищ командир...

— Знаю. Видел. Давайте все по порядку.

— Виноват, товарищ командир.

— Причем здесь «виноват»! - вспылил Полбин.

— Пусть с этим Добыш разбирается, ваш командир полка. А меня интересует техника выполнения бочки.

Панин не сразу переключился с тона провинившегося летчика, но постепенно голос его окреп, и он стал объяснять, как действовал рулями и как самолет реагировал на каждое движение штурвала и педалей. Слушая его, Полбин задавал вопрос за вопросом.

Подошли специалисты, осмотревшие машину, на которой летал Панин, доложили, что никаких деформаций нет, самолет исправен и готов к очередному полету.

— Хорошо, - сказал Полбин и уехал, оставив всех в недоумении.

Федор Иванович Добыш, бывший в то время командиром полка, объявил Панину трое суток ареста за нарушение летной дисциплины. И, наверное, этот эпизод был бы забыт, но однажды над аэродромом снова появился бомбардировщик и начал выполнять бочки.

Они были удивительно четкими. За штурвалом самолета сидел сам Полбин.

— Это не машина, а чудо, - сказал он летчикам после посадки и добавил:

— Мы можем летать на задания без истребителей сопровождения. Она же как истребитель.

И не один раз потом летчики Полбина, завидев вражеские бомбардировщики, атаковали их как истребители, сбивали. А он уже был одержим новой идеей — поиском наиболее эффективного использования своего пикировщика.

С его личного разрешения экипажи, летя на боевое задание, стали брать не 600—700 килограммов бомб, как этого требовала инструкция, а более тысячи. Он же предложил бомбить малоразмерные цели, пикируя под углом в 60— 70 градусов.

Летчикам нравилась его одержимость, вера в технику. Они с гордостью называли себя пикировщиками, а с еще большей гордостью — полбинцами.

— Мы выводим нашу «пешку» в «ферзи», - шутили летчики.

— Она любому «королю» сможет дать мат...

Истинный самородок, натура творческая, Полбин хорошо знал, что для поиска необходима не столько одаренность, сколько кропотливый, повседневный труд. Ведь самый талантливый хлебороб не вырастит урожая, если не вспашет землю, не засеет ее и не будет ухаживать за посевами.

Крестьянский сын Иван Полбин усваивал эту мудрость не по учебникам, а шагая по свежей борозде за плугом. И она вошла в его кровь и плоть, стала главной линией его жизни.

...При колышущемся свете коптилки кажется, что значки, нанесенные на штабной карте, движутся. Красные — это наши наступающие части. Синие — это вражеские полки, отступающие на запад, растерявшие и былую спесь, и былую парадность строя.

— Хорошо мы их бьем. Но еще мало, - говорит Полбин, задумчиво глядя на карту,

— Один удар, даже самый точный, это все-таки один удар, а нужны непрерывные. Тут подойдет «вертушка».

И вот «петляковы» появились над целью, Полбин первым ввел самолет в пикирование. За ним второй экипаж, третий... Отбомбившись, командир не пошел как обычно, от цели, а развернулся и занял место в шестистах метрах от последнего ведомого.

Круг замкнулся. Почти полчаса огненная карусель висела над противником. И все это время внизу не смолкали разрывы авиабомб.

Полбинцев хвалили. Им присылали благодарственные телеграммы штабы наземных войск. О них писали в газетах. Но Полбин не успокаивался.

— Почему мы потеряли экипаж Корякина? - строго спрашивал он после возвращения с боевого задания и сам же давал ответ:

— Победа любой ценой... Вредная философия. Побеждать надо не любой ценой, а без потерь. Если бы тот, кто шел за Корякиным, не отстал, он смог бы отсечь истребителей.

«Крепись, милая, перебарывай трудности, в меру возможности расти и воспитывай ребят — это наше будущее, это наша гордость! Ведь сколько таких, ни в чем не повинных малышей погибло в этих западных районах, сколько осталось без крова и родителей.

Наши ребята все-таки счастливее других. Они не пережили непосредственно ужасов и лишений. они имеют родителей, проявляющих о них заботу. Наберись терпения, жди развязки, она уже недалека, отпразднуем победу нашей встречей!

Я жив, здоров. Живу интересами службы и победой нашей Отчизны. Это вливает в меня уверенность и бодрость».

Так писал Полбин с фронта чуть ли не в каждом письме. Но дожить до дня Победы ему не довелось. Как и почему это случилось? Ответить можно одним словом: война!

В воспоминаниях Маршала Советского Союза И. С. Конева есть такие строки:

«Дважды Герой Советского Союза генерал Полбин, командир гвардейского бомбардировочного корпуса, был очень храбрым, я бы даже сказал — безумно храбрым человеком.

Причем эта личная храбрость сочеталась у него с высокими командирскими и организаторскими качествами. Всю войну он продолжал летать на выполнение боевых задач, особенно когда это были задачи крупные, ответственные или особо опасные.

Во время Берлинской операции, зная, что Полбин и теперь, под конец войны, продолжает сам летать на выполнение боевых заданий, я через генерала Красовского и его штаб приказал без моего ведома не выпускать Полбина с аэродрома, считая вполне достаточным, чтобы он с КП руководил подчиненной ему авиацией, — обстановка теперь уже не требовала его личных вылетов, личного участия в боях.

Аэродром Полбина был недалеко от Бреслау, Он видел, что происходит в Бреслау, и, видимо, глубоко переживал, что нам так долго не удается покончить с окруженной там группировкой.

И вот однажды, когда командующий 6-й армией Глуздовский попросил Полбина поддержать его авиацией, подавить какие-то особенно мешавшие нашему продвижению немецкие батареи, Полбин, прирожденный летчик, соскучившийся без боевых вылетов, несмотря на мое запрещение, поднял девятку бомбардировщиков, сам сел в самолет и повел его на Бреслау».

Там он и погиб, над Бреслау, ставшем вскоре польским городом Вроцлавом. Зенитный снаряд попал в кабину летчика. Видимо, Полбин был ранен, он еще пытался посадить машину, однако у него не хватило сил. И «петляков», врезавшись в препятствие, взорвался.

Герой Советского Союза генерал-майор авиации И. С. Полбин погиб 11 февраля 1945 года, за два дня до этого у него был день рождения, ему исполнилось 40 лет.

Посмертно за мужество и храбрость он был награжден второй медалью «Золотая Звезда».

Подполковник И. ДЫНИН

Село Ртищево-Каменка, где родился И. С. Полбин, в 1965 году переименовано в Полбино. Бюст И. С. Полбина установлены в родном селе, ныне носящем его имя, а также в Оренбурге. В 70-е годы на проезде Полбина в Ульяновске был установлен бюст и разбит сквер (ул. Полбина, Скульптор А.З. Мавлиханов). В 1972 году установлен памятник в Москве, который представляет собой прямоугольную кирпичную стелу, установленную на бетонной базе. В центральной части стелы расположен портретный барельеф И. С. Полбина. Его голова чуть повернута влево. Изображение жесткое по пластике, но дает довольно полное представление о портретном сходстве. Чуть ниже установлена мемориальная табличка из белого мрамора с посвятительной надписью: «Дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Полбин Иван Семенович пал смертью храбрых за свободу и независимость нашей Родины 11 февраля 1945 г. в районе города Вроцлав».

Мемориальная табличка улицы Москвы

Его именем названы улицы в Москве, Ульяновске, Вроцлаве, Донецке, Вольске и Майна, а также Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков. Почта СССР в 1965 году выпустила почтовую марку № 3149 из серии «Герои Великой Отечественной войны, зачисленные в списки воинских частей», посвящённую дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации И. С. Полбину.

На фасаде школьного здания в селе Карлинском установлена мемориальная доска. В селе Карлинском Влас Иванов-Паймен создал музей И. С. Полбина.

В Москве есть школа имени Героя.

С 1972 года в Ульяновске проходит всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти дважды героя Советского Союза Ивана Полбина. Маршал авиации А.Новиков, дважды Герой Советского Союза вспоминал:

«Я хорошо знал этого талантливого авиационного командира, несгибаемого большевика-ленинца, человека твёрдой воли, высокой военной культуры и личного обаяния. Это был командир-творец, постоянно ищущий, собранный, целеустремлённый.

В Иване Семёновиче Полбине органически сочетались глубокие теоретические знания с блестящими лётными качествами. Свои решения он строил на точных расчётах, с учётом конкретной обстановки и умел отстоять свой замысел, если даже не всем и не сразу он казался обоснованным».

Прославленный советский ас А.И.Покрышкин, трижды Герой Советского Союза так говорил о Полбине:

«Он был одним из тех авиаторов-генералов, которые при высоком звании и служебном положении сохраняют профессиональную молодость, юношескую увлечённость делом. Командирские обязанности не лишили его этих важных качеств.

Он летал, совершенствовал тактику, личным примером вдохновлял лётчиков на подвиги. На сборах я всегда прислушивался к его высказываниям, присматривался к нему — образцу человека и лётчика».

Когда Иван Семенович ушел на фронт, сыну Вите было восемь лет. Отец регулярно писал с фронта письма сыну, рассказывал о своей трудной и очень нужной работе – битве с фашистами.

Он учил Витю быть честным и отважным, «любить Родину так, как ее любит папка». У Виктора не было сомнений: он вырастет и обязательно станет летчиком.

Когда Вите было годиков 4–5, то Иван Семёнович, подбрасывая его вверх к потолку, говорил: «Вырастишь, Витенька, будешь лётчиком!». Дочь Полбина Людмила Ивановна, фото 1958 года.

Под впечатлением этих материнских воспоминаний старшая дочь Полбиных Людмила Ивановна написала такие строки:

Увидев в синем небе самолёты,

Я вспоминаю своего отца.

И он, когда-то совершал полёты

В тот океан без края и конца.

И он когда-то счастлив был и весел,

Бросая ввысь послушный самолёт.

Он на земле не мог прожить без песен,

Он брал их в небо, улетев в поход.

«Ты будешь лётчик», – говорил сынишке

Бесстрашный и уверенный пилот.

И маленький курносенький мальчишка

Два слога спутав, повторял «чик-лёт».

Сын Ивана Полбина – Виктор, в кабине истребителя, фото 1960 года, вырезка из журнала «Огонёк», № 18, 1980 года. Фото: Анастасия Нежурина

Он окончил Сызранское военное лётное училище, стал летчиком-истребителем. Но в 1961 году, во времена Хрущёва, в стране было массовое сокращение армии, в том числе, и авиации, и Виктор Иванович под это сокращение попал. Потом он работал переводчиком на таможне, но при первой возможности вернулся в авиацию, но уже в гражданскую. И до самой пенсии был командиром экипажа Ан-24.

