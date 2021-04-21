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Ленин – спаситель России (151 год со дня рождения)

Ленин – спаситель России (151 год со дня рождения)Гений человечества.

Ленин – спаситель России (151 год со дня рождения)Сегодня мы празднуем (лично я именно праздную, а не просто отмечаю) день рождения Владимира Ильича Ленина.

С утра в ленте соцсетей я уже видел целую кучу различных высказываний, начиная от «вождь мирового пролетариата» и заканчивая «тиран» и «убийца миллионов».

Я терпеть не могу ярлыки, потому что они отключают мозг и мешают думать. И презираю суждения о других временах в критериях нынешнего (они безошибочно выдают идиотов).

Своё мнение я предпочитаю формировать

а) самостоятельно;

б) комплексно.

Что мы можем сказать о Ленине определённо?

1. Что он был одним из самых выдающихся мыслителей своего времени. Им восхищались и Герберт Уэллс, и Бернард Шоу (а это был человек, вообще не склонный к позитивным оценкам кого бы то ни было), и многие другие (списки цитат выдающихся людей о Ленине есть в свободном доступе, можете ознакомиться).

2. Ленин был гениальным стратегом и выдающимся тактиком. Способным отказываться от догм, если они не работают. Способным мгновенно изменять алгоритмы своих действий, если они недостаточно эффективны (отказаться от военного коммунизма и придумать НЭП).

Для которого вооружённое восстание было приемлемым, но не обязательным способом прихода к власти (а скорее даже крайним).

Для которого сама власть была не самоцелью, а лишь инструментом достижения целей преобразования общества.

3. Ленин спас Россию от захвативших власть в феврале 1917 года либеральных заговорщиков. Которые своей бездарностью стремительно уничтожали государство организационно, политически и экономически, проигрывая войну и забираясь в долги. Которые всячески потворствовали украинскому, финскому, прибалтийскому и прочим сепаратизмам.

4. Ленин смог выиграть в тяжелейшей гражданской войне, развязанной «белыми» на деньги западных стран.

5. Ленин не строил себе дворцов, как Порошенко, не брал деньги за включение в списки олигархов, как Зюганов, и не открывал оффшорных счетов в швейцарских банках, как Грудинин.

6. Ленин смог задать России/СССР мощнейший импульс развития – ликвидацию безграмотности, электрификацию, индустриализацию (на научной основе, используя наработки комиссии Вернадского) и так далее.

7. После Ленина осталось огромное теоретическое наследие, значительная часть которого актуальна и сегодня.

Именно во многом благодаря Владимиру Ленину наша планета сегодня стала такой, какой есть. Именно благодаря нему в СССР впервые в мире было реализовано полное политическое равноправие полов (в некоторых «передовых» западных странах это произошло на полстолетия позже). Именно благодаря ему на Западе придумали само понятие «wellfare», чтобы смягчить классовые противоречия и сгладить контраст между социалистическим СССР и капиталистическими странами.

Это факты. А с фактами не поспоришь.

Субъективно же я считаю Владимира Ильича гением, спасителем России и святым. Который заслуживает звания святого гораздо больше, чем многие, кого так называют. С этим можете спорить (но это бессмысленно, потому что меня не переубедить).

Косвенно подтверждают факт святости Ленина многочисленные свидетельства того, что даже памятники ему жгут различную нечисть изнутри. Не выносит нечисть Ленина, потому и пытается уничтожать памятники ему. Там же, где они продолжают стоять – есть и свет, и развитие.

Александр Роджерс
https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-lenin-spasitel-rossii/

Ленин – спаситель России (151 год со дня рождения)Ленин – спаситель России (151 год со дня рождения)

Ленин – спаситель России (151 год со дня рождения)

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