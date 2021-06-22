Прогуляемся на ВДНХ

Решили с приятельницей сходить на ВДНХ 19 июня. Благо, погода жаркая. Но сначала покажу несколько фото от своей прошлой прогулки 8 июня. Вот в тот день было пасмурно и в итоге пошел дождь. Но мы шли туда целенаправленно, поскольку там открылся, наконец, павильон цветоводства и мы решили сходить в него. Там начали распускаться пионы. Виднеется павильон Казахстан. Вот и белые пионы. Бутоны еще не открылись. Но вот-вот! Марку видите сами. Могу добавить только, что он деревянный. Тут стал накрапывать дождь и мы бегом в павильон, благо он рядом. Перед входом ирисы. А на входе гортензии. Но сам павильон меня не вдохновил. Сделали из него центр любителей растений. И несколько выставочных зон. Это город муравьев. Там и правда запустили муравьев. Но была целая кучка погибших. Я не стала их снимать. Детям, конечно, интересно. Сад кристаллов и камней. Уж не знаю - кто тут должен обитать. Пока никого. Вроде игровая зона или для конференций любителей растений. А вот эта стена мне понравилась. Высаженный вертикально мох. Темная зона. Становишься в середину цветка и машешь руками или пританцовываешь, а сзади идут различные сполохи светоцветовые. Пару магазинчиков с растениями. Может еще добавят? А вот в уголок Жостово я заглянула.

Но цены у них... космические. Вот этот стоит 115 тысяч. Подстаканник 12 тысяч. Ширпотреб от 2 до 10 тысяч. Правда работы красивые. Ничего не скажешь. Да и роспись у многих штучная, потому так и стоит. Художественная скамейка. Забежали еще в кафе. И тут нас ждал сюрприз. Замечательные пироженые. Теперь переходим ко вчерашнему дню. Названия растения не знаю. И рапустились розы! Миниатюрные каны А вот пионы от дождей все полегли. Какие интересные с другого края. Говорят вроде дикие. Зато розы просто шикарны! Полив роз. У фонтана Каменный цветок. Розы у Гастронома №1. Ресторанчик Московское небо. Кстати, рядом с ним слева здание Загса. Да, да. На ВДНХ можно расписаться. Далее мы вышли к прудам ВДНХ, на котором стоит фонтан Колос. И там плавают лебеди. А у этого повреждена лапка. Я за ним полчаса наблюдала. Он так и плавал с одной лапой. Еще интересный факт. Вот это здание, а скорее дворец, при Лужкове построил какой-то азербайджанский "король" И проживал там. Вот так. Дворец в Москве, на территории ВДНХ, за высокой оградой. Построен с башенками и прочими наворотами. Правда, вроде сейчас забрали у него (кстати, жилья на терироии было прилично, благодаря Лужкову, сегодня все отобрано и частично разрушено, частично использовано), правда что там сегодня, сказать не могу. Надо будет порыться в информации. Но на картах ВДНХ здание отсутствует, хотя рядом стоящее есть. А потом мы наткнулись на роскошную аквилегию. Я такой крупной просто никогда не видела. Видимо сортовая. Да еще и разных цветовых оттенков! От нее просто не оторваться. А тут чего только нет. И васильки, и волжанка, и молочай. А это та самая бузина, которая в огороде)))) Очень интересная береза в три ствола Вот и фонтан Колос. Красив! Поймала радуги кусочек. И, конечно, опять розы. Гуляли где-то часа 4, а потом сели на бесплатную маршрутку и поехали к главному выходу. Вот такая получилась прогулка.