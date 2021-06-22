Прогуляемся на ВДНХ

Решили с приятельницей сходить на ВДНХ 19 июня. Благо, погода жаркая. Но сначала покажу несколько фото от своей прошлой прогулки 8 июня. Вот в тот день было пасмурно и в итоге пошел дождь. Но мы шли туда целенаправленно, поскольку там открылся, наконец, павильон цветоводства и мы решили сходить в него.Там начали распускаться пионы.Виднеется павильон Казахстан.Вот и белые пионы.Бутоны еще не открылись. Но вот-вот!Марку видите сами. Могу добавить только, что он деревянный.Тут стал накрапывать дождь и мы бегом в павильон, благо он рядом.Перед входом ирисы.А на входе гортензии.Но сам павильон меня не вдохновил. Сделали из него центр любителей растений. И несколько выставочных зон.Это город муравьев. Там и правда запустили муравьев. Но была целая кучка погибших. Я не стала их снимать.Детям, конечно, интересно.Сад кристаллов и камней.Уж не знаю - кто тут должен обитать. Пока никого.Вроде игровая зона или для конференций любителей растений.А вот эта стена мне понравилась. Высаженный вертикально мох.Темная зона. Становишься в середину цветка и машешь руками или пританцовываешь, а сзади идут различные сполохи светоцветовые.Пару магазинчиков с растениями. Может еще добавят?А вот в уголок Жостово я заглянула.
Но цены у них... космические.Вот этот стоит 115 тысяч.Подстаканник 12 тысяч.Ширпотреб от 2 до 10 тысяч.Правда работы красивые. Ничего не скажешь. Да и роспись у многих штучная, потому так и стоит.Художественная скамейка.Забежали еще в кафе. И тут нас ждал сюрприз.Замечательные пироженые.Теперь переходим ко вчерашнему дню.Названия растения не знаю.И рапустились розы!Миниатюрные каныА вот пионы от дождей все полегли.Какие интересные с другого края. Говорят вроде дикие.Зато розы просто шикарны!Полив роз.У фонтана Каменный цветок.Розы у Гастронома №1.Ресторанчик Московское небо. Кстати, рядом с ним слева здание Загса. Да, да. На ВДНХ можно расписаться.Далее мы вышли к прудам ВДНХ, на котором стоит фонтан Колос.И там плавают лебеди.А у этого повреждена лапка. Я за ним полчаса наблюдала. Он так и плавал с одной лапой.Еще интересный факт. Вот это здание, а скорее дворец, при Лужкове построил какой-то азербайджанский "король" И проживал там. Вот так. Дворец в Москве, на территории ВДНХ, за высокой оградой. Построен с башенками и прочими наворотами. Правда, вроде сейчас забрали у него (кстати, жилья на терироии было прилично, благодаря Лужкову, сегодня все отобрано и частично разрушено, частично использовано), правда что там сегодня, сказать не могу. Надо будет порыться в информации. Но на картах ВДНХ здание отсутствует, хотя рядом стоящее есть.А потом мы наткнулись на роскошную аквилегию.Я такой крупной просто никогда не видела.Видимо сортовая.Да еще и разных цветовых оттенков!От нее просто не оторваться.А тут чего только нет. И васильки, и волжанка, и молочай.А это та самая бузина, которая в огороде))))Очень интересная береза в три стволаВот и фонтан Колос.Красив!Поймала радуги кусочек.И, конечно, опять розы.Гуляли где-то часа 4, а потом сели на бесплатную маршрутку и поехали к главному выходу. Вот такая получилась прогулка.
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