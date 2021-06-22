Мы из Советского Союза

13 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    А кто Вы собственно такой, чтоб фамилии значимых людей нашей страны уничижительно писать с маленькой буквы? Зато себя...Приехали. Казахст...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Очень трогательно, прямо до слёз. Спасибо!"Козёл"
  • Владимир Негода
    нашей власти вообще до бывших республик дела не от слова - совсем , им - бы газ с нефтью пропедалить , вот и вся заб...Приехали. Казахст...

Прогуляемся на ВДНХ

Решили с приятельницей сходить на ВДНХ 19 июня. Благо, погода жаркая. Но сначала покажу несколько фото от своей прошлой прогулки 8 июня. Вот в тот день было пасмурно и в итоге пошел дождь. Но мы шли туда целенаправленно, поскольку там открылся, наконец, павильон цветоводства  и мы решили сходить в него.Прогуляемся на ВДНХТам начали распускаться пионы.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХВиднеется павильон Казахстан.Прогуляемся на ВДНХВот и белые пионы.Прогуляемся на ВДНХБутоны еще не открылись. Но вот-вот!Прогуляемся на ВДНХМарку видите сами. Могу добавить только, что он деревянный.Прогуляемся на ВДНХТут стал накрапывать дождь и мы бегом в павильон, благо он рядом.Прогуляемся на ВДНХПеред входом ирисы.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХА на входе гортензии.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХНо сам павильон меня не вдохновил. Сделали из него центр любителей растений. И несколько выставочных зон.Прогуляемся на ВДНХЭто город муравьев. Там и правда запустили муравьев. Но была целая кучка погибших. Я не стала их снимать.Прогуляемся на ВДНХДетям, конечно, интересно.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХСад кристаллов и камней.Прогуляемся на ВДНХУж не знаю - кто тут должен обитать. Пока никого.Прогуляемся на ВДНХВроде игровая зона или для конференций любителей растений.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХА вот эта стена мне понравилась. Высаженный вертикально мох.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХТемная зона. Становишься в середину цветка и машешь руками или пританцовываешь, а сзади идут различные сполохи светоцветовые.Прогуляемся на ВДНХПару магазинчиков с растениями. Может еще добавят?Прогуляемся на ВДНХА вот в уголок Жостово я заглянула.

Прогуляемся на ВДНХНо цены у них... космические.Прогуляемся на ВДНХВот этот стоит 115 тысяч.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПодстаканник 12 тысяч.Прогуляемся на ВДНХШирпотреб от 2 до 10 тысяч.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПравда работы красивые. Ничего не скажешь. Да и роспись у многих штучная, потому так и стоит.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХХудожественная скамейка.Прогуляемся на ВДНХЗабежали еще в кафе. И тут нас ждал сюрприз.Прогуляемся на ВДНХЗамечательные пироженые.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХТеперь переходим ко вчерашнему дню.Прогуляемся на ВДНХНазвания растения не знаю.Прогуляемся на ВДНХИ рапустились розы!Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХМиниатюрные каныПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХА вот пионы от дождей все полегли.Прогуляемся на ВДНХКакие интересные с другого края. Говорят вроде дикие.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХЗато розы просто шикарны!Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПолив роз.Прогуляемся на ВДНХУ фонтана Каменный цветок.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХРозы у Гастронома №1.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХРесторанчик Московское небо. Кстати, рядом с ним слева здание Загса. Да, да. На ВДНХ можно расписаться.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХДалее мы вышли к прудам ВДНХ, на котором стоит фонтан Колос.Прогуляемся на ВДНХИ там плавают лебеди.Прогуляемся на ВДНХА у этого повреждена лапка. Я за ним полчаса наблюдала. Он так и плавал с одной лапой.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХЕще интересный факт. Вот это здание, а скорее дворец, при Лужкове построил какой-то азербайджанский "король" И проживал там. Вот так. Дворец в Москве, на территории ВДНХ, за высокой оградой. Построен с башенками и прочими наворотами. Правда, вроде сейчас забрали  у него (кстати, жилья на терироии было прилично, благодаря Лужкову, сегодня все отобрано и частично разрушено, частично использовано), правда что там сегодня, сказать не могу. Надо будет порыться в информации. Но на картах ВДНХ здание отсутствует, хотя рядом стоящее есть.Прогуляемся на ВДНХА потом мы наткнулись на роскошную аквилегию.Прогуляемся на ВДНХЯ такой крупной просто никогда не видела.Прогуляемся на ВДНХВидимо сортовая.Прогуляемся на ВДНХДа еще и разных цветовых оттенков!Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХОт нее просто не оторваться.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХА тут чего только нет. И васильки, и волжанка, и молочай.Прогуляемся на ВДНХА это та самая бузина, которая в огороде))))Прогуляемся на ВДНХОчень интересная береза в три стволаПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХВот и фонтан Колос.Прогуляемся на ВДНХКрасив!Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПоймала радуги кусочек.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХИ, конечно, опять розы.Прогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХПрогуляемся на ВДНХГуляли где-то часа 4, а потом сели на бесплатную маршрутку и поехали к главному выходу. Вот такая получилась прогулка.

природафото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко
21
Обсудить

Картина дня

наверх