Экономические причины европейской агрессии

У любой войны есть экономическое обоснование.

Сколько бы не рассказывали про «мы воюем за Гроб Господень», «вы молитесь неправильному Богу», «вы молитесь правильному Богу, но на неправильном языке», «вы молитесь правильному Богу, на правильном языке, но по неправильному ритуалу», «у вас кожа неправильного цвета», «мы несём вам демократию», «мы несём вам свободу» или «мы несём вам права гомогеев» – но на самом деле всегда реальная причина войны не в этом. Это только поводы.

Реальная причина войн: у вас есть ресурсы, которых нам не хватает, поэтому мы их у вас отберём.

Ресурсы могут быть самые разные: жизненное пространство, рабы, вода, еда, удобные торговые маршруты, подходящие для постройки портов места, месторождения полезных ископаемых и так далее.

Участники второго крестового похода решили «Да ну этот Гроб Господень, лучше пойдём пограбим язычников-венедов» (я утрирую, конечно, но не сильно). Участники четвёртого крестового похода сказали «Да ну этот Гроб Господень, лучше разграбим христианскую Византию». Ну, вы поняли.

Или возьмём более современные примеры. Есть в Венесуэле Мадуро. Он никого не убил и не репрессировал, но у него большие запасы нефти, которую он не желает отдавать даром американцам, поэтому он «злобный тиран», которого нужно свергнуть (правда, пока не получается).

И есть абсолютная монархия Саудов, которая десятками рубит головы и забивает женщин камнями насмерть «за колдовство». Но Сауды продают европейцам нефть задёшево и покупают много американских товаров, поэтому они «демократическая страна», к которой нет претензий. Даже зверское убийство и расчленение журналиста Джамаля Хашогги прямо в саудовском посольстве в Турции – ну и что? Это просто местный обычай, который нужно уважать. Понимать надо.

Опять же, США десятилетиями торговали с коммунистическим Китаем, не обращая внимания на идеологические разногласия – пока это было им выгодно. А вот когда Китай обогнал их технологически и экономически, то в Вашингтоне резко вспомнили, что в Пекине «людоедский коммунистический режим, угнетающий уйгуров и Далай-ламу».

Ну и пока Россия позволяла грабить себя в девяностые с помощью соглашений о разделе продукции (СРП), то она всему коллективному Западу очень нравилась. А потом соглашения разорвала, грабить себя больше не даёт, ещё и Сербию защитила от уничтожения (а потом и Абхазию, Осетию и Сирию) – и в России резко стало не хватать демократии.

В общем, экономика первична, идеология вторична. Единственные истинные ценности (для Запада) – материальные.

Если завтра Путин вдруг скажет «Забирайте наш нефтегаз», то из Брюсселя ответят «Можете отрезать Навальному голову. И Шендеровичу заодно». Кто-то сомневается?

Экономика Евросоюза переживает глубокий системный кризис. Глубочайшее неравенство регионов, где Германия длительное время богатела за счёт продажи своих товаров в кредит странам периферии. Огромные долги практически всех стран. Стареющее население. Миллионы сидящих на пособиях и не желающих работать агрессивных мигрантов. Львиная доля ценных бумаг находится в зоне отрицательной доходности (это когда проценты по этим бумагам ниже инфляции).

МВФ хотела и Россию заставить снизить учётную ставку сразу на четыре процента, чтобы мы тоже ушли в отрицательную доходность, но наш ЦБ послал их туда, где раньше были леса Швеции (давно спиленные, фотки оттуда постоянно выдают за наш Дальний Восток).

Ситуация для ЕС усугубляется «зелёной сделкой», когда уничтожаются атомные (и угольные) электростанции, создавая огромный дефицит энергии, а вменяемых альтернатив для них до сих пор не найдено.

В этих условиях Европа (которая и в раннем Средневековье уже была бедной на ресурсы и перенаселённой) пытается снова реализовать сценарий, по которому европейцы выходили из всех своих предыдущих кризисов – найти кого-нибудь, чтобы ограбить.

Набеги викингов, крестовые походы, «великие географические открытия» (которые тоже просто были поиском, кого ещё можно пограбить), завоевание Америк, ограбление Африки, Опиумные войны, ограбление Индии и других стран Юго-Восточной Азии и Океании – это настоящие источники европейского благополучия.

И бесконечные попытки «дранг нах остен», которые нам регулярно приходилось отбивать.

Вот и теперь, переживая очередной свой кризис, Европа привычно оглядывается, за счёт кого можно выжить в этот раз. И её взгляд неизбежно утыкается в огромную и богатую природными ресурсами Россию.

На что из Кремля им говорят «…а вы просто сдохнете».

Александр Роджерс

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-ekonomicheskie-prichiny-evropejskoj-agressii/