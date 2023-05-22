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Сталин на плакатах и картинах советских художников 30-х годов

Сегодня в теме, посвященной Сталину я просто решила выложить плакаты и картины советских художников 30-х годов

Сталинцы! Шире фронт стахановского движения! (1936 год)Сталинцы. Шире фронт стахановского движения (1936 год)


Трубка Сталина - вредитель, нэпач, кулак (1930 год)Трубка Сталина - вредитель, нэпач, кулак (1930 год)

Победа социализма в нашей стране обеспечена. Фундамент социалистической экономики завершен (1932 год)Победа социализма в нашей стране обеспечена. Фундамент социалистической экономики завершен (1932 год)

К концу пятилетки коллективизация в СССР должна быть в основном закончена. Ударники полей, в бой за социалистическую реконструкцию сельского хозяйства! (1932 год)К концу пятилетки коллективизация в СССР должна быть в основном закончена. Ударники полей, в бой за социалистическую реконструкцию сельского хозяйства! (1932 год)

Сталин и члены политбюро на маневрах - Д. Кордовский (1933 год)Сталин и члены политбюро на маневрах - Д. Кордовский (1933 год)

Капитан страны советов ведет нас от победы к победе! (1933 год)Капитан страны советов ведет нас от победы к победе! (1933 год)

Да здравствует СССР - прообраз братства трудящихся всех национальностей мира! (1935 год)Да здравствует СССР - прообраз братства трудящихся всех национальностей мира! (1935 год)

Выступление И. В. Сталина на ХVI съезде партии - Александр Герасимов (1935 год)Выступление И. В. Сталина на ХVI съезде партии - Александр Герасимов (1935 год)

Да здравствует наша счастливая социалистическая Родина. Да здравствует наш любимый великий Сталин! (1935 год)Да здравствует наша счастливая социалистическая Родина. Да здравствует наш любимый великий Сталин! (1935 год)"Кадры решают все" - И. Сталин (1936 год)Кадры решают все - И. Сталин (1936 год)Да здравствует товарищ Сталин - наш вождь, учитель и лучший друг Красной армии (1936 год)Да здравствует товарищ Сталин - наш вождь, учитель и лучший друг Красной армии (1936 год)Сталинский маршрут - Самуил Адливанкин (1936)Сталинский маршрут - Самуил Адливанкин (1936)

Да здравствует сталинское племя героев стахановцев! (1936 год)Да здравствует сталинское племя героев стахановцев (1936 год)

Спасибо любимому Сталину за счастливое детство! (1936 год)Спасибо любимому Сталину за счастливое детство! (1936 год)

Вождь, учитель и друг (И. В. Сталин в Президиуме II съезда колхозников-ударников в феврале 1935 года) - Григорий Шегаль (1937 год)Вождь, учитель и друг (И. В. Сталин в Президиуме II съезда колхозников-ударников в феврале 1935 года) - Григорий Шегаль (1937 год)

Привет великому Сталину! Канал Москва - Волга открыт (1937 год)Привет великому Сталину! Канал Москва - Волга открыт (1937 год)

Незабываемая встреча - Василий Ефанов (1937 год)Незабываемая встреча - Василий Ефанов (1937 год)

Спасибо партии, спасибо родному Сталину за счастливое, веселое детство (1937 год)Спасибо партии, спасибо родному Сталину за счастливое, веселое детство (1937 год)

Портрет И. Сталина - Василий Шухаев (1937 год)Портрет И. Сталина - Василий Шухаев (1937 год)

Да здравствует наша родная, непобедимая Красная армия (1938 год)Да здравствует наша родная, непобедимая Красная армия (1938 год)

Доклад И. В. Сталина о принятии Конституции 1936 года - Василий Сварог (1938 год)Доклад И. В. Сталина о принятии Конституции 1936 года - Василий Сварог (1938 год)

Доклад Сталина на Чрезвычайном VIII съезде Советов о проекте Конституции СССР 25 ноября 1936 года - Федор Модоров (1938 год)Доклад Сталина на Чрезвычайном VIII съезде Советов о проекте Конституции СССР 25 ноября 1936 года - Федор Модоров (1938 год)

Иосиф Виссарионович Сталин и Климент Ефремович Ворошилов в Кремле - Александр Герасимов (1938 год)Иосиф Виссарионович Сталин и Климент Ефремович Ворошилов в Кремле - Александр Герасимов (1938 год)

Комсомольский краснофлотский привет великому Сталину! Да здравствует ленинско-сталинский комсомол - шеф военно-морского флота СССР! (1939 год)Комсомольский краснофлотский привет великому Сталину! Да здравствует ленинско-сталинский комсомол - шеф военно-морского флота СССР! (1939 год)

И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов и Л. М. Каганович на Красной площади (1939 год)И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов и Л. М. Каганович на Красной площади (1939 год)

Привет руководителям партии и правительства - Василий Сварог (1939 год)Привет руководителям партии и правительства - Василий Сварог (1939 год)

Голосуйте за партию Ленина - Сталина (1939 год)Голосуйте за партию Ленина - Сталина (1939 год)

Портрет И. В. Сталина - Александр Герасимов (1939 год)Портрет И. В. Сталина - Александр Герасимов (1939 год)

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1940 годаВсесоюзная сельскохозяйственная выставка 1940 года

https://mihalchuk-1974.livejournal.com/323659.html

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