Сталин на плакатах и картинах советских художников 30-х годов

Мы из Советского Союза

Сегодня в теме, посвященной Сталину я просто решила выложить плакаты и картины советских художников 30-х годов

Сталинцы! Шире фронт стахановского движения! (1936 год)



Трубка Сталина - вредитель, нэпач, кулак (1930 год)

Победа социализма в нашей стране обеспечена. Фундамент социалистической экономики завершен (1932 год)

К концу пятилетки коллективизация в СССР должна быть в основном закончена. Ударники полей, в бой за социалистическую реконструкцию сельского хозяйства! (1932 год)

Сталин и члены политбюро на маневрах - Д. Кордовский (1933 год)

Капитан страны советов ведет нас от победы к победе! (1933 год)

Да здравствует СССР - прообраз братства трудящихся всех национальностей мира! (1935 год)

Выступление И. В. Сталина на ХVI съезде партии - Александр Герасимов (1935 год)

Да здравствует наша счастливая социалистическая Родина. Да здравствует наш любимый великий Сталин! (1935 год) "Кадры решают все" - И. Сталин (1936 год) Да здравствует товарищ Сталин - наш вождь, учитель и лучший друг Красной армии (1936 год) Сталинский маршрут - Самуил Адливанкин (1936)

Да здравствует сталинское племя героев стахановцев! (1936 год)

Спасибо любимому Сталину за счастливое детство! (1936 год)

Вождь, учитель и друг (И. В. Сталин в Президиуме II съезда колхозников-ударников в феврале 1935 года) - Григорий Шегаль (1937 год)

Привет великому Сталину! Канал Москва - Волга открыт (1937 год)

Незабываемая встреча - Василий Ефанов (1937 год)

Спасибо партии, спасибо родному Сталину за счастливое, веселое детство (1937 год)

Портрет И. Сталина - Василий Шухаев (1937 год)

Да здравствует наша родная, непобедимая Красная армия (1938 год)

Доклад И. В. Сталина о принятии Конституции 1936 года - Василий Сварог (1938 год)

Доклад Сталина на Чрезвычайном VIII съезде Советов о проекте Конституции СССР 25 ноября 1936 года - Федор Модоров (1938 год)

Иосиф Виссарионович Сталин и Климент Ефремович Ворошилов в Кремле - Александр Герасимов (1938 год)

Комсомольский краснофлотский привет великому Сталину! Да здравствует ленинско-сталинский комсомол - шеф военно-морского флота СССР! (1939 год)

И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов и Л. М. Каганович на Красной площади (1939 год)

Привет руководителям партии и правительства - Василий Сварог (1939 год)

Голосуйте за партию Ленина - Сталина (1939 год)

Портрет И. В. Сталина - Александр Герасимов (1939 год)

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1940 года



https://mihalchuk-1974.livejournal.com/323659.html