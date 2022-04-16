Эдвард Радзинский: «Гитлер может снова прийти во многие души»

Я не люблю Радзинского. Но это мое личное мнение и отношение. Много неправды, много экспрессии, много эпатажа. Но мне на глаза попалось интервью с ним АИФа еще от 2011 года. Вот этот материал я и хочу предложить для ознакомления. Тут писатель оказался прав. И это предупреждение очень злободневно. Радзинский снял трехсерийный фильм «Адольф Гитлер. Путь во власть».

Новый фильм Эдварда Радзинского рассказывает, как все это создавалось, как создавалась беспощадная вертикаль власти во главе с Вождем, жесточайшая карательная система с осведомителями, охватившими всю страну, управляемый суд и новые принципы образования молодежи – резкое сокращение общеобразовательных предметов и упор на физкультуру и идеологию. И наконец, невиданный аппарат пропаганды, обрабатывающий ежедневно – нет, ежесекундно – мозги населения.

Автор исследует и психологию самого фюрера и его старательно скрытую личную жизнь. В сериале множество документальных съемок, чтобы зрители воочию увидели результаты этой обработки мозгов: эту улыбку дьявола – счастливое лицо зомбированной страны, участников пира во время чумы, стремительной дороги в пропасть, куда ввел их «слепой поводырь слепых».

13 июня 2011 года Эдвард Радзинский ответил на вопросы читателей AIF.

RU и рассказал о своем новом фильме.

Автор ведет свое повествование из Орлиного гнезда – единственного уцелевшего строения гитлеровской резиденции в Баварских Альпах. Летний домик Гитлера в горах Берхтесгадена. Считается, что это подарок Адольфу Гитлеру от Национал Социалистической партии к 50-ти летию, но домик был подарен в 1938 году, а 50 лет Гитлеру было в 1939 году. Расположен он на высоте 1834 метра. Сейчас здесь расположена смотровая площадка и видовой ресторан.

Здесь, в знаменитом курортном местечке, похожем на рай, Гитлер, как он сам вспоминал, задумал самые важные и самые чудовищные свои планы.

Сын незаконнорожденного, не закончивший среднюю школу, вчерашний бомж, дослуживший в Первую мировую войну до чина ефрейтора, нищий австриец, не имевший германского подданства, – таков этот человек в 30 лет. Меньше чем за полтора десятка лет он стал неограниченным повелителем вчерашней германской империи – страны, где ценились, прежде всего, образование, происхождение и чины. За этот короткий срок Гитлер не только захватил власть, которая не снилась всемогущим немецким императорам, он создал новую Германию…

«АиФ»: - Какую цель вы преследовали, делая эту программу?

Эдвард Радзинский: - Все ту же. Понять, как появляются гитлеры и как становятся бесноватыми целые народы.

«АиФ»: - Вы считаете, что Гитлер действительно застрелился?

Э.Р.: - Ну что Вы. Он и сейчас прогуливается в каком-нибудь Парагвае. И Есенин не застрелился – его убили большевики. И Маяковский не застрелился – его убило НКВД. И Наполеон не умер на острове Святой Елены – сбежал в Америку. И Романовых не расстреляли в Ипатьевском доме, многие спаслись, и Гитлер, вообще-то, еврей – его родили сионисты… И так далее, и тому подобное…

«АиФ»: - Как вы считаете, насколько Гитлер в настоящее время оправдан временем и подходит ли для него вообще термин оправдание временем?

Э.Р.: - Он может быть оправдан только в аду. Но при любви молодежи к «наоборот», при опаснейшей пустоте в умах, коррупции и всевластии чиновников, вызывающих бессильную ярость Гитлер может прийти во многие души.

«АиФ»: - Фигура Адольфа Гитлера довольно противоречива. Вы действительно считаете, что человек, наделённый настолько рациональным умом, совершивший революцию в тактике и стратегии ведения боевых действий, должен называться «слепым поводырём слепых» только потому, что противостоял Советскому Союзу и натянул на свои действия глупую идеологическую ширму?

Э.Р.: - Есть синдром «карточного игрока», который является обязательной болезнью всех мечтавших о мировом господстве: он будет выигрывать и выигрывать, но лишь для того, чтобы повышать и повышать ставки, и будет делать это до тех пор, пока не проиграет все. Но, к сожалению, вместе с этим ослепленным «удачным» игроком играет в судьбу его страна и ценой «свершения подвигов этого слепого поводыря» будут десятки миллионов погубленных жизней, руины городов. Так что дьявол будет торжествовать. Что же касается «хорошей порки» за убеждения, мне кажется, ее больше заслуживает тот, кто ее предлагает. Но даже и его следует пощадить. С права на мнение начинается правовое государство. И с убеждениями надо бороться не розгами и тюрьмами, а словом. Так полезнее для истины.

«АиФ»: - Не страшно ли вам обращаться к этой теме, учитывая разгул националистических настроений в России?

Э.Р.: - Есть такое выражение: «Если говоришь – не бойся. Если боишься – не говори». Но если страх за слово становится актуальным в государстве, то грош цена такому государству - его правоохранительным органам.

«АиФ»: Есть ли у Вас намерение написать историческую книгу о Гитлере, роман или пьесу?

Э.Р.: Сегодня нет. Беседа с дьяволом разрушает.

«АиФ»: Какую цель вы преследовали, делая эту программу?

Э.Р.: Все ту же. Понять, как появляются гитлеры и как становятся бесноватыми целые народы.

«АиФ»: - Скажите, пожалуйста, почему вы решили обратиться к этой фигуре именно сейчас? Это как-то связано с сегодняшней обстановкой в России и мире?

Э.Р.: - Человечество давно кровопролитно не воевало, и звериная природа человека начинает тосковать. Как она тосковала в четырнадцатом году, когда минуло 100 лет после глобальных войн Наполеона. С какой кровожадной радостью тогда набросились народы друг на друга, какую устроили бойню. Нынче та же счастливая и одновременно опасная ситуация – 65 лет не воевали. И взрыв национализма …, он даже в либеральной Европе… и он не случаен. Как и высказывания Ларса фон Триера. Фон Триер – особый господин. В искусстве есть художники и инженеры. Художник общается с Богом и слышит только его веления. Инженеры в искусстве конструируют, отвечают на заказы или публики, или критиков, или сразу и тех и других. Ларс – блистательный инженер, безошибочно конструирующий фестивальное кино, он очень чуток к авангардным тенденциям. И, видимо, он почувствовал погоду на завтра, куда начинает дуть ветер. Боюсь, что он не ошибся. Именно поэтому я считаю очень важным поговорить сейчас о Гитлере.

«АиФ»: При каких условиях в стране и обществе возможно появление нового Гитлера? И возможно ли оно?

Э.Р.: При каких условиях? Я сделал трехсерийный фильм, чтобы исследовать одну из самых загадочных политических карьер…И все для того, чтобы Вы смогли ответить на этот вопрос. Возможно ли его появление сейчас? – Да.

А как вы считаете: он прав?

https://aif.ru/culture/26053

https://aif.ru/onlineconf/1392522