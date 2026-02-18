«...всё это было обманом, мистификацией, фигой в кармане»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты отказались от тех предложений по урегулированию украинского кризиса, которые были сделаны на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года. Как отметил министр в интервью международной сети TV BRICS, российская сторона была готова перейти к полномасштабному, взаимовыгодному сотрудничеству с Америкой.

На практике же против РФ вводят новые санкции и задерживают ее танкеры в открытом море.США. Нью-Йорк. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Фото: AP/ТАСС

В свете последних международных событий, разворачивающихся на глазах у всего мира, Лавров скорее озвучил общие мысли, чем открыл что-то новое. Чем больше представитель бизнеса России Дмитриев рапортовал о конструктивном характере диалога с представителями США и перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона, тем более неуместными выглядели реальные действия Трампа. Введение санкций против российских компаний, захват торговых судов, арест Мадуро, подчинение Венесуэлы, угрозы нападения на Иран, давление на Индию, чтобы та не покупала нефть у России, – такими оказались основные «дружеские» жесты со стороны Штатов. Сегодня мы обсудим новый виток в отношениях двух стран с нашим постоянным спикером Александром Колпакиди.

«ВН»: – Александр Иванович, как вы считаете, этот маятник российско-американских отношений снова качнется в другую сторону? Или же это окончательный закономерный итог?

– Никто не знает, что будет. Потому что всё сейчас очень ситуационно. Нет какого-то общего плана. И точно уже выяснилось, что у наших властей никакого хитрого плана не было.

Если он и был, то он был какой-то очень странный.

Россия. Санкт-Петербург. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Максим Константинов/ТАСС

Судим по результатам. Прогнозы по экономике на этот и на следующий год крайне негативные. Ну если уж наши власти это признают… то, значит, они реально очень плохие.

А ведь всё упирается в экономику. Потому что при негативной экономике куда девать вернувшихся с фронта? Это же там не две бригады вернется. И мы понимаем, что это не та ситуация, как когда люди вернулись после Великой Отечественной войны. Это вернутся люди совсем другие. И не то что там много уголовников из тюрем, а вообще во всех отношениях другие.

И там, куда они вернутся, их будет ждать совсем другое отношение. И люди, которые должны будут вернуться, скорее всего, не поедут к себе в глухомань, в нищету. Они же понимают, что их там ждут уже с ножами и вилами при наличии денег, которые у них будут на первых порах. Они ведь поедут, скорее всего, в Москву, в другие большие города. И что дальше?

Всё это, наверное, просчитывают люди, которые умеют считать (и поэтому их берут работать в администрацию президента). Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года / Википедия

И я думаю, что вся эта ситуация не только нас касается. В Америке тоже ситуация патовая. Но там всё-таки в экономике не всё так плохо. Понятно, что там Трамп тоже наделал дел, но это всё у них не смертельно. И как бы не является чем-то таким первостепенным среди американских проблем. Но его вовлеченность в дело Эпштейна и политика, которую он начал проводить… Ведь теперь уже всем очевидно, что речь идет о чем-то просто невиданном в истории США за 250 лет.

«ВН»: – Под политикой, которую он проводит, что вы подразумеваете?

– Такого там не было никогда. Ограничение демократии. Наступление на демократические институты. Подчинение демократических норм олигархии.

Я не хочу сказать, что Америка была какой-то там супердемократической страной. При капитализме вообще не может быть настоящего народовластия, это понятно.

Но сейчас это уже от буржуазной демократии явный переход в сторону авторитаризма, а то и фашизма. И это происходит у всех на глазах. И это вызвало понятное сопротивление.

И сейчас идет мощная волна наступления левых в Америке. Такого тоже давно не было. Ну по крайней мере, с тридцатых и шестидесятых годов прошлого века.

Но тогда была Великая депрессия в тридцатые годы. В шестидесятые годы была война во Вьетнаме. А сейчас это связано именно с противодействием наступлению диктаторских форм правления со стороны Трампа. США. Айова. Оттумва. Экс-президент и кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп во время предвыборного митинга. Фото: AP/TASS

И я думаю, что многие люди поначалу поддержали Трампа, поскольку действительно поверили, что речь идет о каких-то моральных ценностях, о каких-то вещах, связанных с верой и так далее. Но сейчас уже даже дуракам становится понятно, что всё это было обманом, мистификацией, фигой в кармане.

Возникает вообще вопрос: кто больше вовлечен в файлы Эпштейна? Ведь файлы Эпштейна – это не просто какой-то скандал… Кстати, тоже невиданный в истории не то что 250-летних США, а невиданный в истории цивилизации в целом. Такого не было в истории планеты Земля, такого колоссального и страшного скандала.

«ВН»: – И складывается чувство, что это какой-то заговор. СМИ относительно спокойно отреагировали на этот скандал. Не проходит никаких массовых шествий в Америке, как из-за ущемления прав чернокожих.

– Ну а кто там может выступить? Ведь вовлечены все. Вовлечена вся капиталистическая элита. И республиканцы, и люди из движения MAGA (то есть крайне правые республиканцы), и демократы, и леваки типа Ноама Хомски, и ученые, стоящие в авангарде развития науки. Это не просто кто-то, формулы какие-то математические решающий. Это люди, которые стоят в авангарде шестого технологического уклада, разрабатывают все самые новейшие научные фундаментальные проблемы. И туда вовлечены олигархи. США. Вашингтон. Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск во время выступления на параде по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа. Фото: Zuma\TASS

И я еще раз говорю, что этот скандал Эпштейна показывает – а кто будет выступать?

Левое американское движение? В последнее десятилетие было непонятно: откуда вот эти все денежные фонды, которые поддерживают левое движение. Никогда ведь такого не было. Что, Саввы Морозовы там, что ли, развелись? А теперь понятно откуда. Просто Демпартия прикупила левых. То есть те были независимы, у них не было источников дохода, они проводили свою повестку, которая у них была. Но теперь с помощью фондов их взяли под контроль. И они превращены в придаток Демократической партии. Реально превращены в левое крыло Демократической партии.

Кстати, такое пытался сделать в конце Второй мировой войны генеральный секретарь Коммунистической партии США Эрл Браудер.

И таким образом они в значительной степени взяли под контроль потенциальный протест. Он неорганизован. Фото: Charlie Neibergall /AP/ТАСС

«ВН»: – По другим поводам протесты в США еще как бывают.

– Я уверен, читатели знают, что после событий с этими чернокожими там создано несколько левых так называемых стрелковых ассоциаций. Вот Социалистическая стрелковая ассоциация – 10 000 человек состоит.

Представляете? Это целая армия красных вооруженных до зубов людей, которые не просто имеют оружие, а ходят в тир, стреляют, тренируются и так далее. И это не единственная ассоциация, там их целый ряд. Это такая общеамериканская, а остальные – региональные.

То есть получается, что там десятки тысяч леваков вооружены и тренируются. А помимо этого, вооружены и тренируются в гораздо большем количестве несколько сот тысяч крайне правых. И тут возникает вопрос. А вот эти ассоциации для чего создаются?

Наверное, чтобы их контролировать. Ведь одно дело, когда вооружены неконтролируемые люди. А другое дело, когда вооружены контролируемые.

Ведь наверняка агенты ФБР внедрены там в верхушку этих организаций. Они всех этих людей знают, эти люди состоят в картотеке, в случае чего их быстро нейтрализуют, моментально. Александр Колпакиди

И я думаю, что вот это надо учитывать. Что, возможно, уже «поздно пить боржоми», что олигархи слишком сильно контролируют всё.

И поражает, насколько односторонне всё это подаётся. Они даже не стремятся что-то изощренное выдумать. Они несут просто какую-то чушь собачью, такое поверхностное вранье.

Раньше же они что-то выдумывали: всякие права человека и так далее. А сейчас как-то вот уж очень поверхностно. И понятно почему. Потому что они полностью контролируют СМИ.

И совершенно поражает, насколько мировые элиты прогнили. Это просто какое-то сумасшествие. Насколько они сатанинские.

Александр Колпакиди

https://vnnews.ru/aleksandr-kolpakidi-seychas-dazhe-dur/?ysclid=mll1zsydkx893188929



