«Я не могу больше работать на ворованных советских патентах»

Ведущий инженер Panasonic попытался вспороть себе живот мечом В Японии ведущий инженер компании Panasonic, 68-летний Харуто Тагава попытался покончить с собой, написав в предсмертной записке, что законы чести не позволяют ему и дальше вести разработки на основе ворованных и скупленных за бесценок патентов советских инженеров.

Как сообщают японские СМИ, полиция изначально пыталась скрыть содержимое записки, однако выяснилось, что Тагава сфотографировал её и разослал друзьям. В своём послании он написал, что не может и дальше «вести работу, которая снизу и доверху пропитана ложью, построена на воровстве и благословлена бесчестием».

«Всё, чего мы достигли, мы достигли, благодаря советским инженерам. Весь современный так называемый хайтек основан на их патентах, некоторые из которых датируются ещё 1960-ми годами, когда мы и мечтать не могли о чём-то высокотехнологичном. Потом мы воровали эти патенты, я видел шпионские микроплёнки, переданные подкупленными предателями из СССР. Мы скупали их патенты за бесценок, когда их страна рухнула и им нечем было прокормиться. Нас считают в мире великими изобретателями, однако на самом деле великий изобретатель — советский инженер. Тот самый, которого лишили всего. Я не могу больше работать в индустрии, которая появилась путём обмана и зиждется на несправедливости. Моя жизнь была посвящена этому обману. Я покрыл позором своё имя», — написал он.

В развёрнутом послании инженер отмечает, что видел неоспоримые доказательства того, что японская разведка для устранения конкуренции делала всё, чтобы ухудшить качество готовой продукции в СССР. Тагава упомянул случай, на который лично видел финансовые отчёты: в 1968 году работник конвейера на Александровском радиозаводе специально заменял новые, качественные конденсаторы в радиоприёмниках и телевизорах на бракованные — с расчётом, что устройство выйдет из строя вскоре после покупки. За это он каждый месяц получал от японских концернов сумму, эквивалентную ещё двум его зарплатам, и несколько раз в год импортные вещи — мелкую бытовую технику, джинсы, туалетную бумагу.

«Это был лишь один из отчётов об успешно проведённой диверсии. А в архиве Panasonic их хранятся тысячи, и ведь это не единственная компания, сотрудничавшая тогда с лицами в СССР. Страшно представить, какому разрушительному влиянию мы подвергли советскую промышленность и общество в целом. Здесь трагедия — не в сломанном телевизоре, не в плохо работающем приёмнике. А в том, что стараясь устранить конкурента на экспортных рынках, мы заставили русских в их собственной стране думать, будто они действительно не умеют делать хорошую технику. Пока наши агенты влияния перекидывали украденный рубероид за заводскую стену и нарочно плохо точили детали, русские сами решили, что они воры и бездари, а их инженеры и рабочие не годятся для сложных задач, что всё у них из рук валится. А мы в это время подло пожинали плоды», — добавил он.

После того как Тагава разослал текст друзьям, он оставил записку у порога дома, достал меч, который хранился в его семье как семейная реликвия в память о прадеде, и вонзил его себе в живот. К счастью, инженера удалось спасти — испуганные текстом записки друзья успели вызвать скорую. Пострадавший потерял много крови, однако врачи смогли его быстро прооперировать. Реабилитация после полученных травм займёт несколько месяцев. СМИ обращались к Тагаве за комментарием, однако пока врачи запрещают журналистам иметь с ним контакты.

https://panorama.pub/6759-vedushhij-inzhener-panasonic.html