Авиакатастрофа в Нижнем Тагиле 9 мая 1993 года

9 мая 1993 года произошла самая массовая трагедия в истории Нижнего Тагила, сделав этот день настоящим «Кровавым воскресеньем». Во время авиашоу в честь празднования 48-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при выполнении виража самолет Як-52 потерял управление и рухнул на людей, собравшихся на Театральной площади. Оба пилота и 19 жителей города погибли, десятки человек получили ранения. Начинался праздничный день как обычно: Парад Победы, поздравления ветеранов, легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Тагильский рабочий». В центре города толпился народ, погода в то злосчастное воскресенье была особенно теплой и солнечной. После полудня три спортивных самолета Як-52 нижнетагильского авиаспортклуба начали демонстрационные полеты над акваторией Тагильского пруда и Театральной площадью. Фигуры высшего пилотажа летчики выполняли на предельно низкой высоте, едва не задевая крыши жилых домов. Профессиональные летчики не единожды отрабатывали трюки на аэродроме, над акваторией пруда и были уверены в своих действиях. Им разрешили сделать показательные выступления только над прудом и не ниже чем на высоте 200 метров. Но Федор Федорович Бушма, руководитель Нижнетагильского авиаклуба, для большей зрелищности внес изменения в программу. Нарушив все полетные правила, он самостоятельно перенес праздничную программу пилотов на Театральную площадь и снизил запланированную высоту полета до 100 метров. Но фактически пилоты летали на высоте 40-60 метров.

После выполнения групповых трюков начались индивидуальные выступления. Третьим к ним приступил Як-52 с бортовым номером 135: он полетел над площадью и должен был пройти над центральной трибуной. Управлял самолетом 32-летний летчик-инструктор Нижнетагильского авиаспортклуба Александр Данилов (на фото). Александр Данилов вел самолет на недопустимо низкой высоте. Пилот собирался исполнить фигуру сложного пилотажа, которая не была запланирована полетным заданием, — «бочку». Самолет задел верхушки деревьев, чиркнул по крыше общественного туалета, стремительно потерял скорость и рухнул наземь. После удара о мостовую Як-52 врезался в толпу людей, наблюдавших за полетом, и по инерции «пропахал» около 50 метров по асфальту, калеча, рубя, унося за собой человеческие жизни.В то «Кровавое воскресенье» погибло 19 человек, и почти половина погибших — дети. Смыть кровь с площади до конца так и не смогли — положили новый слой асфальта. Виновным в трагедии признали директора авиаспортклуба. Федор Бушма (на фото) был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Свою вину он признал лишь частично. А вот в действиях администрации города прокурор вины не усмотрел. Город оплатил похороны 19 погибших и до сих пор выплачивает пенсии пострадавшим. Спустя год на месте трагедии установили памятник. С тех пор каждый год в день трагедии в 7:50 утра чиновники администрации города возлагают цветы к памятнику жертвам самолета.

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