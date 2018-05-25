Максим. Главный кинобольшевик 1930-х

1930-е годы стали первым десятилетием звукового кино в СССР. В 1931 году вышел первый советский фильм со звуком «Путёвка в жизнь». К середине 1930-х годов вышло несколько хитов и сформировалась эстетика советского звукового кино. Как и произведения других видов искусства того времени, большинство фильмов отличала предельная идеологизорованность. Были распространены героические киноистории, основанные на биографиях революционных знаменитостей, и экранизации нарождающейся советской литературы. Первым же вымышленным специально для киносценария главным героем-большевиком стал Максим, о котором последовательно вышли три фильма – «Юность Максима» в 1934 году, «Возвращение Максима» в 1937 году и «Выборгская сторона» в 1938 году (по другим данным – в 1939).

Трилогию о Максиме снял режиссёрский дуэт Григория Козинцева и Леонида Трауберга. Козинцев и Трауберг были основателями творческого объединения ФЭКС (Фабрика эксцентричного актёра), влиятельной институции 1920 годов. В рамках ФЭКСа появилась мастерская театрального и киноискусства, где проводились учебные занятия. К ФЭКСу имели отношения такие фигуры, как Сергей Герасимов, снявший впоследствии «Тихий Дон», и возлюбленный дочки Сталина Светланы Алиллуевой, будущий ведущий «Кинопанорамы» Алексей Кеплер. Козинцеву и Траубергу был свойственен экспериментальный подход – они смешивали жанры, но предпочитали приёмы эксцентричных комедий. Их можно было назвать последователями знаменитого театрального режиссёра Всеволода Мейерхольда, только Козинцев и Трауберг адаптировали методики Мейерхольда в кино. К середине 1930-х за плечами режиссёров, предпочитающих работать в дуэте, было несколько крепко сбитых, но не хитовых работ.

Максим, персонаж без фамилии, был своего рода усреднённым большевиком. Максим изначально должен был быть выходцем из еврейского местечка, «белой вороной в рабочей слободке».

Вот что писала киновед Н.М. Зоркая:

В первом варианте сценария, фрагментами опубликованного в журнале «Советское кино», это очкастый, чуть комичный, тихий рабочий. Грамотный, книжник, непьющий, белая ворона в рабочей слободке. Он живет своей замкнутой жизнью в стороне от событий до тех пор, пока сама эпоха не вталкивает его в революционную борьбу. Человек преображается. Он пропагандист, агитатор, курьер нарождающейся революции. Тюрьма. Сибирь.

Есть версия, что в роли Максима исполнителем главной роли был утверждён артист театра В.С. Мейрхольда Эраст Гарин. Однако прям по ходу съёмок были внесены изменения. Один из актёров массовки, Борис Чирков, приглянулся режиссёрам, и они перетасовали сюжет. Максим теперь стал озорным заводским парнем с доброй улыбкой, этакий «Иванушка-дурачок». Борис Чирков создал столь яркий образ, что впоследствии он будет рассказывать, как получал письма от поклонников с просьбой рассказать, где живёт Максим:

После того как на экраны была выпущена картина «Возвращение Максима», я получал много писем от зрителей, в которых они спрашивают: «Товарищ Чирков, не сочтите за труд ответить, где живёт сейчас Максим, и где он работает»?

Борис Чирков в роли Максима

Первый фильм 1934 года «Юность Максима» повествует о рабочем пареньке 1910 года, которого обстоятельства вынуждают стать революционером, и в итоге он попадает на каторгу. История далеко не самая жизнеутверждающая, но рассказана в весёлой манере. Именно легкая стилистика обеспечила фильму колоссальный успех.

Фильм сочетал черты разных жанров. В том числе музыкального кино. Композитором фильма был Дмитрий Шостакович. Именно «Юность Максима» обессмертила народную песню «Крутится, вертится шар голубой».

Смотрите фильм.

От второго фильма, «Возвращения Максима», не оторваться и сейчас. Настолько он ладно сделан. Действия разворачиваются накануне Первой мировой войны. Ходят слухи о крупном военном заказе, который вот-вот будет размещён на одном из заводов. Сознательный пролетариат во главе с вернувшемся из каторги заматеревшим Максимом пытается всеми правдами и неправдами разузнать подробности. Максим показан уже как спецагент. Он многое умеет — к примеру, играть в бильярд. Максим обыгрывает заядлого бильярдиста, а по совместительству конторщика, ведавшего военным заказом. Изрядно выпив, конторщик рассказывает про заказ. Завершается фильм баррикадами и вооружённым противостоянием рабочих и жандармов. Эта сцена вписывается в большевистскую концепцию «нарастания революционной ситуации» накануне Первой мировой войны.

Как и в «Юности Максима», в фильме звучат запоминающиеся песни.

«Возвращение Максима» полностью:

Завершающий фильм трилогии «Выборгская сторона», пожалуй, не столь удачен, как предыдущие фильмы. На этот раз Максим уже у власти – он комиссар только пришедших к власти большевиков. Партия поручает своему ответственному работнику Государственный банк. Задача Максима заставить бывших царских банковских чиновников передать документы новой власти и выстроить работу банковской сферы. Разумеется, Максим не смыслит в финансах, а финансисты смеются над своим новым начальником и ставят палки в колёса. Но Максим всех побеждает.

Ценен фильм историческим фоном. Продемонстрировано заседание Учредительного собрания (чуть ли ни единственный случай в советском кино). На открытие Учредительного собрания запланировано покушение на Ленина. Но Максим в свободное от банковских дел раскрывает заговорщиков и спасает вождя. Завершается фильм нелогично, но эффектно: глава советских финансов отправляется на фронт.

«Выборгская сторона»

Судьба героя не ограничивается трилогией Козинцева и Тауберга. Максим фигурирует как эпизодический, но важный персонаж в «Великом гражданине», фильме, посвящённом борьбе с оппозицией внутри ВКП(б) уже в 1920 – 1930-е. Максим - непоколебимый авторитет. А в начале Великой Отечественной войны Максим задействован в первом «Боевом киносборнике», вышедшем 2 августа 1941 года. В «Киносборнике» экранный герой материализуется и в буквальном смысле сходит с экрана.