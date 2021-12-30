Новогодние игрушки в ГУМе

А вот новогодние игрушки, что были представлены в ГУМе посмотрим сегодня.
У главной ёлки расположился базар новогодних игрушек.Тот самый ЩелкунчикКотёнок по имени ГавНа удивление были представлены в основном только наши изделия.ЧайникиТематические наборы. Но к ним не подступиться по цене.Вот и ценник.Это штучный и эксклюзивный товар.Белоснежка и 7 гномовВот тут написано, что ручная работа и всего выпущено 988 экземпляров.А этих всего 501 экземплярЭто я по кругу ёлки иду.Ну вот эти уже стоят от 7-- до 1 000 рублей. (Не забывайте, что и ГУМ делает накрутку ого-го!)Тут и игрушки и рождественские фигурки.Не. Ну точно год Щелкунчика!Хороша ёлка.А вот и с росписью под Гжель.Цена 1220 рублей.На Гжельском фарфоровом заводе и сделано. И шары и игрушки и фигурки из фарфораюМолодцы, расширили ассортиментА это витрина какого-то бутикаЗаметили, что в этом году не были представлены ватные игрушки. Не знаю почему, может спрос упал и не заказали поэтому? Ну и на этом обзор завершен.
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