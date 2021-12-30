Новогодние игрушки в ГУМе

А вот новогодние игрушки, что были представлены в ГУМе посмотрим сегодня.

У главной ёлки расположился базар новогодних игрушек.

Тот самый Щелкунчик

Котёнок по имени Гав

На удивление были представлены в основном только наши изделия.

Чайники

Тематические наборы. Но к ним не подступиться по цене.

Вот и ценник.

Это штучный и эксклюзивный товар.

Белоснежка и 7 гномов

Вот тут написано, что ручная работа и всего выпущено 988 экземпляров.

А этих всего 501 экземпляр

Это я по кругу ёлки иду.

Ну вот эти уже стоят от 7-- до 1 000 рублей. (Не забывайте, что и ГУМ делает накрутку ого-го!)

Тут и игрушки и рождественские фигурки.

Не. Ну точно год Щелкунчика!

Хороша ёлка.

А вот и с росписью под Гжель.

Цена 1220 рублей.

На Гжельском фарфоровом заводе и сделано. И шары и игрушки и фигурки из фарфораю

Молодцы, расширили ассортимент

А это витрина какого-то бутика

Заметили, что в этом году не были представлены ватные игрушки. Не знаю почему, может спрос упал и не заказали поэтому? Ну и на этом обзор завершен.